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Московский листок

20 миллионов бедных могут добиться реформы заработной платы

Опубликовано 22.04.2019 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

экономика банки
20 миллионов бедных могут добиться реформы заработной платы

Оппозиция сегодня требует: вернуть капиталы, национализировать базовые отрасли производства, уменьшить налоги, снизить цены и т. д.

Эти меры – как мертвому припарки. Все беды современной России в ее государственном капитализме. Эта форма капитализма обладает характерными для него свойствами снижения интенсивности и качества труда при росте социального неравенства.

Все дело в том, что единственный выход из кризиса для России – смена системы, общественной формации. Звучит непонятно, но требует самого элементарного средства – необходимо устранить стихийное распределение заработной платы.

Государственный капитализм в России есть материальная и организационная основа для перехода к бесклассовому обществу.

Государственный капитализм в России выражается в том, что правительство планирует и организует работу всех сфер общественной жизни, имеет подавляющую власть над всеми предпринимателями и олигархами.

Единственный недостаток системы - стихийное формирование заработной платы, которая растет неравномерно и порождает социально неравенство, растет быстрее объемов производства и вызывает переполнение экономики денежной массой, что обесценивает небольшие зарплаты.

Но ни правительство, ни оппозиция не предлагают тот элементарный шаг, потому что он выходит за пределы их знаний об экономике. Оппозиция ограничена шорами советской экономической модели, либеральное правительство ограничено представлениями рыночной модели.

Обе экономические системы (советская и рыночная) имеют одну основу – наемный характер труда. Именно наемный труд порождает стихийное распределение и рост заработной платы. Для его устранения необходимо уровнять заработные платы и прекратить их рост, стихию рынка заменить государственным распределением.

Эта мера должна быть понятна простому населению, страдающему от низких зарплат и инфляции.

20 миллионов бедных могут добиться реформы заработной платы, но для этого левая оппозиция должна включить это требование в свою программу и отстаивать его как главнейшее.



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