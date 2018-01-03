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Московский листок

Какого опыта набрались ВС РФ в Сирии-то?

Опубликовано 03.01.2018 автором в разделе комментариев 7

путин сирия
Какого опыта набрались ВС РФ в Сирии-то?

Горько усмехаюсь, когда слышу о том, будто Путин в Сирии натренировал Сухопутные войска и ВВС. И теперь, мол, янки нас боятся до умопомрачения.

Господи, как можно верить в подобную чушь? На 20% опыт, полученный ВС РФ в Сирии, полезен в случае столкновения с войсками высокоразвитых стран. На 80% - попросту вреден. Никакого оправдания бессмысленным затратам как минимум семи миллиардов долларов в сей ближневосточной дыре просто нет. 

*** 

Сразу оговорюсь – никаких ВКС (Воздушно-космических сил) в РФ не существует. Есть просто ВВС. Воздушно-космическим флотом они станут лишь тогда (как в книгах Максима Калашникова), когда получат на вооружение связующее звено между самолетами и космическими аппаратами (включая и сюда и ракеты) – многоразовые, легкие, запускаемые с авиаматок, воздушно-космические самолеты. Челноки легкого и среднего классов. Как МАКС советского НПО «Молния». Системы ДВОЙНОГО назначения. Которая выступает и как орбитальный истребитель-бомбардировщик, и как разведчик, и как средство дешевых запусков/возвращений спутников с орбиты.

До тех пор, пока их нет в нашем арсенале, нет и ВКС. Как нет и полноценных спутников-истребителей. Как и ракетоносных дронов. До тех пор путинские ВСК – лишь понты. Причем дешевые. 

*** 

Итак, какой полезный – в случае войны с НАТО или с Китаем – получили ВС РФ в Сирии?

Если вы всерьез полагаете, будто полупартизанские отряды «черных» в Сирии с Ираком, воюющие на тачанках с пулеметами, со старинными АК-74 и РПГ-7, можно считать аналогами оснащенных по последнему слову техники НОАК или вооруженных сил США, то вы – идиот прямо-таки эталонный.

У запрещенноговроссии ИГИЛ не было:

- ни танковых войск;

- ни современной артиллерии;

- ни ПВО с ВВС;

- ни флота;

- ни средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

- ни передовых систем разведки, связи и управления.

 

Неужели опыт войны с таким противником может пригодиться в возможном столкновении с врагом, у коего – и танки, начиненные электроникой, и солдаты в экзоскелетах и с роботами-носильщиками, и «боевой Интернет»? И боевые вертолеты-полуроботы? И ударные дроны? У коего есть системы засечения батарей по траектории снарядов – и который может давить твою артиллерию сверхточным артогнем? У которого, наконец, есть и постановка помех, и свои спутники разведки?

Пилоты ВВС РФ в Сирии не получили ни опыта воздушных боев с современным противником, ни опыта прорыва современной же ПВО. Они работали с безопасных высот (куда не достают ПЗРК), нанося практически полигонные удары.

Простите, но такой опыт расхолаживает, иммобилизует пилотов. Они подсознательно уверены, что так будет и дальше. ВВС РФ не имеют ни малейшего опыта воздушных сражений с авиацией противника, действующей роями, под управлением самолетов ДЛРО (летающие радары и одновременно – воздушные командные пункты). Вот что страшно…

То же самое касается и опыта применения КР «Калибр» и Х-101. У «черных» не было никаких средств для отражения атак самолето-снарядов. Ни перехватчиков класса МиГ-31М, ни высокоточной малокалиберной зенитной артиллерии с компьютерными ПУАЗО и передовыми радарными системами. Ну, поразили вы сараи в Сирии. Простите, но аналогом ударов про натовским целям здесь нет и быть не могло.

Точно так же никакого реального боевого опыта не получили ни зенитно-ракетные части, ни флот. 

*** 

Вот американцы, которые воевали с Вьетнамом, Ливией, Ираком (дважды!) и Югославией, реальный боевой опыт обрели. У их противников имелись и авиация, и ПВО. И танковые полноценные войска с самоходной артиллерией. Такой же реальный боевой опыт получили израильские ВС. Как-никак, они бились с Египтом и Сирией, прорывали советскую ПВО, вели воздушные бои с советскими истребителями.

Да и СССР, посылая свои зенитные расчеты, летчиков и военных советников на войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, тоже получал реальный и полезный боевой опыт.

