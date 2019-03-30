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Московский листок

Звериная сущность капитализма

Опубликовано 30.03.2019 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Звериная сущность капитализма

После Маркса говорить о какой-нибудь другой, немарксовой политической экономии можно только для одурачения мещан, хотя бы и «высокоцивилизованных» мещан.

Владимир Ленин

Даже ребёнок знает, что для того, чтобы иметь деньги, надо что-нибудь продать. Но, чтобы можно было продать, предмет продажи должен постоянно быть в наличии, говоря другими словами – предмет продажи должен постоянно производиться.

Отсюда следует, что для того, чтобы иметь денег в достаточном количестве для обеспечения социальных гарантий и экономического развития, надо непрерывно производить и продавать.

А между тем у российского капиталистического правительства денег хронически не хватает как на обеспечение социальных гарантий, так и на развитие экономики именно потому, что не удаётся непрерывно производить и продавать.

Почему же так? Что мешает постоянно производить и продавать? Ведь всё, что необходимо для производства и продажи: средства производства, предметы труда и рабочая сила, всегда имеются в наличии в достаточном и даже больше, чем в достаточном количестве.

Это легче всего понять с точки зрения специфического характера капиталистического общества, – общества, основанного на частной собственности на средства производства. Специфический характер капиталистического общества заключается в том, что в нём как предметы потребления, так и средства производства присваиваются только при помощи денег. Как и почему это происходит, нас тут не интересует. Это можно узнать из «Капитала» К. Маркса. Для нас важно то, что в капиталистическом обществе все производственные (экономические) отношения опосредствуются деньгами, и именно это обстоятельство нарушает непрерывность производства и продажи, реализации товаров.

В капиталистическом обществе производство основано на общественном разделении труда и частной собственности на средства производства.

Отсюда вытекают два вывода.

В-первых, в силу общественного разделения труда все предприятия и все отрасли промышлености связаны друг с другом, зависят друг от друга. Так, машиностроительные заводы не могут работать без продукции металлургических заводов металлургические заводы – без угля, угольные шахты зависят от машиностроительных и других заводов. Таким образом, в капиталистическом обществе производство, а следовательно, и продукты производства по существу являются общественными.

Во-вторых, в силу того, что средства производства, все предприятия, а также земля и её недра находятся в частной собственности отдельных лиц – капиталистов, то продукт общественного труда поступает в собственность кучки капиталистов.

Таким образом, при общественном разделении труда и частной собственности на средства производства возникает противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической (т.е. денежной) формой присвоения средств производства и результатов производства. Это основное противоречие капитализма.

Основное противоречие капитализма, прежде всего, проявляется как противоречие между организацией производства в рамках отдельных предприятий и анархией производства во всём обществе. Это находит своё выражение в том, что на каждом отдельном предприятии труд рабочих организован и подчинён воле капиталиста, но в обществе в целом в силу частной собственности на средства производства царит анархия производства. Каждый капиталист по своему усмотрению решает, как и что и сколько производить. Но общественный спрос остаётся для него неизвестной величиной как относительно качества и рода требуемых товаров, так и относительно их количества. То, что сегодня могло быть доставлено на рынок в требуемом количестве, может завтра же появиться в количестве, далеко превышающем спрос. Вследствие этого возникает переполнение рынка не находящими сбыта товарами. Капиталист, не продавший свой товар, не может купить средства производства и платить зарплату рабочим для продолжения процесса производства. Остановка одного производства сразу же нарушает весь ход общественного производства. Закрываются предприятие за предприятием. Рабочие массами выбрасываются на улицу, растёт безработица, падает зарплата и т.д.

Во-вторых, основное противоречие капитализма проявляется в присущей капитализму тенденции к безграничному расширению производства и ограниченностью платежеспособного спроса основных потребителей, – трудящихся масс. Тенденция к безграничному росту производства обусловлена абсолютным экономическим законом капитализма – жаждой наживы, прибавочной стоимости (прибыли).

Капиталист открывает предприятие не для того, чтобы удовлетворять нужды населения в еде, одежде, жилье, машинах или в других предметах потребления, и не потому, что он заботиться о занятости рабочих, как это пытаются представить защитники капитализма. Главное для капиталиста – получить как можно больше прибыли на свой капитал или, что то же самое, получить как можно больше денег, чем было потрачено на организацию и осуществление производства.

