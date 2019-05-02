Вор действительно должен сидеть

Вор должен сидеть в тюрьме. Эта фраза вошла в обиход из фильма "Место встречи изменить нельзя". Её повторяют даже сами воры или как их теперь называют коррупционеры. Вот только беда случилась. В обиходе утратило истинное значение последнее слово - в "тюрьме". Чиновники всех уровней употребляют иногда это выражение примерно так: "вор должен сидеть" понимая, что они могут сидеть на очень доходных местах в иерархии власти. И это такая политика в стране. Нет смысла приводить примеры. Их тысячи. Тюрьмы забиты такими чиновниками, проблема только в том, что они практически не играют никакой роли в управлении страной. Мелочь пузатая. А вот для простого народа это трагедия. Денежки мелкими чиновниками на местах растаскиваются и народу ничего не остаётся. Проверяющих на всю страну не хватает да и они тоже хотят есть. Власть принимает законы по которым коррупционеров можно не судить. Однако коррупция главенствует во всех организациях страны и государственных учреждениях.

Эксперты говорят, что в стране практически не осталось крупных компаний, которые бы принадлежали государству. Например, компания "Роснефть", часть акций принадлежат иностранным инвесторам. Руководит Советом директоров Г.Шрёдер - бывший канцлер Германии. А И.Сечин исполнительный директор. На побегушках, но с открытым доступам к деньгам. Зачем власть допустила в стратегическую компанию России иностранцев? Однажды президент отвечая на вопрос журналиста о зарплате Сечина сказал, что в ней работают иностранцы и зарплата Сечина приравнена к иностранным зарплатам. Примерно так. Вот поэтому многие крупные компании, заводы работают с иностранным участием, чтобы на официальном уровне можно было воровать руководству через миллионные зарплаты. Будь компания государственного управления уровень зарплаты был бы закреплён штатным расписанием. И так по всей стране. Зачем президенту, правительству такая структура управления страной? Им не жалко миллионы и даже

миллиарды российских рублей, которые добывает нищий народ. Руководство компаний содержит десятки менеджеров, чиновников меньших должностей, но все они обеспечены по полной программе. Миллиарды рублей уходят только на премиальные. Весь этот коллектив создан руководством страны для выборов. Ведь у каждого чиновника, который получает миллионы и практически ни за что не отвечает есть родственники, друзья, которые тоже не бедствуют избирают того, кого им говорят. Посади чиновников на зарплату даже в четыре раза выше чем рабочего и власть изменится на первых же выборах.

Предатели Советского Союза, между прочим коммунисты, которые говорили, что пришли в партию по идеологическим принципам, ликвидировав СССР, установили бандитски - воровской капитализм. При этом кремлёвская власть не дремлет, хотя уверена, что социализм восстановить нельзя, строго следит за оппозиционными партиями и принимает меры для их нейтрализации. Так действует, что это не бросается в глаза народу и даже сторонникам плановой экономики. Помните первые годы КПРФ? Зюганов собирал многотысячные демонстрации и митинги. Где они сейчас? Президент купил лидера КПРФ и первые ряды тех демонстраций, добавив некоторые суммы к пенсиям и зарплатам. Но и это ещё не всё. В 2014 году президент награждает Г.Зюганова орденом Александра Невского за "достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально - экономическое развитие РФ и в связи с 70 - летием". Можно бы посмеяться, но это не прямой эфир, а письмо. Это за какие такие трудовые успехи? Зюганов ни одного дня в жизни не работал на производстве, не обогатил науку, искусство. Он не принимал никакого участия в развитии экономики страны. Власть практически развалила не только Союз, но и экономику и в этом помог Зюганов. Партия вообще самоустранилась от своего прямого назначения. Партия называется коммунистической, а на самом деле партия буржуазии. Однако награда повлияла на дальнейшие действия КПРФ. Г.Зюганов больше не принимал никакого участия в организации демонстраций, митингов. Иногда он говорит и пишет правду, но дальше дело не идёт.

