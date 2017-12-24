Выдающийся людоед советской истории

23 декабря 1986 года Горбачёв совершил один из первых ярких либеральных шагов в ходе перестройки. В Москву на Ярославский вокзал вернулся из ссылки в городе Горький академик-диссидент Андрей Дмитриевич Сахаров. Помню этот день, вечером я, студент-первокурсник, слушал по французскому радио на русском языке ликующий репортаж о возвращении главного советского диссидента в столицу. Тогда, честно признаюсь, мне наивно казалось, что это хорошо: больше станет свободы, а всё хорошее, что есть в СССР, оно же так крепко, незыблемо, несокрушимо, неисчерпаемо, как скала, его меньше от этого никак не станет... Куда оно может деться? Как бы не так.
Не случайно Горбачёв позднее, на съезде депутатов, так выдвигал академика вперёд (по собственному признанию последнего). Идеи Сахарова, казавшиеся многим "красивыми" и "гуманными", создали изящную глянцевую обёртку для тарана контрреволюции, и возвращения на развалины СССР всех людоедских порядков прошлой исторической эпохи. Среди которых мы и живём уже более четверти века...
А очередная годовщина того зимнего дня даёт повод немного поговорить о диссиденте-академике, его взглядах и наследии, а также сыгранной им роли в истории.
Советский астроном Иосиф Шкловский рассказывал, что как-то раз у него был интересный разговор с, так сказать, "американским Сахаровым" – то есть "отцом водородной бомбы" США Эдвардом Теллером. Шкловский спросил американца:
"– А знаете, мистер Теллер, несколько лет тому назад ваше имя было чрезвычайно популярно в нашей стране!
Теллер весьма заинтересовался моим заявлением. А я имел в виду известный «подвал» в «Литературной газете», крикливо озаглавленный «Людоед Теллер». (Насколько помню, небольшая заметка с фото Теллера и его цитатой называлась "Людоед изгаляется". – А. М.) Пытаясь рассказать хозяину дома содержание этой статьи, я, к своему ужасу, забыл, как на английский язык перевести слово «людоед». На размышление у меня были считанные секунды, и я, вспомнив, что родной язык Теллера – немецкий, сказал: Menschenfresser.
– О! – радостно простонал Эдвард, – Каннибал!
Позор – как же я забыл это знакомое мне с детства французское слово – пожалуй, первое французское слово, которое я узнал.
Но как это звучит по-русски?
– Лю-до-ед, – раздельно произнёс я.
Теллер вынул свою записную книжку и занёс туда легко произносимое русское слово.
– Завтра у меня лекция студентам в Беркли, и я скажу им, что я есть – лью-до-лед!".
Здесь же, в небольшом мемуарном очерке, Шкловский вспомнил и другого своего знакомого – Сахарова, у которого как-то спросил, не страдает ли он "комплексом Изерли" (раскаяние, которое будто бы испытывали участники американской бомбардировки Хиросимы):
"– Конечно, нет, – спокойно ответил мне один из наиболее выдающихся гуманистов нашей планеты."
Что ж, за этот ответ Сахарова, пожалуй, можно только похвалить – ведь действительно, советская водородная бомба помогла предотвратить Третью мировую войну и спасла тем самым миллионы жизней. И то, что Сахаров не раскаивался в том, что помог создать бомбу и передал её в руки – о, ужас! – Сталина и Берии, говорит как раз в его пользу.
Но вот был ли Андрей Дмитриевич позднее "одним из наиболее выдающихся гуманистов нашей планеты"? Увы, нет, ни в коей мере. Его вполне можно, по аналогии с Теллером, назвать одним из наиболее выдающихся людоедов советской истории – но, конечно, никак не за бомбу. За другое...
Чтобы убедиться в этом на самом деле очевидном факте, давайте проследим за эволюцией взглядов Андрея Дмитриевича в одном вроде бы частном вопросе. Речь идёт о вьетнамской войне.
