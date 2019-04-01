Говорильня и достойная жизнь народа несовместимы

В газете "Правда" № 32 коммунисты публикуют итоги протестной акции, состоявшейся 23 марта 2019 года под заголовком "В рамках Всероссийской акции протеста по всей стране прокатились возглавляемые коммунистами и их сторонниками выступления трудящихся с требованием обеспечить социальную справедливость и защиту прав граждан". На самом деле акция была организована для поддержания П.Грудинина, которому ЦИК отказал в передаче мандата умершего академика. И правильно сделал. Ну зачем ещё один олигарх тем более во фракции коммунистов. Там и так нет ни одного нормального депутата. Ну кто из числа разжиревших депутатов будут, как говорит Зюганов, бороться за социальную справедливость? Вот если бы он предложил свои услуги партии власти, то пожалуйста и мандат. Но здесь членство коммуниста. Хотя сейчас об этом даже вспоминать не стоит. Депутаты от партии власти коммунистов уже перестали даже замечать. Одним меньше, одним больше - пустота.

Митинговавшие активно выражали своё недоверие к власти. Как пишут корреспонденты они принесли лозунги" "Правительство - в отставку", "Грудинина - в депутаты" ," Путина - в отставку", "Наше будущее - социализм", "Даёшь Правительство народного доверия", "Вся власть рабочим" и так далее. Президент и премьер посмотрев на эти требования схватились за головы, как все и сразу выполнить? Неужели Зюганов не понимает, что это детская игра, которая ничем не закончится. На следующий день никто и не вспомнит. На митинге присутствовало не более 2, 5 тысяч человек. На улице в обычный день на пятисотметровом участке народу больше. При этом на снимке нет ни одного лозунга о которых пишут журналисты. Ни один из организаторов митинга не спустился с трибуны в народ.

Вот что по этому поводу пишет политолог Ф. Крашенинников. "Кремль на счёт Грудинина преподал урок Зюганову. Он больше ничего не может (он не мог и раньше. пр. автора) решать - даже в мелочных вопросах, как передача мандата". И это стало заметно, когда народ плюнул на КПРФ в 2016 году, которая потеряло 50 мандатов. Такого провала мало кто мог выдержать, а Зюганову хоть бы что. Он даже не обсудил своего провала. Жаль, что Зюганов настолько очерствел, что не понимает провалов системных. Ему чтобы хоть как - то сохранить лицо надо уйти и не только от лидерства партии, но и положить мандат. Естественно партия развалится. После последних выборов в думу некоторые коммунисты перебежали в партию власти. Почему? Да только потому, что партия оказалась на обочине и в этом виноват Зюганов. Он ведь кроме говорильни ничего не делал. Он хотел чтобы народ выходил на митинги миллионами и занимал Красную площадь до победы. А он по средствам связи давал ценные указания, сидя в роскошном кресле. Карьера Зюганова пошатнулась в 1996 году, когда он без боя сдал выборы президента. Народ ему ещё верил, якобы он не хотел кровопролития. А вот Горбачёв и Ельцин на это не обращали внимание и добились своего. Им плевать что пролилась кровь ни в чём не повинных людей. Зюганов блефовал, он боялся ответственности. До 1996 года и несколько лет после Зюганов ещё собирал многотысячные колонны. Однако конечной цели он не ставил, ему хотелось покрасоваться и только. Да он просто боялся, что власть может применить оружие и его драгоценная жизнь может оборваться. Сколько погибло в конце года 1993 - его? И Зюганов эту цифру не озвучил. Хотя армию можно было переубедить. Был уже генерал Л.Рохлин, был полковник В.Квачков. Их могло быть сотни надо было только идти и разговаривать. Надо было идти в войска, однако никто такого желания не изъявил. Зюганов и его коллеги, а большинство были коммунистами знали, что им хуже не будет. Они, предав народ, найдут для себя хлебные места, что и получилось в действительности. Зюганов же никогда не вспоминал предателя Горбачёва и только на митинге 23 - го марта упомянул. Поздно гражданин, Зюганов. Какие сегодня проблемы у коммунистов думы. Никаких, а зарплата до 500 тысяч и ни за что не отвечают.

Журналисты от КПРФ освещающие митинг пишут, что народ за Грудинина. Не думаю. За него только Фракция КПРФ в думе да и то не вся. Дали слово пенсионеру из Москвы С.Сергееву. Он коротко сказал о провальной политики, но ни слова о Грудинине. З.Кузьмина из Балашова Саратовской области тоже пожаловалась на дороговизну и на то, что у молодёжи нет будущего. Но ни слова о Грудинине. Так уж Зюганову хотелось протащить богатого человека в думу. В любой момент мог оказать материальную помощь. Вдруг у Зюганова не хватит на дожитие. Упомянул о Грудинине секретарь Солнечногорского райкома КПРФ А.Романова. Его выступление похоже на сказку про белого бычка. "Хватит терпеть! Пора навести порядок как на нашей малой родине, так и во всей России! Грудинина назначить вместо Медведева". Эта сходка приняла резолюцию. Мало кто в России выписывает газету "Правда". Дорого да и читать бестолковщину желающих почти нет.

"Митинг завершился принятием резолюции, поддержавшей Антикризисную программу КПРФ, потребовавшей от гаранта Конституции выполнить обещание по созданию новых рабочих мест, остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты и пенсии, ввести прогрессивный налог, освободив при этом от налогов малообеспеченных, принять закон о детях войны, отменить повышение возраста выхода на пенсию, остановить полицейщину и преследование по политическим мотивам". Эти требования Зюганов выдвигает уже 20 лет и ни одно не выполнено. Более того пенсионная реформа наоборот противоречит требованиям. Над коммунистами власть просто издевается. Что могут требовать в разрезе страны 2, 5 тысячи человек. Поддержали коммунистов столицы в Воронеже, Петербурге, Ростове на Дону, в Псковской области, Краснодаре, Самаре, в Курской области, Магнитогорске, в республике Мордовия, но нигде и никто не упомянул Грудинина. Его просто глубинка не знает.

