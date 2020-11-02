Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Судьба крупной и мелкой буржуазии после революции

Опубликовано 02.11.2020 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 1

Судьба крупной и мелкой буржуазии после революции

Что будет с крупной и мелкой буржуазией после того, как рабочий класс совершит социалистическую революцию, свергнет власть капитала и установит свою пролетарскую диктатуру?

Крупная буржуазия будет полностью экспроприирована – то есть, лишена собственности на средства производства. Все средства производства, которыми она владела, будут обобществлены, перейдут во владение всего трудового народа. Вся ее прибыль, которая была сколочена изъятием прибавочной стоимости у пролетариев, присвоением их труда – будет возвращена тем, у кого она отнята – трудящимся.

Буржуазия будет лишена возможности через владение средствами производства порабощать пролетариат и принуждать его к наемному труду, чтобы этот труд себе присваивать. Она будет лишена возможности заниматься эксплуатацией.

Таким образом, она перестанет быть буржуазией, то есть, исчезнет как класс.

Именно это и имеют в виду марксисты, когда говорят, что они ликвидируют буржуазию как класс. (А не то, что все представители класса буржуазии будут физически уничтожены).

Хотя наши классовые враги нам приписывают кровожадность и мстительность – но правда такова, что мы не стремимся и не собираемся карать всех представителей буржуазного класса за их прежнее классовое положение. Наша цель – не месть, а справедливое общественное переустройство. Поэтому мы, конечно, не будем физически уничтожать или еще как-либо наказывать всех представителей буржуазии. Наказаны будут только те из них, кто совершил особенные преступления против трудящихся. Например - идеологи приватизации, внесшие особо крупный вклад в уничтожении советской собственности. Так же получат по заслугам организаторы клеветнических идеологических кампаний по очернению Советской власти. Ну и, конечно - те, кто совершит контрреволюционные действия против новой революционной власти, кто пойдет против нее с оружием или применит какие-либо диверсии против нее, например, будет ее очернять и настраивать против нее трудящихся. Таких новая власть будет карать, в зависимости от степени их вины.

Что же касается остальных представителей буржуазии, дело обстоит так. Хотя вражеские идеологи нам приписывают просто адское стремление физически изничтожить поголовно всю буржуазию – на самом деле все обстоит ровно наоборот. Больше всего мы, коммунисты, хотели бы, чтобы нам вообще не пришлось никого наказывать. Нам бы больше всего хотелось, чтоб все представители бывшей буржуазии включились в социалистическое строительство и честно трудились на благо нового общества. Мы – фанатики созидания. Мы ненавидим, когда даром, без пользы для общества пропадает, уничтожается и гибнет что-либо – будь то человеческая сила, будь то материальные ценности. Мы бы хотели, чтобы ничего не пропало, чтобы все пошло в дело социализма – все до последнего человека, здания, машины. Мы знаем, что среди представителей буржуазии есть люди способные, с сильной волей, деловой хваткой и организаторскими умениями. И, конечно, нам бы гораздо было предпочтительнее, чтобы все эти качества были применены в дело и пошли на пользу социализму, чем чтобы они были уничтожены вместе с их носителями.

Да, мы знаем, что так не получится, как бы нам хотелось. Далеко не все представители буржуазии сумеют изменить свое сознание, принять новые порядки и стать честными гражданами социалистического общества. Неизбежно подавляющая часть бывших капиталистов отвергнет новые порядки, а некоторые из них начнут яростное сопротивление – идеологическое, экономическое, военное. И нам придется подавлять это сопротивление, и мы будем его подавлять. Но факт все равно остается фактом – гораздо желанней для нас было бы другое: чтобы нам не приходилось никого подавлять, чтобы все бывшие представители капитала мирно включились в социалистический труд.

И тех бывших буржуа, которые захотят сотрудничать с новой властью – она, конечно, примет, оценит и отблагодарит. Работу для них она найдет. Ей очень нужны будут люди, умеющие руководить на производстве. Вот пусть они и занимаются этим, раз обладают такими навыками и опытом. Да, конечно – они уже не будут собственниками предприятий, которые кладут себе в карман всю прибыль. Они будут руководителями, которым платит государство. Но они будут получать достойную заработную плату (потому что каждый трудящийся будет получать достойную заработную плату), будут занимать важное место в обществе и пользоваться авторитетом и уважением. В интересах истины надо сказать, что все-таки есть и такие капиталисты, для которых важнее всего не прибыль, а возможность приложить свою энергию, ощущать свою значимую роль в производстве, сознавать, что они «ворочают большими делами». Такие капиталисты могли бы найти себя в новых порядках – ведь в новом социалистическом строительстве они получили бы гигантское поприще для приложения своего размаха. Это поприще было бы в тысячу раз грандиозней, чем в нынешней буржуазной России - этой деградирующей периферии западного капитализма.

