Социализм с очень привлекательным лицом

Диктатура пролетариата – по Марксу – это государственная власть пролетариата, миссия которого уничтожение эксплуатации наёмного труда, осуществляемого частными собственниками средств производства.

Диктатура пролетариата рабочему классу нужна была на весь период революционного превращения капитализма в социализм – первой фазы коммунизма.

Но сторонникам марксизма, пытавшимся осуществить переход к социализму, приходилось самостоятельно определять тот период, который превращает капитализм в социализм, и самостоятельно решать очень важный вопрос: что делать с диктатурой пролетариата, когда капитализма уже нет, и даже нет уже тех социальных сил, которые пытались бы его восстановить, а социализм, по логике вещей, не согласуется ни с какой диктатурой.

И практика строительства социализма в СССР показала, что диктатура пролетариата не может быть ничем иным, как только диктатурой кучки коммунистических чиновников. А появление у руля этой диктатуры таких предателей как Ельцин, неизбежно ведёт социализм к краху.

Таким образом, сторонникам марксизма, пытающимся осуществить переход к социализму, необходимо осознать, что социализм несовместим с диктатурой.

Социализм может быть только демократическим. Недемократический социализм – это различные формы диктатуры малых и больших личностей, партий и фронтов.

Неэффективность работы предприятий в СССР определялась единоначалием управляющего предприятием чиновника от КПСС. Коллегиальность и выборность декларировалась, но управлялись предприятия чиновниками от КПСС. Это единоначалие после войны выявило множества слабостей этой системы.

К примеру, некоторые из чиновников стали уводить в тень (не платить налоги) части дохода предприятия.

Осуществлялась это очень просто: предприятие производило товаров больше, чем декларировалось. Лишние товары сбывались теневыми предприятиями.

Теневые предприятиям «крышивались» правоохранительными органами. Чиновники Горкомов и Крайкомов КПСС получали свою долю дохода. К 1988 году теневыми предприятиями производилось до 20 процентов товаров и услуг, где было занято до 12 процентов всей рабочей силы СССР. По такой схеме в карманы теневых предпринимателей и чиновников от КПСС мимо народного хозяйства уводились миллиарды.

Принятый Горбачёвым «Закон о кооперации в СССР», привел к тому, что каждый уважающий себя директор предприятия, при своём предприятии имел кооператив, на баланс которого перечислялись все прибыли, а на баланс предприятия перечислялись все убытки. Причём, директор становился председателем кооператива с окладом, размер которого являлся тайной.

Чиновники, не связанные с теневым бизнесом, имели наплевательское отношение к своим обязанностям, выражающиеся в бесхозяйственности и отсутствие способности каким-либо образом стимулировать работников к добросовестному труду. Не все, но многие работники социалистических предприятий исповедовали лозунг: "тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость".

Некоторые исследователи социализма задаются вопросом: мы в СССР не успели воспитать нового (социалистического) человека, или мы не знаем, как это сделать.

Ответ очевиден: мы не знаем, как это сделать.

А ларчик просто открывался.

Социализм был погублен единоначалием управляющего предприятием чиновника от КПСС . Именно единоначалие чиновника от КПСС была основой процветания теневого бизнеса, взяточничества в высших эшелонах власти и в высших эшелонах правоохранительных органов.

Если в теневом бизнесе работало 12 процентов всей рабочей силы СССР, то процент недоверия работников предприятий СССР к чиновникам от КПСС, мы думаем, приближался к 99 процентов. Эта цифра достигла такого значения, когда борьба Андропова против коррупции родила тысячи уголовных дел по всей стране, и когда старческая маразматичность уходящих друг за другом Генеральных секретарей ЦК КПСС, у населения вместо скорби, вызывала горькую ухмылку: «доуправлялись».

И именно это недоверие населения СССР к чиновникам от КПСС явилось главной причиной крушения социализма в СССР.

