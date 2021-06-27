Социализм обыкновенный, он же единственный

«Вы, всякие внесистемные, только болтаете, и ничего не делаете» - было заявлено автору этих строк на днях. И ясное дело, в связи со стартовавшей предвыборной кампанией КПРФ. Мол, Зюганов-Платошкин-Грудинин делают хоть что-то, а остальные «левые» только бздят. Поэтому нечего выделываться, а надо сбиваться в большую кучу для политической мощи.

Ну, а что. А вдруг автор страдает обыкновенным сектантством. Вопрос явно не праздный, и стоящий дополнительного рассмотрения.

***

Во-первых, объединенных фронтов было… со счету сбился. Поэтому вместо рабочей кувалды могут обнаружиться все те же грабли. Во-вторых, все течет и изменяется. Что было системным вчера наподобие хотя бы КПСС; может быть банально проституированным сегодня наподобие КПРФ. В-третьих, а что такое вообще «дело» ?.. Можно, к примеру, яйца чесать подолгу, и окромя раздражения никакого толку. А можно зарядку делать хотя бы десять минут в день, и уже польза.

Так что не будем нервничать, и во всем спокойно разберемся. Начнем с главного. Разумеется, какова политическая цель, таковы и методы. Вроде бы риторика. Ан нет! Кое-кто у нас порой явно не в ладах с головой, и о чем подробнее ниже. Поэтому все же о цели для полной определенности, а уж потом о методах.

Советский Союз с 1917-го по 1991-й – это временный экстремум. Это яркая, но вспышка, поэтому и погасшая. А следующий Советский Союз, и пока не отомрет само государство – должен быть долгим огнем костра. Следовательно, это совершенно разные вещи.

Еще раз, головы некоторых «левых» сузились до того, что первый Советский Союз подобен эталону. НЕВЕРНО! Классический Советский Союз не существовал еще в природе, и должен быть построен. А отсюда и совсем другая цель, и другие политические методы.

К примеру, каждый грамотный трудящийся знает, что РСДРП появилась раньше большинства профсоюзов. Но это – НЕНОРМАЛЬНО! Это временный экстремум, возможный только в узком историческом диапазоне разрушения общества с сильными феодальными корнями. А стабильная социалистическая партия, которая, победив, никогда не отдаст власть – то есть, с нормальным развитием капитализма, подготовляющим социализм по всем канонам марксизма – рождается из широкого профсоюзного, муниципального и кооперативного движения с соответствующим драгоценно устойчивым опытом трудовой демократии. Именно такая партия создает крепчайшее социалистическое государство, которое не упадет никогда в силу нового способа производства.

Следовательно, не только профсоюзные, - но и низовые советские органы (муниципалитеты без разделения властей и ТОС), и вкупе с кооперативными и потребительскими обществами, - являются питательной почвой для трудовой демократии, и могущие появиться раньше подлинно социалистической партии. А уж потом, и подобно ручейкам в реку, эти направления сливаются в дееспособную партию в виде лучших сынов. Вот это – НОРМАЛЬНО. Это – демократическая КЛАССИКА.

И специфика современного момента в том-то и состоит, что время такой классики пришло с соответствующим крушением временного экстремума в виде мутаций «военного коммунизма» - и с соответствующей победой государственно-монополистического капитализма. Историю не обманешь. Но когда это произошло, «левая» надстройка не поспела за базисом на какое-то время. Общественное сознание не поспело за изменением общественного бытия. То есть, прошлое остается для многих «левых» родным и «классическим», и ностальгическая жвачка тому доказательство - а современные и подлинно классические возможности борьбы уже с современным ГМК, и по всемерному развитию не только рабочего и профсоюзного движения, но и индивидуального предпринимательства, кооперативного движения, и особенно ТОС с советской муниципализацией, не понимаются в упор.

То есть, комплексность современной революционной борьбы заключается не только в рабочем и профсоюзном развитии, что никем не оспаривается; но и в кооперативном и советском движении. Иначе не будет побеждающей синергии. Отсюда та же организация ТОС (территориальные общественные самоуправления) играет огромнейшую и важнейшую роль. Под крышей ТОС, с одной стороны, можно создавать развитое кооперативное движение с широким полем индивидуального предпринимательства, и любой индустриальный пролетарий и трудовой бюджетник расцелуют вас в зад за рабочее место для дочери-сына, и с соответствующей политической поддержкой; а с другой стороны, сообщество ТОС может контролировать муниципалитет. А через муниципалитет со всякими его «фильтрами» можно контролировать и регион. А будет хоть один революционный регион в современных кризисных условиях, – даже мелкобуржуазный Хабаровск наделал кучу дел, а что уж говорить о советском регионе, – то путинский режим зашатается неотвратимо, и гораздо быстрее, чем кажется.

