Анатолий Баранов: Фактически они уже предложили замену «Минску» — это война в Европе

Прокомментировал для "Свободнй прессы" новую "еврореальность" для Украины.

Правительство Германии изучит закон о реинтеграции Донбасса. Об этом в пятницу, 19 января заявил на брифинге официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. При этом он подчеркнул, что окончательной оценки пока нет.

Зайберт объяснил свое понимание контекста закона следующим образом: «Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта».

— Проект закона «О реинтеграции Донбасса» — не новость, и все заинтересованные стороны давно должны были иметь планы, что делать в случае его принятия, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— Причем для России закон Украины не имеет большого значения, можно вообще на него никак не реагировать. Разве что не следовало еще в 2014 году признавать режим, установившийся после госпереворота в Киеве. Сейчас у России только один путь — отматывать назад и признавать ДНР и ЛНР, причем не только независимыми государствами, но и правопреемниками домайданной Украины. Примерно, как США долгое время считали Китаем не КНР, а гоминьдановский режим на Тайване.

А положение ЕС хуже — фактически Украина выступила оператором американских интересов в Европе, и таким образом торпедировала любые улучшения отношений с Россией. И тут опять у Москвы один выход — признание ЛДНР и заключение с ними договоров о военно-техническом сотрудничестве. И плевать, что больше никто не признает — Тайвань тоже никто не признает, но ВТС с Америкой у них идет полным ходом и никому, включая Пекин, не приходит в голову назвать США страной-агрессором. Вообще давно надо было это сделать. Москва сейчас платит за свою нерешительность.

— Закон подставляет тех, кто его поддержал, главным образом, европейцев, ту же Меркель. Ее это не смущает?

— Проблемы Меркель — это точно не наши проблемы. Киев развязал себе руки, разрешив войскам применять тяжелые вооружения против своего населения в мирное время. Готова Меркель вслед за Киевом считать несколько миллионов жителей Донбасса «оккупантами» на той земле, где они родились? По большому счету, государства Прибалтики это давно узаконили, правда, без бомбежек Нарвы и Кохтла-Ярве. А Москва в ответ будет считать их гражданами суверенных государств, подвергающихся агрессии со стороны Украины. Будет открыто оказывать им помощь по линии ВТС, включая направление инструкторов. Минским соглашениям капут, но нарушила их точно не Россия — нас там нет, мы оказываем военно-техническую помощь. Если нужно, то и по линии ВВС.

— Зайберт говорит, что «Минск» остаётся рамочным соглашением, и это рамочное соглашение неизменно. Как это понимать?

— «Минск» остается не рамочным, а мифическим соглашением. Как пакт Молотова-Риббентропа после 22 июня 1941 года. Или Мюнхенский сговор после нападения — инцидента в Гляйвице. Надо сказать «спасибо» киевским законодателям за фактическую отмену Минска и быстро признавать ДНР и ЛНР. Никаких «серых зон» — только госграница, нарушение которой пресекается огнем на поражение. Никаких больше отводов вооружений — хватит щадить самолюбие ВСУ, массированные удары в ответ на любое нарушение режима прекращения огня. И вопрос в ООН о признании, причем не только о признании независимости, но и о правопреемстве от Украины до 2014 года.

— Ранее Зайберт говорил, что Берлин намерен обсуждать вопрос о формировании миротворческой миссии ООН. Как её обсуждать, если Россия фактически исключена из переговоров новым законом?

— О какой миротворческой миссии ООН может идти речь? Признавайте ДНР и ЛНР и ведите с ними переговоры о миротворческой миссии. Россия и сама себя должна исключить из переговоров, признав ДНР и ЛНР — наше дело сторона. Мы только выполняем свои обязательства перед этими новыми республиками.

— В Европе понимают, что «Минск» мёртв. Могут ли они предложить что-то новое взамен?

— Фактически они уже предложили замену «Минску» — это война в Европе. Вероятно, они этого до конца не понимают. И это не Югославия, где силы и средства Сербии не позволили противостоять НАТО, и конфликт был задавлен, не выходя за пределы СФРЮ. Тут в первый же день прекратится транзит через Украину и нефти, и газа, и всего остального. И несколько миллионов беженцев в Европу в течение ближайшего месяца. «Безвиз» же, народ побежит, даже оттуда, где никакой войны и близко нет. Экономика Украины вообще перестанет существовать, так что 40 миллионов человек нужно будет кормить, обогревать, лечить. Я понимаю, для администрации Трампа такой сценарий был бы просто подарком судьбы. Но речь-то о Европе…