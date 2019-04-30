Изменение структуры экономики

С января пошёл двадцать первый год с того дня как В.Путин занял главную должность в России. И вот 24 - го апреля в С- Петербурге собирает Совет законодателей на котором ставит задачу по изменению структуры экономики. Каких только советов нет в России. Народ нищает, а экономика топчется на месте. Рост наблюдается у чиновников и у представителей различных Советов. Действительно они не жалуются. В Совет - то входят те же самые чиновники, которые как сейчас уже принято говорить: ни хрена не делают, только занимаются своими шкурными проблемами. Например, В.Володин, В.Матвиенко, А.Силуанов, А.Кудрин и так далее.

А.Кудрин руководитель Счётной Палаты пишет: Число бюджетных нарушений выросло за прошлый год в 1,5 раза, а число сопутствующих потерь наоборот уменьшилось за год и составило 722 миллиардов рублей. Сумма огромная. И куда же она девалась? Разошлась по карманам чиновников? Например, полковник ФСБ Кирилл Черкалин занимался именно банковским сектором и задержан по делу особо крупных взяток. Ранее из этого же подразделения задержаны Д.Фролов и А.Васильев. Чуть ранее задержан сотрудник ФСБ С.Белоусов за особо крупную взятку. Если сотрудники ФСБ берут особо крупные взятки, то наши руководители приехали. Дальше бетонная стена, пора уходить. Какая структура экономики? Надо прекратить разворовывание бюджета. Надо менять не структуру экономики, а структуру управления.

Вот что по этому поводу пишет депутат Госдумы, который в думе с момента создания Парламента Сергей Иванов. "У нас нет независимой судебной власти. Все ветви власти подчинены исполнительной. Обращаться в суд бесполезно. Я ещё не помню ни одного случая, когда, например, Конституционный суд решил, что партия власти приняла закон, не соответствующий Конституции". Таким заявлением он не оскорбил власть? Его будут судить по закону Клишаса?

Или другой подтверждающий случай. Жители подмосковных ТСЖ подавали иск против компании И.Чайки "Хартия" по завышенным тарифам на вывоз мусора. Суд не стал принимать решение против компании, согласился с её доводами. А там контракт на более 100 миллиардов рублей. Кто не верит может в интернете посмотреть что творил сочинский судья Дмитрий Новиков и как отфутболили Тамару Спицину из Калининграда профессионального юриста. Так и заявили, а вы что хотите? Особо специалисты отмечают суды Москвы. На их процессах учится глубинка.

Сколько разговору было о бывшем полковнике Д.Захарченко. Дома при обыске нашли 8,5 миллиардов рублей и 300 миллионов евро в Швейцарских банках. Гособвинение просит 5 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. А где миллиарды? Они изъяты? И что с евро которые находятся в Швейцарских банках? Об этом писал депутат С.Иванов?

Президент утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов. На первом месте - доверие к власти. С этого президент предполагает начнётся изменение структуры экономики? Власть в стране олицетворяет президент, премьер, суды и силовые структуры. Народ уже дал оценку своего доверия к президенту. Оно упало до 36 %. Опрос ВЦИОМ проводил в основном в городах. На селе доверие ниже плинтуса. И какова будет реакция Кремля на доверие к власти? Отношение к судебной системы дал депутат Госдумы. По его оценке никакой судебной системы в России нет, есть имитация системы. Что предпримет президент? Ничего, мы же молчим.

Например, А. Силуанов на Рублёвке имеет готовую к проживанию недвижимость и строящуюся с земельным участком. Всё это оценивается в миллиард, двести пятьдесят миллионов рублей. Его зарплата не покрывает и четверти стоимости. Кто будет оценивать и к чему это приведёт? В стране чиновникам положено иметь дворцы, землю, недвижимость за бугром и многое другое и никто им не указ.

В стране начинается реформа ОМС. Государство уходит из здравоохранения. Такую оценку делает С.Шишлин - директор центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики. А как быть с Конституцией РФ? Именно она даёт оценку деятельности руководству страны. На главный документ страны уже давно никто не обращает внимание, в том числе и долгожитель Кремля.

