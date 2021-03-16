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Московский листок

Как победить коррупцию?

Опубликовано 16.03.2021 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Как победить коррупцию?

Чтобы ответить на это вопрос, прежде, надо ответить на другой вопрос: что является причиной коррупции, при каких условиях она возникает? А чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить экономическое устройство двух общественных формаций: социализма и капитализма.

Итак, при социализме земля находилась в общественной собственности. Что это означает? Это означает, что земля предоставлялась всем членам общества бесплатно и в вечное пользование. В то же время землю нельзя было продавать, сдавать в аренду, дарить и т.д., – одним словом, с землёй нельзя было совершать коммерческие сделки. При таких обстоятельствах ни одному здравомыслящему человеку и в голову не могло прийти сунуть чиновнику взятку, чтобы оформить свой участок земли в частную собственность с тем, чтобы иметь возможность его или продать или сдать в аренду или подарить. Такого человека даже не судили бы, а просто отправили бы в психушку.

Вместе с тем при социализме можно было дать взятку, например, профессору, чтобы получить зачёт или сдать экзамен. Но что такое зачёт и экзамен или, точнее говоря, в чём они выражаются? В частных отношениях между профессором и студентом, вследствие чего и возникает взятка. Но, с другой стороны, человека, который сунулся бы к ректору с взяткой, чтобы взять в аренду аудиторию, например, для магазина одежды, сочли бы за сумасшедшего. Ибо нахождение образовательных учреждений при социализме в частной собственности было исключено.

Но даже при капитализме, где безраздельно господствует частная собственность, есть случаи, когда, при определённых обстоятельствах, коррупция исключается. Яркий пример – жильё. При капитализме есть два вида жилья: социальное и частное. Что такое социальное жильё? Жильё, которое предоставляется государством для проживания без права продажи, дарения, превращения в залог и т.д., короче говоря, без права совершения коммерческих сделок. Отсюда следует, что взятка жильца чиновнику с целью продать или подарить социальное жильё, исключается. Между тем капитализм допускает приватизацию жилья, то есть оформить его в частную собственность. Теперь жилец, став частным собственником жилья, может совершать с ним коммерческие сделки. Тем самым, однако, он становится потенциальным клиентом чёрных риелторов, которые с необходимостью коррупционно связаны с нотариусами, правоохранительными органами, судами и т.д. Таким образом, превращение социального жилья в частную собственность расширяет круг коррупции. При социализме существование чёрных риелторов исключено, следовательно, исключено и расширение круга коррупции в жилищных делах, ибо приватизация жилья не допускается.

Выше приведённые примеры, взятые вместе, со всей убедительностью доказывают, что причиной коррупции является нахождение вещи в частной собственности. Следовательно, чтобы победить коррупцию, необходимо сделать её бессмысленной, т.е. добиваться того, чтобы как можно меньше вещей находилось в частной собственности. Чем меньше вещей находится в частной собственности, тем меньше коррумпировано общество. Наоборот, чем больше вещей находится в частной собственности, тем больше коррумпировано общество. Яркий пример этого – социалистический Советский Союз и капиталистическая Российская Федерация. В капиталистической Российской Федерации можно за взятку судье получить возможность захватить чужой завод на «законных» основаниях, – так называемое, рейдерство, между тем как в социалистическом Советском Союзе это и во сне не могло присниться, советские люди и слова такого – рейдер, не знали.



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