К тому же идеологи казарменно-административного социализма так и не нашли эффективно работающие стимулы к добросовестному труду, что являлось причиной низкой производительности труда по сравнению с предприятиями капиталистических стран. И именно это обстоятельство определило победу капитализма над казарменно-административным социализмом.

Главным стимулом к добросовестному труду в капиталистическом обществе является прибыль.

Главным стимулом к добросовестному труду в социалистическом обществе тоже должна быть прибыль. Только не прибыль частного лица, а прибыль трудового коллектива, создавшего эту прибыль.

Социалистические предприятия могут иметь форму собственности: личную (индивидуальную), семейную (партнерскую), кооперативную, акционерно-коллективную.

Между социалистическими предприятиями осуществляются товарно-денежные отношения, с конкурентной «борьбой», регулируемой антимонопольным законодательством.

Существует мнение, что рыночные отношения между предприятиями несовместимы с плановой экономикой.

И если иметь в виду тотальное планирование экономики, как это было в СССР, где планировалось производство всех товаров с фиксированными ценами, то это мнение очень даже верное. Но имея в виду то, что многие капиталистические страны успешно планируют свою рыночную экономику, можно констатировать, что планирование, не разрушающее законы формирования рыночного ценообразования, и поощряющее предпринимательство, удовлетворяющее новые потребности населения, то такое планирование не противоречит социалистической рыночной экономики.

И социалистическое общество должно планировать свою рыночную экономику, распределяя инвестиции, создавая необходимые новые предприятия, необходимые новые отрасли производства, распределяя субсидии из бюджета государства для удешевления дорогостоящих товаров.

Социализм с привлекательным лицом привлекателен тем, что отказывается от всех видов диктатуры, как от диктатуры пролетариата, так и от единоначалия чиновников, управляющих социалистическими предприятиями.

Единоначалие чиновников заменяется командой единомышленников, где директор предприятия применяет принцип открытого управления, где работает лозунг: «самый лучший, самый эффективный и самый прибыльный способ ведения бизнеса – это предоставить каждому сотруднику компании право голоса в вопросах управления и долю в финансовых результатах, как хороших, так и плохих».

Этот лозунг сформулировал Джек Стэк – американский исследователь, которого журнал Inc. назвал «самым умным стратегом Америки», а журнал Fortune – «одним из десяти величайших умов в малом бизнесе».

А я бы ещё добавил – это человек абсолютной честности и порядочности.

И эта честность и порядочность Джека легла в основу разработанной им системы открытого управления бизнесом, системы, которая превращает капиталистические предприятия в социалистические. Ибо в капиталистических предприятиях, при открытом управлении, прибыль предприятия распределяется между сотрудниками открыто и справедливо, а при закрытом управлении, прибыль предприятия достается только собственникам предприятия, что Джек называет негативной стороной капитализма.

Цитата из книги Джека Стэка - Большая игра в бизнес. Единственный разумный способ управления компанией – «я абсолютно уверен: если в американском бизнесе не произойдет революция, мы причиним огромный, долговременный вред всему нашему жизненному укладу. Но эта революция должна происходить в сознании каждого отдельного человека» https://infopedia.su/9x6e84.html

И именно каждый отдельный человек, вместе с другими членами трудового коллектива, могут создать систему открытого управления предприятием, где нет эксплуатации и коррупции.

Лёгкость, с которой Пушкин писал стихи, рождает мысль, что он не писал стихов, он игрался с ними.

Книга Джека Стека об игре в бизнес рождает такую же мысль. Та же игра с серьезным делом, та же лёгкость перехода от игры к делу, и наоборот, те же недюжинные интеллектуальные способности автора, то же неуёмное желание сделать так, что бы люди стали жить лучше и счастливее.

Цитата из книги «Мы до сих пор прилагаем много усилий для формирования у наших сотрудников чувства гордости и психологии собственника. Однако сейчас в большей мере полагаемся на премиальную систему оплаты труда, программу участия работников в акционерном капитале компании, еженедельные собрания персонала, а также игру с цифрами. Мы уже вышли на тот уровень, на котором люди готовы учиться анализу финансовых показателей, что позволяет нам добиться гораздо большего, чем это было возможно вначале. Но изменились не цели, а лишь методы их достижения. Стартовать же необходимо с самого простого». И этим самым простым Джек называет всеобщую финансовую грамотность работников предприятий.

