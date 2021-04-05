30 000 000 фермеров за три пятилетки

Гражданин Путин заявляет, что левая оппозиция не может предложить социально-экономическую альтернативу. Вранье! Наглое вранье. Да, настоящих социалистов мало, и о чем подробнее ниже – но мы не только существуем как таковые, но и предлагаем историческое спасение страны в виде Советской власти с 30 000 000 фермерами за три пятилетки. Тогда и экономика воспрянет, и нынешнее ужасное вымирание закончится.

Но какова цель, таковы и методы - и разбор современной политической обстановки потребуется непременно.

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Во-первых, под «фермером» будет пониматься агропромышленный ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предприниматель. Никакого найма рабочей силы, а только собственный труд. А если и нужна работа со стороны, то на основе Гражданского кодекса (подряд, поставка и так далее).

Во-вторых, фермерство не отрицает, а предполагает широкое кооперативное движение. Как всякий организм состоит из клеток, так и кооператив состоит из объединенных фермеров. И если таковых и здоровых клеток много; то и кооперативам полный простор.

Но начало будет еще более актуальным. Чтобы стало ясно, откуда именно такой лозунг, и почему.

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Знакомый навальнист удивил вследствие последних событий. Если одной фразой, то он настолько впечатлен преследованием коллег; тюремный произвол по отношению к лидеру так разозлил; но отсюда и настолько сильное раздражение немощью западных санкций - что не исключен переход на социалистические позиции.

Хотя, что скрывать, автор этих строк агитировал собеседника не раз и не два, и о чем также ниже. Но логика просматривается даже без этого. Если Навальный заболеет совсем тяжело, - да с наглым пофигизмом Путина, - и ничего не произойдет, то запад потеряет авторитет в глазах юных «либералов»; и таковые могут кинуться в революционные настроения полностью. А там и до социализма недалеко.

А раз так, то еще неизвестно, кто полезнее для прогресса. Решительные ребята из ФБК, особенно регионалы – или Семины с компанией, наводящие пессимистическую тоску а-ля рабочий класс не готов https://www.youtube.com/watch?v=QJeXsJP2Cvc Но рабочий класс молчит не потому, что глуп – а ровно наоборот, потому что умен и научен. Вы, болтающие леваки, предложите что-нибудь стоящее, а не нынешний сплошной инфантилизм; тогда и будет деловой разговор.

И еще раз, некоторые читатели ошибаются в виду нынешнего внешнего спокойствия. Мол, все спокойно кругом, люди заняты своими проблемами, и в таком духе. Это неверно хотя бы по той простой причине, что всякое общество состоит из поддерживающих перемены примерно на девяносто процентов, но не начинающих их – и лишь из десяти и поддерживающих, и начинающих. Это научная закономерность «запала и бомбы». Поэтому и «все спокойно» обманчиво, коль актив собирается с силами. Но если оный созрел, то перемены неминуемы.

Отсюда и анализ. Сначала ФБК и близкое окружение предпримут что-нибудь организационно обычное для освобождения Навального. Наподобие митингов, демонстраций и так далее. Но если это не сработает – а это, разумеется, не сработает, а только разозлит еще больше и Кремль, и протест – тогда самые честные и решительные поймут, что без привлечения левых активистов (настоящих) и вообще традиционной для России социалистической повестки тяжеловато, и надо наводить мосты.

Да и вообще, автор сомневается, что так называемые российские либералы являются таковыми в англосаксонском смысле слова. Слышали звон, да не знают, где он. А копни поглубже, тут же выяснится, что перед тобой обыкновенный социал-демократ в духе СДПГ. И если навальнисты выдохнутся к середине года, а так оно и будет; и если часть левых сил переболеет дебильным весенним пессимизмом, и стоит надеяться, так оно и будет; то почва для совместных действий появится непременно. Но весьма желательно не абы как – а в духе исторической и стратегической перспективы.

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Итого, хотите предпринимательскую самостоятельность и творческий индивидуализм?.. Они есть у нас. Хотите коллективизм и мощь объединенного труда?.. Они есть у нас. Как ни парадоксально для некоторых, это одно и то же. Только надо сразу определиться. Инвестиционных и начальных денег для ниже сказанного в России – море. Разумеется, надо отобрать у олигархов и передать народу; но денег как таковых, хоть задницей ешь. А если чьи-то мозги искалечены нищетой и рабством, это его проблемы.

