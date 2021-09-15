СССР - некачественный труд как непреодолимое препятствие

Проблема некачественного труда встала непреодолимым препятствием для существования СССР с начала коллективизации и индустриализации.
В период НЭПа производство дало селу массу механизмов для конной тяги, но с началом поставки тракторной техники правительство столкнулось с проблемой надельного землепользования. Путь капиталистического обобществления земель через рост кулаков был неприемлем для крестьянского государства, которым была Советская власть. Оставалась добровольная коллективизация, которую материально и организационно поддержало государство.
С переходом к коллективизации и индустриализации была ликвидирована безработица на селе и в городе. 1930 г. считается годом ликвидации безработицы в СССР.
Безработные создают конкуренцию работающим, что обеспечивает рыночному капитализму интенсивный и качественный труд. Именно этого источника качественного труда лишилась Советская Россия при ликвидации безработицы.
Уже в 1930 г., в первом году массовой коллективизации, страна столкнулась с неприятным фактом: «…во многих случаях уборка не была доведена до конца, потери в колхозах оказались очень велики» - так было отмечено в резолюции июньского 1931 г. Пленума ЦК ВКП(б) (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: в 15 т. – М., Политиздат, 1984. – Т. 5. – С. 296).
Однако и в следующем 1932 году колхозы не смогли дать ожидаемого объема зерна. Причины были те же: большие потери урожая во время уборки, плохая организация тракторного и конского парка, неудовлетворительная организация труда. Целый ряд областей страны в 1932 г. были охвачены голодом, а Украина пострадала в наибольшей степени.
Тогда партия пошла на жестокие меры. В январе 1933 г. вновь собрался Пленум ЦК (там же, т. 5, с. 31-32), который принял решение о создании политотделов в машинно-тракторных станциях (МТС) и совхозах с чрезвычайными полномочиями.
Политотделам удалось наладить правильную работу на селе. Если в 1931, 1932 гг. валовые сборы зерна составили порядка 690 млн. центнеров, то уже в 1933 г. зерна было собрано 898 млн. центнеров, в 1934 – 894 млн. центнеров (СССР в цифрах 1935 г. – М., 1935 г., – С. 97.) – продовольственная проблема была снята, карточная система городов, введенная еще в 1928 г., отменена с 1 января 1935 г. а политотделы преобразованы в обычные партийные органы.
Итак, с переходом к колхозному строю и индустриализации страна столкнулась со снижением интенсивности и качества труда. Негативные явления от недостатка рабочей силы усилились с 50-х годов, когда трудовые ресурсы села были исчерпаны.
Если до этого времени перенакопление было относительным: в сельском хозяйстве возникала внутренняя безработица благодаря поступлению техники, а промышленность пополнялась за счет высвобождения колхозников, то с этих пор недостаток рабочих рук стали испытывать и сельское хозяйство, и промышленность - перенакопление средств производства стало абсолютным, по Марксу, а для СССР наступил нисходящий период формационного развития, закончившийся кризисом 1991 года.
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Блтлблбтбтб написал 15.09.2021 08:23
И - где же тут "коммунистичность" от отцофф-основателефф?? - спарта в чистом виде под кумачевым транспарантом.
ну, комики
Serg0 написал 15.09.2021 07:57
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Угроза голода - самый лучший мотиватор при капитализме. Читайте хотя бы Н. Некрасова:
"В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей".
Если нет голода, тогда должна быть высокая сознательность. Если нет ни того ни другого - тогда и будет всеобщий пофигизм и растащиловка.
При капитализме работник продавая свой труд добывает себе средства к существованию. При социализме многие блага доступны бесплатно из общественных фондов потребления. У жителей села были свои наделы, которые вполне могли обеспечивать потребности и даже позволяли продавать на рынке излишки. Поэтому особой нужды качественно трудится колхознику и не было. Хрущев чувствовал это и ограничил размеры участков, ввел налоги после чего "трудящиеся" завопили. Жирком заросли. Но особенно усердствовала далекая от села городская интеллигенция, воздыхавшая при виде импортных шмоток и всерьез воспринимавшая буржуазную пропаганду о райской жизни "за бугром". Ну и, конечно, дремучая партийная бюрократия, после Новочеркасска боявшаяся что-либо менять в сложившимся порядке вещей. Она придумала "принцип социализма" - оплату по труду, пыталась насаждать "материальное стимулирование", только порождая инфляцию, очереди и "дефициты".
Научный принцип социализма - равенство в труде и равенство в плате (не "зарплате"!). Это для умных людей. А для дураков - кто не работает, тот не ест.
Ждьджьддтд написал 15.09.2021 07:39
"Там, где гуляет Ликующее Черное Наказание, подданные не ошибаются и вождь их далеко видит".
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из собственного опыта: вся цеховая доска объявлений была увешана приказами об депримированиии - ох и любил меня пролетарьят, ох и любил
а зато объекты для мониторинга полигона в Неваде начинкой обеспечили - без всякого марксизьма-ленинизьма