Война в Сирии дает лишь натужно-пропагандистскую картинку «великой победы». А на деле война в Сирии для русских командиров – все равно, что войны с какими-нибудь племенами африди и шинвари на «линии Дюрана» для британских офицеров перед Первой мировой. Или с ратями махдистов в Судане. Ну, когда арабы с копьями кидались на пулеметы – и их косили, как траву. Когда пришлось столкнуться не с дикарями, а с бронировано-механимзированными немцами, символом тогдашнего технического прогресса, опыт колониальных войн ничем не пригодился британцам. Разве что опыт войны с бурами, которые познакомили англичан с партизанскими диверсиями (коммандос), снайперством и позиционной войной.

Точно так же опыт Италии в войне с Абиссинией-Эфиопией в 1935-1936 годах ничем не помог в боях с англичанами, русскими, греками и югославами в 1940-1943 гг. Ибо противник-то был отнюдь не в виде босоногих племенных ополчений с примитивными ружьями. Итальянская авиация не могла действовать, как на полигоне. Англичане, видите ли, сбивали самолеты макаронников… 

*** 

Так что, если исключить опыт налаживания взаимодействия между сухопутчиками, спецназом и авиацией на поле боя, сирийский опыт для возможной борьбы ВС РФ с развитым противником практически бесполезен. И при этом – неоправданно затратен.

При этом реальная война с Соединенными Штатами практически невозможна. Прежде всего, потому, что она неизбежно превратится в обмен массированными ракетно-ядерными ударами, после которых и США, и РФ прекратят свое существование, как организованные силы. Соединенные Штаты в нынешней войне отлично лупят Кремль на экономическом фронте. Там, где сирийские затраты – только в помощь Америке. В качестве орудия саморазорения экономики РФ. Именно на экономическом фронте команда Путина ни черта не может сделать. Более того, «показывая мускул» янки в Сирии, Кремль при этом продолжает покупать трежериз США, кредитуя собственного врага. За счет собственно РФ.

Но пропагандоны продолжают надрываться, расписывая небывалую сирийскую викторию. Немало веселя Максима Калашникова…



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Всего комментариев к статье: 7
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Milaniexito
Milaniexito написал 03.01.2018 03:31
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(без названия)
старый доходяга написал 03.01.2018 02:53
"испытали около двухсот видов оружия."
--
Огласите весь список, пожалуйста... А то так можно спясдеть и про 100500 видов оружия. То таки да...
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(без названия)
вай вай написал 03.01.2018 02:43
добавлю еще, что в Сирии воюют в основном российские ЧВК, а не армия
и приобретают опыт наемники, бандиты и потенциальные революционеры
вот бы МК съездил на Донбасс в Украину или в Сирию. Слабо, а??
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Re:
!!!!O!OQQ!JAVASH--TOT-GRJDU!!!& написал 03.01.2018 02:38
"Какого опыта набрались ВС РФ в Сирии-то?"
- То таки испытали около двухсот видов оружия... Конечно, маловато... Научились работать с беспилотниками и даже тупые генералы поняли, что они таки полезны... То таки да...
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(без названия)
вай вай написал 03.01.2018 02:34
в кои то веки МК написал нечто здравое, а не влажные мечты о геноциде славян-украинцев
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(без названия)
.......... . . написал 03.01.2018 00:40
похоже МК рассматривает Росфедерацию как самостоятельную державу.
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(без названия)
......... . . написал 03.01.2018 00:29
Никакого оправдания бессмысленным затратам как минимум семи миллиардов долларов в сей ближневосточной дыре просто нет.
.
возможно затраты компенсируются ценой на нефть, которую там продавали за копейки.
..
Пилоты ВВС РФ в Сирии не получили ни опыта воздушных боев с современным противником, ни опыта прорыва современной же ПВО.
.
ну и что, ясно же что при противостоянии государств про примитивную авиацию можно забыть, посбивают всех очень быстро, война на украине тому наглядный пример.
..
сирийский опыт для возможной борьбы ВС РФ с развитым противником практически бесполезен. И при этом &#8211; неоправданно затратен.
.
можно предположить что люди заработавшие там деньжат с вами не согласятся, особенно насчет неоправданно.
..
Кремль при этом продолжает покупать трежериз США
.
война войной а обед по расписанию )
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