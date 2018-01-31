Жду, когда Путин назовет Пескова "придурком"

Главный редактор ФОРУМа.мск. Ан.Баранов считает, что мне непременно надо прокомментировать пресловутый «кремлевский доклад», обрушенный Минфином США (ЦРУ) на головы ничего не подозревавшей мировой общественности.

При этом я должен был отбросить в сторону жену, детей, любовницу, детей от любовницы и еще одну знакомую в г.Мытищи, к которой как раз вчера собирался на молочный коктейль с продолжением.

Копание в американском минфиновском навозе никак не соответствовало моим эстетическим воззрениям, и поначалу я даже хотел заявить главреду решительный протест, переходящий в гнев и возмущение.

Об чем писать-то? В этом списке 210 фамилий - 96 долларовых миллиардеров, 114 госчиновников и других пресмыкающихся. Список подготовлен в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который дружище Трамп подписал еще в августе 2017 г.

Он не предусматривает прямых санкций против поименованно-заподозренных персонажей, но подвешивает их к потолку за очень чувствительные места. Глядишь - завтра начнут шмонать по их зарубежным счетам, виллам и прочим недвижимостям.

Об очень многих персонажах мы писали здесь ФОРУМе.мск не один раз. Вообще думаю, что янки пролистали наши «подшивки» за пяток лет и выбрали самые нужные фамилии. И не только мы писали, но и другие СМИ, а также ФБК правдоруба Леши.

Другое дело, что Кремль никак на разоблачения его коррупционеров и махинаторов не реагирует. Вон РБК и «Ведомости» выдали что-то не то, что хотела бы от них Администрация президента и - на тебе. Там быстро зачистили руководство.

Ровно два года назад, а именно 27 января 2016 г. я по просьбе коллег-журналистов обратился с Открытым письмом к своему тезке - действующему директору ФСБ А.Бортникову. Оно называется: «А глава «Газпрома» Миллер - не международный коррупционер?»

И есть там ключевая фраза: «В американском полицейском боевике «Над законом» с участием легендарного Стивена Сигала (1989 г.) красной нитью проходит мысль – цитирую по памяти: «Если появляется какая-то группа людей, деятельность которой нельзя проверить, она поднимается над законом».

У меня, к примеру, давно сложилось убеждение, что у нас такая «группа людей» – правительство РФ. Не знаю, как у вас. Оно ни в какой форме неподотчетно и неподконтрольно обществу, парламенту, да и вашему ведомству, как мне представляется, не очень. А потому там творятся чудеса, немыслимые даже в условной африканской республике Нихерагуа» (https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

И что? Все правительство Димона вместе с ним самим оказалось в «кремлевском докладе». Со всеми его владельцами «запасных аэродромов» в странах НАТО. И миллиардерами типа Абызова и Кузнецова, декларирующими по 520-580 млн. руб. В то время как их любимый президент мог заработать в 2016-м только 8,8 млн.

Читайте и завидуйте - письмо словно вчера написано. Есть там и про Д.Пескова, женившегося на американской квартире своей третьей жены гражданки США Навки. В смысле, на ней самой женившегося, но это не меняет тела.

Есть и про вице-премьера по транспорту А.Дворковича, хоть и закончившего в Каролине Университет Дьюка, но ни бельмеса в транспорте не смыслящего. А ведь уже председатель Совета директоров РЖД. Не хило? Все, стало быть, наши железнодорожные секреты у «рыцарей плаща и кинжала» в Лэнгли, штат Вирджиния.

Или вот вопрос начальнику Лубянки: «На каком основании глава государственного концерна «Газпром» А.Миллер финансирует немецкий футбол?.. Позвольте, но ведь явно выпирают приметы коррупционных схем, столь характерных для «Газпрома», который даже церкви строит.

Почему сегодня во время беспрецедентных международных санкций, которыми Россию обложила и Германия, наши нефте- и газодобытчики должны кормить и поить неизвестный им футбольной клуб этой страны - ударной силы НАТО на европейском ТВД?» ((https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

Надо бы еще добавить, что, по подсчетам немецких журналистов, за последние 10 лет под видом спонсорской помощи любимой футбольной команде Гитлера «Шальке» наш «Газпром» перекачал в германские банки не менее 100 млн. евро. А вымирающим от бескормицы старичкам и старушкам велено «держаться».

Другое дело, что ФСБ это не всемогущий КГБ, не министерство, а всего лишь служба. И по своему статусу (только не падайте со стула) главный чекист страны ниже министра культуры Мединского. С его липовой диссертацией, непомерной любовью к Маннергейму и царским бюстам.

Распилить закрытую дверь болгаркой - это, пожалуйста. А наступить на хвост мелкому стряпчему аппарата Кабмина Барщевскому, скупающему квартиры в недружественной Латвии, это никак.

А про «небожителя» Миллера и говорить нечего. Увидите на базаре икону с его изображением - не удивляйтесь. Лучше купите, тем более что и он в «кремлевском досье».

О «хватательных рефлексах» мистера Пескова писано-переписано. Буквально 29 января ему посвящено на портале очередное эссе «Так какому богу молился «двойник Путина» в крещенской купели?» Он тоже украшение «кремлевского списка».

На загнивающем Западе или в богомерзкой Америке такой хапуга давно бы слетел с должности и давал показания. А он все умника из себя корчит…

Вчера на встрече с доверенным лицами президент В.Путин назвал публикацию «кремлевского досье» недружественным актом. Заодно обозвал «придурком» бывшего главу российского антидопингового центра Г.Родченкова.

С его подачи начались наши олимпийские беды и невзгоды. Нет, когда-то он был хорошим борцом с допингом, даже почетную грамоту от Владимира Владимировича за лондонскую Олимпиаду 2012 г. получил. Зато теперь нехороший человек, редиска.

И вот я думаю: сколько еще, кроме немереных сотен миллионов рублей, 7 квартир, двух домов, четырех иномарок, земельных участков и прочих богатств должен хапнуть «усатый нянь», чтобы хозяин назвал его «придурком»?