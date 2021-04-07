А не замахнуться ли нам на Карла нашего на Маркса?

Главная ошибка трудовой теории стоимости отражена в цитате Маркса: "человеческая рабочая сила в текучем состоянии, или человеческий труд, образует стоимость, но сам труд не есть стоимость" т.23, с.60.

В этой цитате стоимость предстаёт пред нами как абсолютная абстракция, которой в реальности не существует, ибо в реальности существует стоимость товара или стоимость труда, а «пустой», абстрактной стоимости не существует.

Труд образует не просто стоимость, а стоимость товара, стоимость которого равна стоимости создавшего товар труда. И этим равенством формируется эквивалентный обмен товаров, и только на этом равенстве стоимостей строится непротиворечивая теория стоимости.

А термин «общественно необходимый труд» так же имеет статус фикции, ибо товары производятся конкретными работниками, и притягивать к этому процессу общество – это ещё одна нелепость трудовой теории стоимости.

Статус фикции также имею термины «прибавочная стоимость и прибавочное рабочее время», ибо эксплуатация наёмных работников осуществляется посредством того, что стоимость их заработных плат не покрывает стоимости созданных их трудом товаров. И каким образам они на такую зарплату будут воспроизводить свою рабочую силу, капиталиста не волнует.

Статус фикции также имеет термин «абстрактный труд», ибо для определения стоимости он является излишней выдумкой.

Таким образом, трудовая теория стоимости есть фикция, не способная определить ни что такое стоимость, ни как посредством стоимости товары обмениваются друг на друга, ни как капиталист эксплуатирует наёмных работников.

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В теории автосоизмеряющихся стоимостей товарообмен всех товаров, включая все виды услуг, описывается одной формулой "товар – товар", включая обмен на товар-посредник – деньги разных видов и межвидовой обмен самих денег. Эту формулу также можно записать и в виде "товар – цена", т.к. ценой товара в предлагаемой теории стоимости является все то, что покупатель отдает в обмен на товар. Законы формирования цены и стоимости денег ни чем не отличаются от законов формирования цены и стоимости всех остальных товаров. Цена товара формируется в "борьбе" отдельно взятых систем "покупатель продавец". Итог этой "борьбы" - обмен и рождение цены конкретного товара.

Знания участников товарообмена о формируемой на данном рынке цене товара данного вида есть знания о стоимости этого товара. Цена это индивидуальное свойство товара. Стоимость - видовое свойство. Цена товара это цена индивида. Стоимость товара - цена вида. В реальном товарообмене понятия "цена" и "стоимость" часто употребляются как синонимы. И это естественно: возможность употребления того или иного понятия зависит исключительно от субъективной точки зрения самого человека. Если товар человеком воспринимается как конкретная вещь, то цена товара является ценой этой вещи. А если товар человеком воспринимается как представитель вида товаров, то в этом случае цена товара превращается в видовую цену - стоимость.

Загадкой, ради решения которой создавались и до сих пор создаются все теории стоимости, является вопрос о том, что заставляет борцов за цену в условиях рынка совершенной конкуренции прекращать борьбу именно там, где цена товара оказывается равной средневидовой цене его производства. То есть это вопрос о критериях, руководствуясь которыми покупатели и продавцы равновесного рынка приходят к согласию в том, что данные условия обмена делают обмен действительно эквивалентным. Равенство между стоимостью товара и средневидовой стоимостью его производства многих исследователей наводило, и до сих пор наводит на мысль о существовании в обменивающихся товарных массах какой-то эквивалентности (по трудозатратам, полезности, энергии …), которая каким-то загадочным образом заставляет борцов за цену прекращать борьбу, когда цена товара обеспечивает эту эквивалентность. В объективной реальности эквивалентность действительно имеет место быть, но не в товарных массах, а в простых и очевидных рыночных факторах, которые условно можно назвать эквивалентностью положений конкурирующих субъектов обмена.

Для конкурирующих между собой покупателей этим фактором является равенство цен одновидовых товаров у всех продавцов и для всех покупателей.

Для конкурирующих одновидовых продавцов им является равенство цен труда с единицы товара, а для разновидовых – равенство цен труда с равных величин издержек, или равенство прибылей с равных величин авансированного капитала.

Формирование удовлетворенности обменом происходит по принципу – не хуже, чем у конкурентов, без осознания глобальности последствий.

А последствия действия этих факторов действительно глобальны.

Цены всех одновидовых товаров оказываются одинаковыми.

Цены труда всех средневидовых производителей (со средневидовым условиями производства) оказываются средневидовым.

Все средневидовые цены труда, в конечном счете, становятся равными одной и той же – среднерыночной – величине. Что обеспечивает равенство цен труда средневидовых производителей с равных величин издержек, независимо от вида товара. Поэтому стремление производителей всех видов товаров к установлению цены товара, которая, покрывая средневидовые издержки его производства, и обеспечивая цену труда, не ниже цены труда всех остальных средневидовых производителей любых товаров на данную величину издержек, рождает цены всех товаров данного рынка в соответствии со средневидовой ценой их производства.