Итак, фермерские родовые гнезда крайне необходимы даже для Подмосковья; а что уж говорить о центральной полосе, Поволжье, Урале да с Сибирью и Дальним Востоком. Следовательно, двухэтажный дом с большой кухней, кабинетом для главы дома, залом для гостей и спальнями не только для родителей, но и для каждого ребенка – норма. Бассейн с баней – норма. Большой гараж с джипом и трактором, а то и лодкой – норма. Большая теплица, да с животноводческим двором типа гусей-кур-коров-свиней-овец, смотря по местности – норма. Да плюс общественные выпасы да рыболовные хутора с охотничьими заимками – норма. Уже одно животноводство даже на базе семейного хозяйства даст гигантский прирост продукции. А если еще и зерновые земли на правах дифференцированной ренты, так вообще завались. К примеру, вы видели гигантские забайкальские степи размером с целую Францию плюс какая-нибудь Бельгия в придачу?.. Автор видел. Проблема только в одном – отобрать у олигархии земли, воды и деньги.

Но если кто-то скажет, что могут помешать суровые зимние условия, тот не учитывает комплексность вопроса. Потому что мать-природа сбалансировала зимние условия наличием больших углеводородов. Провести в то же Забайкалье газовую нитку от Ковыктинского месторождения или что-то подобное – раз плюнуть при нормальной власти, и так далее и тому подобное по всей стране. Угля, нефти, газа, гидроэнергетики в России – море. Ядерная энергетика при высоких технологиях безопасности, а таковые в наличии, тоже не последняя спица в колесе; да плюс переработка больших отходов, в том числе легко утилизируемых органических. И не надо дуть на воду, обжегшись на молоке Чернобыля. Кто ж спорит, что ядерная энергетика требует высокой квалификации труда. Но шарахаться из крайности в крайность – удел дураков. Именно сейчас, когда извлечет опыт, ядерная энергетика необходима во многих случаях. Да всяких ветров-приливов плюс солнце насчет альтернативной энергетики предостаточно. Так что гигантские просторы достаточно легко обеспечиваются социальной инфраструктурой на базе больших топливных ресурсов – и агропромышленный мировой феномен налицо. Россия переплюнет даже хваленое фермерство Штатов в лучшие годы последних. Такая Россия – это Штаты в квадрате.

Проблема только в нынешних дебильных производственных отношениях, тормозящих развитые производительные силы. Если мы откинем это путинско-олигархическое бревно на пути прогресса, и сбалансируем зимние условия богатыми тепловыми ресурсами вместо маразматической и голой перекачки драгоценных углеводородов заграницу, то агропромышленный потенциал страны станет просто ошеломительным. Ужасающе ошеломительным для всех конкурентов.

Разумеется, плюс дороги-связь-медицина-образование, и простор работы города для обеспечения этого. Еще раз, работы для обеспечения растущей деревни с нашими территориями и возможностями – океан. Нынешняя фактически губительная городская безработица испарится. Город будет расти не только в смысле количества, хотя также не исключается – а гораздо более в смысле качества. К примеру, все нынешние хрущевки надо снести к чертовой матери. Еще раз, коль народ не будет бежать из деревни в город (скорее, наоборот, бежать из города в растущую деревню), то и хрущебы не нужны. Они отвратительны уже тем, что воспитывают рабов своими тюремными клетушками. Кстати, если кто забыл, то оные вообще-то и задумывались как временное жилье на двадцать пять-тридцать лет. Ну так, тем более.

Поэтому еще раз, снести все это убожество к хреновой матери, и долой рабскую культуру. А надо строить на их месте нормальные дома с большой кубатурой на каждого, с большими балконами, с теплосберегающими и шумопоглощающими технологиями; с сигнализаторами дыма и прочими мерами современной безопасности; с нормальными лифтами; первые этажи должны быть поголовно гаражами-магазинами-кафе, зачастую принадлежащими жильцам, для проведения семейных торжеств и прочих заседаний наподобие народного и домового самоуправления, и когда все жители знают друг друга вплоть до бригадира подъезда и председателя домового комитета.

Короче, что касается города, поголовная замена хрущевок современными домами, да с проведением асфальтированных дорог и теплотрасс в окружающие дачные поселки с доведением последних до пригородов евросоюзовского уровня – ЭТО НОРМА. Это банальная обязанность нормальной власти, а не какие-то мифические галеры.

И еще раз, все это нынешнее позорнейшее убожество, когда наши замечательные, красивые и добросовестные городские девочки киснут заживо, продавая какие-нибудь штаны раз в день; а парни фактически нищенствуют, зарабатывая «менеджментом» по развозу воды в офисы – все это варварство прекратится непременно по гигантскому спросу фермеров на городскую продукцию от детских колясок и тетрадок до стройматериалов и компьютеров. Нужно будет вести в деревню дорожные, газотепловые, электрические сети, связь, строить больницы и школы, а что уж говорить о растущем производстве техники – а это работа для города непочатый край. Тогда и парни с девушками будут не рабы умирающей путинской экономики – а востребованные люди, живущие в богатых и больших квартирах, а то и в комфортабельных пригородах. Они будут уважать себя, и воспитывать детей таким же образом.

