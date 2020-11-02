Судьба крупной и мелкой буржуазии после революции

Что будет с крупной и мелкой буржуазией после того, как рабочий класс совершит социалистическую революцию, свергнет власть капитала и установит свою пролетарскую диктатуру?

Крупная буржуазия будет полностью экспроприирована – то есть, лишена собственности на средства производства. Все средства производства, которыми она владела, будут обобществлены, перейдут во владение всего трудового народа. Вся ее прибыль, которая была сколочена изъятием прибавочной стоимости у пролетариев, присвоением их труда – будет возвращена тем, у кого она отнята – трудящимся.

Буржуазия будет лишена возможности через владение средствами производства порабощать пролетариат и принуждать его к наемному труду, чтобы этот труд себе присваивать. Она будет лишена возможности заниматься эксплуатацией.

Таким образом, она перестанет быть буржуазией, то есть, исчезнет как класс.

Именно это и имеют в виду марксисты, когда говорят, что они ликвидируют буржуазию как класс. (А не то, что все представители класса буржуазии будут физически уничтожены).

Хотя наши классовые враги нам приписывают кровожадность и мстительность – но правда такова, что мы не стремимся и не собираемся карать всех представителей буржуазного класса за их прежнее классовое положение. Наша цель – не месть, а справедливое общественное переустройство. Поэтому мы, конечно, не будем физически уничтожать или еще как-либо наказывать всех представителей буржуазии. Наказаны будут только те из них, кто совершил особенные преступления против трудящихся. Например - идеологи приватизации, внесшие особо крупный вклад в уничтожении советской собственности. Так же получат по заслугам организаторы клеветнических идеологических кампаний по очернению Советской власти. Ну и, конечно - те, кто совершит контрреволюционные действия против новой революционной власти, кто пойдет против нее с оружием или применит какие-либо диверсии против нее, например, будет ее очернять и настраивать против нее трудящихся. Таких новая власть будет карать, в зависимости от степени их вины.

Что же касается остальных представителей буржуазии, дело обстоит так. Хотя вражеские идеологи нам приписывают просто адское стремление физически изничтожить поголовно всю буржуазию – на самом деле все обстоит ровно наоборот. Больше всего мы, коммунисты, хотели бы, чтобы нам вообще не пришлось никого наказывать. Нам бы больше всего хотелось, чтоб все представители бывшей буржуазии включились в социалистическое строительство и честно трудились на благо нового общества. Мы – фанатики созидания. Мы ненавидим, когда даром, без пользы для общества пропадает, уничтожается и гибнет что-либо – будь то человеческая сила, будь то материальные ценности. Мы бы хотели, чтобы ничего не пропало, чтобы все пошло в дело социализма – все до последнего человека, здания, машины. Мы знаем, что среди представителей буржуазии есть люди способные, с сильной волей, деловой хваткой и организаторскими умениями. И, конечно, нам бы гораздо было предпочтительнее, чтобы все эти качества были применены в дело и пошли на пользу социализму, чем чтобы они были уничтожены вместе с их носителями.

Да, мы знаем, что так не получится, как бы нам хотелось. Далеко не все представители буржуазии сумеют изменить свое сознание, принять новые порядки и стать честными гражданами социалистического общества. Неизбежно подавляющая часть бывших капиталистов отвергнет новые порядки, а некоторые из них начнут яростное сопротивление – идеологическое, экономическое, военное. И нам придется подавлять это сопротивление, и мы будем его подавлять. Но факт все равно остается фактом – гораздо желанней для нас было бы другое: чтобы нам не приходилось никого подавлять, чтобы все бывшие представители капитала мирно включились в социалистический труд.

И тех бывших буржуа, которые захотят сотрудничать с новой властью – она, конечно, примет, оценит и отблагодарит. Работу для них она найдет. Ей очень нужны будут люди, умеющие руководить на производстве. Вот пусть они и занимаются этим, раз обладают такими навыками и опытом. Да, конечно – они уже не будут собственниками предприятий, которые кладут себе в карман всю прибыль. Они будут руководителями, которым платит государство. Но они будут получать достойную заработную плату (потому что каждый трудящийся будет получать достойную заработную плату), будут занимать важное место в обществе и пользоваться авторитетом и уважением. В интересах истины надо сказать, что все-таки есть и такие капиталисты, для которых важнее всего не прибыль, а возможность приложить свою энергию, ощущать свою значимую роль в производстве, сознавать, что они «ворочают большими делами». Такие капиталисты могли бы найти себя в новых порядках – ведь в новом социалистическом строительстве они получили бы гигантское поприще для приложения своего размаха. Это поприще было бы в тысячу раз грандиозней, чем в нынешней буржуазной России - этой деградирующей периферии западного капитализма.

На самом деле, хотя капиталисты неспособны этого понять – но даже им выгоден переход к социализму. Ведь теперь они живут в глубоко больном и порочном обществе, и оно влияет и на них. Они тоже не застрахованы от язв этого общества. Их дети могут стать жертвами наркомании или разврата, подсесть на иглу или заболеть спидом. Они могут совершить самоубийство от чувства пустоты и бессмысленности, которое обычно для молодежи в буржуазном обществе, или от этого же чувства пойти на какие-то ужасные извращенные преступления. Как сказал Маркс, в капиталистическом обществе, где труд отчуждается, несчастны все – и те, у кого отчуждают, и те, кто отчуждает. Не говоря уже о том, что капитализм толкает к гибели все человечество, и в конце концов погубит нас либо ядерной войной, либо экологической катастрофой. И когда капиталист и все его близкие будут сгорать в ядерном пламени или задыхаться в мертвой природе, без воды и без воздуха – чем тогда ему помогут все его богатства?