А раз это так, и если мы определились с целью; то и о выборных и партийных методах совершенно другой разговор.

Гигантская проблема КПРФ и подобных в том, что они предлагают только «рыбу». Они принимают народ за быдло, которому надо посулить подачку в виде такой-то денежной добавки, и шито-крыто. Но российский трудящийся хочет уже «удочку»! Дайте ему идеологию полной советской демократии, уже упомянутой выше – и он сам создаст по этим чертежам и нормальные профсоюзы, и нормальное государство, и даже нормальную партию с соответствующим стабильным и высоким уровнем жизни. А предлагает что-нибудь подобное какой уж там по счету «фронт» а-ля Зюганов-Платошкин-Грудинин?!.. Не смешите людей.

Следовательно, какова цель – таковы и методы. Если кое-кто у нас порой хочет пролезть только на депутатские места, и ничего более – то он и использует соответствующие популистские методы по раздаче слонов-подачек. А если цель заключается в построении социалистического общества – то и надо предлагать системные служебные оклады председателей ТОС и советскую муниципализацию как минимум, а затем нужен советский регион с помощью этого плацдарма, и далее по революционному списку.

Вот где собака зарыта. Можно даже прочитать предыдущий абзац еще раз, настолько это важно и точно. Если цель – только пролезть на депутатские места – отсюда и метод в виде «рыбы». А если цель – путь к социалистическому обществу – отсюда и метод в виде «удочки», и начиная хотя бы со служебного оклада председателя ТОС для всемерного распространения с дальнейшей советизацией. Системная разница налицо.

Да пожалуйста, совсем конкретно для пущей наглядности. «Коммунистический» губернатор Локоть сидит в Новосибирске – а это третий город в России после Москвы и Питера – уже достаточное время. И что?.. А ничего. Ноль. Но ведь это АБСУРД! Ау, многие так называемые левые, погуляйте в сосновом лесу, проветрите мозги, и посмотрите на ситуацию с высоты полета. Это полнейшее и вопиющее предательство, когда не создан ни один советский муниципалитет за такой срок, и что реально даже по нынешнему законодательству. НИ ОДИН как важнейшая база советизации региона. Более того, не создан ни один ТОС во главе с левым активистом (а это первичная советская ячейка по своему смыслу) как изначальная база советизации уже самих муниципалитетов. И это с губернаторскими-то возможностями! Охренеть.

Но тогда каков РЕАЛЬНЫЙ смысл всех этих «фронтов»?!.. Только раздача слонов ради депутатских мест! Ни о какой системной советизации районов-регионов даже речи нет. Какие еще доказательства нужны насчет целей и методов КПРФ как очередной опоры единороссов, нет слов. Поэтому сектантство по отношению к чему?.. К фактическому предательству?.. Ну так, и замечательно! Хотя бы так для первого шага – но уже имеются возможности и для второго.

То есть, любой российский трудящийся может задать куда уж как резонный вопрос по отношению ко всей так называемой левой оппозиции. Ну, допустим, вы придете к власти. Ну, построите буквально прежний Советский Союз с КПСС. И даже дадите такую-то подачку. А потом бац, и все развалится опять из-за несоответствия прежних и сверх централистских производственных отношений современным производительным силам. А мне это надо?!..

И тогда зюгановцы с компанией придумали финт «обновленного социализма». Финт потому, что звучит завлекательно - но что это такое по существу дела, абсолютно не ясно. А раз так, «удочка» профанируется, а прежняя «рыба» остается. Вуаля, и никакого мошенства. Платошкин лишь два сапога пара. Что «обновленный», что «новый социализм», разумеется, из одной и той же субстанции.

А вот что касается антизюгановцев сотоварищи, то ответ гораздо вразумительнее. Социализм может быть только обыкновенный, он же единственный. Если это социализм с качественно высоким способом производства – он не может проиграть капитализму с низким способом производства НИКОГДА! Другое дело, что нарождающийся социализм может победить не сразу, и когда силы молодого медведя и старого волка примерно равны. Но один-два года, и медведь становится социалистическим и матерым хозяином тайги, а капиталистический волк превращается в полного доходягу. Все! И безо всяких голливудских исчезновений и последующих реинкарнаций.

Ничего другого нет и быть не может по законам материалистической и исторической диалектики. Поэтому социализм и отсутствовал в рухнувшем и первом Союзе. А присутствовал исторически недолговечный, - разве что мутировавший время от времени, - первично-уравнительный «военный коммунизм». Автор уже писал об этом, отсюда сразу к делу.

