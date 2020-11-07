Однажды проснулся и почувствовал себя богатырём. Навроде Ильи Муромца. Подумалось, неспроста это. Что-то, видно, надо посовершать, героическое.

Сам я пенсионер, проживаю в панельной девятиэтажке. Слышимость меж квартир хорошая. Сосед снизу, задолбал уже. Митингует и митингует, видно семейство строит. Всей речи не слыхать, а что слышно, всё матерное. Раньше я терпел, строение тела не позволяло. А тут одел тапки и спустился на этаж ниже. Позвонил и в торчащее лицо вежливо попросил громко не выражаться, мне от этого не комфортно. Был послан по матушке и тыкан толстым пальцем в грудь неоднократно. Который и преломился вдруг в обратную от естественного сгиба сторону. Вежливо попрощавшись, я откланялся.

Несколько следующих дней прошли в раздумьях и испытаньях. Силы во мне оказалось немеряно. Было бы за что ухватиться, пожалуй и девятиэтажку из земли выдернул и об колено сломал. Ну и мыслишки всякие в голову полезли, с какого такого рожна силушка вдруг привалила?

Пришло понимание - Россия в беде. В дерьме, по самые уши. Как так-то? Вроде и полки товаром завалены и машин личных как грязи. Телевизор аж пучит от радости. А влезешь в автобус, лица серые, в глазах безнадёга. Вроде все хотят справедливости, а какая она, справедливость?

Метнулся к Президенту, такая во мне обнаружилась оказия, оказаться, где хочешь. Пресс-секретарь евонный глаза выпучил, они у его и без того выразительные, куды без записи? Возражения я молча отмёл и прошёл к шефу. Разговор у нас был недолгий, но результативный. По всем федеральным каналам дикторы озвучили - Внимание! Ожидается важное, историческое сообщение Президента! Нагнетая атмосферу, задрыгали ножками девчонки из Большого. Потомив страну, в телевизоре проявились мы с Президентом. Повисла тишина, Президент был хмур. Болел сломанный палец. Типа, он его на борцовском ковре, того. Не глядя на меня, он буркнул - Слово предоставляется вот ему. Он сам всё скажет.

- Раз, раз - сказал я.

Это от волнения, не довелось раньше речей толкать.

Граждане России. Многонациональный, русский народ. Здравствуйте. Речи толкать я не мастак, говорить буду как есть. Зовут меня...Палец. Можно, товарищ Палец. Из бедных, богатым стать не получилось, пенсионер. Я, к примеру, чего на трибуну вылез? А того вылез, что непонятно мне, для чего мы вообще живём. Да и живём ли? Почему одни богатые, другие бедные? Куда, в смысле страна, движение имеет? Коммунизма нам нужна или капитализма? Или просто жить по человечески? Вопросов много, ответов нет. Но определяться как-то надо. Нас ведь бензоколонкой дразнют. Дотелимся, пропадёт Россия. Я с этим вот господином, фамилией которого эпоха текущая обозначена, так порешал. Месяц вам, граждане, сроку. Пособирайтесь в местах вашего проживания, пошушукайтесь промеж себя, как жить желаете. Милиция мешать не будет, но и вы отнеситесь сознательно, не доводите до поломки предметов и физиономий. Желающие в телевизор залезть, не стесняйтесь, коли есть что сказать. Для справки скажу, что кое-какие решения я принял самостоятельно и исполнил. Внешнего давления на страну не будет. Недружественные к нам государства, а прочих собственно и нет, однообразно отказались от всякого давления.

Телевизор показал наспех созванное заседание ООН, на котором Трамп, тряся пальцем в гипсе, убеждал собравшихся не давить на Россию. Его жутко поддерживали другие руководители и тоже трясли.

