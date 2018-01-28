Игрища олимпийских нацистов

Бедный барон Пьер де Кубертен! Он, наверное, уже не раз перевернулся в своем гробу!

Потому что, возрождая идею Олимпийских Игр в конце 19 века, он мечтал о том, что это поможет преодолеть национальный эгоизм и станет реальным вкладом в борьбу за мир и международное взаимопонимание.

Видимо, де Кубертен был неисправимым идеалистом! Потому что уже в первой половине 20 века национальный эгоизм расцвел пышным цветом и вылился в самые человеконенавистнические формы в виде нацизма и фашизма. Поэтому даже очередные, запланированные на 1936-й год Олимпийские Игры, которые должны были пройти в Германии, из-за прихода к власти там фашистской хунты Адольфа Гитлера были отменены. А потом вообще началась такая мировая мясорубка, что ни о каком международном взаимопонимании вообще говорить даже ни у кого на ум бы не пришло!

Но, закончилось это все Международным Нюрнбергским трибуналом, осудившим нацизм и фашизм и те страшные преступления против человечности, которые осуществили их представители.

Казалось бы, эти уроки истории должны были пойти впрок нынешним политикам и общественным деятелям. Особенно тех западных стран, которые в свое время допустили зарождение и становление нацизма и фашизма.

Ан, нет! Видимо, плохо нынешние западные политики учили мировую историю! И решили опять наступить все на те же грабли! Только методы для этого выбрали самые изощренные. И в качестве рабочего инструмента решили использовать то, что по своему определению должно работать не на разобщение, а на всемерное сближение различных наций и народностей, населяющих нашу огромную планету. Таким инструментом как раз и являются возрожденные великим Пьером де Кубертеном современные Олимпийские Игры.

Но, мы прекрасно понимаем, что для применения любого «инструмента» нужны определенные условия и нужен определенный повод.

И вот тут прекрасно сработал элемент сращивания деятельности хорошо обученных западных (в первую очередь, конечно же, американских) спецслужб и наших внутренних «агентов влияния» (или, как это всегда называлось, - «пятой колонны»). Потому что без «пятой колонны» любая спецслужба тут же потерпит фиаско. А вот при наличие очередного «продажного гниды», способного ради «презренного металла» предать и мать родную и выдать даже такие секреты, которых никогда и в помине не было, можно сделать все, что угодно.

Потом, естественно, про эту «гниду» тихонько забудут или «уберут» с политической арены. Но, - дело будет сделано! Самое главное √ создать повод для критической ситуации, устроить вокруг нее большой шум, раскрутить скандал и разрушить шаткий мир! Таковы главные основополагающие принципы деятельности всех западных спецслужб. И не знают об этом сегодня разве лишь младенцы.

Не хотелось бы думать, что нынешние руководители «Международного Олимпийского Комитета» имеют уровень развития младенцев. Значит, они все прекрасно знают и все прекрасно понимают.

Думаю, они прекрасно помнят историю с пробиркой с непонятным веществом, которую постоянно показывали представители США перед нападением на Ирак. И все мы прекрасно помним, чем это кончилось. В результате этой фактической мистификации (иначе данное «дело» не назовешь, так как пробирка сразу же после окончания «иракской кампании» бесследно исчезла, и никто до сих пор так и не знает о ее содержимом) была уничтожена целая страна и был уничтожен лидер этой страны - Саддам Хуссейн. А весь Ближневосточный регион был ввергнут в военный хаос. Затем наступила очередь Ливана. Потом последовала Сирия. И везде мы видим одно и то же: сначала безосновательные обвинения и сфабрикованные лже-доказательства, а затем - прямое военное или политическое вмешательство для реализации своих целей. И цели эти носят ярко выраженный националистический характер.

Что на общепризнанном международном языке называется давно известным термином - НАЦИЗМ!

Почему я сегодня все это пишу? И какое это имеет отношение к Международному Олимпийскому Движению? - Спросите вы.

А, самое прямое и самое непосредственное!

Потому что то, что сегодня делает «Международный Олимпийский Комитет» напрямую подпадает под определение «нацизма»!

