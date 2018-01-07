Изнанка донецкой и луганской республик

Обе республики: Луганская и Донецкая, сколачивались наспех.

И хотя в названии обеих республик присутствовало слово "народная", гораздо точнее было бы определить их как магнатные или олигархические - кому как больше нравится.

Потому что создание ЛНР и ДНР отвечало не столько интересам народа, сколько жизненно важным интересам местных олигархов, для которых, в связи с падением Януковича, возникла вполне реальная угроза остаться ни с чем.

Ведь на самом деле Майдан в Киеве был ни чем иным как прежде всего схваткой двух олигархических кланов: с одной стороны - Януковича, главным резервом которого был Донбасс и с другой стороны - киевским и западэнским кланами, во главе с Порошенко и Тимошенко.

И если интересы Януковича больше были связаны с Россией, то его противники сделали ставку на Запад, прежде всего на США и Германию.

В общем, идет разборка между криминальными бизнесами. Когда нечто подобное происходит в каком-нибудь квартале города, то гибнут все, кому не повезло оказаться в неподходящее время в неудобном для передвижения месте.

Но когда война между кланами ведется уже в масштабах целой страны, то тут в беде оказывается целый народ. Что и произошло на Украине.

Разумеется сказать, что всё происходящее на Украине исчерпывается лишь войной кланов, было бы не совсем точным.

Вокруг пожара гражданской войны греются очень и очень многие силы.

Прежде всего, это США и его ближайший союзник по НАТО - ФРГ.

Пока русские и украинцы выясняют посредством оружия кто из них укр, а кто новоросс, американцы испытывают на тех и других новейшие средства войны и за бесценок скупают Украину.

Ну а что народ?

А народ - как всегда.

Для того, чтобы столкнуть простых работяг и безработных с обеих сторон, оказалось достаточно совершенно нелепых, поспешно высосанных из пальца теорий типа "новороссии" и "древних укров".

Впрочем, идеологический комплект для населения предусматривает не только национализм, но и дозированную социальную справедливость - именно дозированную.

Потому что если кто-то захочет больше социальной справедливости, то его убьют как... Мозгового, например.

Олигархам эта справедливость нужна лишь в качестве прислуги.

Ну а пока украинцы и русские убивают и калечат друг друга, пока растет количество вдов, сирот, калек и бездомных, пока народ нищает, благосостояние олигархов по обе стороны фронта только растет.

Удивительная порода людей или скорее нелюдей, эти олигархи - им всё нипочём!

Санкции, экономические кризисы и войны на их состояния никак не влияют.

Да более того - они, несмотря ни на что, богатеют круглый год.

И есть ли в мире сила, способная остановить это кровавое безумие, в котором одни богатеют, а другие теряют всё, включая жизнь?

Есть. Это - союзное государство.

Пускай не возрожденный СССР, но обязательно народное государство - подлинно народное.

Ибо невозможно разрешить кровавые конфликты на пост-советском пространстве без сильного союзного государства, основанного на равенстве и справедливости для всех.