Я несколько раз приводил характерный пример действий коммунистов в думе и властных структур. Расскажу ещё раз для молодых, которые не жили в СССР, а если и родились, но их характер уже формировался при бандитски - воровском капитализме. Однажды после работы сморю телевизор. Идёт трансляция работы думы. Это было на заре появления Парламента. Зал забит по полной. Тогда депутаты все ходили на заседания. И вдруг встаёт Г.Зюганов и с места говорит: "Международные транши, выделяемые России до Москвы не доходят. Разворовываются. Так Дьяченко взяла 28 % займа, провела через два банка и положила в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг". Зал замер, ни одного шевеления. И вдруг в этой мёртвой тишине раздаётся голос В.Илюхина: "Да, да я поддерживаю заявление Зюганова". На этом разбор воровства закончился. Ельцин ввёл свою дочь в аппарат президента только для того, чтобы воровать. Он ведь не мог на себя открывать счета. Через несколько лет я вернулся домой и написал письмо В.Илюхину на счёт заявления Зюганова и он мне ответил. Заём был 4,8 миллиардов долларов. Молодёжь, вы сейчас можете сосчитать 28 % от этой суммы. Виктор Иванович после того, как Кремль занял В.Путин направлял ему и Устинову депутатский запрос по поводу воровства, но ответа так и не дождался. Чуть позже я услышал голос на радио Ю. Болдырева и набрал студию. Задал тот же вопрос и ему. И вот его ответ: "Это только один эпизод, а есть и другие более существеннее". Почему я задал вопрос именно Ю.Болдыреву? Да потому что он работал с Ельциным и возглавлял ревизионную комиссию и был осведомлён о движении средств. Он уволился от этого позора. Что ни будь изменилось после того, что воровство президента стало известно народу? Надо бы ответить, что ничего не изменилось. А на самом деле изменения есть. Воровать стали больше. К чему напомнил этот эпизод? Думаю, что уже в то время дума была собрана из воровских " товарищей". Народ - то не выбирает он только голосует за тех кого подсовывает власть. На явное воровство ответило только два депутата. Что стоит воровство Арашуковых, которые добрались до Парламента и к руководству газовой отрасли. А что творится в Кавказских республиках? Разве руководство России не знало ранее, что республики живут на воровстве. В.Васильев разворошил этот улей и уже хочет отставки. Действительно в России нужен прежний Сталин.

Наши чиновники говорят, что В.Путин сохранил Россию, не дал ей развалиться как СССР. Но никто не говорит на каких условиях Россия сохранила границы. Пример Чечни и Дагестана о которых нам рассказывает СМИ. Эти республики не платили за коммунальные услуги. Многие хозяева сами делали врезки в трубы и об этом знала вся республика, но это считалось нормой. Чечня даже потребовала 9 миллиардов от правительства России. Много центральная власть забирает. Есть и ещё один очень важный аспект. Правительство России в год расходует на человека примерно 27 тысяч долларов. На человека в Чечне около 47 тысяч долларов. Примерно так же и в других республиках. Если я ошибся, то не на много. Иногда телевидение показывало врезки. Вы обратили внимание на дома? Это дворцы из красного кирпича с двухметровыми заборами. И это обычные люди. В центральной России так живут только чиновники, депутаты и просто воры. Зачем им строить стену от России? Такой халявы им Запад не даст. Более того в этих республиках безработица зашкаливает, но никто не возмущается.

Зюгановцы зациклились на 20 миллионах бедных, доход которых ниже прожиточного минимума, такую цифру назвал президент. Дальше у "коммунистов" таланта не хватает, чтобы добраться до истины. А вот эксперт Центра Сулакшина Людмила Игоревна Кравченко доказывает, что в России 64 миллиона нищих. Сейчас власть пытается довести доход этим 20 миллионам до прожиточного минимума. Но добавив 200, 500, 600 рублей человек не станет середняком. А сколько миллионов народа в России, доход которых составляет больше скажем в два раза прожиточного минимума. Они не нищие, но они бедные. Может они и могут купить ребёнку вторые ботинки, но они не могут сходить в театр и уж тем более в ресторан хотя бы раз в год. Большинство рабочих в США практически не готовят дома. Едет особенно вечером в ресторанах. У нас рестораны только для чиновников и то не для каждой категории и для всем известных воров. Зато у нас в правительстве есть министр по социальным вопросам, который предлагал отменить государственную поддержку пенсионеров. Чем глупее предложение чиновников тем тише ведёт себя народ и исчезает даже словесная оппозиция.

