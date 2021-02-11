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Московский листок

Ещё раз о либеральном идиотизме

Опубликовано 11.02.2021 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Ещё раз о либеральном идиотизме

Нам говорят, что каждый должен сам добывать себе средства жизни, что каждый должен сам обеспечивать своё существование, если даже этот каждый является музыкантом, поэтом, художником, философом, журналистом и т.д. Так говорят либеральные экономисты. Я утверждаю, что эти экономисты не дружат с головой. Действительно, чтобы жить, надо, прежде всего, иметь еду, одежду, жилище и другие материальные блага. А чтобы иметь эти материальные блага, их надо производить. Что производят, например, журналисты Гусев, Муратов, Венедиктов, Познер, Соловьёв, Дзядко, Киселёв, Симоньян, Дудь и т.д.? Болтовню. Но болтовня не съедобна, ею жизнь не обеспечишь. Впрочем, кто-то может сказать, что эти журналисты за свою болтовню получают деньги, и притом хорошие, очень хорошие деньги. Это верно. Но деньги, даже очень хорошие, тоже не съедобны. Они лишь средство для покупки еды, одежды и других средств существования, которые, однако, производят другие люди. Следовательно, все эта журналистская братия может обеспечить своё существование исключительно за счёт труда других людей – рабочих, рабочего класса.

Если бы принцип: «каждый должен сам обеспечивать своё существование», был бы вообще осуществим, то все члены общества, не принимающие прямого участия в производстве, т.е. не работающие в сфере материального производства или вообще не работающие, умерли бы от голода. Принцип: «каждый должен сам обеспечивать своё существование» является нормальным состоянием животного общества. Это в мире животных каждое животное само обеспечивает своё существование в борьбе за жизнь с другими животными. Конечно, отдельный человек может самостоятельно обеспечить своё существование, но это крайне редкое явление, которое может произойти с человеком, случайно заброшенным на необитаемую местность, как это случилось с Робинзоном. Но в таком случае для осуществления принципа: «каждый должен сам обеспечивать своё существование», либеральным экономистам пришлось бы всё население Земли превратить в Робинзонов. Это – бред сивой кобылы. Но если они настаивают на осуществление этого бреда, то пусть начнут с себя. Пусть, например, министр финансов А. Силуанов, поселится на каком-нибудь необитаемом острове (и притом оборвёт всякую связь с внешним миром: «только сам»), и сам обеспечит своё существование. Это будет даже полезно для него. Уже в первый же день своей робинзонады он, как и настоящий Робинзон, поймёт, что из всех вещей на свете деньги являются самой бесполезной вещью.

«Но тут я заметил шкафчик с двумя ящиками: в одном я нашел две-три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей; в другом оказались деньги – около тридцати фунтов частью европейской, частью бразильской серебряной и золотой монетой.

Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам, – проговорил я, – зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать. Так оставайся же, где лежишь, отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоить спасать!». (Даниель Дефо, «Робинзон Крузо»).

Люди никогда не производили материальные блага в одиночку. Ещё первобытные люди совместно охотились, сообща обрабатывали землю. Вместе с тем различия пола, возраста, физических и умственных способностей с необходимостью приводят к тому, что производство различных продуктов и деятельностей разделяется между отдельными людьми или группами людей. Например, одни люди производят ткани, другие – обувь, третьи предметы домашнего обихода, четвёртые инструменты и т.д. Ясно, что этим людям для удовлетворения своих потребностей необходимо обмениваться результатами своего труда. Таким образом, все производители, взятые вместе, представляют собой как бы большой производственный коллектив, члены которого зависят друг от друга. В человеческом обществе ни один человек не может самостоятельно обеспечить своё существование, не обменивая свои продукты или свою деятельность на продукты и деятельность другого человека.

Что «каждый должен сам обеспечивать своё существование», – это только фраза. Суть же дела в том, что либеральные экономисты этой болтовнёй стремятся замаскировать эксплуататорский характер капиталистических экономических отношений, т.е. эксплуатацию человека человеком, которая осуществляется посредством денег. Как деньги, которые возникают из необходимости обменивать продукты труда, становятся орудием эксплуатации человека человеком, здесь нас не интересует; это можно узнать из «Капитала» К. Маркса, а также из советских учебников по политической экономии. Здесь, чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на тот простой факт, что деньги являются раем для паразитов всех мастей.

Всякий знает, что для того, чтобы иметь деньги, надо что-нибудь продать или, говоря другими словами, что-нибудь превратить в деньги. А так как по внешности денег нельзя узнать, что именно в них превратилось, то, в условиях капитализма, в деньги превращается всё. Всё делается предметом купли-продажи, даже такие вещи, как совесть, добродетель, достоинство, любовь, знание, убеждение. Купля-продажа становится колоссальной общественной ретортой, в которую всё втягивается, чтобы выйти оттуда в виде денег. В деньгах, таким образом, стираются всяческие различия: по внешности денег нельзя определить, кто их владелец: трудящийся или вор, мошенник, грабитель, паразит. Всё это создаёт возможность превращения в чистых паразитов известного числа людей, которые вообще не участвуют в общественно полезном труде, живут только тем, что продают всё подряд, а на полученные таким способом деньги покупают дачи, автомобили, яхты и т.д.

После всего сказанного остаётся перечислить самых мерзких паразитов.

Во-первых, это биржевые спекулянты, наживающиеся на спекуляции всевозможными «ценными бумагами», мошенники, наживающиеся на совершение всевозможных посреднических сделок.

Во-вторых, это рекламщики (особенно, так называемые, элитные артисты и спортсмены) и светские шлюхи и педерасты, шуты с депутатскими мандатами и министерскими портфелями, которые никак не способствуют развитию производства материальных благ, а, наоборот, с одной стороны, как паразит, присасываются к нему, доводят его до жалкого состояния, а с другой – дебилизируют трудовой народ.

В-третьих, это церковники, которые религиозной пропагандой внушают трудовому народу скотскую покорность капиталистическим порядкам.

В-четвёртых, это всевозможные шоумены и журналисты, которые «делают деньги» на том, что отвлекают трудовой народ от борьбы против капитализма на обсуждение всякой чепухи.

Наконец, это «известные экономисты и политологи», «эксперты», «аналитики», «омбудсмены», «борцы» с коррупцией, «глобальным потеплением», борцы «за права человека», ясновидящие и т.д., одним словом, – оплачиваемые как государством, так и крупными капиталистами мошенники, задача которых заключается в том, чтобы ослаблять, притуплять постоянно растущее социальное напряжение, выпускать пар из бурлящего социального котла.

 

За рабочий класс!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ролик написал 11.02.2021 11:23
&#171;каждый должен сам обеспечивать свое существование&#187;
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Все правильно, это интерпретация социалистического "кто не работает, то не ест". Кулиев, все остальное демагогия. А вот как этот лозунг относится к коммунистам? очень просто, закончивайте болтать и займитесь производством.
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