К вопросу о теории стоимости

Трудовая теория стоимости определяет стоимость как количество общественно необходимого труда, затрачиваемого для производства товара.

Ошибочность такого определения стоимости заключается ещё и в том, что различные рынки могут формировать различные стоимости на один и тот же товар. Например, стоимость апельсинов в Марокко и на крайнем севере.

Таким образом, термин «общественно необходимый труд» имеет статус фикции.

Статус фикции также имею термины «прибавочная стоимость и прибавочное рабочее время», ибо эксплуатация наёмных работников осуществляется посредством того, что стоимость их заработных плат не покрывает стоимости созданных их трудом товаров. И каким образам они на такую зарплату будут воспроизводить свою рабочую силу, капиталиста не волнует.

Статус фикции также имеет термин «абстрактный труд», ибо для определения стоимости он является излишней выдумкой.

Таким образом, трудовая теория стоимости есть фикция, не способная определить, ни что такое стоимость, ни как посредством стоимости товары обмениваются друг на друга, ни как капиталист эксплуатирует наёмных работников.

Теория предельной полезности также не отвечает на вопрос, как соизмеряются товары при их обмене друг на друга. И это естественно, ибо, как сказал Пол Самуэльсон, полезность — это абстракция, означающая субъективное удовольствие, которое измерить невозможно.

Товары невозможно соизмерить по их полезностям ещё и потому, что рыболовецкая сеть очень полезна для рыбака, и совершенно бесполезна для человека, живущего в пустыне.

Альфред Маршалл в своей теории пытался объединить трудовую теорию стоимости с теорией предельной полезности, но вопрос, как соизмеряются товары при их обмене друг на друга, так и остался без ответа.

Неразрешимость загадки стоимости заключается в том, что стоимость находится не в товарах, а в головах участников обмена.

Эквивалентный обмен товаров рождается, когда эгоизм каждого участника обмена уравновешивается эгоизмом его конкурентов, формируя равенство между стоимостью товара и средневидовой стоимостью его производства, которое рождает удовлетворенность обменом основной массы его участников.

Так действует «невидимая рука» Адама Смита.