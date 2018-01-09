Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Панперсеизм

Опубликовано 09.01.2018 автором в разделе комментариев 3

иран ислам революция майдан
Панперсеизм

Понукаемый проф. И.Г.Яковенко, решился набросать эти тезисы для обозрения и критики.

Посвящаю их иранским (азербайджанским, арабским, белуджистанским, курдским и персидским) борцам за свободу и демократию.

Внимательный мой читатель уже знаком с моими рассуждениями о странном устройстве Восточного Средиземноморья - региона от Дона до Дуная и от Дельты Нила до Тигра, который постоянно и дискретно переходил от одной субэкумены (локальной цивилизации) к другой.

Позднее я обратил внимание на то, сколь многого драматизма можно было избежать, проживи государь император Александр Филиппович достаточно для того, чтобы индийское культурное влияние, в нашей реальности отрезанное от Восточного Средиземноморья Парфянским царством, по меньшей мере сравнялось с персидским.

Появление в эллинизме и иудаизме концепции аватар, например, значительно изменило бы древнюю богословие. Так эллинистские и римские монархи не стали бы воображать себя богами, но удовольствовались бы сознанием того, что они - аватары богов. Очень почётно, но не слишком эксклюзивно, не так подпитывает манию величия.

Однако главное здесь то, что трактовка иудаизмом пророков и Иисуса как аватар Иеговы сняло бы многие теологические конфликты. Аватары же имеют иерархию. 
Между вишнуистами и кришнаитами есть разногласия, но им очень далеко до еврейско-христианских или до борьбы с христианскими ересями и конфликтом церквей. 
Потому что исходя из концепции кармы несложно разрешить противоречия между свободой воли и предопределённостью, а концепция аватар снимает христологические и тринитаристские споры.

Но - подавляющим оказалось влияние персидское. Проследим импульсы такого влияния, его первичное и отражённое воздействие. Персидско-парфянская культура, как известно, построена на жёсткой системе бинарных оппозиций, вплоть до признания двух творцов вселенной и материального мира воплощением зла. Также она содержит развитую систему ангельско-демонических иерархий и фигуру божественного героя - победителя зла, т.е. спасителя вселенной.

Итак, в 6 веке в сферу персидской цивилизации попадают четыре других древних цивилизаций - сирийская, еврейская, египетская и эллинская. 
Эллада затронута как бы краем - сатрапией становится Иония - греческие города на побережье Малой Азии. Однако они высокоразвиты и через морскую торговлю связаны со всеми эллинскими центрами. 

И именно там появляется знаменитая «ионическая логика» (логика исключения третьего), позднее ставшая основой логики Аристотеля, на философии которой впоследствии базировался и мир ислама и христианства. Надо ли говорить, что индийские философские системы значительно сложней, утончённей и как раз направлены на уход от системных поляризаций.

Таким образом, матрицей эллинской философии становиться персидская идея вечно расколотого и вечно воюющего мироздания. А в иудаизме появляются эсхатологические идеи и в картине миропониманиям резко возрастает роль демонических сил.

В эпоху эллинизма грекомакедонский мир проникается персидской деспотической политической философией, приверженность к которой Аристотель - гуру Александра рассматривал как однозначный признак варварства, т.е. именно цивилизационной традиции левантийцев (бар - сын ИМЯРЕКА, так представлялись грекам карфагенцы, евреи, финикийцы и сирийцы).

Затем уже поверхностно персифицированные сирийцы, египтяне, евреи и малоазиатские и североэлладские греки попадают в систему эллинизма, т.е. греко-персидского цивилизационного синтеза.

Затем начинается третье отражённое воздействие - радикально-греческая и радикально-еврейская теологические направления в своём синтезе дают христианство, с двух сторон привнеся в него элементы персидского воздействий.

Но затем начинается новый поток персидско-парфянского воздействия - римские офицеры приносят с восточных фронтов митраизм. Его подхватывают служащие в римской армии многочисленные наёмники-германцы. Митраизм становится армейской («кшатрийской») религией, верой воинского братства.

А тут как раз для германских народов приходит стадия перехода от племенного шаманизма к универсалистской религии. И от ветеранов цезарьских армий митраизм приходит к германским народам, мгновенно охватывая их.

