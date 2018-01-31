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Московский листок

Жду, когда Путин назовет Пескова "придурком"

Опубликовано 31.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 20

путин выборы
Жду, когда Путин назовет Пескова "придурком"

Главный редактор ФОРУМа.мск. Ан.Баранов считает, что мне непременно надо прокомментировать пресловутый «кремлевский доклад», обрушенный Минфином США (ЦРУ) на головы ничего не подозревавшей мировой общественности.

При этом я должен был отбросить в сторону жену, детей, любовницу, детей от любовницы и еще одну знакомую в г.Мытищи, к которой как раз вчера собирался на молочный коктейль с продолжением.

Копание в американском минфиновском навозе никак не соответствовало моим эстетическим воззрениям, и поначалу я даже хотел заявить главреду решительный протест, переходящий в гнев и возмущение.

Об чем писать-то? В этом списке 210 фамилий - 96 долларовых миллиардеров, 114 госчиновников и других пресмыкающихся. Список подготовлен в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который дружище Трамп подписал еще в августе 2017 г.

Он не предусматривает прямых санкций против поименованно-заподозренных персонажей, но подвешивает их к потолку за очень чувствительные места. Глядишь - завтра начнут шмонать по их зарубежным счетам, виллам и прочим недвижимостям.

Об очень многих персонажах мы писали здесь ФОРУМе.мск не один раз. Вообще думаю, что янки пролистали наши «подшивки» за пяток лет и выбрали самые нужные фамилии. И не только мы писали, но и другие СМИ, а также ФБК правдоруба Леши.

Другое дело, что Кремль никак на разоблачения его коррупционеров и махинаторов не реагирует. Вон РБК и «Ведомости» выдали что-то не то, что хотела бы от них Администрация президента и - на тебе. Там быстро зачистили руководство.

Ровно два года назад, а именно 27 января 2016 г. я по просьбе коллег-журналистов обратился с Открытым письмом к своему тезке - действующему директору ФСБ А.Бортникову. Оно называется: «А глава «Газпрома» Миллер - не международный коррупционер?»

И есть там ключевая фраза: «В американском полицейском боевике «Над законом» с участием легендарного Стивена Сигала (1989 г.) красной нитью проходит мысль – цитирую по памяти: «Если появляется какая-то группа людей, деятельность которой нельзя проверить, она поднимается над законом».

У меня, к примеру, давно сложилось убеждение, что у нас такая «группа людей» – правительство РФ. Не знаю, как у вас. Оно ни в какой форме неподотчетно и неподконтрольно обществу, парламенту, да и вашему ведомству, как мне представляется, не очень. А потому там творятся чудеса, немыслимые даже в условной африканской республике Нихерагуа» (https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

И что? Все правительство Димона вместе с ним самим оказалось в «кремлевском докладе». Со всеми его владельцами «запасных аэродромов» в странах НАТО. И миллиардерами типа Абызова и Кузнецова, декларирующими по 520-580 млн. руб. В то время как их любимый президент мог заработать в 2016-м только 8,8 млн.

Читайте и завидуйте - письмо словно вчера написано. Есть там и про Д.Пескова, женившегося на американской квартире своей третьей жены гражданки США Навки. В смысле, на ней самой женившегося, но это не меняет тела.

Есть и про вице-премьера по транспорту А.Дворковича, хоть и закончившего в Каролине Университет Дьюка, но ни бельмеса в транспорте не смыслящего. А ведь уже председатель Совета директоров РЖД. Не хило? Все, стало быть, наши железнодорожные секреты у «рыцарей плаща и кинжала» в Лэнгли, штат Вирджиния.

Или вот вопрос начальнику Лубянки: «На каком основании глава государственного концерна «Газпром» А.Миллер финансирует немецкий футбол?.. Позвольте, но ведь явно выпирают приметы коррупционных схем, столь характерных для «Газпрома», который даже церкви строит.

Почему сегодня во время беспрецедентных международных санкций, которыми Россию обложила и Германия, наши нефте- и газодобытчики должны кормить и поить неизвестный им футбольной клуб этой страны - ударной силы НАТО на европейском ТВД?» ((https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

Надо бы еще добавить, что, по подсчетам немецких журналистов, за последние 10 лет под видом спонсорской помощи любимой футбольной команде Гитлера «Шальке» наш «Газпром» перекачал в германские банки не менее 100 млн. евро. А вымирающим от бескормицы старичкам и старушкам велено «держаться».

Другое дело, что ФСБ это не всемогущий КГБ, не министерство, а всего лишь служба. И по своему статусу (только не падайте со стула) главный чекист страны ниже министра культуры Мединского. С его липовой диссертацией, непомерной любовью к Маннергейму и царским бюстам.

