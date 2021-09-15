СССР - некачественный труд как непреодолимое препятствие

Проблема некачественного труда встала непреодолимым препятствием для существования СССР с начала коллективизации и индустриализации.

В период НЭПа производство дало селу массу механизмов для конной тяги, но с началом поставки тракторной техники правительство столкнулось с проблемой надельного землепользования. Путь капиталистического обобществления земель через рост кулаков был неприемлем для крестьянского государства, которым была Советская власть. Оставалась добровольная коллективизация, которую материально и организационно поддержало государство.

С переходом к коллективизации и индустриализации была ликвидирована безработица на селе и в городе. 1930 г. считается годом ликвидации безработицы в СССР.

Безработные создают конкуренцию работающим, что обеспечивает рыночному капитализму интенсивный и качественный труд. Именно этого источника качественного труда лишилась Советская Россия при ликвидации безработицы.

Уже в 1930 г., в первом году массовой коллективизации, страна столкнулась с неприятным фактом: «…во многих случаях уборка не была доведена до конца, потери в колхозах оказались очень велики» - так было отмечено в резолюции июньского 1931 г. Пленума ЦК ВКП(б) (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: в 15 т. – М., Политиздат, 1984. – Т. 5. – С. 296).

Однако и в следующем 1932 году колхозы не смогли дать ожидаемого объема зерна. Причины были те же: большие потери урожая во время уборки, плохая организация тракторного и конского парка, неудовлетворительная организация труда. Целый ряд областей страны в 1932 г. были охвачены голодом, а Украина пострадала в наибольшей степени.

Тогда партия пошла на жестокие меры. В январе 1933 г. вновь собрался Пленум ЦК (там же, т. 5, с. 31-32), который принял решение о создании политотделов в машинно-тракторных станциях (МТС) и совхозах с чрезвычайными полномочиями.

Политотделам удалось наладить правильную работу на селе. Если в 1931, 1932 гг. валовые сборы зерна составили порядка 690 млн. центнеров, то уже в 1933 г. зерна было собрано 898 млн. центнеров, в 1934 – 894 млн. центнеров (СССР в цифрах 1935 г. – М., 1935 г., – С. 97.) – продовольственная проблема была снята, карточная система городов, введенная еще в 1928 г., отменена с 1 января 1935 г. а политотделы преобразованы в обычные партийные органы.

Итак, с переходом к колхозному строю и индустриализации страна столкнулась со снижением интенсивности и качества труда. Негативные явления от недостатка рабочей силы усилились с 50-х годов, когда трудовые ресурсы села были исчерпаны.

Если до этого времени перенакопление было относительным: в сельском хозяйстве возникала внутренняя безработица благодаря поступлению техники, а промышленность пополнялась за счет высвобождения колхозников, то с этих пор недостаток рабочих рук стали испытывать и сельское хозяйство, и промышленность - перенакопление средств производства стало абсолютным, по Марксу, а для СССР наступил нисходящий период формационного развития, закончившийся кризисом 1991 года.