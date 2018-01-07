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Московский листок

Изнанка донецкой и луганской республик

Опубликовано 07.01.2018 автором Лион Фейхтвангер-младший в разделе комментариев 27

украина днр лнр новороссия
Изнанка донецкой и луганской республик

Обе республики: Луганская и Донецкая, сколачивались наспех.

И хотя в названии обеих республик присутствовало слово "народная", гораздо точнее было бы определить их как магнатные или олигархические - кому как больше нравится.

Потому что создание ЛНР и ДНР отвечало не столько интересам народа, сколько жизненно важным интересам местных олигархов, для которых, в связи с падением Януковича, возникла вполне реальная угроза остаться ни с чем.

Ведь на самом деле Майдан в Киеве был ни чем иным как прежде всего схваткой двух олигархических кланов: с одной стороны - Януковича, главным резервом которого был Донбасс и с другой стороны - киевским и западэнским кланами, во главе с Порошенко и Тимошенко.

И если интересы Януковича больше были связаны с Россией, то его противники сделали ставку на Запад, прежде всего на США и Германию.

В общем, идет разборка между криминальными бизнесами. Когда нечто подобное происходит в каком-нибудь квартале города, то гибнут все, кому не повезло оказаться в неподходящее время в неудобном для передвижения месте.

Но когда война между кланами ведется уже в масштабах целой страны, то тут в беде оказывается целый народ. Что и произошло на Украине.

Разумеется сказать, что всё происходящее на Украине исчерпывается лишь войной кланов, было бы не совсем точным.

Вокруг пожара гражданской войны греются очень и очень многие силы.

Прежде всего, это США и его ближайший союзник по НАТО - ФРГ.

Пока русские и украинцы выясняют посредством оружия кто из них укр, а кто новоросс, американцы испытывают на тех и других новейшие средства войны и за бесценок скупают Украину.

Ну а что народ?

А народ - как всегда.

Для того, чтобы столкнуть простых работяг и безработных с обеих сторон, оказалось достаточно совершенно нелепых, поспешно высосанных из пальца теорий типа "новороссии" и "древних укров".

Впрочем, идеологический комплект для населения предусматривает не только национализм, но и дозированную социальную справедливость - именно дозированную.

Потому что если кто-то захочет больше социальной справедливости, то его убьют как... Мозгового, например.

Олигархам эта справедливость нужна лишь в качестве прислуги.

Ну а пока украинцы и русские убивают и калечат друг друга, пока растет количество вдов, сирот, калек и бездомных, пока народ нищает, благосостояние олигархов по обе стороны фронта только растет.

Удивительная порода людей или скорее нелюдей, эти олигархи - им всё нипочём!

Санкции, экономические кризисы и войны на их состояния никак не влияют.

Да более того - они, несмотря ни на что, богатеют круглый год.

И есть ли в мире сила, способная остановить это кровавое безумие, в котором одни богатеют, а другие теряют всё, включая жизнь?

Есть. Это - союзное государство.

Пускай не возрожденный СССР, но обязательно народное государство - подлинно народное.

Ибо невозможно разрешить кровавые конфликты на пост-советском пространстве без сильного союзного государства, основанного на равенстве и справедливости для всех.



