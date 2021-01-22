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Московский листок

Коррупция в капиталистическом государстве - это шерсть на лохматой собаке

Опубликовано 22.01.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

коррупция капитализм
Коррупция в капиталистическом государстве - это шерсть на лохматой собаке

Я не оправдываю коррупцию

Но по большому счету человеку должно быть все равно – ест Рокфеллер синюю овсянку-размазню или рагу из соловьиных язычков под гарниром икры белуги-альбиноса, спит ли он на палетте из сосны под байковым одеялом или на кровати из реликтового сандала.

Сущность Рокфеллера, который грабит полмира, от этого не меняется.

Коррупция – неотъемлемая часть капитализма.

В развитых странах она на уровне конгрессменов и сенаторов в виде легализованного лоббизма, или куратора в департаменте госзакупок.

В бедных – на всех уровнях от полицейского до клерка в налоговой.

Но везде коррупция в капиталистическом государстве – это шерсть на лохматой собаке. Вы можете ее постричь, но она неизбежно вырастет снова.

Зато обвинение в коррупции - это всегда хороший дамоклов меч над любым политиком.

Так примерно каждого мужчину можно обвинить в харрасменте через тридцать лет после того, как он перешел из лиги игроков в лигу болельщиков.

Можно также сравнить коррупцию с ржавчиной на железном механизме.

Но в том то и все дело, что предлагается вместо очистки ржавчины ударить молотом по механизму.

На Украине жахнули. Хорошо получилось?

И я, как и многие, вспоминаю Ельцина.

Какой был обличитель советской коррупции! Как он клеймил партийные дачи, партийные больницы и санатории!

А сейчас каждый может убедиться в «роскоши» советских партийных дач. Самый крутой санаторий ЦК КПСС в Форосе – сейчас рядовой и совсем не пафосный пансионат «Форос».

И на троллейбусе-то Ельцин ездил, и от колбасы в заказе отказывался!

Народ купился.

Кстати, все оказалось враньем.

Но в результате новые бонзы Усманов, Потанин, Абрамович и Березовский без всяких криков о коррупции разобрали по карманам всю многотриллионную промышленность СССР.

И люди, которые не могли простить секретарю обкома палку копченой колбасы, смиренно приняли за должное миллиардные яхты и виллы Дерипаски и Абрамовича.

Что радует, так это то, что меньше всех других подвержены манипуляции мои земляки. И те, кто живет сегодня на Украине, и те, кто эмигрировал, и те, кто оказался в числе счастливчиков-крымчан.

Яма, в которую столкнули Украину, слишком хорошо нам видна.



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