В своём первом диссидентском произведении, "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" (1968 год) академик писал о вьетнамской войне так:
"Во Вьетнаме силы реакции не надеются на желательный для них исход народного волеизъявления, применяют силу военного давления, нарушают все правовые и моральные нормы, совершают вопиющие преступления против человечности. Целый народ приносится в жертву предполагаемой задаче остановки "коммунистического потопа". От американского народа пытаются скрыть роль соображений личного и партийного престижа, цинизм и жестокость, бесперспективность и неэффективность антикоммунистических задач американской политики во Вьетнаме, вред этой войны для истинных целей американского народа, которые совпадают с общечеловеческими задачами укрепления мирного сосуществования. Прекращение войны во Вьетнаме — это в первую очередь дело спасения гибнущих там людей. Но это также дело спасения мира во всем мире. Ничто так не подрывает возможности мирного сосуществования, как продолжение войны во Вьетнаме." "...во Вьетнаме самая прямая ответственность лежит на США".
Позиция Сахарова, как нетрудно заметить, практически ничем не отличается от тогдашней советской официальной позиции. Разве что расстановкой акцентов, про "спасение гибнущих людей". Ну что ж, это любимейшие рассуждения диссидентов про пресловутую "слезинку ребёнка", которой они, как сиропом, обильно поливали и приправляли любой свой текст. Но, может быть, в данном случае эти рассуждения не так уж плохи и фальшивы, как всегда? Эх, если бы...
А дальше случилось вот что: академик понял, что его позиция по Вьетнаму не соответствует настроениям советской (вернее, уже антисоветской) интеллигенции.
Мы имеем любопытное воспоминание Бориса Альтшулера, как он высказал это мнение Сахарову:
"В начале августа 1968 года мы с Андреем Дмитриевичем оказались в одном самолёте, направляясь на международную гравитационную конференцию в Тбилиси... Я в весьма сдержанных выражениях сказал, что абзацы в "Размышлениях", посвященные вьетнамской войне, мне не понравились своей однозначно антиамериканской направленностью. Интересен ответ Сахарова. Он согласился, что всё не так просто с вьетнамской войной, но добавил, что отрицание или даже просто критическое обсуждение ещё и этого идейного стереотипа означало бы полное отторжение от потенциального читателя; в работе и без того достаточно способных отпугнуть непривычных идей, а он надеется, что "Размышления" будут прочитаны и услышаны советской интеллектуальной, научной элитой... Сахаров рассчитывал на прочтение его труда высшими советскими партийными идеологами и старался говорить на понятном им языке; и резкая отповедь «силам реакции» за преступления во Вьетнаме отражает желание быть услышанным также и западной либеральной интеллигенцией, сотни тысяч лучших, самых честных представителей которой активно боролись тогда против вьетнамской войны."
Занятно, да? То есть "спасение гибнущих людей" для нашего "гуманиста" было сугубо вторично, а первично – желание попасть в унисон с настроениями некоторой общественной группы, на которую он ориентировался. По словам своего собеседника академик понял, что ему это не удалось...
И вот уже в 1975 году Сахаров вернулся к вьетнамской теме. Теперь в новой работе "Страна и мир" он написал об этом так:
"Американские критики вьетнамской войны ясно видели, что победа никак не приближается, и ошибочно, с моей точки зрения, считали, что она возможна лишь при условии таких решительных действий, которые поставят под угрозу весь современный мировой порядок. Короче говоря, они заранее считали войну проигранной и только искали из неё более или менее достойный выход... Я говорю о наиболее честных, исторически ответственных критиках войны (к числу которых я отношу, например, Элсберга, братьев Берриганов, Пола Майера и других). Наряду с ними была целая армия гораздо более шумных и безответственных критиков, фактических дезертиров и саботажников и политиканов, использовавших великую трагедию для своих узкополитических целей. Особенно возмутительна позиция многих европейцев, которые не ударили палец о палец для реальной помощи, но часто демагогически искажали сложное реальное положение и историческую перспективу. Многие критики участия США во вьетнамской войне полностью игнорировали, что война началась в результате прямого военного нарушения Женевских соглашений, что все эти годы непрерывно имело место мощное военное, экономическое и политическое вмешательство СССР и Китая, не только якобы бескорыстная помощь, но и прямое давление... Не учитывалось огромное значение верности США своим союзническим обязательствам для сохранения чувства уверенности во всём противостоящем коммунизму мире. Я считаю, что при большей решительности и последовательности в американских действиях в военной и особенно в политической областях можно было бы предупредить трагическое развитие событий. Политическое давление на СССР с целью не допустить поставок оружия Северному Вьетнаму, своевременная посылка мощного экспедиционного корпуса, привлечение ООН, более эффективная экономическая помощь, привлечение других азиатских и европейских стран — всё это могло повлиять на ход событий, тем самым предупредить войну со всеми её обоюдными ужасами. Очень велика ответственность других стран Запада, Японии и стран «третьего мира», никак не поддержавших своего союзника, оказывающего им огромную помощь в трудной, почти безнадежной попытке противостоять тоталитарной угрозе в Юго-Восточной Азии."