Отвлекусь на один исторический миг в сторону - именно поэтому шведские воины, подчинив Русь, точнее, перенеся её из нынешней южной Финляндии на берега Ладоги, Двины и Днепра, не стали приносить с собой Тора, Одина, Фрейи и Локи.

Следующим слоем легло христианство. В итоге содержание персидско-парфянских элементов в складывающейся Западной цивилизации стало очень высоким. А из Парфянской империи, вновь нанёсшей болезненные удары по римским и византийским армиям, пришёл ещё один культурный импульс - манихейство.

Оно оказало очень большое влияние на развитие будущего православия и на появления в католицизме манихейских «ересей»: богумилы, катары, альбигойцы, павликиане...

Когда из глубин Аравии вышел победоносный ислам, то он шёл по изрядно «персиизированным» странам - Сирии и Месопотамии. О влиянии на ислам христианских и иудейских колоний и даже государств Аравии я уже умолчу - столько об этом сказано. Затем в Халифат включены просторы Сасанидской державы (Парфии и Персии, включавшей Багдад). Она стала первой из самых высоких цивилизаций Раннего Средневековья, ставшей частью мусульманского мира. 
Потом в него были включены бывшие византийские, т.е. православно-манихейские провинции. Ещё позже - германские (везиготские) владения в Северной Африке и Испании.

Прошло много столетий. И соединившиеся на просторах Российской империи еврейские лжемессианские манихейские в своей основе представления и манихейское влияние, сохранённое в допетровском православии, породили большевизм - как ещё одну мировую универсалистскую сотерологическую <квази>религию.

Интересно, что Западная цивилизация ответила на большевизм созданием нацизма - псевдоиндуистской кастовой доктрины и превращением Восточной Европы в поле боя Куру.

Потом прошли ещё десятилетия. Иран стал очагом Исламской революции. Эта революции воздействовала на суннитский мир, где политический исламизм существовал только в виде «Братьев-мусульман» - египетского варианта Гоминдана. 
И в ответ возникли две совершенно различные формы суннитского революционаризма.

Первая показала, что было бы если бы Первый Интернационал пошёл по пути анархистского терроризма.

Вторая - что было бы, если бы чёрчиллевский «поход 14 держав» на Советскую Россию удался бы, и на руины Москвы вступил бы Колчак (или Деникин).



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
addieby69
addieby69 написал 09.01.2018 06:48
Started up to date spider's web throw
http://amatuer.only.sexblog.top/?entry.maggie
asian mature sex ***** porn urban porn free bristsh porn animal xxx porn pic webcam teen porn videos
Ответить
gelenlFom
gelenlFom написал 09.01.2018 04:56
Дорогие друзья скоро осталось до престоящего курортного сезона в связи с этим вопрос кто куда подумывает поехать отдыхать?
Подумываем с мужем отправиться отдыхать, кто где ищет <a href=https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik>жилье в геленджике</a>?
Боюсь что обманут сейчас столько воров страшно бронировать.
Ответить
gelenlFom
gelenlFom написал 09.01.2018 04:29
Дорогие жители нашей страны совсем немного осталось до престоящего каникул в связи с этим вопрос кто куда хочет поехать отдыхать?
Подумываем с сестрой поехать провести отпуск, кто где ищет <a href=https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik>отдых в геленджике</a>?
Боюсь что обманут сейчас столько мошенников страшно бронировать.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
РФ &#8211; никак не Спарта
РФ – никак не Спарта
07.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича (9)
Мама Валерия Парфенова благодарит за помощь (1)
Как действует государственная система в отношении человека, который решает встать на защиту ее интересов (1)
Жопу с ушами - на троих (2)
Не слишком ли много русской церкви в политике? (9)
С аэропортами во всей Путинской России численно хуже, чем на одной Аляске (9)
Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами (8)
Подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской задержали (2)
Игиловская ячейка раскрыта в Иордании (3)
Смерть Хаттаба обрастает легендами, причём за легендами ФСБ просвечивает коррупция (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: ...сыновей называют Володями, а дочерей - Урнами в честь выборов
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!!!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Москва и Вашингтон
Дарья Митина Дарья Митина: Фшoке
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss