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Московский листок

Рабочая сила: стоимость, цена, воспроизводство в России

Опубликовано 03.08.2021 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рабочая сила: стоимость, цена, воспроизводство в России

Рабочая сила - масса наемных рабочих, которая за зарплату трудится на частных и государственных предприятиях.

Рабочая сила имеет стоимость, она складывается из стоимости товаров и услуг, которые необходимы для содержания рабочего и получения им трудовых компетенций.

Рабочая сила имеет цену- это денежное выражение стоимости рабочей силы. Цена складывается на рынке труда, который реагирует на изменение спроса и предложения.

Стоимость и цена - разные параметры, а потому могут не совпадать между собой. Если цена больше стоимости, то население страны растет и уровень профессиональной компетенции увеличивается. Если цена рабочей силы ниже стоимости, то население убывает, а компетенция ее снижается.

В России наблюдается убыль населения и снижение компетенции трудящихся, значит, в целом по стране цена рабочей силы ниже стоимости.

Парадокс в том, что показатель цены рабочей силы - средняя зарплата растет под 10% в год. Этот рост вызван повышенной конкуренцией крупных капиталистов за трудящихся отдельных компетенций.

Беда России в том, что темп роста средней зарплаты ежегодно обгоняет темпы роста объемов производства. Это вызывает увеличение денежной массы в обращении, порядка 12%, которая опережает темпы роста товарной массы, порядка 1-2%, что обесценивает покупательную способность доходов низкооплачиваемых трудящихся.

Превышение темпа роста показателя зарплат над темпом ростом товарной массы означает, что государство, и российские предприниматели разоряются. Поэтому государственное регулирование зарплат: остановка их роста и уравнение - жизненно необходимы для государства, предпринимателей и населения.



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