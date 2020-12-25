Отцовская забота о народе

Несколько дней с экранов телевизора не исчезает заседание правительств на котором президент пожурил министров за то, что резко подскочили цены на наиболее востребованные продукты питания для народа. Пресс - конференция прервала этот поток болтовни, но после он снова восстановится. Смакуют этот вопрос на передачах А.Шейнин, В.Соловьёв, О.Скабеева и на других каналах. Думаю, что всё это делается по заранее запланированному плану.

О чём могли журналисты задавать вопросы президенту на пресс- конференции 17 - го декабря? Всем ясна политика Кремля и тем боле журналистам. Теперь цены затмят другие проблемы или несколько ослабят их. Страна всё больше и больше погружается в болото хаоса. Смотрите Босния и Герцеговина отказались принять нашего министра иностранных дел. Такое возможно на международной арене? С Россией всё возможно. 16 - го декабря на передаче "60 Минут" Скабеева вывела на экран министра экономического развития М.Решетникова и вот его пояснение: "Мы продаём за рубеж столько, сколько продаём в своей стране и поэтому надо как - то выровнять цены". Все довольны ответом, но полемика продолжилась в русле болтовни. Никто ни министр, ни ведущие программы А.Попов, О.Скабеева, присутствующие депутаты думы, политологи и просто болтуны не огласили главный вопрос о том, почему возникла проблема цен. А ответ прост как правда. Повысьте зарплату до уровня США или Германии и вопрос вообще о ценах не возникнет. Но ведь мы понимаем, что таких цен как установят сейчас больше не будет. И они не упадут до цен начала 2020 года. Почему о зарплате никто из присутствующих даже не напомнил? Потому что там нет нищих. Они не имеют понятия как живёт простой человек в стране. Конечно снабжающие компании понесут некоторые убытки. Нет они не обанкротятся, просто не доберут в свои карманы. Однако там сидят не олухи. Эти убытки они возместят за счёт повышение цен на другие товары, которые народ покупает раз в пятилетку, а может и ещё реже. И вот наконец правительство сообщило гражданам страны, что теперь цена на сахар будет 46 рублей на масло растительное 110 рублей. Ну как вам понравился разгон президента министров? Никакого разгона не было и цены остались почти на том уровне с подорожания. Президент вообще о народе не думает, он думает о тех кто прилип к бюджету и сосредоточил основные производственные площади. Это они будут голосовать за него до конца жизни. И чем больше будет их тем дольше его срок. Президент на совещании говорил о безработице, о падении доходов - он выдавливал из себя эти фразы, потому что другого нечего было сказать. И компании не понесут ни каких убытков, моржа всё равно есть. Летом я покупал сахар по 36 рублей и масло по 70 рублей, готовился к осени.

В политике или в экономики есть такой старый хрыч Дискин. Он редко бывает на тусовках, где богатые представители не известно кого соревнуются в словоблудии. Так вот он - Дискин говорит, что президент в начале двухтысячных решил проблему олигархов. Думаю, что он имел ввиду Ходорковского. Для Дискина сообщаю, что он не решил проблему даже самого Ходорковского. Сейчас он льёт грязь на Путина из - за границы и по многим вопросам прав. Более того амнистируя Ходорковского президент заявил, что у него по локоть руки в крови. Это вы считаете решением вопроса? И далее Дискин продолжает: "Сейчас президент решает вопрос с производителями". Толи Дискин стал запрограммированным роботом, толи он считает, как и президент, народ рабами, которые не могут мыслить. Нищий народ, рабочий человек от разговора президента по поводу цен ничего не поимел. Безработица растёт, народ нищает, а на Дискина пока установившиеся цены не играют ни какой роли. Он попал в обойму чиновников, а там порядки и законы совершенно другие.

И вот наступило 17 - ое декабря- день большой пресс - конференции президента. Он как всегда опоздал на 5 минут и сделал небольшое вступление. "Раньше поступало на такие мероприятия тысячи вопросов. Я придаю этому большое значение. Нет ничего более ценное чем общение с гражданами". В силу преклонного возраста я посмотрел практически все большие пресс - конференции и прямые линии нашего "деда" так за глаза называют нашего "уважаемого" президента в Кремле. И эта шестнадцатая оказалась самой бестолковой и пустой. Видно специально подбирали журналистов, которые мыслят на уровне детского возраста. Всё что он говорил, отвечая на вопросы было ранее сказано не один раз на заседаниях правительства, на встрече с депутатами и членами Совета Федерации, при редких встречах с некоторыми губернаторами. Во вступительном слове доложил, что падение ВВП по году ожидается на уровне 3,6 %, безработица уже выросла до 6,3 %, идёт падение доходов населения. Падение ВВП в России меньше чем в любых развитых странах. Это конёк президента. И все довольны. Кто - нибудь из присутствующих журналистов, надо сказать очень образованных, подумал, что падение от эпидемии, но оно не смертельное по отношению других стран. Малое падение потому что в России уже падать нечему, всё упало гораздо раньше. Грамотеи, вам не приходило это раньше или вы разинув рты слушаете не анализируете то, что вам говорит президент. Отключаете мышление. Похвально. А почему? Да потому что вы почти не знаете как живёт большинство нарда в стране. Приведу пример из жизни.

Сосед к новому году прибрал поросёнка и на магазине повесил объявление, что продаёт сало. Живут старики сало не идёт в их рацион. Приходит старушка и покупает два килограмма. Продавец говорит с вас 200 рублей. Сало на базаре стоит 250 рублей. Старушка говорит, что она принесёт деньги, когда получит пенсию, сейчас у неё нет денег. Представляете пенсионерка до пенсии не дотягивает. Но о подобном на конференции ни слова.

Президент повторил в десятый раз о выделении средств безработным, детям, малому и среднему бизнесу. Всё это разовые подачки от которых временное затишье. Нет системы настоящей управления страной. Зачем - то вспомнил о параде Победы, шествии Полка, что служит единением народа. Какой - то бред чиновника живущего совершенно в другой стране. О каком единении говорит президент? Чиновники не знают куда девать миллиарды, а народ не может купить к обеду самое необходимое.

И далее президент продолжил хвалить себя за принимаемые меры по противодействию эпидемии. "Ни одна стране не была готова в здравоохранении к такому повороту событий. Главное доступность гражданам к врачам". И все молчат. В реальной жизни к врачам попасть за пределами Москвы не так то просто. Есть случаи вообще не возможно. Скорую ждут неделю и она не приезжает Полистайте интернет и волос на голове зашевелится. Выходит, что Россия готова к эпидемии? В США смертность в два раза выше чем в России. А почему? Да потому что в США народу в два с половиной раза больше чем в России и естественно заболевших больше, и больше смертей. Но там пособия в несколько раз больше чем в России. А мусорную проблему будут решать до 2030 года. Думаю, что и не решат. Нужны средства и немалые на строительство заводов по переработке мусора. Нудно организовать по стране раздельный сбор, иначе всё это пустая говорильня. С нашей территорией организовать практически невозможно. Придётся возить мусор за тысячи километров и снова встанет вопрос об оплате. Народ не выдержит оплату таких расстояний. Но это вопрос будущего. Сейчас главное не умереть от безработицы и воровства олигархами и чиновниками миллиардов, которые практически беспрепятственно вывозятся за пределы страны. Тема олигархов закрыта и её никто не пытается восстановить.