Именно руководство подвело народ России к интенсивному вымиранию. Поэтому власть принимает законы по которым и за смерть надо платить. Человек умер, а платить будут родственники. А если у них нет денег? Смотрите как последовательно и настойчиво подводят нищий народ на вымирание. По официальным данным 19 миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума. Они обречены на вымирание. А те миллионы, которые получают чуть больше прожиточного минимума тоже не смогут получить платную медицинскую помощь. Она ведь обходится в тысячи. Один приём терапевта стоит не менее 800 рублей. Правда по регионам стоимость колеблется. Кто во что горазд, Системы то никакой нет.

Большинство народа помнят скандал в "Оборонсервисе" с отставкой Сердюкова. Но была ещё подсудимая Евгения Васильева, оказалась двоюродной сестрой жены Д.Медведева. Евгения получила срок 5 лет общего режима, но уже через 4 месяца была условно - досрочно освобождена, уплатив штраф в 200 миллионов рублей. А где 3 миллиарда? Было заявлено, что государству нанесён ущерб в 3 миллиарда. Но ведь условно - досрочно освобождаются применяется после отбытия половины срока. Депутат С.Иванов именно об этой системе говорил?

Если кропотливо следить за действиями наших больших чиновников, то можно тронуться головой. Действительно не каждый выдержит такой стиль правления огромной с нищим народом страной. Например, первый зам министра здравоохранения Т. Яковлева на совещании в Ростове - на - Дону заявила: "Высокая смертность на дому регистрируется по всей России, но в Ю Ф округе она зашкаливает. По России - 53, в округе - 56 на тысячу человек. Есть и 60 смертей. Надо развивать диспансеризацию, но планов я пока не увидела". В.Скворцова заявляет, что в 2018 году в стране прошли диспансеризацию 22 миллиона человек. Много это или мало народу наплевать. Но главное как прошли? Очередью за 10 минут? Медицину поставили на коммерческую основу через ОМС. Смысл медицины потерян. Прошёл диспансеризацию пациент полностью и с каким результатом никого не волнует. Главное обратился и поликлиника получила деньги. Очереди, нехватка врачей диспансеризацию поставили на поток, как на заводе разливают спиртное. С четвёртого квартала вводится мера социальной поддержки - бесплатная транспортировка граждан старше 65 лет на селе в медицинские организации. И как это будет организовано? Ещё один чиновник в администрацию. Талоны будут давать или ещё есть какой-то способ? А кто будет оплачивать? В.Скворцова говорит, что к пациентам будут приезжать врачи, другие нацелены на бесплатную доставку. Дурдом не более того.

Министр говорит, что в отдалённые посёлки приезжают бригады врачей. К нам тоже обещались приехать 25 апреля, но не приехали. Как могут приехать если поликлиника забита пациентами. Врачей лишних нет, повсюду некомплект, как можно снимать и направлять на село. Даже в столице не хватает несколько тысяч. Разогнали, а что дальше? Да, бригады приезжают правда иногда. Что они везут с собой? Тонометр. Кому нужны такие выезды? Никому, только самой поликлиники для отчёта. В.Скворцова неужели этого не понимает? Если да, то надо подать в отставку. В лучшем случае обратиться к народу и рассказать истинную проблему развала медицины.

Система управления страной, не успев окрепнуть, сгнила на корню. Вот что пишет политик М.Калашников являясь членом "Партия дела". "Проблема путинской системы заключается в том, что вместо стимула к развитию имеет место скорее стимул продвигать своих и просто брать то, что оставила советская власть". Почти так, но в основном советскую систему разрушили окончательно.