На самом деле, хотя капиталисты неспособны этого понять – но даже им выгоден переход к социализму. Ведь теперь они живут в глубоко больном и порочном обществе, и оно влияет и на них. Они тоже не застрахованы от язв этого общества. Их дети могут стать жертвами наркомании или разврата, подсесть на иглу или заболеть спидом. Они могут совершить самоубийство от чувства пустоты и бессмысленности, которое обычно для молодежи в буржуазном обществе, или от этого же чувства пойти на какие-то ужасные извращенные преступления. Как сказал Маркс, в капиталистическом обществе, где труд отчуждается, несчастны все – и те, у кого отчуждают, и те, кто отчуждает. Не говоря уже о том, что капитализм толкает к гибели все человечество, и в конце концов погубит нас либо ядерной войной, либо экологической катастрофой. И когда капиталист и все его близкие будут сгорать в ядерном пламени или задыхаться в мертвой природе, без воды и без воздуха – чем тогда ему помогут все его богатства?

Но капиталисты в настоящее время не способны этого понять. Они не могут думать о будущем человечества – потому что думают о своей сегодняшней выгоде. И тем не менее, переход к социализму будет в интересах всех – даже и представителей буржуазии. Некоторые из них это поймут с течением времени. Они увидят, что новое общество справедливее прежнего, что отношения между людьми здоровее, чище, искренней. И они почувствуют себя лучше и счастливей, чем прежде. Эти бывшие буржуа перевоспитаются и станут гражданами социалистического общества. Другие так и не смогут простить революции того, что она лишила их прежнего господствующего положения, станут ее врагами и либо эмигрируют, либо начнут гражданскую войну против власти рабочего класса. Власть рабочего класса поступит с ними так, как и поступают с врагами – она будет с ними бороться, пока не уничтожит.

А что же будет после революции с мелкой буржуазией, с мелкими собственниками, которые сами трудятся на своих средствах производства? К ним отношение новой власти будет принципиально иное. Они не будут экспроприированы (кроме тех, кто встанет на сторону контрреволюции). Мы исходим из того, что они тоже трудятся и тоже подвергаются гнету и эксплуатации со стороны крупного капитала, поэтому они могут поддержать революцию, примкнуть к рабочему классу. Кроме того, они гораздо многочисленней, чем крупная буржуазия. Поэтому нельзя их отталкивать и делать врагами, проводя по отношению к ним такую же экспроприацию, как с крупной буржуазией. Как же с ними следует поступить? Ведь они как-никак частные собственники, а социализм – это уничтожение частной собственности. Где же выход? Выход указал Ленин. Мелких частников уничтожит как класс не насильственная экспроприация – а сам ход вещей, само движение общества к социализму. Ленин учил, что мелких собственников нужно стимулировать к кооперации, к созданию трудовых объединений на артельных основах. Ну, а впоследствии эти кооперации естественным образом впишутся в социалистическую экономику, станут советскими предприятиями. По-другому быть просто не может – ведь социалистическое государство сразу возьмет в свои руки всю крупную промышленность, всю важнейшую часть экономики. Поэтому артели будут плотно зависеть от государства. Государство будет их снабжать сырьем и машинами – на своих условиях, государство будет давать им заказы, государство будет покупать их продукцию, и оно же будет назначать цены на эту продукцию.

(Именно так обстояло дело со сталинскими артелями, которые нам постоянно тычут в нос наши идеологические противники, желая доказать, что при Сталине была частная собственность. Однако сталинские артели не были капиталистическими предприятиями – они были вписаны в советскую экономику, и их работа полностью определялась Советским государством).

Так что в итоге трудовые кооперативы мелких собственников превратятся в социалистические предприятия, а они сами – в советских трудящихся.

Ну, а что будет с теми упертыми единоличниками, которые не захотят в кооперативы, которые до последнего будут цепляться за свою частную собственность? Такие наверно найдутся, хотя их будет не так много. Они будут как какие-то последние могикане, и так же исчезнут, побежденные ходом вещей. У них просто не будет продолжателей, потому что их молодые дочери и сыновья не захотят пойти этим жалким путем. Ни один нормальный молодой человек не захочет всю жизнь прозябать в какой-то мизерной лавочке или убогой мастерской, когда вся страна кипит строительством новой жизни и перед молодежью открываются все дороги. Сыновья и дочери таких единоличников просто пошлют к чертям «дело» своих родителей, и пойдут на новые стройки века, чтобы чувствовать себя причастными к жизни страны, ощущать размах времени - а не прозябать.

