Угнетающее слабоумие элиты. Особенно государственной

Элита общества

Элита государства – кто это? Пидарасы, развлекающие бездельников, сидящих у телевизоров?

Если исходить из того, что мы сегодня реально видим в том, что осталось от России, то по факту это так, но по сути – кто это? Кто эта элита?

Исходя из проблем и задач, стоящих перед народом, в число элиты должны входить люди дела – те, кто обеспечивают жизнь народа. Если начинать снизу, то это учёные, изобретатели, предприимчивые бизнесмены, искусные ремесленники.

В момент перестройки насаживаемые во власть либералы как раз и вопили, что номенклатура КПСС не даёт нашим учёным, инженерам и потенциальным предприимчивым бизнесменам осчастливить СССР или его обломки потоком высококачественных изделий и товаров. А вот когда к власти в стране и на предприятиях придут либералы, - обещали они, - то либералы, благодаря своим выдающимся умам, завалят страну всем необходимым по очень дешёвым ценам.

И вот они пришли. Высокообразованные и талантливые.

Напомню, а молодым сообщу. М. Горбачев имел два высших образования, одно из которых «первоклассное» - юрфак МГУ. Соучастник его преступления, А. Яковлев, - три высших образования, одно из которых Колумбийский университет (США), кроме того, он «маститый ученый» - доктор наук и член Академии АН СССР. Член Политбюро А. Лукьянов окончил юрфак МГУ, доктор юридических наук, подпольный поэт. Член Политбюро В. Медведев окончил ЛГУ, доктор экономических наук, член-корреспондент АН СССР. Последний председатель Совета министров СССР В. Павлов - потомственный москвич, окончил Московский финансовый институт, доктор экономических наук. И все остальные дегенераты Политбюро имели минимум одно, а чаще - два высших образования.

Последствия этого образования для СССР известны.

Сегодня презрительно отзываются о Ельцине, но дело в том, что и в те годы о нем презрительно отзывались во всем СССР, но ведь не в Москве. Здесь он был даже не лидером, а кумиром всех слабоумных, но особенно - московских ученых. Давайте вспоминать.

Его братом по уму, совести и чести был академик А. Сахаров. Москвич, потомственный интеллигент, окончил физфак МГУ, академик АН СССР, о «государственных» идеях которого сейчас предпочитают молчать и немудрено - это такой маразм, что его не объяснишь и тем, что его жена, злая Ленка Боннер любила бить Сахарова сковородой по голове, что, конечно, не может не вызвать сочувствия к сковороде.

Толкала Ельцина во власть так называемая Межрегиональная группа, наиболее болтливым сопредседателем которой был Г. Попов. Москвич, окончил экономический факультет МГУ, доктор экономических наук.

На посту мэра Москвы Попов показал свою полную недееспособность, но зато явил миру экономическое открытие - оказывается, чиновникам надо разрешить брать взятки! Однако, не получил Нобелевскую премию за это только потому, что сказывался не евреем, а греком, зато АН СССР наградила его премией им. Ломоносова.

Об остальных москвичах и ученых, обсевших Ельцина, как мухи лампочку в свинарнике, даже вспоминать страшно - начнешь, не кончишь.

Во-первых, вспомним, что Ельцин руководствовался гениальными идеями Консультативного совета при президенте, состоявшем из 21 академика и доктора экономики. Не хило?

Непосредственно реформы вел потомственный москвич, окончивший экономический факультет МГУ, доктор экономических наук Е. Гайдар, при взгляде на физиономию которого оживляются все психиатры. Помогала ему в развале экономики России плеяда московских завлабов: потомственный москвич С. Филатов - кандидат технических наук; С. Шахрай - завлаб МГУ, кандидат юридических наук; А. Шохин - выпускник МГУ, доктор экономических наук. Международные дела возглавлял потомственный москвич и потомственный дипломат, родившийся Брюсселе, окончивший МГИМО кандидат исторических наук А. Козырев.

Для московских ученых развал СССР был звездным часом - они толпой рванули на высшие чиновничьи должности в России и держались на них до тех пор, пока надо было разрушать Россию, а как только «разрушили до основанья», то эти московские интеллектуалы сразу же явили миру свою недееспособность и были аккуратно сгружены на свалку демократических отбросов, скажем прямо, по причине своего слабоумия.

Но особо звездным часом развал СССР был для Московского государственного университета. Вы уже видели, сколько его деятелей и выпускников активно участвовали в уничтожении экономики и оборонного потенциала России, а ведь в десятки раз больше было слабоумных с регалиями МГУ, убеждавших народ России, что так и надо. Скажем, потомственный москвич выпускник МГУ, член корреспондент АН СССР профессор П. Бунич, убедивший население, что рыночные отношения приведут в России к увеличению производства свинины в несколько раз; его брат по разуму потомственный москвич, доктор экономических наук, выпускник МГУ Н. Шмелев, не слазивший в то время с экранов; их сестра по разуму потомственная москвичка Л. Пияшева, окончившая, правда, Плехановский институт, доктор экономических наук, уверявшая, что при свободных рыночных отношениях морковка на московских базарах будет стоить не более 40 копеек, и т.д. и т.п. При взгляде на всех этих деятелей невольно приходишь к мысли, что нам уже на студентов МГУ можно смотреть с жалостью, а выпускникам сразу же назначать пенсию по инвалидности. Такая степень благоприобретенного слабоумия требует участия в судьбе убогих. Но ведь они по сей день считаются элитой!

Пришли либералы к власти и единственно, на что оказались способными, - разворовать собственность народа СССР, и даже не по своим схемам, а по схемам, которым их обучили воры с Запада. Оказалось, что сами новоиспечённые «собственники» совершенно не понимают, как работает то, чем они стали владеть, и, главное, и не собирались это понять. Они же и так умные! Для них оказалось главное - кичится украденным перед такими же, как они. Кичится купленными на ворованные деньги яхтами и футбольными клубами, безумными по размерам поместьями и дикими кутежами.

