Четвертый конь

Что они ни делают, не идут дела,

Видно в понедельник их мама родила.

Может быть с похмелья, а может с бодуна,

Но точно в понедельник их мама родила,

***

Теперь, когда на Россию обрушились новые санкции, вспоминаются реакция президента на прежние: «Плевать на санкции Запада, они пошли только на пользу российской экономике. В условиях санкций Россия восстановила сельское хозяйство, а также наладила экспорт. Санкции заставили нас мозги включить. Мы применили так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли».

Здесь невольно вспоминается еще одно упоминание Путиным мозгов, это случилось 2008 году, когда англичане добивались от России выдачи Андрея Лугового, подозреваемого по делу об убийстве Александра Литвиненко. Для этой цели они предложили поменять Конституцию (запрещающую выдачу подозреваемого), на что Президент резко отреагировал: «Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Мозги!» Как показало время, англичане не вняли рекомендации Путина, и мозги менять на стали, зато Владимир Владимирович, спустя 12 лет поменял. Конституцию.

Импортозамещение – это такая политика, при которой ввозимые из-за рубежа товары постепенно замещается тем, что произведено внутри страны. Результаты этого мероприятия российских граждан не впечатлили – то ли мозги так и не включили, то ли включать оказалось нечего. Тогда, в 2014-м, казалось, что теперь мы стремительно взлетим и заместим все, что только можно заместить, а через полгода наша продукция станут такого качества, что будем вынуждены импортную давить бульдозерами из-за отсутствия на нее спроса. Увы, случилось обратное, по оценкам экспертов, реализация этой программы привела к росту цен и потере качества. Может быть стоило импортозаменить мозги, вот это бы точно пошло на пользу российской экономике. Работу мозгов наше правительство продемонстрировало на примере оптимизации здравоохранения, доведя ее до плачевного состояния. Кто виноват? Как говорил нарком транспорта Л.М. Каганович – у каждой аварии есть свое имя, отчество и фамилия. Но глава нашего государства напоминает девушку, которая считает, что переспать с мужчиной, еще не повод для знакомства, а президент Путин развал медицины не считает поводом для наказания виновных, хотя ни для кого не секрет, кто был инициатором пресловутой оптимизации. На расширенном заседании президиума Госсовета сам президент констатировал: «Кризис здравоохранения и проблемы отрасли связаны с вредительской оптимизацией и системными ошибками». Но, как показали события, связанные с историей Алексея Навального, наше законодательство вполне соответствует устоявшемуся к нему отношению – «Закон дышло». Как-то сам Владимир Владимирович во время расследования дела экс министра Сердюкова, заявил: «У нас же не 37-й год». Поэтому Навальный оказался в колонии, а авторы оптимизации благополучно остались на своих местах, отделавшись словами покаяния.

***

В свое время в СССР хитом была песня композитора Крылатова на слова поэта Дербенёва с такими словами:

И уносят меня, и уносят меня

В звенящую снежную даль

Три белых коня, эх, три белых коня

Декабрь, январь и февраль!

У кремлевских небожителей тоже есть свои три белых коня на все случаи жизни: победа в ВОВ, спутник и Гагарин (хотя ни какого отношения к этим «коням» они не имеют). И вот совсем недавно появился четвертый конь – «Спутник V ». Безусловно, страна может гордиться тем, что именно российские ученые создали самую успешную в мире вакцину от коронавируса в абсолютно рекордные сроки. Учитывая, в каком состоянии находится здравоохранение, это настоящий подвиг. Но создали эту вакцину не благодаря правительству, а вопреки.