На самом деле мелкие собственники только выиграют от того, что станут трудящимися общественных предприятий. Теперь их судьба по большей части незавидна. Они крутятся как белка в колесе, вытягивают из себя жилы – однако их доходов хватает только на то, чтобы покрыть расходы и связать концы с концами. Они постоянно находятся под угрозой разорения. Все их силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву и не разориться – но тем не менее они пачками разоряются. В экономическом отношении крупный капитал их всячески угнетает через свое государство. В гражданском же и политическом отношении мелкие собственники бесправны точно также, как и пролетарии.

Чем влачить такую жалкую жизнь, исполненную нестабильности, страха и унижения – гораздо лучше иметь надежную работу на общественном предприятии с твердым рабочим временем и постоянной зарплатой, и получать от государства все социальные блага, положенные трудящимся в социалистическом государстве.

А те мелкие собственники, у которых есть руководительские амбиции, энергия и размах – они в новом обществе только выиграют и встанут на свое настоящее место. Теперь, будь они хоть самыми гениальными предпринимателями – против крупного капитала они тягаться не могут. Крупный капитал не даст им подняться, раздавит их, как мух, стоит ему только захотеть. Поэтому они, несмотря на все свои честолюбивые амбиции и все свои усилия - так и не могут «развернуться», подняться выше уровня мелкого бизнеса. А при новом строе, если у них в самом деле есть хозяйственные способности – они займут достойное положение. Какой-нибудь мелкий предприниматель, который сегодня владеет какой-нибудь крошечной, никому неизвестной фирмочкой – при социализме может стать директором огромного завода стратегической важности, который гремит на всю страну, и даже на весь мир.

Значительная часть мелкой буржуазии, которая теперь является угнетенной, скорее всего примет новые порядки и включится в строительство социализма. Хотя не все будет идти гладко. Мелкая буржуазия в силу своей двойственности не раз будет шататься между старым и новым, сомневаться и колебаться. А какая-то часть мелкой буржуазии, наиболее зажиточная и близкая к крупной буржуазии (и соответственно наиболее реакционная), встанет на сторону контрреволюции. С ней придется бороться.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Путин называет себя Россией, а Ксюша - "мы, коммунисты". Как говорят менты,
"ты за себя отвечай" написал 02.11.2020 00:45
Что будет с крупной, средней и мелкой буржуазией.
.
Сначала надо разобраться, что это такое.
.
Крупная и средняя буржуазия - это мажоритарные акционеры крупных и средних предприятий.
.
Мелкая буржуазия - буржуазией, т.е. эксплуататором наемного труда, не является. Это владельцы мелких предприятий, которые вынуждены сами ими управлять, т.к. у этих предприятий нет прибыли, а то, что называют "прибылью малых предприятий" - это зарплата владельцев этих предприятий в качестве их управляющих.
Классический пример - г-н Баранов А., владелец и управляющий в одном лице Форума.мск.
.
При социализме крупные и средние предприятия государство обязано выкупать, а их прибыль выплачивать поровну в качестве дивидендов всем гражданам социалистического государства.
.
Владельцы крупных и средних предприятий получат от государства справедливую стоимость своих предприятий и смогут снова создавать новые прибыльные предприятия, которые снова выкупит государство.
.
При социализме положение мелких предприятий изменится только в лучшую сторону.
Социалистическому государству выгодно, чтобы они становились прибыльными, чтобы впоследствии их выкупить.
Социалистическому государству выгодно, когда граждане зарабатывают, а не живут на государственное пособие, поэтому оно должно всячески стимулировать малое предпринимательство.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
Результаты
Интернет-ТВ
Скоропалительная декоммунизация в Тарусе
Скоропалительная декоммунизация в Тарусе
31.10.2020
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
30.10.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Два дня до главных выборов, и Трамп проигрывает (0)
Мы опять не готовы к росту заболеваемости и смертности? (12)
Ковид-идиотизм. Чего вы боитесь? (13)
Вымораживают из дома. Задерживают на площади (0)
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова (5)
Чего вы хотите от Белоруссии? (32)
Бульбенфюрер объявляет войну (54)
Скоропалительная декоммунизация в Тарусе (5)
Роботы, как могильщики капитализма (42)
Операторы сотовой связи жулики? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мужик, ты что, свинью трахнул перед телекамерой?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Значимая часть силовой элиты может захотеть смены такой власти
Дарья Митина Дарья Митина: Фото, от которых захватывает дух
Дарья Митина Дарья Митина: Девятый день
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss