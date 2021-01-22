Я не оправдываю коррупцию
Но по большому счету человеку должно быть все равно – ест Рокфеллер синюю овсянку-размазню или рагу из соловьиных язычков под гарниром икры белуги-альбиноса, спит ли он на палетте из сосны под байковым одеялом или на кровати из реликтового сандала.
Сущность Рокфеллера, который грабит полмира, от этого не меняется.
Коррупция – неотъемлемая часть капитализма.
В развитых странах она на уровне конгрессменов и сенаторов в виде легализованного лоббизма, или куратора в департаменте госзакупок.
В бедных – на всех уровнях от полицейского до клерка в налоговой.
Но везде коррупция в капиталистическом государстве – это шерсть на лохматой собаке. Вы можете ее постричь, но она неизбежно вырастет снова.
Зато обвинение в коррупции - это всегда хороший дамоклов меч над любым политиком.
Так примерно каждого мужчину можно обвинить в харрасменте через тридцать лет после того, как он перешел из лиги игроков в лигу болельщиков.
Можно также сравнить коррупцию с ржавчиной на железном механизме.
Но в том то и все дело, что предлагается вместо очистки ржавчины ударить молотом по механизму.
На Украине жахнули. Хорошо получилось?
И я, как и многие, вспоминаю Ельцина.
Какой был обличитель советской коррупции! Как он клеймил партийные дачи, партийные больницы и санатории!
А сейчас каждый может убедиться в «роскоши» советских партийных дач. Самый крутой санаторий ЦК КПСС в Форосе – сейчас рядовой и совсем не пафосный пансионат «Форос».
И на троллейбусе-то Ельцин ездил, и от колбасы в заказе отказывался!
Народ купился.
Кстати, все оказалось враньем.
Но в результате новые бонзы Усманов, Потанин, Абрамович и Березовский без всяких криков о коррупции разобрали по карманам всю многотриллионную промышленность СССР.
И люди, которые не могли простить секретарю обкома палку копченой колбасы, смиренно приняли за должное миллиардные яхты и виллы Дерипаски и Абрамовича.
Что радует, так это то, что меньше всех других подвержены манипуляции мои земляки. И те, кто живет сегодня на Украине, и те, кто эмигрировал, и те, кто оказался в числе счастливчиков-крымчан.
Яма, в которую столкнули Украину, слишком хорошо нам видна.
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