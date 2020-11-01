Ошибка Маркса. Новая теория социализма

Неэффективность работы предприятий с общенародной формой собственности на средства производства определяется не плохой формой собственности, а недемократичностью управления этими предприятиями.

Данная статья не описывает экономические и финансовые аспекты теории социализма. Данная статья описывает лишь аспект, который превращает общество в социалистическое, а именно описывает процесс распределения доходов работников в соответствии с трудовым вкладом каждого работника в производство этого дохода.

Новый социализм нужно строить, опираясь на новую теорию социализма. Новая теория социализма отказывается от диктатуры пролетариата, ибо практика развития старого социализма показала, что диктатура пролетариата не может быть не чем иным, как только диктатурой кучки коммунистических чиновников, или, как остроумно назвала её Роза Люксембург «диктатурой НАД пролетариатом». А появление у руля этой диктатуры таких предателей как Ельцин, неизбежно ведёт социализм к краху.

Новый социализм, построенный на старой теории, ждёт такая же участь.

Новая теория социализма, отказывается от диктатуры пролетариата, ибо диктатура пролетариата – это трагическая ошибка Маркса, который неправомерно идеализировал пролетариат, что и породило самые позорные страницы истории социалистического строительства в виде раскулачивания, жесточайшего подавления крестьянских волнений, воинствующего атеизма, физического уничтожения представителей чуждых классов.

Новая теория социализма вводит демократические принципы взаимоотношений между членами общества.

Демократия базируется на общенародной форме собственности на средства производства и на том, что все предприятия рыночного социализма управляются экспертными советами, состоящими из руковотителя подразделения и 2-3 человек самых авторитетных профессионалов в бригаде, отделе, участке, цехе. Экспертный совет предприятий выбирается начальниками цехов.

Сто директоров предприятий, имеющих самые высокие показатели по основным параметрам работы, выбирают, посредством тайного голосования, премьер-министра РФ.

Социалистическая Партия России должна строить рыночный социализм с общенародной формой собственности, куда включается земля и все её недра.

Предприятия рыночного социализма могут иметь разнообразные формы: от единоличного и семейного бизнеса до акционерных обществ с неограниченным числом его участников.

Между предприятиями рыночного социализма осуществляются товарно-денежные отношения, с конкурентной «борьбой», регулируемой антимонопольным законодательством.

Управление предприятиями рыночного социализма

Главная задача управления предприятиями рыночного социализма это организация процесса распределения доходов трудовых коллективов в соответствии с трудовым вкладом каждого члена коллектива в производство этих доходов.

Эта задача решается экспертным советом бригады, состоящим из мастера участка, бригадира и двух - трёх членов экспертного совета – самых авторитетных в бригаде профессионалов, или экспертным советом отдела, состоящим из начальника отдела и двух–трёх ведущих специалистов отдела.

Эти экспертные советы определяют соответствие трудового вклада каждого члена коллектива его ежемесячному доходу.

Экспертный совет участка состоит из мастера, бригадиров и распределяет доход участка между бригадами.

Экспертный совет цеха состоит из начальника цеха, мастеров и начальников отделов, и распределяет доход цеха между бригадами и отделами.

Экспертный совет предприятия состоит из директора предприятия, и начальников цехов, и распределяет доход предприятия между цехами.

Все управленцы предприятий рыночного социализма выбираются на конкурсно-контрактной основе в многоступенчатой системе выборов, снизу вверх: рядовые работники выбирают бригадира и членов экспертного совета бригады, отдела. Бригадиры – мастера. Мастера – начальника цеха. Начальники цехов – директора предприятия. Директора предприятий – директора корпорации.

Заработная плата бригадира в три раза выше средней зарплаты в управляемом им коллективе. А заработная плата каждого вышестоящего управленца в три раза выше зарплаты нижестоящего управленца.

Такая привлекательность зарплат заставляет управленцев дорожить своим местом и не искать путей, где служебное положение принесет незаконный доход.

Высшим законодательно-контрольным органом предприятий рыночного социализма является общее собрание экспертных советов всех уровней.

Только такая система формирования армии управленцев способна:

1. поставить с головы на ноги сам принцип системы управления, как системы обслуживания трудовых коллективов и процесса производства товаров, искоренив имеющую место сейчас систему обслуживания управленцев управляемыми ими трудовыми коллективами.

2. привести в управление профессионалов, которые, наконец, смогут внедрить научные методы управления трудовыми коллективами и процессом производства товаров.

3. уничтожить систему формирования этой армии по принципу «кумовства».

4. избавить человечество от мафии, социально-экономической основой которой является всевластие частных лиц, которых мафия, либо покупает, либо запугивает.

5. избавить, наконец, общество от идиотизма, когда коррумпированное и активно инициирующее коррупцию чиновничество обещает уничтожить коррупцию.

6. ликвидировать парадокс, когда при огромном количестве талантливых людей в нашем обществе мы имеем такую смехотворную производительность труда и такой постыдный уровень жизни народа..

Медицина, образование, пенсии

Все виды медицинского обслуживание населения, все виды образования, все виды пенсий и пособий финансируется из бюджета государства.

Переход к рыночному социализму

Для перехода к рыночному социализму Социалистическая Партия России должна организовать и провести Референдум, где должны будут принять шесть дополнительных статей Конституции РФ.

1. Высшим законодательным органом России является Всероссийский Референдум.

2. Статьи Конституции, принятые Референдумом, могут быть изменены или отменены только Референдумом, и только отдельно от Конституции в целом.

3. Все средства производства России имеют общенародную форму собственности, включающую землю и её недра. .

4. Управляющие трудовыми коллективами выбираются на конкурсно-контрактной основе в многоступенчатой системе выборов, снизу вверх, и осуществляют свою деятельность совместно с экспертными советами соответствующих уровней.

5. Судебные заседания формируются из одного профессионального судьи и двух народных заседателей.

6. Чиновники общественной власти осуществляют свою деятельность совместно с экспертным советом: 2-3 человек самих авторитетных профессионалов в отделе или в думе, ограждающих чиновника от мафии и от использования им служебного положения в целях получения незаконного дохода.