Следовательно, буквально по цепочке для полной практичности и ясности. ТОС – это советская ячейка по своей сути. Никакого «разделения властей» здесь нет. Итак, ТОСы плодятся, размножаются, обретают плоть и кровь, помогая-образовывая кооперативы и связываясь с мелким предпринимательством, и вырывая часть бюджетного финансирования на себя для закупок. Отсюда они получают гигантский авторитет среди индустриальных рабочих и трудовых бюджетников, создавая рабочие места и качественные продукты и услуги, не говоря о налогах и бюджетных надбавках – и могут захватывать муниципалитеты, советизируя по своему образу и подобию. Профсоюзы могут и должны помогать этому процессу всецело, и завсегда пожалуйста. Более того, ТОС и советизированные муниципалитеты могут помогать уже профсоюзам в борьбе с монополиями; разумеется, и наоборот, как замечено выше. Синергия победы, и никакого противоречия здесь нет.

Такая синергия, расширяясь, может претендовать уже на захват региона; и Хабаровск, да и не только, тому начальный пример. А дальше все очевидно, и уж тем более в условиях жестокого мирового и внутреннего кризиса. Тот или иной регион объединяет вокруг себя всех недовольных; очаги протестующих регионов сливаются в единое целое; и путинскому режиму каюк.

Но в том-то и дело, что все это НЕ ВХОДИТ в понятие зюгановско-платошкинского «нового социализма». Вот в чем гигантская разница. Нет в «обновленном социализме» ни ТОС, ни трудового самоуправления в виде фабзавкомов-СТК, ни поголовных советских республик, ни федерального столичного округа. Вот в социализм обыкновенный, он же единственный, все это входит неотрывно, и является составной частью – а в «новый социализм» не входит ни на йоту.

И какой ответ будет наиболее подходящим для грамотного рабочего и трудового бюджетника, угадайте с одного раза. А отсюда второй и самостоятельный шаг.

***

Подытожим сказанное. Мы, внесистемные левые, не болтаем – а предлагаем альтернативу в виде совершенно иного и настоящего фронта.

Нужен не «новый социализм», который кроме пустозвонства ничего не означает, а поэтому оставляет все по-прежнему в виде подачек, да и то мифических – а нужен социализм обыкновенный и он же единственный с ТОС и со служебным окладом его председателя; отсюда с развитым кооперативным движением и индивидуальным предпринимательством; отсюда с трудовым самоуправлением в виде фабзавкомов-СТК в общенародной собственности; отсюда с поголовными и мощными советскими республиками; а отсюда с эффективным федеральным столичным округом. Как говорится, разница налицо.

Поэтому еще надо посмотреть, кто действительно болтает, а кто занимается реальным делом. К примеру, голосовать не предстоящих парламентских выборах надо непременно. Даже за зюгановцев, используя их в роли подвернувшегося повода. Но значит ли это, что надо сесть и ждать манну небесную после этого?!.. Да не смешите людей.

Когда будут объявлены фальсифицированные результаты, и все будут знать об этом, коль все голосовали даже за КПРФ-Яблоко и прочую дребедень против единороссов; то питательнейшая почва для недовольства возникнет на базе этого, и когда на голос народа насрано самым беспардонным образом; и отсюда агитация и пропаганда в пользу социализма обыкновенного и единственного пойдет, как по маслу.

Народ примется за организацию ТОС уже с усердием и боевой злостью. Народ примется за организацию профсоюзов тут и там. Народ задумается о потребительских и даже производственных кооперативах, так как отступать некуда. Народ задумается об опыте Хабаровска даже лучше и больше, и вплоть до советизации протеста. На ловца и зверь бежит.

Ну и, нахрен автору нужна нынешняя зюгановско-платошкинская прохиндиада а-ля какой там по счету фронт?!.. Риторический вопрос. Уж лучше агитировать уже сейчас в пользу социализма обыкновенного и единственного, и смотри выше его основные черты еще раз. Куда как полезнее и эффективнее.

Так что о сектантстве и речи нет. Еще полгода, не больше, и зюгановщина превратится в маленькую кучку проходимцев на содержании у загнивающего режима - а идеология автора сотоварищи превратится в центр притяжения. Потому что нужен не какой-то мифический «новый социализм» а-ля иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что - а социализм обыкновенный, качественный, настоящий, и он же единственный. А там и социалистический съезд подлинной партии не за горами. Классика прогресса, и как бы ни было трудно сейчас.