Кто такой работодатель?

Человек, который за деньги нанимает на работу другого человека, – так говорят буржуазные экономисты. Одно объяснение достойно другого.

Но почему, тот, кто нанимает на работу, сам не работает или берётся за работу, которую не может выполнить единолично и поэтому вынужден нанимать другого человека, а тот, кто может работать для самого себя, вынужден наниматься, работать на другого человека, – этого нам, конечно, не говорят. Откуда берёт деньги тот, кто нанимает на работу, чтобы платить тому, кто нанимается на работу? – об этом буржуазные экономисты снова умалчивают. Получается полный альтруизм. Действительно, по логике буржуазных экономистов выходит, что, например, один человек даёт другому человеку машину да ещё в придачу деньги на бензин, на ремонт, на страховку, на парковку, на штрафы и т.д. без какого-либо интереса.

Всякий экономист знает, что наём рабочего – это своеобразная торговая сделка по купле-продаже товара рабочей силы: один покупает рабочую силу, другой – продаёт её. Но в обыденной жизни приняли бы за помешанного того, кто вздумал бы покупателя называть «товародателем», а продавца – «товарополучателем». Но именно так обстоят дела с куплей-продажей товара рабочей силы. Здесь действительные отношения между покупателем и продавцом перевёрнуты вверх дном: тот, кто за деньги получает чужую рабочую силу, называется «работодателем», а тот, у кого за плату отбирают его рабочую силу, называется «работополучателем». Это – полный идиотизм.

Так кто же такой работодатель?

Капиталистическое общество предполагает существование двух основных общественных классов:

1) Частных собственников средств производства, средств к жизни и денег. Этот класс называется классом капиталистов;

2) Массу лично свободных людей, но лишённых средств производства, средств к жизни и денег и поэтому вынужденных наниматься на работу к капиталистам или, что то же самое, продавать свою рабочую силу капиталистам, чтобы получить от них денег и на них купить средства существования. Этот класс называется рабочим классом, или пролетариатом.

Что рабочий продаёт свою рабочую силу капиталисту под угрозой голодной смерти, – это понятно само собой. Но зачем капиталист покупает чужую рабочую силу? Ради удовольствия? Конечно, нет. Капиталист покупает рабочую силу рабочего для того, чтобы рабочий работал в пользу капиталиста. А каким путём капиталист может извлечь для себя пользу из труда рабочего? Только тем путём, что рабочий производит своим трудом большее количество жизненных средств, чем то, какое капиталист принуждён отдавать ему для того, чтобы рабочий сохранил свою трудоспособность.

Уже этот беглый разбор капиталистических производственных отношений показывает, что «работодатель», это – капиталист, эксплуатирующий рабочего.

Как происходит эксплуатация рабочего капиталистом?

Хотя рабочая сила и является товаром, таким же товаром, как и всякий другой товар, но всё же является товаром, который обладает своеобразным свойством, заключающимся в том, что его потребление есть источник новой стоимости, и притом большей стоимости, чем та, которую он сам имеет.

Какова стоимость рабочей силы? Стоимость всякого товара измеряется количеством труда, необходимым для его производства; количество же труда измеряется рабочим временем. Рабочая сила существует в виде живого рабочего, который нуждается в определённой сумме жизненных средств как для себя, так и для содержания своей семьи. Таким образом, рабочее время, необходимое для производства этих жизненных средств, и представляет стоимость рабочей силы. Рабочий продаёт капиталисту рабочую силу за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего договора он должен работать ещё ряд часов, чтобы целиком заполнить рабочий день. Стоимость, которую он создаёт в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляет прибавочную стоимость (или прибыль), которая ничего не стоит капиталисту, но всё же идёт в его карман. Если бы капиталист оплачивал бы всю стоимость, которую рабочий создает в течение полного рабочего дня, то не было бы никакой прибыли. Прибыль, следовательно, есть результат эксплуатации рабочего капиталистом.

Теперь, после того, как мы выяснили дармовую природу прибыли капиталиста, мы можем перейти к вопросу: откуда берёт деньги капиталист, чтобы платить зарплату рабочему?

Капиталист начинает производство не ради производства самого продукта, а ради присвоения стоимости продукта. Когда продукт, созданный трудом рабочего, готов, капиталист продаёт его (продаёт, конечно, не сам капиталист, а нанятые им торговые рабочие). Полученные деньги (за вычетом стоимости использованных средств производства), капиталист разделяет на две части: одна часть идёт на оплату рабочего, другая же часть – достаётся капиталисту в виде прибыли. Отсюда следует, что капиталист платит рабочему деньгами, которые сам же рабочий и зарабатывает; источником зарплаты рабочего является труд самого рабочего. Конечно, капиталист может возразить: рабочий работал моими средствами производства. Однако средства производства, при помощи которых работает рабочий, создаются опять-таки самим рабочим.

Капиталисты любят изображать себя благодетелями. Они-де предоставляют трудящимся работу, чтобы спасти их от голодной смерти. На самом же деле именно экономическая необходимость заставляет капиталиста покупать рабочую силу, ибо иначе он не сможет получить прибыль от своих средств производства. Ведь средства производства сами по себе, вне соединения с рабочей силой, представляют груду мёртвых вещей. Значит, чтобы не разориться, капиталист вынужден эти груды мёртвых тел заставить жить, действовать, приносить прибыль. В действие же их приводить только живой труд рабочего – главной производительной силы. Оказывается, что не только рабочий стремится продать капиталисту свою рабочую силу, но и капиталист стремится купить её. В результате такой купли-продажи совершается соединение средств производства и рабочей силы и может начаться процесс труда, функционирование производительных сил.

В заключение – пару слов во избежание возможного недоразумения. Было бы нелепо предполагать, что неоплаченный труд возник лишь в капиталистическом обществе, где производство ведётся на основе наёмного труда. Напротив. Эксплуатируемый класс во все времена должен был доставлять неоплаченный труд. В рабовладельческом обществе рабы были принуждены работать гораздо больше, чем им это возмещалось в форме жизненных средств. Во времена крепостничества происходило то же самое: здесь разница между временем, в течение которого крестьянин работает для поддержания своего собственного существования, и прибавочным трудом на помещика, обнаруживается даже осязательно, так как работа на помещика производится отдельно от работы на себя. В капиталистическом обществе изменилась форма, но существо дела осталось тем же; получение прибавочной стоимости обусловлено тем, что рабочий отработал больше времени, чем требовалось для воспроизводства стоимости его рабочей силы. И до тех пор, пока часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен работать сверх того времени, которое необходимо для содержания его самого, чтобы произвести жизненные средства для собственника средства производства и, кроме того, обогащать его.