Хочется сказать: но помилуйте! Ведь этот текст написан с диаметрально противоположной стороны баррикады. Все оценки развернулись на 180 градусов. И что такое "трагическое развитие событий"? Это, видимо, как раз и есть состоявшееся окончание войны и прекращение бомбёжек. А вот если бы война продолжалась, и велась "силами реакции", то есть, виноват, "противостоящим коммунизму миром" с "большей решительностью и последовательностью", да ещё при участии "мощного экспедиционного корпуса" – вот тогда всё было бы зашибись!
И как-то сами собой замирают и испаряются вертящиеся на языке вопросы: простите, а как же "вопиющие преступления против человечности"? Как же "цинизм и жестокость"? Как же, извиняюсь за выражение, "правовые и моральные нормы"? И, наконец, "главное" – "спасение гибнущих людей"?.. Всё это принесено в жертву той самой "предполагаемой задаче остановки "коммунистического потопа"", которую наш "гуманист" так бойко и гневно осуждал в 1968 году!
Что к этому добавить? Ведь в этом отношении к трагедии вьетнамского народа, как в капле воды, всё отношение наших диссидентских "гуманистов" (ха, ха) к трагедии советского народа после 1991 года (до которой Андрей Дмитриевич, правда, не дожил, но которую всеми силами приближал). К недавним трагедиям ливийского, сирийского, украинского народов...
А тогда, в 1986-1989 годах, кое-кто из сторонников Сахарова ещё повторял по инерции старые сахаровские идеи о "конвергенции" социализма и капитализма, о том, чтобы взять лучшее и из того, и из другого строя, но для него самого это был уже вчерашний день. Он полностью и безоговорочно перешёл на другую сторону баррикады, противоположную социализму и СССР.
Кратко подводя итоги сказанному:
— Кем был Сахаров, когда создавал водородную бомбу?
— Гуманистом.
— А кем он был, когда боролся с "коммунистическим потопом"?
— Людоедом.
Такая вот любопытная историческая диалектика получается...
|
|
Н о р д - МАН написал 24.12.2017 05:12
==================
Вот и я об этом пишу: интеллигенция СССР (не вся) была по сути дела ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ПРОЛЕТАРИАТОМ (по уровню, как писал Ленин о классах, получаемого дохода). Пролетариатом, который, в отличие от КУПЛЕННОГО В МАССЕ И ПОТОМУ ИНЕРТНОГО рабочего пролетариата, достаточно хорошо понимал, что СССР не идет К КОММУНИЗМУ (в представлении, правда, больше Стругацких, чем Ивана Ефремова с его "Туманностью Андромеды", но совсем не в представлении "партии и правительства"). И вот этот-то пролетариат и совершил РЕВОЛЮЦИЮ (а не контрреволюцию) 1991 года (контрреволюция была в 1993 году, когда свергли советскую власть). Против кого, спрашиваете, была революция? А как раз против тех, кого СТАЛИНИСТЫ проклинают по сей час как предателей и убийц товарища Сталина; про кого сталинисты любят цитировать Мао (они, мол, БУРЖУИ), кто, по мнению сталинистов, испортил СССР после 1953 года НА БУРЖУАЗНЫЙ лад... Но беда ЭТОГО пролетариата, совершившего антибуржуазную революцию (против "Горби" и его клики), и состояла в том, что он, как процитировано в начале, "не не знал, как это сделать" (не владел РЕВОЛЮЦИОННЫМ ноу-хау, иначе). А потому, как всегда в истории, и этот ГРАМОТНЫЙ пролетариат был ОБМАНУТ БУРЖУАЗИЕЙ, объяснившей сахаровым, что не нужно стремиться к коммунизму. Ни Стругацких, ни Ефремова. Ибо это одно и то же с партийным коммунизмом. Лучше, сказали буржуи грамотному пролетариату, стремитесь к западному капитализму! Посмотрите, сколько у него на прилавках сортов колбасы!.. А ананасы! А рябчики!.. А у коммунистов - только два сорта колбасы и та с туалетной бумагой... И интеллигентный пролетариат попер, поддавшись ХИТРОМУДРОЙ пропаганде, в западный капитализм, увлекая за собой, КАК ГЕГЕМОН, и рабочий пролетариат.