И именно с всеобщей финансовой грамотности населения нужно начинать строительство социалистического общества, ибо только финансовые грамотные сотрудники предприятий смогут организовать открытое управление социалистических предприятий, где главной целью предприятия является производство товаров и услуг, генерацию прибыли и получение денежных средств на оплату текущих расходов. И где сотрудники без труда читают отчёты о прибылях и убытках, балансную отчётность своих подразделений и предприятия в целом.

Читая эту книгу, поражаешься, как мы с такой убогой теорией социализма, со всеми этими диктатурами, стахановскими движениями и социалистическими соревнованиями смогли в конкурентной борьбе с капитализмом продержаться 74.года.

А доходы компании, руководимой Джеком Стеком, за 10 лет увеличились с 16 до 83 миллионов долларов, а ее рыночная стоимость возросла со 100 тысяч до 25 миллионов долларов.

Такие темпы роста демонстрирует компания, руководимая посредством открытого управления с финансовыми грамотными сотрудниками, которые посредством умного управления, превращаются в единую команду победителей.

Идеологам социализма с открытым управлением предприятиями необходимо не просто прочесть книгу Джека Стека, а изучить её. И только так можно построить демократический социализм.

Финансовую грамотность сотрудников социалистических предприятий можно приобрести, изучив книгу Натальи Морозовой, О финансах легко и непринуждённо. И как говорит Наталья, при добросовестном изучении, каждый, за одну неделю может стать финансово грамотным человеком, даже не имея вывшего образования, что так же подтверждает и Джек.

https://bookz.ru/authors/natalia-morozova/o-finans_003/1-o-finans_003.html

Конкурсно-контрактная основа выборности управленцев предприятий

Все управленцы предприятий рыночного социализма выбираются на конкурсно-контрактной основе в многоступенчатой системе выборов, снизу вверх: рядовые работники выбирают бригадира. Бригадиры выбирают мастера и начальника отдела. Мастера – начальника цеха. Начальники цехов – директора предприятия.

Конкурсно-контрактная, а не выборная основа определяется тем, что выбирать можно и управленцев, пришедших с других предприятий и с курсов повышения квалификации.

Заработная плата бригадира в два раза выше средней зарплаты в управляемом им коллективе. А заработная плата каждого вышестоящего управленца в два раза выше зарплаты нижестоящего управленца.

Такая привлекательность зарплат заставляет управленцев дорожить своим местом и не искать путей, где служебное положение принесет незаконный доход.

Сто директоров предприятий, имеющих самые высокие показатели по основным параметрам работы, выбирают, посредством тайного голосования, премьер-министра РФ.

Пятьдесят директоров предприятий выбирают, посредством тайного голосования, отраслевых министров РФ.

Высшим исполнительным органом РФ является Совет Министров, миссия которого управление единым народным хозяйством социалистического государства.

Только такая система формирования армии управленцев способна:

1. поставить с головы на ноги сам принцип системы управления, как системы обслуживания трудовых коллективов и процесса производства товаров, искоренив имеющую место сейчас систему обслуживания управленцев управляемыми ими трудовыми коллективами.

2. привести в управление профессионалов, которые, наконец, смогут внедрить научные методы управления трудовыми коллективами и процессом производства товаров.

3. уничтожить систему формирования этой армии по принципу «кумовства».

4. избавить человечество от мафии, социально-экономической основой которой является единоначалие чиновника, которого мафия, либо покупает, либо запугивает.

5. избавить, наконец, общество от идиотизма, когда коррумпированное и активно инициирующее коррупцию чиновничество обещает уничтожить коррупцию.

6. ликвидировать парадокс, когда при огромном количестве талантливых людей в нашем обществе мы имеем такую смехотворную производительность труда и такой постыдный уровень жизни народа.