Многим известно, особенно чиновникам, что президент утвердил указом 15 пунктов по которым будут оценивать работу губернаторов ну и конечно чиновников. Остаётся только вопрос, а кто будет и как оценивать работу президента? Народ уже оценил работу правительства, но это никоим образом не повлияло на её имидж. Все на месте и рты до ушей. Давайте прочитаем какую оценку работе президента даёт доктор исторических наук Лидия Шевцова. "Путинская элита никак не заинтересована в развитии страны. Они думают только о личном обогащении. Путин на данный момент занимается грабежом собственной страны". Оценка страшная, хотя на 100 % справедливая. Как бы Лидия не пострадала? Граждане, как вы думаете будет реакция Кремля на это заявление учёного? Хотя надо иметь ввиду, что в России демократия. При Ельцине говори что хочешь власть не реагировала. Когда в думе депутат заявил, что дочь Ельцина украла 28 % займа и перевела их в банк Швейцарии зал думы притих и можно было подумать, что он взорвётся. Нет ничего не случилось, воровство продолжилось. В нынешней России дума приняла даже закон по которому нельзя плохо отзываться о деятельности чиновников. Страшно и подумать, что может произойти.

Однако есть и другие оценки. Появился журналист А.Афанасьев. Он вроде ведёт некоторые передачи на телевидении общественном. Он рассуждает так: "В правительстве существует группа против Путина. Это Греф, Кудрин, Набиуллина. Они за то, чтобы вернуть Крым. Президент говорит ЦБ о снижении кредитной ставки, ипотечной ставки, отказаться от закупки долларов. Однако они делают всё наоборот". Афанасьев журналист имеет престижное образование и ему ошибиться просто не простительно. А вот мои земляки и я в том числе думаем совершенно иначе. Да, президент даёт такие указания, но это не для чиновников, а для таких журналистов и для народа. Президент хороший, а чиновники плохие, они не выполняют его указания. Указы 2012 года не выполнены. Кто ни будь наказан? А они касались жизни простых граждан, фактически рабочих, которые своим трудом содержат государство и этих же чиновников. При систематическим невыполнением указаний президента эти чиновники могли быть подвинуты на другие мало значащие должности. Более того можно было возбудить уголовные дела и посадить, ведь не выполнение касается государства, чтобы другим было не повадно. Может президент не прав, тогда надо действовать по закону через суды. У нас каждый чиновник и есть суд, в том числе и президент.

На Западе некоторые бывшие республики СССР закрыли нефтепровод "Дружба" якобы пошла не качественная нефть. Кто - то подключил грязное сырьё. Ну это же диверсия. Однако шума нет, тишина как на кладбище. Республики могут через суды выставить огромные штрафы. Такое положение в стране было после Революции. Бывшие рабовладельцы гадили кто как мог. Но советская власть справилась с вредителями. Нынешняя власть возвращает страну в тот период?

Как жить дальше, что происходит в стране? Почему власть не интересуется проблемами народа, страны, что ведёт к хаосу.

30 - го апреля на передаче "Кто против" впервые заговорили о Советском Союзе, о России. Политолог Трофимчук говорил: почему народ не требует призвать к ответу Горбачёва? Никто не возразил, но обсуждение бурной реакции не вызвало. Бедных ведь на такие передачи не приглашают. А разворовывание России продолжается. Ныне Россия занимает второе место в мире по оттоку долларовых миллионеров. За 2018 год уехало около 7 тысяч долларовых миллионеров, в два раза больше чем в 2017 году. Вот это и есть самая правильная оценка деятельности российской власти. Если представить, что каждый из 7 тысяч вывез по миллиону то в сумме это 7 миллиардов долларов. Огромная сумма. Вот куда уходят наши средства. Поэтому нас обложили налогами , тарифами, ценами, штрафами и просто поборами. Деньги - то где -то правительство должно брать. А мы рабски соглашаемся с поборами государственных чиновников. Попробуй не заплати придут от имени государства бандиты и вытрясут последнее.

Так что поговорку "вор должен сидеть в тюрьме" надо менять. "Вор в Росси должен сидеть в правительстве, а то и выше".