=============
Еще один поток бреда.
Скажите, Вам знакомо понятие ЗАКОННОСТЬ?
В изложенном Вами - ноль связи с Законом.
Н о р д - МАН написал 24.12.2017 05:09
— Кем был Сахаров, когда создавал водородную бомбу?
— Гуманистом.
— А кем он был, когда боролся с "коммунистическим потопом"?
— Людоедом.
Такая вот любопытная историческая диалектика получается...
=================
Это не диалектика - это доклад не способного к самостоятельному нормальному общению психа - своему психиатру.
В НАДЕЖДЕ "развести" его на рационализацию этого бреда и возврат его разрушенной психики к реальности.
Уточню - вот Вы самолично написали:
===========
23 декабря 1986 года Горбачев совершил один из первых ярких либеральных шагов в ходе перестройки. В Москву на Ярославский вокзал вернулся из ссылки в городе Горький академик-диссидент Андрей Дмитриевич Сахаров. Помню этот день, вечером я, студент-первокурсник, слушал по французскому радио на русском языке ликующий репортаж о возвращении главного советского диссидента в столицу. Тогда, честно признаюсь, мне наивно казалось, что это хорошо: больше станет свободы, а все хорошее, что есть в СССР, оно же так крепко, незыблемо, несокрушимо, неисчерпаемо, как скала, его меньше от этого никак не станет... Куда оно может деться? Как бы не так.
==============
Собственно, а что Вы (за всю бессмысленно прожитую Вами жизнь) осознали о СУТИ диссидентства Сахарова?
Вы ведь в своем бреду не изложили об этом ни слова.
А вот ни-на-чем не основанных (кроме "кажущегося Вам") оценочных суждений - просто поток.
Вы пишете все это - чтобы сами с собой пообщаться, вслух побредить, или Вам есть что сказать ПО СУТИ?
ликбез написал 24.12.2017 04:27
==================
Вот и я об этом пишу: интеллигенция СССР (не вся) была по сути дела ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ПРОЛЕТАРИАТОМ (по уровню, как писал Ленин о классах, получаемого дохода). Пролетариатом, который, в отличие от КУПЛЕННОГО В МАССЕ И ПОТОМУ ИНЕРТНОГО рабочего пролетариата, достаточно хорошо понимал, что СССР не идет К КОММУНИЗМУ (в представлении, правда, больше Стругацких, чем Ивана Ефремова с его "Туманностью Андромеды", но совсем не в представлении "партии и правительства"). И вот этот-то пролетариат и совершил РЕВОЛЮЦИЮ (а не контрреволюцию) 1991 года (контрреволюция была в 1993 году, когда свергли советскую власть). Против кого, спрашиваете, была революция? А как раз против тех, кого СТАЛИНИСТЫ проклинают по сей час как предателей и убийц товарища Сталина; про кого сталинисты любят цитировать Мао (они, мол, БУРЖУИ), кто, по мнению сталинистов, испортил СССР после 1953 года НА БУРЖУАЗНЫЙ лад... Но беда ЭТОГО пролетариата, совершившего антибуржуазную революцию (против "Горби" и его клики), и состояла в том, что он, как процитировано в начале, "не не знал, как это сделать" (не владел РЕВОЛЮЦИОННЫМ ноу-хау, иначе). А потому, как всегда в истории, и этот ГРАМОТНЫЙ пролетариат был ОБМАНУТ БУРЖУАЗИЕЙ, объяснившей сахаровым, что не нужно стремиться к коммунизму. Ни Стругацких, ни Ефремова. Ибо это одно и то же с партийным коммунизмом. Лучше, сказали буржуи грамотному пролетариату, стремитесь к западному капитализму! Посмотрите, сколько у него на прилавках сортов колбасы!.. А ананасы! А рябчики!.. А у коммунистов - только два сорта колбасы и та с туалетной бумагой... И интеллигентный пролетариат попер, поддавшись ХИТРОМУДРОЙ пропаганде, в западный капитализм, увлекая за собой, КАК ГЕГЕМОН, и рабочий пролетариат.