Выясняется, что рыночные факторы, обеспечивающие эквивалентность положений конкурирующих субъектов обмена отражают собой, не только удовлетворенность обменом основной массы его участников, но и равенство между ценой товара и средневидовой ценой его производства.

Таким образом, участники обмена, не пытаясь соизмерить обменивающиеся товары ни по величине трудозатрат их производства, ни по величине их полезности, стремясь лишь к понятному и очевидному равенству выгод, этим своим стремлением обеспечивают эквивалентность обмена, обеспечивают формирование объективной величины стоимости товаров.

Так действует механизм автосоизмерения стоимостей.

Так действует «невидимая рука» Адама Смита.

Сформированная равновесным рынком стоимость товара воспринимается как "норма", как "этот товар стоит такой цены" как "объективная цена товара". Поэтому в равновесном рынке, при неизменных условиях товарообмена, цены товаров устанавливаются практически без "борьбы" системы "покупатель - продавец", или, точнее, "борьба" приобретает вид обоюдного осознания равноценности обмена, осознания "нормальных", объективных цен и прибылей.

В условиях неравновесного рынка, где спрос не уравновешен предложением, где у одной из противоположностей появляется возможность проявить свою субъективную волю и повысить уровень своего удовлетворения обменом в ущерб удовлетворенности обменом своего антипода, рождаются субъективные (монопольные) цены и стоимости товаров, которые могут как многократно превышать цену производства этих товаров, так и равняться нулю.

Формирование субъективных цен товаров, ущемляя интересы соответствующих участников товарообмена, рождает их деятельность, нацеленную на устранение причин этого отклонения, деятельность, которая является движущей силой, "толкающей" рынок к равновесию, к "норме": к такому состоянию, где рождаются объективные цены товаров, где рождается удовлетворенность обменом основной массы его участников.

Таким образом, в равновесном рынке стоимость товара формируются в соответствии с величиной стоимости воплощенного в товар труда всей череды его производителей.

Трудовая теория стоимости была не далека от истины, но:

*В процессе производства товара формируется не стоимость товара, а стоимость производства товара.

*В условиях равновесного рынка стоимость товара формируется не в соответствии с величиной воплощенного в товар труда, а в соответствии с величиной стоимости этого труда.

*Стоимость товара формируется в соответствии с величиной стоимости воплощенного в товар труда не помимо сознания участников обмена, а посредством осознанной субъективной удовлетворенности обменом основной массы его участников. Факт равенства цены товара цене его производства создает иллюзию абсолютно объективной – (независимой от сознания участников обмена) – эквивалентности обмена. Но это действительно лишь иллюзия потому, что здесь имеет место быть лишь ценовая эквивалентность: разнообразные товары становятся равноценными лишь потому, что цены их производства оказались равными. Но соответствие цены товара его внутренним качествам, его ценности определяется на уровне чисто субъективного восприятия. Однако в условиях рынка совершенной конкуренции это субъективное соответствие, обретая множественную форму, превращается в объективное явление в виде объективной величины стоимости товара. Происходит это так же, как некоторое количество субъективных знаний в любой проблеме формирует объективную истину решения этой проблемы.

Абсолютно же объективная эквивалентность обмена требует наличия объективного и независимого от сознания участников обмена равенства по каким-то абсолютно объективным параметрам и в абсолютно объективных единицах измерения (единицы полезности, человеко-часы) между такими товарами, как, например, музыкальное произведение и кусок колбасы. Доказательства возможности такого равенства нет, и, на наш взгляд, не может быть в принципе. О субъективной же удовлетворенности подобного рода обменом говорить вполне уместно.

Субъективная теория стоимости тоже была не далека от истины, но:

*В формировании стоимости товара принимают участие не только субъективные представления покупателя о полезности товара, но и субъективные представления продавца о величине стоимости вложенного в товар труда.

*Объективная величина стоимости товара формируется не посредством удовлетворенности обменом отдельными покупателями и продавцами, а посредством удовлетворенности обменом конкурирующих между собой в условиях рынка совершенной конкуренции участников товарообмена.

*Эквивалентность обмена достигается только в условиях рынка совершенной конкуренции. В условиях рынка несовершенной конкуренции формируются субъективные цены товаров. Неэквивалентность обмена является движущей силой процессов, уравновешивающих рынок.

Механизм автосоизмерения стоимостей есть не что иное, как действие закона стоимости, который в соответствии с теорией автосоизмеряющихся стоимостей должен звучать так: в условиях равновесного и сбалансированного рынка стоимость товара формируется в соответствии с объективной величиной стоимости воплощенного в товар труда всей череды его производителей. В условиях неравновесного рынка формируется субъективная величина стоимости товара, которая может как многократно превышать стоимость его производства, так и равняться нулю.

Центральным элементом закона стоимости является относительная удовлетворенность обменом основной массы его участников, а стремление каждого участника обмена к этой удовлетворенности является движущей силой действия этого закона.