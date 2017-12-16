Шестилетие со дня кончины председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира

Прошло 6 лет с той поры, когда (17 декабря 2011 года) скончался Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир. Это были для корейского народа годы неуемной тоски по нему, но и годы отдачи морального долга неизменно верного ему народа в труде, в работе.

Корейцы с глубоким чувством почтения прославляли и прославляют достижения вечного Председателя ГКО КНДР.

По общенародной воле его тело сохраняется в саркофаге в Кымсусанском Дворце Солнца, где так же сохраняется тело Президента Ким Ир Сена – основателя социалистической Кореи. На возвышенности Мансу в столице, во многих районах страны установлены бронзовые статуи, мозаичные панно с изображением Ким Чен Ира с солнечной улыбкой. В рабочих кабинетах учреждений и предприятий, в домах всех семей страны установлены его солнценосные портреты. На груди у каждого – значок с изображением его портрета.

В апреле 2012 г. IV конференция ТПК и V сессия ВНС КНДР 12-го созыва с чувством почтения подтвердили, что он неизменно остается вечным Генеральным секретарем ТПК, вечным Председателем ГКО КНДР.

Присвоены ему звание Героя КНДР и звание Генералиссимуса за выдающиеся заслуги пред делом корейской революции и в борьбе за суверенитет во всех странах мира. Присвоены ему также высшие награды – Орден Ким Ир Сена и Кимирсенская премия, в июле 2013 г. – юбилейный орден, учрежденный по случаю 60-летия Победы в Отечественной освободительной войне (корейская война 1950 – 1953 гг.). 16 февраля, день его рождения, определено как День Звезды. Учреждены также Орден Ким Чен Ира, Кимченирская премия, Кимченирская молодежная премия почета, Кимченирская детская премия почета, наградные часы с его дорогим именем.

Выпущены на экран документальные фильмы о его революционной жизни и свершениях, издаётся «Полное собрание сочинений Ким Чен Ира» с комплексным изложением его идей и заветов. Продолжается и создание литературных произведений, в которых выражается чувство почтения и уважения к нему.

Все это надо рассматривать как деятельное выражение безграничного морального долга народа и его преданности Ким Чен Иру, который развил и обогатил идеи чучхе, идеи сонгун - как руководящую идеологию в эпоху самостоятельности Республики, ярко воплотил их во всех сферах жизни корейского общества, превратил все общество в единый общественно-политический организм, в котором все сплочены единой душой.

Вечный Генеральный секретарь ТПК воздвиг КНДР как непобедимую военно-политическую социалистическую державу, как страну, которая изготовляет, запускает ИСЗ и обладает ЯО, добился вековых перемен на пути роста могущества страны, ее процветания, внес выдающийся вклад в дело укрепления суверенитета всех стран мира.

Корейский народ все эти шесть лет наращивал темпы движения по пути социализма для осуществления заветов Ким Чен Ира во всех отраслях, во всех сферах общественного производства, и добился огромных перемен.

По случаю 1-й годовщины со дня кончины Ким Чен Ира научно-технические работники КНДР успешно провели запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2 и блестяще осуществили его заветы о запуске практического спутника в 2012 г. – в году 100-летия со дня рождения Президента Ким Ир Сена.

И еще: на высочайшем уровне проведено строительство в центре столицы улицы Чханчжон, Народного театра, а также Народной парковой зоны «Рынра», Водно-оздоровительного комплекса «Рюгёнвон», Народного крытого катка, Пхеньянского этнопарка, НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме и других объектов, которое инициировал сам Ким Чен Ир и на которое обращал он особое внимание.

Сейчас в КНДР берет мощный разбег строительство ГЭС на каскадах реки Чхончхон, животноводческого комплекса в районе Сепхо и других важнейших объектов. Все это нацелено на осуществление его прижизненного замысла и желания.

Безупречно осуществить все без исключения его планы и заветы – незыблемое убеждение, твердая воля корейского народа.

Сейчас на корейской земле бесценные семена, посеянные им для приумножения могущества и процветания страны, дают щедрые всходы.

Одно из свидетельств тому – новая природная панорама, как говорится, в духе феерии – «море яблонь под горным перевалом Чхор».

В середине 1990-х годов международные силы империализма совершили массированное антисоциалистическое наступление. В то время он, защитник корейского социализма, еще выше поднял знамя сонгун. В дни непрерывного сонгунского похода он совершил инспекционные поездки в войсковые части Народной Армии. Так, он более десятка раз преодолевал крутой горный перевал Чхор, чтобы посетить заставы на самом переднем крае фронта. В те дни он, смотря с перевала Чхор на плантации Косанского плодоводческого хозяйства, предпринял меры по дальнейшему укрупнению имеющегося хозяйства, чтобы людям Республики больше доставалось фруктов.

И там, в Косане, создался плодоводческий комплекс площадью более чем в 2,200 гектаров, что в два раза больше Тэдонганского в загородной зоне Пхеньяна, столицы страны, который уже приковал к себе внимание международного сообщества как «крупнейшее в мире образцовое плодоводческое хозяйство». Обширные плантации хозяйства – просто потрясающее зрелище: весной вся земля в цветах яблонь, осенью превращается в море щедрых плодов – яблок. Да, это, как говорится, «обетованная земля социализма», чего столь горячо пожелал Ким Чен Ир.

Его заветы реализуются: стремительный взлет науки и техники в бою за превышение ультрасовременных рубежей, реконструкция многих предприятий металлургической, машиностроительной и других отраслей экономики на новый лад.

Осуществлён большой сдвиг и в повышении благосостояния народа за счет непрерывного роста производства в легкой индустрии и сельском хозяйстве. Открылась полоса великого процветания в строительстве – построены великолепные Мунсуский аквапарк, Миримский конноспортивный комплекс, Масикрёнский горнолыжный комплекс и другие инфраструктурные опорные пункты для массового культурного и спортивного вспитания, для эмоционально-культурной жизни.

Раздаются веселые голоса счастливых здоровых людей там, где выросли спортивные комплексы, Детская больница «Окрю», Стоматологическая больница «Рюгён» и другие новые комплексы для медпомощи. Построены великолепные: улица ученых «Ынха», жилмассивы для педагогов Университета имени Ким Ир Сена и Политехнического университета имени Ким Чака, создан микрорайон «Висон» («Спутник») для ученых. Города и села страны приобретают черты, как говорится, социалистической феерии.

Словом, очевидна непрерывная серия успехов, заслуживающих внимания в строительстве социалистического цивилизованного государства.

У руля грандиозного, энергичного шествия корейского народа, стремящегося быть верным заветам Председателя ГКО Ким Чен Ира и успешно осуществить его планы и замыслы, стоит лидер страны Ким Чен Ын.