Правдорубченко написал 24.12.2017 03:04
!!!!OQQQ---JA--TOT-JA!!!& написал 24.12.2017 02:49
А сейчас эта военно-полицейская банда еще больше осатанела и скоро устроит термоядерную войну."
- Ой б-ля! Это была Картина! То таки да! Один таки ублюдок таки наблюдал другого ублюдка! Таки жаль, что я при этом не присутствовал - и некому было им дать дельный совет - идти и вместе сосать х амерам и еуро-пейцам, таки как и положено делать ублюдкам... Таки вы бы их зас-осали насмерть и ядреную бонбу некому было бы таки бросить! А так - из-за вас, идиотиков, на ваш де-Билл-абад (бывшая Москва, которую я таки переименовал, потому, что там живет много безумных вчонкиных и бесноватых гав-ноликов - то таки да) сгорит нах от амерской ядреной бонбы! То таки да...
!!!!OQQQ---JA-TOT-JA!!!& написал 24.12.2017 02:41
- Таки бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным таки нужен был свой вождь-идиотик, который бы направил их гниломоски на решения важнейших для них таки задач - как можно сильнее таки нагадить своей стране! То таки да!
\\/\\/\\/\\/"Помню этот день, вечером я, студент-первокурсник, слушал по французскому радио на русском языке ликующий репортаж о возвращении главного советского диссидента в столицу. Тогда, честно признаюсь, мне наивно казалось, что это хорошо: больше станет свободы, "
-Таки это ясно показывает, что майсурян, который здесь развлекает Нас, Зоо-психологов таки своим идиотизмом - тогда был молодым и перспективным идиотиком - то таки да!
А вот Я тогда понял, что с таки бесноватыми гав-ноликами и безумными вчонкиными таки должны работать не Прогрессоры, а Зоо-психологи - то таки да...
завладевшую термоядерным оружием. написал 24.12.2017 02:01
кандидатом в депутаты на Съезд народных депутатов написал 24.12.2017 01:48
Сахаров из множества записок прочитал именно мою и сказал:
- "Я никогда ничего подобного не говорил."
После этого я еще не раз видел Сахарова в ФИАНе: он был очень простым человеком, с ним заговорить мог любой, он никогда никому не говорил, что у него нет времени, хотя был академиком.
Рассказывали, что он стал диссидентом после следующего случая.
Осознав угрозу уничтожения человечества от применения термоядерного оружия, он стал требовать от военных гарантий его разумного использования.
Тогда один генерал ехидно рассказал ему такой анекдот:
- "Дед молится перед иконой:
- Укрепи и направь.
Бабка с печи:
- Дурак, проси, чтобы укрепил, направить мы и сами сможем."
С тех пор Сахаров возненавидел военщину и полицейщину, обладавшую в СССР абсолютной властью.
ТАКЖЕ КАК И СЕЙЧАС В РОССИИ.
Капитан Соло написал 24.12.2017 01:37
что такое государство, демократия и социализм. написал 24.12.2017 01:11
Сахаров, которого я лично наблюдал в ФИАНе АН СССР в 1989г., когда его выдвигали в кандидаты в депутаты на Съезд Народных депутатов СССР, похоже искренне заблуждался относительно этих трех понятий. Он чувствовал нутром, что советское государство - это та же банда Рюрика из военных и полицейских, завладевших термоядерным оружием, и хотел положить этому конец, но не не знал, как это сделать.
А сейчас эта военно-полицейская банда еще больше осатанела и скоро устроит термоядерную войну.
МОЖЕТ ВЫ ИХ ОСТАНОВИТЕ?
**** написал 24.12.2017 00:12
Остальное последовало...