Но капиталисты в настоящее время не способны этого понять. Они не могут думать о будущем человечества – потому что думают о своей сегодняшней выгоде. И тем не менее, переход к социализму будет в интересах всех – даже и представителей буржуазии. Некоторые из них это поймут с течением времени. Они увидят, что новое общество справедливее прежнего, что отношения между людьми здоровее, чище, искренней. И они почувствуют себя лучше и счастливей, чем прежде. Эти бывшие буржуа перевоспитаются и станут гражданами социалистического общества. Другие так и не смогут простить революции того, что она лишила их прежнего господствующего положения, станут ее врагами и либо эмигрируют, либо начнут гражданскую войну против власти рабочего класса. Власть рабочего класса поступит с ними так, как и поступают с врагами – она будет с ними бороться, пока не уничтожит.

А что же будет после революции с мелкой буржуазией, с мелкими собственниками, которые сами трудятся на своих средствах производства? К ним отношение новой власти будет принципиально иное. Они не будут экспроприированы (кроме тех, кто встанет на сторону контрреволюции). Мы исходим из того, что они тоже трудятся и тоже подвергаются гнету и эксплуатации со стороны крупного капитала, поэтому они могут поддержать революцию, примкнуть к рабочему классу. Кроме того, они гораздо многочисленней, чем крупная буржуазия. Поэтому нельзя их отталкивать и делать врагами, проводя по отношению к ним такую же экспроприацию, как с крупной буржуазией. Как же с ними следует поступить? Ведь они как-никак частные собственники, а социализм – это уничтожение частной собственности. Где же выход? Выход указал Ленин. Мелких частников уничтожит как класс не насильственная экспроприация – а сам ход вещей, само движение общества к социализму. Ленин учил, что мелких собственников нужно стимулировать к кооперации, к созданию трудовых объединений на артельных основах. Ну, а впоследствии эти кооперации естественным образом впишутся в социалистическую экономику, станут советскими предприятиями. По-другому быть просто не может – ведь социалистическое государство сразу возьмет в свои руки всю крупную промышленность, всю важнейшую часть экономики. Поэтому артели будут плотно зависеть от государства. Государство будет их снабжать сырьем и машинами – на своих условиях, государство будет давать им заказы, государство будет покупать их продукцию, и оно же будет назначать цены на эту продукцию.

(Именно так обстояло дело со сталинскими артелями, которые нам постоянно тычут в нос наши идеологические противники, желая доказать, что при Сталине была частная собственность. Однако сталинские артели не были капиталистическими предприятиями – они были вписаны в советскую экономику, и их работа полностью определялась Советским государством).

Так что в итоге трудовые кооперативы мелких собственников превратятся в социалистические предприятия, а они сами – в советских трудящихся.

Ну, а что будет с теми упертыми единоличниками, которые не захотят в кооперативы, которые до последнего будут цепляться за свою частную собственность? Такие наверно найдутся, хотя их будет не так много. Они будут как какие-то последние могикане, и так же исчезнут, побежденные ходом вещей. У них просто не будет продолжателей, потому что их молодые дочери и сыновья не захотят пойти этим жалким путем. Ни один нормальный молодой человек не захочет всю жизнь прозябать в какой-то мизерной лавочке или убогой мастерской, когда вся страна кипит строительством новой жизни и перед молодежью открываются все дороги. Сыновья и дочери таких единоличников просто пошлют к чертям «дело» своих родителей, и пойдут на новые стройки века, чтобы чувствовать себя причастными к жизни страны, ощущать размах времени - а не прозябать.

На самом деле мелкие собственники только выиграют от того, что станут трудящимися общественных предприятий. Теперь их судьба по большей части незавидна. Они крутятся как белка в колесе, вытягивают из себя жилы – однако их доходов хватает только на то, чтобы покрыть расходы и связать концы с концами. Они постоянно находятся под угрозой разорения. Все их силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву и не разориться – но тем не менее они пачками разоряются. В экономическом отношении крупный капитал их всячески угнетает через свое государство. В гражданском же и политическом отношении мелкие собственники бесправны точно также, как и пролетарии.

Чем влачить такую жалкую жизнь, исполненную нестабильности, страха и унижения – гораздо лучше иметь надежную работу на общественном предприятии с твердым рабочим временем и постоянной зарплатой, и получать от государства все социальные блага, положенные трудящимся в социалистическом государстве.

А те мелкие собственники, у которых есть руководительские амбиции, энергия и размах – они в новом обществе только выиграют и встанут на свое настоящее место. Теперь, будь они хоть самыми гениальными предпринимателями – против крупного капитала они тягаться не могут. Крупный капитал не даст им подняться, раздавит их, как мух, стоит ему только захотеть. Поэтому они, несмотря на все свои честолюбивые амбиции и все свои усилия - так и не могут «развернуться», подняться выше уровня мелкого бизнеса. А при новом строе, если у них в самом деле есть хозяйственные способности – они займут достойное положение. Какой-нибудь мелкий предприниматель, который сегодня владеет какой-нибудь крошечной, никому неизвестной фирмочкой – при социализме может стать директором огромного завода стратегической важности, который гремит на всю страну, и даже на весь мир.

Значительная часть мелкой буржуазии, которая теперь является угнетенной, скорее всего примет новые порядки и включится в строительство социализма. Хотя не все будет идти гладко. Мелкая буржуазия в силу своей двойственности не раз будет шататься между старым и новым, сомневаться и колебаться. А какая-то часть мелкой буржуазии, наиболее зажиточная и близкая к крупной буржуазии (и соответственно наиболее реакционная), встанет на сторону контрреволюции. С ней придется бороться.