Распилить закрытую дверь болгаркой - это, пожалуйста. А наступить на хвост мелкому стряпчему аппарата Кабмина Барщевскому, скупающему квартиры в недружественной Латвии, это никак.

А про «небожителя» Миллера и говорить нечего. Увидите на базаре икону с его изображением - не удивляйтесь. Лучше купите, тем более что и он в «кремлевском досье».

О «хватательных рефлексах» мистера Пескова писано-переписано. Буквально 29 января ему посвящено на портале очередное эссе «Так какому богу молился «двойник Путина» в крещенской купели?» Он тоже украшение «кремлевского списка».

На загнивающем Западе или в богомерзкой Америке такой хапуга давно бы слетел с должности и давал показания. А он все умника из себя корчит…

Вчера на встрече с доверенным лицами президент В.Путин назвал публикацию «кремлевского досье» недружественным актом. Заодно обозвал «придурком» бывшего главу российского антидопингового центра Г.Родченкова.

С его подачи начались наши олимпийские беды и невзгоды. Нет, когда-то он был хорошим борцом с допингом, даже почетную грамоту от Владимира Владимировича за лондонскую Олимпиаду 2012 г. получил. Зато теперь нехороший человек, редиска.

И вот я думаю: сколько еще, кроме немереных сотен миллионов рублей, 7 квартир, двух домов, четырех иномарок, земельных участков и прочих богатств должен хапнуть «усатый нянь», чтобы хозяин назвал его «придурком»?