Смотрите, что 27 - го апреля показало телевидение с Эдуардом Петровым. Хищническое разворовывание хвойных лесов Омской области. И это не первая съёмка. Смотреть страшно. Километровые штабеля леса. Столетние кедры вырезаются квадратными километрами и всё это на виду у народа и руководства. Однако в Омской области, как и на Востоке нет ни правительства, ни полиции, ни прокуратуры, Следственного комитета. Есть просто чиновники с большими карманами. И президент заявляет, что они не могут навести порядок в лесной отрасли. Вот это власть, которая признаёт своё бессилие против мафии. Прокуратура поинтересовалась какой налог правительство Омской области получает от уничтожение древесины. Что - то на Путина это не похоже. Или он и был всегда такой, просто о нём прикормленные журналисты говорили то, что хотели и что хорошо оплачивается. Майские указы 2012 года не выполнены. И все на местах. Во многих отраслях стало хуже. Например, в медицине сократили тысячи медиков а их зарплату раскинули на оставшихся, но всё равно удвоения не получилось. Пациенту попасть к врачам стало ещё тяжелее. Ждут месяцами, а некоторые так и не дождавшись умирают о чём и говорила в Ростове - на -Дону заместитель министра здравоохранения.

Листая интернет понимаешь, что нет положительных отзывов о работе правительства и гаранта Конституции. Например, комментирует митинг прошедший в Москве 3 - его марта заслуженная артистка России Наталья Фатеева. "Митинг был похож на восстание против Гитлера. Путин просто не позволяет выражать россиянам свои недовольства. Митингующих могут посадить в тюрьму, а особо активных "убирают". Доказать никто ничего не сможет. Нашу страну отравили наглостью и хамством. Путин только способствует этому. Я не боюсь нашего президента, поэтому говорю обо всём открыто". Хорошо сказано, но боятся надо, хотя так характеризуют власть и другие граждане страны. Например, политолог Н.Платошкин. "Правительство просто уничтожает российский народ. Такого активного грабежа населения не было с 1991 года. У народа решили отобрать последнюю копейку". Такая критика правительства является оскорбительной? И что? Н.Платошкина будут судить?

М.Орешкин комментирует указ президента об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Оценки будут влиять на распределение 20 миллиардов, которые станут мотивационным фондом в выполнении майских указов 2018 года. Эти деньги пойдут в карман чиновников или на совершенствование производств, на развитие экономики? Значит сейчас миллиарды лежат в правительстве мёртвым грузом. И когда будет произведена оценка деятельности? Через год, а может через пять? За эти годы 20 миллиардов могли создать может 40 миллиардов. Нужно оценивать не на деньги, а на результаты и стимулировать либо тюрьмой, либо пинком под зад если нет криминала, а просто разгильдяйство. Наша власть всё поставила на деньги. Ты сделай то, а мы тебе заплатим из карманов нищего населения.

Примерно в такой же манере выступает "незаменимый" лидер КПРФ. "В прошлом году российские компании добыли 550 миллионов тонн нефти. Четвёртый год Россия продаёт сырья на 20 триллионов, но даже половины нет в нашем бюджете. Я считаю, что сейчас пришло время КПРФ и ей надо начинать вести себя более активно, тем паче что наш народ ждёт объединяющих идей и силу". А вы кто? Решили начинать после 26 лет бездействия. При этом после провальных выборов получили около миллиарда рублей за тех кто проголосовал за вас. А вы что дали этим несчастным людям? Никчёмные статьи в газете? Народ от вас уже ничего не ждёт тем более объединительную идею. Идея конечно есть, но нет реализации. Вы спрятались от народа в думе, на вашими бестолковыми съездами, конференциями. И о какой силе вы говорите? Г.Зюганов несколько лет назад говорил об этом же. "В 2015 году Россия продала Германии нефти на 27,6 миллиардов долларов, а бюджет получил 9,6 миллиардов долларов. А где 18 миллиардов долларов?" Г.Зюганов озвучил и что дальше? Какие меры приняли президент, премьер, прокуратура, вы? Никаких. Прокукарекал и в кусты. И таких примеров десятки. Продаём нефть и в другие страны, и везде исчезают миллиарды по дороге.

КПРФ не может ни с кем объединиться, народ окончательно потерял веру, 26 лет существование партии ничего народу не дало, сплошной обман и бездействие. Выход один - лидеру надо уйти на покой, освободить место настоящим коммунистам. Ни вы, ни президент не сможете изменить положение в стране. Слишком далеко зашли в развале экономики.