Итого, З0 000 000 фермеров за три пятилетки – абсолютно реалистично. Ну, допустим, пока все механизмы отработаются, в первую пятилетку этак три миллиона. Да еще запад всполошится мгновенно; а там не дураки сидят; и мигом начнет тормозить по всем каналам. Но уже во вторую, и если выстоим, - а мы выстоим, и для этого имеются все возможности, – то примерно десять. А потом по нарастающей, и когда все враги будут уничтожены, и тенденция неостановима – остальные семнадцать.

ВСЕ ДЛЯ ЭТОГО ИМЕЕТСЯ! Деньги, земли, углеводороды, талантливые люди, великое прошлое и гигантское будущее. Мешает только одно – неорганизованность российской оппозиции.

***

Какой-то абсурд. Все наоборот. Вот разговариваешь с навальнистом или смотришь ролики ФБК – люди занимаются ДЕЛОМ. Да, в рамках буржуазной социал-демократии, но делом по ремонту улиц, честному бюджету, контролю над силовиками, борьбой с чиновничьими злоупотреблениями и так далее. И вся путинская охранка против них – хотя, по идее, она должна ночи не спать, и думать, как бы пересажать всех красных. Вот, блин, дожили. «Либералы» опаснее, чем левые силы.

Что таковые предлагают в своих ютубовских и прочих посиделках – абсолютно непонятно. Вернее, даже понятно, но в худшую сторону. А вот надо де ждать, ждать, ждать, ждать, и что-то там образуется. Да уж, такие «левые» ни то что не требуют надзора, а даже выгодны на вес золота.

Нет уж, пора заканчивать с этим позором. Пора посмотреть на действительность ясными глазами. С одной стороны, никакого реального либерализма в оппозиционном движении России не существует! А если и искать подобных, то в самой власти наподобие Усмановых-Абрамовичей-Дерипасок с чужими паспортами. Поэтому все ровно наоборот. Во власти либерализм имеется – а в оппозиции отсутствует.

Да, такова политическая диалектика, и не так уж редко это бывает. Когда путинские монополии проводят реальную либеральную политику, прикрываясь патриотической риторикой – а мелкобуржуазные массы а-ля Навальный БОРЮТСЯ С ТАКОЙ ПОЛИТИКОЙ, но используя как бы либеральную риторику (а на самом деле европейское социал-демократическое наследие, и понимают они это или нет). Поэтому путинизм патриотичен лишь по форме - но либерален по содержанию. А навальнизм либерален по форме - но патриотичен по содержанию. Еще раз, за внешней формой надо различать КЛАССОВОЕ содержание. И стоит применить эту классику к современному моменту, и сразу все встает на свои места.

А вот с другой стороны, левое движение России весьма засорено многочисленными ностальгическими сектами, а то и прямыми предателями. Если разгрести эту большую мусорную кучу, то настоящих левых может остаться с наперсток. Но они все-таки имеются. И еще раз, настоящие левые и социалисты это те – кто не отрицает огромнейшую роль индивидуального предпринимательства в жизни и экономике страны, а уж в виде фермерства тем более. ОГРОМНЕЙШУЮ роль, и широкое фермерское движение может только приветствоваться.

ТОГДА ВОПРОС! А так уж различны самые умные навальнисты, представляющие и защищающие фактически массы индивидуального и мелкого предпринимательства – и самые умные социалисты, делающие абсолютно то же самое, и смотри текст выше еще раз?!.. Вот пусть сам читатель и ответит сообразно своему уму и жизненному опыту. А по автору – никакой непреодолимой границы, и уж тем более в совместной борьбе с реальным и махровым путинским либерализмом – НЕТ!

Следовательно, когда ФБК набьет себе шишки, и поумнеет, и очень скоро – а умные левые активисты наконец-то прозреют, и научатся диалектике формы и содержания – то совместные действия против реального и путинского либерализма не только возможны, но необходимы.

Даже более того! Это может показаться удивительным для некоторых, но именно социалисты должны подхватить знамя демократии, прогресса и свободы из слабеющих рук мелкобуржуазной демократии! Поэтому и программные лозунги «30 000 000 фермеров за три пятилетки» уже должны быть готовы, обсуждены и продвинуты в массы! И если самые умные навальнисты поймут, что никакой существенной разницы между ними и подлинными социалистами нет – милости просим. Вы сами убедитесь, особенно регионалы из ФБК, что Советская власть, демократизированная широчайшим местным самоуправлением в виде ТОС, и широчайшим кооперативным и фермерским движением – предоставляет все возможности для предпринимательских качеств личности и творческой индивидуальности.

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Итого, и в чем суть статьи. Так уж лучше один и реальный Навальный (да, со всеми сложностями, но и настоящей борьбой) – чем сотня импотентов-маразматиков-якобы левых. И это тоже входит в понятие «30 000 000 фермеров за три пятилетки». Какова цель - таковы и методы борьбы.