Какой-либо национальный технический прогресс был начисто остановлен даже в отраслях, в которых первенство советских мозгов было очевидным. Скажем, к 1990 году СССР производил 17,9 % мировой машиностроительной продукции, из которой 22 % мирового производства металлорежущих станков, 46 % комбайнов, 11,3 % оборудования для пищевой промышленности, 63,2 % энергетического оборудования, 27 % самолетов, до 50 % военной техники, 21 % грузовых автомобилей, правда, только ко 4,8 % легковых. А к сегодняшнему дню Россия стала сырьевым придатком, но даже при этой мизерной потребности в станках, импорт металлообрабатывающих станков составил 90%! По другим видам оборудования - химического, полиграфического и текстильного - импортозависимость от 60% до 80%.

Причём, уровень отечественной техники и технологии становится предельно убогим. По данным Всемирной организации робототехники (IFR), в 2016 году на 10 тысяч работников в мире приходилось 74 промышленных робота. Но если в Южной Корее на 10 тысяч работников приходится 631 робот, в Сингапуре — 488, а в США — 180, то в России — всего три. «Три, Карл! ©». Это при том, что несколько лет назад в России закрылся последний цех, который делал промышленных роботов и теперь их серийное производство в РФ полностью отсутствует.

Такое же убогое положение в космосе или авиации, где и сегодня пытаются всего лишь довести до ума заделы из СССР. Вот кстати к катастрофе «суперджета». Накануне прочёл сообщение и не знаю, ржать или рыдать? Оказывается, в РФ на различных складах почему-то сохранилось неразрезанными и не сданными в металлолом аж 420 самолётов Як-40 из 1011 построенных в своё время в СССР. Самолёту 55 лет! Кстати, за время его эксплуатации в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 107 самолётов, унесших жизни 864 человек. Теперь эти недорезанные остатки Як-40 хотят эксгумировать и модернизировать. Ну и на них летать.

Так скоро и крейсер «Аврора» введут в состав Балтийского флота.

Вот такая элита пришла к власти в народном хозяйстве, вот такие «творческие люди». Всего-то их хватает на творчество покупки поместий на деньги, фактически украденные у народа, на траханье на своих яхтах проституток, да потом на их преследование.

Всего один олигарх пытался задействовать национальное творчество и создать оригинальный автомобиль, да и тот оказался Прохоровым. Которого в итоге вместо создания ё-мобиля заставили купить и удушить единственный мало-мальски свободное СМИ – РБК.

В своё время по приказу Горбачёва КГБ передало собственность СССР агентам КГБ Березовскому, Ходорковскому, Абрамовичу, Смоленскому, Потанину, Фридману, Дерипаске и др. Ну и что Россия получила от передачи денег этой «элите»? Торговлю ресурсами России, которые принадлежат и нашим потомкам, и эти наши потомки такой торговлей нагло ограбляются. Я уж не говорю о том, что эта убогая торговля и в СССР прекрасно велась.

А ведь прошло уже почти 30 лет. На моих глазах и с моим участием за где-то за 15 лет в 70-80 годах, даже теми (с позиций сегодняшнего дня) примитивными строительными техникой и технологиями, чуть ли ни у чёрта на куличках был построен самый мощный в мире ферросплавный завод с городом, прекрасно оборудованном всеми коммунальными и спортивными удобствами. А тут 30 лет! «30 лет, Карл!» © И что в итоге?

А в итоге то, что в итоге.

Кстати, за 30 лет должны были вырасти и свои кадры предпринимателей, и они выросли, но в чём!?

«Журнал Forbes составил рейтинг российских бизнесменов, «ломающих стереотипы» и меняющих представление о РФ. Все участники рейтинга, по мнению издания, создали свой бизнес с нуля, добились глобального успеха у себя в стране и в мире, либо оказали серезное влияние на жизнь россиян. На первое место списка Forbes поставил 57-летнего основателя группы фондов DST Global Юрия Мильнера (состояние — $ 3,7 млрд)». Но чтобы создать фонд и на вложении из этого фонда денег нажиться, нужны изначально деньги? А они из какого творчества?

«На втором месте — уроженец Краснодарского края и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий с состоянием в $ 3,4 млрд…

Третью строчку занял 34-летний основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, «российский Марк Цукерберг», состояние которого оценивается в $2,7 млрд…

На четвертом мест — 45-летний основатель получившего всемирную популярность приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев (состояние — $ 2,4 млрд). В 2004 году он запустил сайт знакомств «Мамба»…

Пятую строчку Forbes отдал бизнес-скандалисту, 51-летнему Олегу Тинькову ($ 2,2 млрд). Тиньков — основатель марки пельменей «Дарья»…

Кроме них в списке фигурируют:

Валентин Гапонцев (IPG Photonics, $ 2 млрд)…

Аркадий Волож («Яндекс», $ 1,4 млрд),

Евгений Касперский («Лаборатория Касперского», $ 1,3 млрд),

Татьяна Бакальчук (Wildberries, $1 млрд),

Сергей Петров («Рольф», $ 1 млрд)».

В этой десятке только Касперского с его программами, да Гапонцева с его лазерами можно, так–сяк, отнести к творцам и торговцам чего-то отечественного. Остальные это в лучшем случае чистые торговцы, если не спекулянты, да пара развлекателей зевак в интернете. Нет ни Фордов, ни Джобсов, ни Гейтсов.

Почему так?

Давайте прервёмся, чтобы оценить эти факты, а почему так, рассмотрим в продолжении.

(продолжение следует)