Погоня за прибылью заставляет капиталистов постоянно расширять производство, совершенствовать технику, вводить новые технологии и производить больше товаров, надеясь, что они будут проданы. Как продавцы товаров, капиталисты заинтересованы в расширении покупательной способности трудящихся. Однако капиталист не был бы капиталистом, если бы он не стремился ради увеличения прибыли ограничить заработную плату рабочих. А чем меньше зарплата рабочих, тем меньшую массу товаров капиталисты могут реализовать на рынке; ведь, рабочие являются основными покупателями конечных продуктов капиталистического производства – предметов потребления. В результате в торговле наступает застой, что влечёт за собой остановку производства и – кризис перепроизводства. С первого взгляда кажется, что произведено слишком много еды, одежды, жилья и т.д. Но это не так. На самом деле это перепроизводство не абсолютно, а относительно. Избыток товаров здесь существует лишь по сравнению с платежеспособным спросом населения, а отнюдь не с его действительными потребностями. За доказательствами далеко ходить не приходится. В то время как полки магазинов ломятся от изобилия продуктов питания, – в это время миллионы людей не доедают именно потому, что у них не хватает денег, чтобы купить эти продукты в достаточном количестве, чтобы нормально питаться.

Стремление искусственно стимулировать торговлю с помощью кредита ведёт к огромной кредитной задолженности населения, а затем к удорожанию кредита и тем самым к падению покупательной способности у огромной массы трудящегося населения, а следовательно, и к сокращению производства, а там и крах – всеобщий кризис!

Каким же образом капиталисты выходят из кризиса? Путём разорения и гибели множества предприятий, уничтожения непроданных предметов потребления и средств производства, массового увольнения рабочих и т.д. Более того, капиталистическое правительство самым наглым образом спасает обанкротившихся капиталистов путём обложения всего общества всевозможными налогами. Это хищническое уничтожение производства и предметов потребления, ограбление всего общества и расхищение его главной производительной силы – рабочей силы – продолжается до тех пор, пока размеры производства не придут в соответствие с искусственно ограниченным платежеспособным спросом населения.

Но как бы то ни было, всё это оживляет производство. Мало-помалу уровень производства достигает прежних размеров, цены повышаются, прибыли капиталистов растут. Это даёт возможность расширять производство и размеры торговли далеко за рамки платежеспособного спроса населения. Так создаются условия для очередного кризиса. Спекуляция взвинчивает цены и непомерно раздувает спрос на товары. Излишки товаров накопляются. Кредит в ещё большей степени скрывает перепроизводство: банки продолжают кредитовать производство и торговлю, искусственно поддерживая расширение перепроизводства. Когда перепроизводство достигает наивысшей точки, разряжается кризис. Таким образом, капиталистическое производство вращается в порочном кругу, который есть выражение противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистическим (т.е. денежным) присвоением результатов производства.

Только тогда, когда частнокапиталистическая собственность на землю и средства производства будет уничтожена, – или, что то же самое, когда земля и средства производства будут присваиваться прямо, без посредства денег, – только тогда будет покончено с кризисами.

Капиталистическое производство является хищнической формой производства, так как оно осуществляться через периодическое разрушение производительных сил и уничтожение предметов потребления. Поэтому капиталистическое производство надо уничтожить. А чтобы уничтожить капиталистическое производство, надо просто уничтожить его экономическую основу, на которой оно держится – частную собственность на землю и средства производства. Иного не дано.

P.S. Тот факт, что товарное производство является всеобщей формой капиталистического производства, уже заключает в себе ту роль, которую играют в нем деньги не только как средство обращения, но и как денежный капитал, и создает известные, свойственные этому способу производства условия нормального обмена, следовательно, создает условия нормального хода как простого воспроизводства, так и воспроизводства в расширенном масштабе, – условия, которые превращаются в столь же многочисленные условия ненормального хода воспроизводства, в столь же многочисленные возможности кризисов, так как равновесие - при стихийном характере этого производства - само является случайностью. (К. Маркс, Капитал, т. 2, Гл. XXI. – Накопление и расширенное производство)



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Всего комментариев к статье: 1
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Кулиев, мне когда-то преподавательница научного коммунизма хотела поставить "неуд." на экзамене,
за то что я никак не мог взять в толк тезисы, написал 30.03.2019 01:36
которые Вы взяли из учебника советской политэкономии.
1. Противоречие между общественным характером производства и частной (т.е. денежной) формой присвоения имеет место при любом общественном производстве. Это так называемый рыночный парадокс:
.
Что такое рыночный парадокс?
.
Представьте себе, что некий субъект, назовем его Егор, оказался на острове в тропическом океане, где имеется роща из кокосовых пальм.
Чтобы снять с пальм кокосы, Егор нанимает за 1 рубль дикарей, которые живут на острове.
Часть кокосов он оставляет себе, чтобы прожить до следующего урожая, а остальное должен продать.
Кроме дикарей на острове никого нет, поэтому Егор может продать кокосы только дикарям, причем, за 1 рубль, который сам им отдал.
Но Егору нужна прибыль, а получить ее невозможно - это и есть РЫНОЧНЫЙ ПАРАДОКС.
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