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Всего комментариев к статье: 27
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(без названия)
россиянинъ написал 07.01.2018 19:09
"То что россия пытается себе цену набить и свое мнимое влияние показать"
-
Лучше чем вы ей набиваете цену у нее не получится! Вы ей такую силу приписываете, что вам нужно дать премию из Кремля за пиар. Россия - главная в мире страна по-вашему оказывается, ставит американских президентов на их посты!
А шапочку из фольги все равно сделайте, не ровен час...
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(без названия)
то таки да..... написал 07.01.2018 19:04
российская пропаганда такая смешная - неурожай в Украине каждый год, без российского газа замерзнут, призыв в армию сорван, ловят на улицах и насильно забирают в Нацгвардию, дефолт два раза в год, настамнет, буряты - не наши, зеленые человечки - это местные, боинг сбил сверхзвуковой Су-25 - хенералы-экспеды доказывают, из Сирии трижды войска вывели (ой, это про Сирию!), фосфорные бомбы, распятые мальчики, бабушку приковали монтажной пеной, а депутатов - примотали (или напоили?) скотчем...
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(без названия)
российскому федерасту написал 07.01.2018 18:56
То что россия пытается себе цену набить и свое мнимое влияние показать - понятное дело.Там где виновата - например с боингом - визжат какой-то бред умалишенных, а там где ни при чем - пытаются примазаться.На вранье все построено.Нация лжецов, что поделать....
россиянам остается обмотаться калорадскими ленточками, снять штаны и визжать - "путин войди"...
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(без названия)
россиянинъ написал 07.01.2018 18:53
"Разве не того? Вроде того. "
-
Вот и я о том же. Россия устраивает вспышки на Солнце, ставит своих президентов в США. Ну а если Россия даже в США уже может это делать, то и во всех остальных странах.
В этих условиях важно вовремя надеть на голову кастрюлю или сделать себе специальную шапочку из фольги. А то мало ли что эта Россия еще устроит.
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(без названия)
вротшильд написал 07.01.2018 18:50
"Бук. Сколько украинцев убито из того Бука? "
---
Не буком единым. РФ поставила на Донбасс 700 танков, 1000 БТР, 400 градов, тысячи вагонов боеприпасов, обучила в лагерях под Ростовом боевиков, пригнала комплексы РЭБ, ПВО и т.д. Убито было несколько десятков тысяч украинцев. Разрушены города и села. То же Дебальцево российская артиллерия превратила в руины.
Путин = Ротшильд? Смешная отмазка. Настамнет-2.Имейте смелость признаваться в своих преступлениях, будьте мужчинами
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(без названия)
Кацман написал 07.01.2018 18:42
Нет никакой великой россии. На карте во всяком случае. А в мозгах фашистов - любая хрень может жить...
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Re:
Гоцман написал 07.01.2018 17:37
Есть Великая Россия.
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вротшильт
Эконом-реалист написал 07.01.2018 17:36
Гиркина и Бородая прислал не Кремль, а Малофеев. А Малофеев еще с конца 90-ых работает на Ротшильдов, в частности, скупал для них "Газпром".
Бук. Сколько украинцев убито из того Бука? Ноль, zero. А сколько европейцев? Так кому было это послание?
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(без названия)
вротшильт написал 07.01.2018 17:22
"Гиркина с Бородаем прислали не пиндосы, а Ротшильды. "
--
В Кремле разве Рошильды правят?? А Бук из Курска кто прислал? 700 танков российских, тысячи вагонов боеприпасов и прочие панцири-выстрелы-борисоглебски-зоопарки. Вот уж эти ротшильды проклятые!!! Даже с Бурятии бурятов прислали
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(без названия)
российскому федерасту написал 07.01.2018 17:20
"Недавно в США не того президента избрали - оказалось, Россия виновата."
--
Разве не того? Вроде того. А то что россия пытается себе цену набить и свое мнимое влияние показать - понятное дело.Там где виновата - например с боингом - визжат какой-то бред умалишенных, а там где ни при чем - пытаются примазаться.На вранье все построено.Нация лжецов, что поделать....
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чесноч-ОК
Эконом-Реалист написал 07.01.2018 17:17
Гиркина с Бородаем прислали не пиндосы, а Ротшильды.
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(без названия)
sash написал 07.01.2018 17:16
Для жидов, правящих Россией в соответствии с протоколами сионских мудрецов, война НА Донбассе как бальзам на раны. Чтобы достичь такого успеха, жиды создали долбасовцев - мифический народ донбасса, вложили в их пустые головы идею расового превосходства и вооружили до зубов. Теперь Донбасс в жжопе - нищета, разруха.Все как и мячтали!
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(без названия)
Кацман написал 07.01.2018 17:13
Ну конечно, дети путина, лаврова и прочих - живут в США. Миллиардеры.
А быдлоте российской страшно если НАТО будет близко. Что не мешает им же отдыхать в Турции - стране НАТО.
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(без названия)
Кацман написал 07.01.2018 17:12
Нет такого государства Российская Федерация
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(без названия)
россиянинъ написал 07.01.2018 17:01
"Одно успокаеват - россия ни причем!"
--
Ну как же не при чем. Что где происходит - то всегда рука Москвы!
Недавно в США не того президента избрали - оказалось, Россия виновата.
На Солнце вспышка была - кто, думаете, ее устроил?
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Re: чесноч-ОК
savche написал 07.01.2018 16:56
Для жидов, правящих Россией и Украиной в соответствии с указаниями Вашинтонгского обкома, война в Донбассе как бальзам на раны. Чтобы достичь такого успеха, жиды создали укров, и достали русских укр.мовой и розбудовой.
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Re:
Гоцман написал 07.01.2018 16:18
Нет такого государства Украина. .
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Re:
Гоцман написал 07.01.2018 16:16
А шо, русским нужно было спокойно смотреть как пиндосы подбираются к Белгороду?
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(без названия)
чесноч-ОК написал 07.01.2018 15:41
Смешной аффтор пытается убедить себя что это американцы подло и вероломно оккупировали украинские Крым и Донбасс, что это американцы прислали на Донбасс тысячу российских танков, полтысячи градов, тысячу БТРов, тысячи вагонов боеприпасов, и новейшую российскую военную технику - БТР Выстрел, Т-90, Панцирь 1С, Борисоглебск, Ртуть БМ и т.д. Проклятые пиндосы! Прислали на Донбасс Гиркина, моторолу, Бородая!!! Сбили малазийский Боинг из курского Бука!
Одно успокаеват - россия ни причем!!!
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(без названия)
родничок написал 07.01.2018 15:37
Самое большое достижение России - это то что в Украине миллионы русских стали русофобами. Русскоговорящие жители Донбасса и Харькова служат в ВСУ на Донбассе, ходят с портретами Бандеры, и ненавидят Россию. А какое должно быть отношение к оккупантам? В общем, молодцы, добились того что миллионы русских стали ненавидеть Россию.Спасибо за это путину и всем калорадам!
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