Что же касается банкиров и прочих кулачков - продолжал я - которые здесь натырили денежек и вывезли их за бугор, они уже возвращаются на Родину, в пломбированных вагонах, с чадами и домочадцами. Их временно поселим и трудоустроим в детдомах и домах престарелых в глубинах провинции, до дальнейшего народного решения. Денежки, которые они не успели профукать, тоже вернутся, не сумлевайтесь, но опосля. Нынче их у нас хранить негде, опять сопрут. Через месяц попробуем провести референдум. Со своей стороны я обеспечу порядок и честное голосование. А вы, народ, обеспечь правильные, простые вопросы без подлянки, чтобы каждый гражданин мог сознательно и убеждённо сказать "да" или "нет". Как человека бедного и гражданина лично меня волнует несправедливость. Причины этой несправедливости кроются в огромном зазоре между богатством и бедностью. На мой взгляд основной целью нашего государства является выращивание отборных свиней - олигархов. Под эту цель заточены конституция, политика, власть, ползущие в разные края трубы, да вообще всё, чего не коснись. В том числе и сам народ, хоть он и зол на олигархов. Чего там, каждый внутри себя не прочь стать олигархом. И мой вопрос на референдуме мог бы быть таким - Граждане, вы хотите, чтобы в России были олигархи?

Допускаю, что убедительное большинство ответит "Нет". Но я не задам такого вопроса. Этот вопрос ни о чём. Мало ли что мы не хотим. Начхать им, олигархам на наше хотенье. Поэтому я задам вопрос иначе - Граждане, вы хотите ввести второй МРОТ? Понимаю, что многие озадачены изящным изгибом моей мысли, поэтому разжую. Все знают, что такое МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Не помню точно его цифру. В народе его называют чертой бедности. Многие граждане, которые трутся у этой черты, или под ней, или чуток над ней - считают жизнь несправедливой, черту эту оскорбительно низкой и так жить нельзя. Иные многие граждане, располагающиеся выше этой черты бедности - находят жизнь вполне себе ничего, пусть те, у черты, едят макарошки и так жить можно. Понятно, что мировозрение гражданина меняется, если судьба шатнёт его в ту или иную сторону. Я предлагаю, сосредоточтесь, ввести второй МРОТ, с расшифровкой - "максимальный размер оплаты труда". Он же - черта богатства.

Как видите, вопреки схожей аббревиатуре, оба МРОТа враждебны, один отображает бедность, другой - богатство. Идея, конечно, не нова, тем более я не претендую на авторство. В некоторых благополучных капстранах эта черта богатства незримо присутствует. То ли их богатеи более стеснительные, то ли граждане более упёртые, но верхушки заработков отличаются от низинок в 3, 5, 7 раз. То есть в природе такое чудо имеет место быть. Нашим олигархам и многим состоятельным гражданам это чудо покажется бредом, более того, вредным, подлежащим немедленному сожжению на костре того, кто предложит завесть его в России. Тем не менее я предлагаю ввести черту богатства в нашу действительность. Её стоит тщательно обсудить. Есть как плюсы, так и минусы. Возможно, много плюсов и много минусов. На мой взгляд плюсы перевешивают.

Как должен работать этот механизм? Сейчас, когда имеется только черта бедности, властям в сущности наплевать на её рублёвое содержание. Когда начнёте помирать с голоду, ну накинут сверху сотняжку. А стоит ввести черту богатства, допустим с козффициентом 3, смотрите что получится. Сколько нынче минималка, тысяч 11? Умножим на 3. Максималка будет 33 тыщи!

- Господин Президент, зайдите в кассу, получите зарплату.

- Это што, это вот моя зарплата?

- Да, это ваша зарплата, самая большая зарплата в стране. Вы чем-то недовольны?

Вот так работает эта парочка МРОТов, подобно тандему, неразрывно связанная друг с другом. Желаете повысить себе зарплату? 90 тыщ в месяц? Да на здоровье. Только дворнику не забудьте 30 тыщ положить. А вы знаете, меня такой расклад устроит. Цены и тарифы заморозить, вполне себе ничего получается. Низы, если по Ленину, будут не в обиде, а верхи наоборот...

Президент постучал ногтем по циферблату. Право, братцы, эк меня понесло. Время-то в этом телевизоре дорогущее. Ещё и реклама...

Кстати, и с ней надо порешать, выбросить к чёртовой бабушке, надоела...