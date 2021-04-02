Можно ли вернуть социализм?

Нет, нельзя, категорически заявляют апологеты капитализма. Их логика поражающе проста. Социализм, как эпоха в мировой истории, остался позади, – а назад, в прошлое, вернуться нельзя. Спора нет. Историю действительно нельзя ни остановить, ни повернуть обратно. Эту азбучную истину усвоили ещё древние греки. «Дважды в одну реку не войдешь», – учил Гераклит Эфесский (ок. 540 – ок. 480 до нашей эры). Но в таком случае остаётся не непонятным, как же удалось вернуть капитализм, который существовал до социализма в дореволюционной России?

Ответ на этот вопрос простой.

Что такое капитализм? Государство, где земля и средства производства находятся в частной собственности. Что такое социализм? Государство, где земля и средства производства находятся в общественной собственности. Следовательно, капитализм и социализм – это государства, построенные на диаметрально противоположных формах собственности на землю и средства производства. Но отсюда само собой вытекает, что достаточно изменить форму собственности на землю и средства производства, на которой покоится государство, чтобы полностью изменился характер государства; на самом деле здесь происходит не возвращение в прошлое, а превращение одного в другое. Капитализм был восстановлен постольку, поскольку была уничтожена общественная и установлена частная собственность на землю и средства производства. Но если удалось уничтожить общественную и установить частную собственность на землю и средства производства и тем самым восстановить капитализм, то почему нельзя уничтожить частную и установить общественную собственность на землю и средства производства и тем самым восстановить социализм? В каких книжках написано, что это невозможно? Как раз наоборот. Великая Октябрьская социалистическая революция доказал, что это возможно.

Между тем восстановлению социализма препятствует одна огромная трудность – понятие «частная собственность».

Когда говорят о ликвидации частной собственности, то думают, что дело идёт об отъёме собственности, как вещи. Но это неверно. Из этой неверности возникает ложный страх потерять, например, жильё, при ликвидации частной собственности на него. Поэтому, чтобы развеять этот ложный страх, сторонникам социализма необходимо обратить внимание на основные моменты перевода частного жилья в социальное жильё, т.е. в жильё, которое предоставляется государством для проживания бесплатно. Когда собственник жилья, по тем или иным причинам, переводит это своё частное жильё в социальное, то он не лишается жилья. Превращение частного жилья в социальное жильё лишает лишь право совершать с этим жильём коммерческие сделки: продавать, дарить, закладывать и т.д., но не лишает права проживания в нём. С другой стороны, социальное жильё не облагается налогом, капремонтом, страховкой и другими платами за проживание и техническое обслуживание жилья.

Частная собственность на землю – это не беспрепятственное и абсолютное владение ею, как это кажется. Наоборот, чтобы стать частным собственником земли, её надо сначала купить. С другой стороны, став частным собственником земли, надо, опять-таки, платить налог государству за право пользоваться землёй, т.е. платить дань государству (чиновникам), чтобы жить. Эти два простых факта, взятые вместе, со всей убедительностью показывают, что действительный смысл частной собственности на землю состоит в том, что, с одной стороны, исключается свободный, т.е. бесплатный, доступ к земле, а с другой – взимается налог за пользование землёй.

Частная собственность на землю выгодна только тем, кто сам на ней не работает, а сдаёт её в аренду, спекулирует ею, посредничает во всех сделках с ней, одним словом, – эксплуатирует трудовой народ, всё общество. Это – капиталисты (олигархи), чиновники, риелторы, оценщики, рекламщики и т.д., – словом, это те самые апологеты капитализма, которые морочат трудовому народу голову, что социализм вернуть нельзя.

Чтобы вдохновить и поднять трудовой народ на борьбу за восстановление социализма, необходимо довести до сознания простого человека, что на самом деле означает ликвидация частной собственности. А для этого надо, на простых примерах, показывать, чем отличается понятие «частный» от понятия «государственный». В качестве примера можно взять лечение, которое наиболее наглядно показывает это отличие. Чем частное лечение отличается от государственного лечения? Тем, что частное лечение платное, а государственное – бесплатное. Уже этот простой пример показывает, что понятия «частный» и «платный» – это тождественные выражения. Отсюда строить, далее, свою стратегию и тактику борьбы за восстановление социализма.

Мы не можем прямо говорить о ликвидации частной собственности на землю и жильё. Большинство населения РФ – это мелкие и средние частные собственники, которые о ликвидации частной собственности не могут и думать. Но что они могут сказать против того, чтобы земля и жильё представлялись бесплатно, чтобы не лезть в кредитную кабалу (особенно в ипотечную кабалу), чтобы уничтожить налоги на землю и жильё, чтобы не нести расходы за техническое обслуживание, за капитальный ремонт зданий. Против этого они ничего сказать не могут; наоборот, они всячески будут добиваться этого. Поэтому мы должны мелким и средним частным собственникам пропагандировать ликвидацию частной собственности в том виде, в каком частная собственность проявляется в обыденной жизни, а именно: в виде платы за «частную собственность». Отсюда просто требовать отмены платного доступа к земле, требовать бесплатного предоставления жилья, требовать ликвидация налогов на землю, на жильё и на другое движимое и недвижимое имущество, требовать отмены платного лечения и образования и т.д. И эти требования должны быть адресованы не столько к власти, сколько к самим трудящимся.