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Московский листок

Зарплата как ключевое звено российской экономики и политики

Опубликовано 29.03.2019 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Зарплата как ключевое звено российской экономики и политики

Либеральные методы регулирования экономики в России перестали приносить благо населению, и несут одни невзгоды. Кроме того, отсутствует понимание, как дальше развивать страну.

В этих условиях правительство, доходят слухи, разрабатывает около 20 направлений политического реформирования России, вплоть до разделения страны на двое с образованием двух столиц.

Но есть простой способ разрешения всех экономических проблем: равномерное распределение доходов наемных работников через регулирование заработной платы.

Дело в том, что заработная плата является ключевым звеном производственных отношений между государственным капитализмом и наемными работниками, а значит она является главным средством воздействия на экономику в целом.

Статистика демонстрирует постоянный рост средней начисленной заработной платы.

Но распределение зарплаты происходит так неравномерно, что появляются работающие бедные и небольшая группа баснословно богатых наемных работников. Именно это явление и провоцирует социальные конфликты, гонит народ на протестные митинги.

Этот рост зарплат снижает рентабельность производства и заставляет предпринимателей идти на нарушение законодательства и фальсификацию продукции, чтобы снизить издержки производства.

Низкая рентабельность является причиной коррупции. Единственная возможность накопления капитала в России для прогрессивного развития, это когда средства по крохам собираются и накапливаются во властных структурах. Но так как законодательство направлено на развитие рыночной экономики, то такое накопления возможно только как незаконное. Поэтому чиновники, которые пытаются развивать производство, получают тюремные сроки.

Итак, равномерное распределение заработной платы – единственное средство которое поможет без гражданских войн и революций спасти и восстановить экономику страны. И у государства есть возможность уравнять зарплаты во всех формах собственности благодаря своему решающему влиянию на все формы бизнеса в России.



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