И вот Зюганов на митинге держит слово. "Дорогие товарищи! Мои друзья! Мне казалось, что все уже преодолели предательство Горбачёва и понимают, что это предательство мирового масштаба, которое народ никогда не простит". А что же вы, гражданин Зюганов, 29 лет молчали про это предательство? Надо не только молчать, надо его судить военным трибуналом. И что вы для этого сделали? Где это вы нашли своих друзей? У вас нет друзей, разве что 2,5 тысяч на всю страну. Это не друзья, это любопытные. И снова о Грудинине о десяти и двадцати шагах и о детях войны. Сколько лет Зюганов говорит об этом. Неужели он не понимает, что всё это пустая болтовня. К вашим шагам президент принял пенсионную реформу, а вы о детях войны. И почему Зюганов вспоминает о тех молодых, которые закончили вузы с красными дипломами и не могут найти работу. А те кто окончил без красного дипломов на обочину или в преступники? У народа уже мозги кипят от вашей бестолковщины. Заботитесь о пенсиях, а пенсионную систему пропустили. Вы вообще понимаете о чём болтаете? Вы говорите, что не дадите повторить трагедию 90 - х. Да её не будет потому что время ушло. Трагедия будет иметь иной характер. Вы на это рассчитываете?

"Мы сегодня прямо заявляем, что не дадим повториться трагедии 1990 - х. Этот гадюшник, который называется Ельцин - центр, будет прикрыт". Вы о каком центре? Тот который в Екатеринбурге или филиал, который строится в Москве? Вы считаете на сегодня это главной задачей? Он никому не мешает. Надо было раньше думать и принимать меры. Как же вам, Геннадий Андреевич, не стыдно. Вы уже ничего и никогда не сможете сделать. Власть на вас вообще не обращает внимание. У вас нет поддержки у народа. Вы хотя бы один раз обратились к народу? Где ваши колонны, где ваши митинги? Народ действительно победитель, но вы его слили и молча присягнули президенту. И где вы видели народный фронт? Народ есть, а вот фронта нет. Вы должны были возглавить этот фронт, но вы боитесь спуститься к людям с трибуны. Да вас сейчас уже и не поймут. Слишком много миллионов рублей накопили вы в думе. Гусь свинье не товарищ.

Скольким же молодым коммунистам вы вручили партийные билеты? Назовите по именам и сколько в рядах вашей партии осталось коммунистов?

И Рашкин выражает недоверие президенту. И что дальше? "Мы не потерпим такой бедноты и криминальной системы в нашей стране. Нас большинство". В.Рашкин, вы ведь ничего сделать не можете. Вам не будет стыдно за слова перед людьми, которые могут спросить вас? Вы хотите изменить криминальную систему. Не надорвётесь? 29 лет существует эта система и только сейчас вы хотите что - то изменить. Хотя вы учёный, но совесть терять не надо. Вам никто не верил и не верит и вы сами это доказали потеряв 50 мандатов. Хоть в этом вы что нибудь понимаете? Вы сами сознательно слили движение Зюгановских коммунистов. Вы как и президент уже не сможете изменить свою политику. Вам одна дорога на обочину.

Смотрите что говорит ваш воспитанник. Человек вообще не понимает где он живёт. Министерская зарплата за присутствие сдвинула мозги и он превратился в робота, запрограммированного на волну своего шефа. 4.12. 2018 года коммунист Афонин выдал такой монолог. "В ответ на предложение С.Миронова об объединении левых и социалистических партий назвал это предложение популизмом, а также заявил, что КПРФ - настолько мощная политическая партия, что ей нет смысла объединяться с кем бы то ни было". Действительно настолько мощная партии, что за 26 лет ни могла протолкнуть ни одного народного закона. Настолько мощная, что потеряла 50 мандатов и окончательно потеряла авторитет, что подтверждает выход из рядов Зюгановской партии. Сейчас вы дискредитируете коммунистическое движение. Вы занимаете нишу Ленинских коммунистов. Вам надо уйти и тогда на ваше место придёт настоящая коммунистическая партии, которая уже есть. Объединённая коммунистическая партия. С такими коммунистами как Афонин кашу не сваришь. Как он может говорить о мощи партии, которая вообще не имеет среди народа никакого авторитета. Выйдите на улицу и спросите прохожих. Вас ненавидит народ. Прямо говорят, что коммунисты фракции КПРФ такие же воры как и чиновники. Я много разговариваю с соседями и даже с незнакомыми в поликлинике, когда сидишь часами чтобы попасть к врачу. Только начинаешь говорить о программе коммунистов, как твой собеседник готов в мору дать. Прямо говорят, что они предатели точно такие же как их бывший руководитель государства, который развали его. А сам теперь живёт у наших врагов и мы ему пересылаем пенсию. Он ликвидировал ГДР в пользу Германии, а теперь там базы НАТО.

Люди добрые, вдумайтесь в резолюцию принятую якобы митингом. Это резолюция Зюганова, она повторяет антинародную политику власти, но Зюганов ничего не предлагает. Как выйти из рабского положения. Даже нет предложения об объединении патриотических сил. Почему? Да только потому, что таких сил нет. Зюганов держит эту нишу и не даёт возможности народу объединиться. Нужен народный лидер, который живёт среди людей, а не появляется только на трибуне. И лозунг должен быть один. Отставка президента. Десятки других лозунгов, объявленных коммунистами Зюганова замыливают главный. Не все же такие "умные как Зюганов".