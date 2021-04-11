Жадности чиновников нет предела

Возможно на секунду в голове президента проскакивает мысль о бедности России, народа, системного падения экономики, но повернув голову на герб страны забывает об этих проблемах и мозг навязчиво начинает сверлить мысль о том, что делать с Донбассом? Вспоминается четырнадцатый год, когда можно было практически безболезненно дойти до Киева, подталкивая армию Донбасса и через их головы постреливая по тем метам где украинские войска пытались оказать сопротивление. И сейчас бы голова не болела в нерешительности. Можно и сейчас дойти до Киева, если точно знать, что НАТО не будет вмешиваться. А знать при нынешней власти в США нет возможности. Старичок может в один день принять несколько разных решений, да и у нас практически нет тылов. Куда же всё подевалось? На эту навязчивую мысль президент не может найти ответа.

Ветераны - офицеры России предложили подготовить и провести Всероссийское народное собрание. Может к ним обратиться, там есть офицеры, которые прошли войны и представляют, что будет если Россия введёт войска в Донбасс или поддержит их армию. Однако прочитав Заявление "Совета Общероссийского офицерского Собрания" кроме констатации проблем, обращения ко всем, требований об отстранении президента и правительства, поддержке протестов, напоминают действующим офицерам не исполнять антинародные приказы, налаживания диалога не известно с кем и требованием на власть ничего реального нет. Очевидно это собрание вёл коммунист Зюганова. Они тоже много требуют, но так, что выполнять их требования должен дядя, а они будут сидеть дома или в думе с рюмкой французского коньяка.

А тут вице - премьер Т.Голикова подливает масло пригоревшее в огонь. Заявляет, что в ближайшее время в России сложится тенденция к снижению численности населения. Что знает бухгалтер о жизни народа? Ничего. Их дворец и зарплата с бизнесом не дают понять истинного положения народа. 7.04. на передаче А. Наркина профессор при президенте заявил, что за 2020 год страна потеряла 510 тысяч человек. Голикова опоздала, Россия с принятием бандитски - воровского капитализма уже потеряла несколько миллионов человек. У кого есть средства они уезжаю куда глаза глядят, настолько им опостылела наша власть в том, числе и с Т.Голиковой.

Вся проблема страны упирается в экономику. Президент говорит о развитии, а на местах губернаторы и собственники закрывают предприятия и не только из - за пандемии. Бизнесмены, предприниматели, которые уже скопили на нищете народа приличный капитал вообще не обращают внимание на то, что говорит и предлагает президент. Например, политолог Г.Фёдоров считает: "Крупные бизнесмены как работали с международными структурами, так и работают. Многие из них не только российские граждане , но и граждане других стран. Олигарх - почти всегда предатель, у него нет родины, у него есть только деньги и интересы. Такие люди готовы в любой момент перекрасится при первой опасности.

Бывший депутат Нижегородской думы Михаил Жижин прикрываясь компанией "Гармония - Нижегородец" и участвуя ещё в десятках помельче организаций делает деньги. Естественно имеет подельников и вои его и 22 сотрудника арестовывают в Испании по подозрению в незаконных финансовых операциях, что позволяло выводить из России миллионы рублей. Конечно имеет несколько домов, два вертолёта, земельные участки и навороченный автопарк. Зачем всё это для одного человека, пусть даже и на семью. Что он сделал полезного для страны и народа? Примерно так живут все без исключения чиновники, депутаты и просто воры, которых уже развелось столько, что даже уголовный розыск не может сосчитать.

Почему же так происходит? На этот вопрос ответил отставной генерал ФСБ А.Кондауров. "Отсутствие у президента и его окружения стратегического мышления и представлений, какой должна быть страна и её граждане через 30 - 40 лет"? Правильно выразил мысль, но не в этом суть. Вообще мало кто соображает на счёт 30 -- 40 лет. Президент вообще далёк от того, что такое быть хозяйственником в такой стране как Россия? Набрал миллионы чиновников в основном из отставников ФСБ по большому счёту друзей и хорошо знакомых, рассовал их по регионам России и думал, что страна заживёт лучше чем жил СССР. Друзья такие же дилетанты в управлении страной или регионом не смогли восстановить хотя бы те предприятия, которые были развалены при Ельцине. Ими уже владели воровские элементы. И деньги стали решать любые проблемы криминального характера. Кормление стало нормой поведения любого чиновника. При огромном развитии науки, техники по поведению чиновников Россия вернулась в дореволюционный период, когда генерал - губернаторы отправлялись в регионы на кормление. В таком же режиме кормились и служители церкви. И наш президент не забыл этих обычаёв. Полностью содержит на наши денежки патриарха всея Руси. И машину, и обслугу всё для него за наш счёт. Ну какой из него хозяйственник?

Набиуллина с Силуановым не имея представления о стратегическом мышлении приобретали юани и иены не зная для чего. Доллар-то никуда не делся. Хотели подфартить Китаю и Японии. Ближе не стали, а страна потеряла 22 миллиарда рублей и все на местах сидят и в ус не дуют. Деньги-то не их а государственные отобранные у народа. Поэтому президент не будет возмущаться, ну подумаешь 22 миллиарда рублей потеряли по тупости некоторых чиновников. Российских денег за границей около 200 миллиардов долларов и никто не плачет от такой потере. Это только по официальной статистике.

Интересную мысль высказал отставной офицер Главного разведывательного управления И.Паринов. "Путин давно завербован Западом и, по всей видимости, стал самым крупным проектом западных спецслужб. Экономика России развалена, промышленность не существует. Кремль указывает на внешнего врага". Смело сказано, а он не боится задержания или близость службы спасает. Плохо, что только одни разговоры, но нет никаких действий.

Президент почти каждую неделю даёт указания правительству и в регионы. Вот недавно дал команду удвоить доходы населения. Сколько раз было такое, но результат нулевой. "Правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально - экономического развития регионов с уровнем социально - экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал". Во как заковыристо и забубённо сказано. Фиг поймёшь с первого раза, о чём речь. Да, честно говоря и со второго не сразу врубишься в сказанное. Но нам населению услужливо переводят это на разговорный русский язык. Очень сложно понять, что и как должны делать регионы? А они ничего делать не будут. Чтобы делать нужны средства, а их нет. Все за пределами страны и возвращаться не желают, хотя президент просит хозяев вернуть в Россию выведенные средства для развития экономики. А кто его слушает? Скоро президент зачитает Послание. Нам нужно внимательно послушать и сравнить с прежними Посланиями по поводу выполнения самим президентом.