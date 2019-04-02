Да что тут предлагать?.. Взять всё, да и поделить...

В руках примерно 0,1% населения России сосредоточено более 60% совокупного состояния России, и подавляющее большинство этих богатств нажиты высокопоставленными чиновниками коррупционным путем. Но самое удивительное, что активно борется с коррупционерами и казнокрадами не столько правоохранительная система, сколько дважды осужденный оппозиционер Алексей Навальный со своим «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК). И это понятно, унтер-офицерская вдова себя сечь не станет, ведь сами представители правоохранительных органов нередко становятся объектами расследования Навального. Обладатели несметных богатств нисколько их не скрывают, скорее наоборот, демонстративно выставляет напоказ огромные дворцы, пятиэтажные квартиры, частные самолеты и яхты, хотя их официальные доходы ни каким боком не соответствуют этой роскоши. По словам Навального, разоблачить этих жуликов не составляет особого труда, нужно только желание, а вот с этим у власти большие проблемы. У ФБК желание есть, а тех, кто получает за это зарплату — не особо.

***

Исходя из выше сказанного, российские граждане начинают симпатизировать персонажу Булгакова Шарикову. Если бы сегодня его спросили, что он думает по поводу происходящего, он бы заявил:

—Да не согласен я.

— С кем? Путиным или Навальным?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то говорят, говорят... «Устранить отставание от других стран», «Победить бедность», «Улучшить жизнь пенсионеров», «Поднять демографию». Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...

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Что обещал Путин перед последними выборами?

Устранить отставание от других стран:

“Мы должны собрать все силы в кулак. Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. Отставание – вот наш враг. Это как тяжелая хроническая болезнь”, - заявил Путин в начале своего послания, задав тон всему монологу.

Победить бедность:

Это было названо одной из ключевых задач на ближайшее будущее. Путин говорил, что необходимо обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан и как минимум вдвое снизить уровень бедности

Улучшить жизнь пенсионеров:

Сообщалось, что новое правительство “должно подготовить специальную программу обеспечения качественной жизни старшего поколения”, чтобы Россия могла войти в топ стран с гражданами-долгожителями.

Поднять демографию:

“За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей", - подсчитал Путин.

Профинансировать здравоохранение:

Путин пообещал, что в 2019-2024 годах на здравоохранение будет выделяться более 4% ВВП, а в будущем, возможно, и 5%. А общенациональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями получит мощную поддержку государства.

Не кошмарить налогами:

Президент сообщал, что эффективность государственных расходов будет повышена, а правительство разработает новые налоговые условия, которые зафиксируются на ближайшие годы.

Не разгонять инфляцию:

“Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, повышать доступность кредитов”, - уверял Путин.

Обеспечить темпы роста экономики выше мировых:

Делая это заявление Путин подчеркнул, что это “не благое пожелание, а базовое условие” и ориентир для будущего правительства.

Повысить зарплаты:

“Увеличить производительность труда, по этому показателю мы все еще отстаем. Темпы роста – не ниже 5% в год. Повышение производительности труда – это рост зарплат, повышение потребительского спроса, рост экономики – это важно”, - сообщал с трибуны президент.

Повысить долю малого бизнеса в экономике до 40 %".

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Первыми забили тревогу экономисты, они выразили опасения, что для осуществления этих предвыборных обещаний президента придется использовать чрезвычайно непопулярные меры. Страхи экспертов сбылись быстрее, чем они могли себе представить. Как говорится: «Пировали, веселились, подсчитали, прослезились и полезли за платком».

Первый болезненный удар был нанесен самой незащищенной части населения ─ пожилым людям ─ поднятие пенсионного возраста стало для них ножом в спину и вызвало волну массовых протестов. Как у нас принято, ─ митинги утихли, а реформа осталась. Вместе с одной горькой пилюлей была уготовлена другая ─ повышении НДС с 18% до 20% . Из-за этих 2% вырастут цены почти на все виды продуктов и товаров. Кроме того, россиянам стоит ждать подорожания бензина и цен на ЖКХ. И это далеко не все, ведь есть еще налог на землю, рост ставок Центробанка, проталкивание налога для самозанятых… И, конечно, это совсем не то, что обещал гражданам перед выборами Владимир Путин. Недавно состоялось совещание президента с членами правительства, но глава государства сделал вид, что ничего не знает о проблемах простых людей, и выполнять свои предвыборные обещания не спешит, хотя пошел девятый месяц со дня их обнародования.

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29 марта в России вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, которые выражают «явное неуважение» к обществу и государству. Нарушителям предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, или арест вплоть до 15 суток. Вначале Совет при президенте РФ по правам человека рекомендовал президенту не подписывать данные законы, однако 18 марта глава государства их завизировал. Здесь возникает закономерный вопрос, а как быть с новым законом, если само государство провозглашает фейковые обязательства, которые не исполняет, чем выражают явное неуважение к обществу?