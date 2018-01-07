Изнанка донецкой и луганской республик

Обе республики: Луганская и Донецкая, сколачивались наспех.
И хотя в названии обеих республик присутствовало слово "народная", гораздо точнее было бы определить их как магнатные или олигархические - кому как больше нравится.
Потому что создание ЛНР и ДНР отвечало не столько интересам народа, сколько жизненно важным интересам местных олигархов, для которых, в связи с падением Януковича, возникла вполне реальная угроза остаться ни с чем.
Ведь на самом деле Майдан в Киеве был ни чем иным как прежде всего схваткой двух олигархических кланов: с одной стороны - Януковича, главным резервом которого был Донбасс и с другой стороны - киевским и западэнским кланами, во главе с Порошенко и Тимошенко.
И если интересы Януковича больше были связаны с Россией, то его противники сделали ставку на Запад, прежде всего на США и Германию.
В общем, идет разборка между криминальными бизнесами. Когда нечто подобное происходит в каком-нибудь квартале города, то гибнут все, кому не повезло оказаться в неподходящее время в неудобном для передвижения месте.
Но когда война между кланами ведется уже в масштабах целой страны, то тут в беде оказывается целый народ. Что и произошло на Украине.
Разумеется сказать, что всё происходящее на Украине исчерпывается лишь войной кланов, было бы не совсем точным.
Вокруг пожара гражданской войны греются очень и очень многие силы.
Прежде всего, это США и его ближайший союзник по НАТО - ФРГ.
Пока русские и украинцы выясняют посредством оружия кто из них укр, а кто новоросс, американцы испытывают на тех и других новейшие средства войны и за бесценок скупают Украину.
Ну а что народ?
А народ - как всегда.
Для того, чтобы столкнуть простых работяг и безработных с обеих сторон, оказалось достаточно совершенно нелепых, поспешно высосанных из пальца теорий типа "новороссии" и "древних укров".
Впрочем, идеологический комплект для населения предусматривает не только национализм, но и дозированную социальную справедливость - именно дозированную.
Потому что если кто-то захочет больше социальной справедливости, то его убьют как... Мозгового, например.
Олигархам эта справедливость нужна лишь в качестве прислуги.
Ну а пока украинцы и русские убивают и калечат друг друга, пока растет количество вдов, сирот, калек и бездомных, пока народ нищает, благосостояние олигархов по обе стороны фронта только растет.
Удивительная порода людей или скорее нелюдей, эти олигархи - им всё нипочём!
Санкции, экономические кризисы и войны на их состояния никак не влияют.
Да более того - они, несмотря ни на что, богатеют круглый год.
И есть ли в мире сила, способная остановить это кровавое безумие, в котором одни богатеют, а другие теряют всё, включая жизнь?
Есть. Это - союзное государство.
Пускай не возрожденный СССР, но обязательно народное государство - подлинно народное.
Ибо невозможно разрешить кровавые конфликты на пост-советском пространстве без сильного союзного государства, основанного на равенстве и справедливости для всех.
россиянинъ написал 07.01.2018 19:09
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Лучше чем вы ей набиваете цену у нее не получится! Вы ей такую силу приписываете, что вам нужно дать премию из Кремля за пиар. Россия - главная в мире страна по-вашему оказывается, ставит американских президентов на их посты!
А шапочку из фольги все равно сделайте, не ровен час...
то таки да..... написал 07.01.2018 19:04
российскому федерасту написал 07.01.2018 18:56
россиянам остается обмотаться калорадскими ленточками, снять штаны и визжать - "путин войди"...
россиянинъ написал 07.01.2018 18:53
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Вот и я о том же. Россия устраивает вспышки на Солнце, ставит своих президентов в США. Ну а если Россия даже в США уже может это делать, то и во всех остальных странах.
В этих условиях важно вовремя надеть на голову кастрюлю или сделать себе специальную шапочку из фольги. А то мало ли что эта Россия еще устроит.
вротшильд написал 07.01.2018 18:50
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Не буком единым. РФ поставила на Донбасс 700 танков, 1000 БТР, 400 градов, тысячи вагонов боеприпасов, обучила в лагерях под Ростовом боевиков, пригнала комплексы РЭБ, ПВО и т.д. Убито было несколько десятков тысяч украинцев. Разрушены города и села. То же Дебальцево российская артиллерия превратила в руины.
Путин = Ротшильд? Смешная отмазка. Настамнет-2.Имейте смелость признаваться в своих преступлениях, будьте мужчинами
Кацман написал 07.01.2018 18:42
Гоцман написал 07.01.2018 17:37
Эконом-реалист написал 07.01.2018 17:36
Бук. Сколько украинцев убито из того Бука? Ноль, zero. А сколько европейцев? Так кому было это послание?
вротшильт написал 07.01.2018 17:22
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В Кремле разве Рошильды правят?? А Бук из Курска кто прислал? 700 танков российских, тысячи вагонов боеприпасов и прочие панцири-выстрелы-борисоглебски-зоопарки. Вот уж эти ротшильды проклятые!!! Даже с Бурятии бурятов прислали
российскому федерасту написал 07.01.2018 17:20
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Разве не того? Вроде того. А то что россия пытается себе цену набить и свое мнимое влияние показать - понятное дело.Там где виновата - например с боингом - визжат какой-то бред умалишенных, а там где ни при чем - пытаются примазаться.На вранье все построено.Нация лжецов, что поделать....
Эконом-Реалист написал 07.01.2018 17:17
sash написал 07.01.2018 17:16
Кацман написал 07.01.2018 17:13
А быдлоте российской страшно если НАТО будет близко. Что не мешает им же отдыхать в Турции - стране НАТО.
Кацман написал 07.01.2018 17:12
россиянинъ написал 07.01.2018 17:01
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Ну как же не при чем. Что где происходит - то всегда рука Москвы!
Недавно в США не того президента избрали - оказалось, Россия виновата.
На Солнце вспышка была - кто, думаете, ее устроил?
savche написал 07.01.2018 16:56
Гоцман написал 07.01.2018 16:18
Гоцман написал 07.01.2018 16:16
чесноч-ОК написал 07.01.2018 15:41
Одно успокаеват - россия ни причем!!!
родничок написал 07.01.2018 15:37