Сначала, якобы, в борьбе за «чистоту спорта» начинается кампания против применения допинга. В рамках этой «кампании» появляется некая «гнида» с «пробиркой» (непонятно откуда взявшейся, непонятно какого содержания, непонятно кем подброшенная, непонятно кем зарегистрированная и проч.). Тут же представители западных спецслужб подсовывают эту «гниду» руководству МОК в качестве главного «информатора»! И МОК, ни мгновения не сомневаясь, строя свои выводы исключительно на показаниях этой «гниды», выносит решение о дискриминации огромной группы спортсменов, относящихся к определенной стране и определенной нации.

При этом, спортсменов других стран и других наций, имеющих точно такие же «грехи» и точно такие же нарушения, не только не отстраняет от участия в Олимпийских Играх, но даже не выносит им никаких предупреждений!

На языке специалистов это называется НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ! Или - НАЦИЗМОМ!

Тем более, что целый ряд российских спортсменов вообще не были допущены МОК к участию в Олимпийских Играх в Южной Корее безо всякого объяснения причин и без предъявления им каких-либо претензий в использовании допинга.

В данному случае, это - НАЦИЗМ в чистейшем виде! Потому что представители МОК даже не утруждают себя дачей вразумительных объяснений по поводу своих действий. То есть, считают себя априори правыми на все сто процентов! Подобное позволяли себе только нацистские палачи в годы Второй Мировой войны, вынося смертные приговоры миллионам людей и отправляя их в газовые камеры без суда и следствия…

Но, может быть МОК ошибся? Или у этой организации, действительно существует принципиальная ПОЗИЦИЯ по борьбе с применением допинга в спорте? Может быть, спортивные функционеры МОК, наоборот, чрезвычайно заботятся о чистоте спорта и о том, чтобы спортивная борьба велась честным путем, без применения недозволенных допинговых средств, методов, медицинских и химических препаратов?

Тогда расследование нужно было проводить по всем национальным командам и по всем участникам Олимпийских Игр. А среди них √ достаточно много людей уже ранее имевших предупреждения за незаконное применение допинговых средств.

Почему же все это коснулось только России и ее атлетов?

Ответ на данный вопрос фактически напрашивается сам собой. Видимо, какие-то весьма определенные силы занесли в «Международный Олимпийский Комитет» очень опасную бациллу НАЦИЗМА! И там начался настоящий нацистский шабаш! При котором уже никто ничего толком не соображает!

Только вот хочется напомнить этим чиновникам МОК: пусть они еще раз перелистают страницы истории и посмотрят материалы Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Потому что, не ровен час, точно такой же процесс когда-нибудь может состояться и над ними тоже! И тогда им придется объяснять всему прогрессивному Человечеству, какое право они имели издеваться над человеческим достоинством тех людей, которых они фактически посчитали недочеловеками, гражданами второго сорта и не допустили к честной борьбе за спортивное мировое первенство на главных спортивных соревнованиях Планеты Земля.

А рядом с ними на скамье подсудимых, возможно, окажутся и кое-кто из наших своих, доморощенных, чиновников.

Потому что именно благодаря их деятельности у нас в стране появилась возможность появления всякого рода «гнид» подобных тому же господину Родченкову, чьей «информацией» сегодня так активно пользуются наши враги, пытаясь смешать Россию с грязью.

Эти горе-чиновники активно участвуют в уничтожении нашей родной национальной культуры и нашего традиционного русского национального искусства. Пытаясь насадить культ западной пошлости и западные стандарты бездуховности.

К таким чиновникам я бы, в первую очередь, отнес нашего министра культуры Владимира Мединского. Который, ратуя на бумаге за интересы государства Российского, на деле делает все с точностью до наоборот.

Так он одним росчерком пера, ни минуты не сомневаясь, в одно мгновение уничтожил созданный 50 лет назад уникальный «Государственный академический русский концертный оркестр «БОЯН», руководителем которого все эти годы был истинный патриот России - Народный Артист СССР Анатолий Полетаев.

Министра Мединского не устроило то, что оркестр «БОЯН» исполняет настоящую русскую, славянскую музыку и не раскланивается перед любителями западных шлягеров.

Так, может быть, ему поменять место своей работы? И срочно перебраться на службу в МОК? Там он точно найдет для себя применение! Как и господин Родченков…