Рейтинг:   2.65,  Голосов: 82
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Всего комментариев к статье: 20
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
С Письковым навечно
А. Головенко, автор статьи написал 31.01.2018 09:56
С советских времен пошла эта поговорка: "Хороший секретарь - половина начальника". В том смысле, что если шеф приболел или куда уехал, секретарь может дать посетителю дельный совет, направить куда нужно.
Но фишка в том, что Песков плохой секретарь. Его обязанности не прописаны ни в одной инструкции. Поэтому он ведет образ жизни сибарита и постоянно подставляет своего шефа
Как-то журналисты заметили в окружении Путина новенькую красотку с фотоаппаратом и опознали в ней фотомодель Яну Лапикову, участницу конкурса "Мисс Москва"
В соцсетях пошли шуточки. Как отреагировал Песков? Он заявил, что пришлось взять эту девицу личным фотографом Путина, потому что на "такие деньги никто не шел"
Ну не придурок ли?
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Re: С Письковым навечно
Катушка зажигания написал 31.01.2018 09:40
Комментарий охеренный. Как бы за Родченковым не скрылся а Америке.
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ХохлоГовновЁнкО = ГовновЁнкОХохло( а какая разница?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед777ДальССкий написал 31.01.2018 09:24
Во мне всЁ ржалО и ыкало!
Чуть не обоССцался, дажЪ...
Это хохло-***** сам себя в очередной раз в рiдну жепку оттрахал, огА!
С первых строчек он успел и отсосать у чОбанова, и его же и = заложить.
Мол : "это не я!"" это чОбанов меня принудил!"
КлаСС! МаССтерство щекиста-вазаПравдиста с годами только крепче становится , да = шУрык?
.
ну это ладно, к тебе в очередной раз один и тотже вопроСС.
Какой?
А ты не напрягайся, раССлабься, всЁ тот же, только вот сейчас посчитаю сколько ты успел к очередной своей блевонтине левых камеинов сдрочнуть, и рейтинг накликать, и тогда скаужуууууу, щаааааас...
Ну вот, из семнадцати постов = 13 ТРИНАДЦАТЬ !!! левотной блевоты от ГовновЁнки,
и самое интереССное , что все сдвоенно-строенные-счетверЁнные посты до тупости одинаковы, и с одних айпишников.
А рэйтинг он уже надрочил себе аж в 65 просмотров, чего к этому часу и весь реССурс-то в купе не имеет.
БЛЕАТЬ! До чего же ТУПАЯ И ЖАДНАЯ ЭТА ХОХЛОБЛЯДЬ!
( задам-задам, вопроСС, чуть по-позжЕЕ и снова ты будешь вертеться и удалять
его...
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R Нафка прохиндейка
Николо Питерский написал 31.01.2018 08:58
Третий вопрос Навке. Вы приехали в Россию году этак в 2006м. у вас в Щтатах осталась приличная квартира. Вы платите за ее содержание? Если сдаете в наем, то платите ли налоги в Российскую казну? Зачем она вам вообще нужна? Вы думаете ее продавать?
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Re: Нафка прохиндейка
Николо Питерский написал 31.01.2018 08:55
Второй вопрос Навке. Песков указал в своей декларации ваш заработок за 2016 г. в размере 120 млн. руб, за позапрошлый - 90 млн. Скажите, где вы работаете и за что получили и от кого такие сумасшедшие деньги? Где лежит ваша трудовая книжка?
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Нафка прохиндейка
Николо Питерский написал 31.01.2018 08:51
Первым делом бы задал Навке такой вопрос. Приехав в Россию из США после 15-летней добровольной эмиграции, вы на встрече пожаловались Путину, что у вас нет квартиры и вам с дочерью негде жить. Вскоре получили 5-комнатную элитную квартиру на Якиманке за 220 млн. руб ("Собеседник")
Но у вас же в Штатах осталась приличная квартира, почему вы ее не продали, а обманули нашего президента?
Сейчас вы ее уже много лет сдаете, получая приличные бабки. Это честно?
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Re: Re: С Письковым навечно
"путин" написал 31.01.2018 08:32
- это труппа комедиантов, их выпускают по одному с заученными антрепризами, какая разница, что там до кого из них доходит или не доходит.
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(без названия)
Ждождождьджь написал 31.01.2018 08:00
Повторение - мать забвения.
Но одна мысль интересна: поднявшись над законом теряешь его силу.
Господство - балансирование; в форме диктатуры - баланс на лезвии.
Господствующий - не значит правящий, зачастую - даже не управляющий, а лишь тупо держащий.
Править - управлять в формате сложившихся общественных отношений, где закон - точка сборки всех р всяческих социальных опор.
Неприкасаемые неприкаянными и будут.
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Re: Re: Re: А ЦРУ никто не мешал
Sarkofag написал 31.01.2018 06:14
Наш народ еще не понимает, что он обобран до нитки и потомкам ничего после себя не оставит.
Потому что все прибыльные предприятия, промыслы, метзаводы, рудники, шахты - все выведено в оффшоры
Все эти продуктовые монстры - "Пятерочки", "Глобусы", "Магниты", "Ленты", "Метро" - все в оффшорах. Однажды они по команде перестанут завозить в Москву и города страны продовольствие и голод населению обеспечен
Собянин - ты ради них разоряешь мелкую розницу?
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Re: Re: А ЦРУ никто не мешал
Sarkofag написал 31.01.2018 06:09
96 долларовых миллиардеров. Бери любого и сажай. Потому что в России "бандитского капитализма" честным путем долларовым миллиардером стать невозможно
Значит, мошенничал, недоплачивал людям, накалывал и разорял конкурентов
И зачем нормальному не е-бнутому человеку миллиард долларов? Это не элита - это действительно "гавно нации"
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Re: А ЦРУ никто не мешал
Sarkofag написал 31.01.2018 05:50
Только не надо говорить, что в "кремлевский доклад" была записана политическая элита страны. Ха, это уличная подворотная шпана, действующая по принципу: чем ближе к телу - тем больше хапнешь
"Киндерсюрприз" Кириенко, что ли "элита", тот же авантюрист Песков или Матвиенко с Володиным, хапающие миллионы без всякой меры?
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А ЦРУ никто не мешал
Sarkofag написал 31.01.2018 05:42
Чем Путин занимался весь прошлый год? Ловил навальнят на Тверской. 26 марта, 12 июня, 5 ноября. Тыщи две пацанов свинтили и всех оштрафовали.
А террористы спокойно в день его приезда 3 апреля в Питер взорвали бомбу в метро. 16 убитых, 60 покалеченных. Виноватых нет
А ЦРУ спокойно составляло "кремлевский доклад"
Есть у нас глава государства?
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Re: Почему сбежал Родченков?
На чистую воду! написал 31.01.2018 02:42
Уточнение: Синев умер 3 февраля 2016 года.
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Почему сбежал Родченков?
На чистую воду! написал 31.01.2018 02:24
Уважаемый автор! Почему же Родченков получил только одну грамоту от президента Путина за "успехи" на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне? Есть еще грамота от Путина 17 октября 2014 года за "успехи" на зимней Олимпиаде в Сочи? Да, самое главное позабыто! "30 января 2015 года указом президента России Путина Григорий Родченков был награжден орденом Дружбы, награждение проводилось заместителем министра спорта РФ П. А. Колобковым (нынешний министр спорта) на торжественной церемонии в Государственном музее спорта. На этой церемонии вручались награды за большой вклад в проведение, организацию и победу сборной России на Олимпийских играх в Сочи". А почему же потом сбежал в США заслуженный "грамотей" и орденоносец? "Опасаясь за свою безопасность, Родченков в январе 2016 года уехал в США. Вскоре после отъезда Родченкова скоропостижно скончались два человека, ранее входивших в состав руководства российского антидопингового агенства РУСАДА: Вячеслав Синев (февраля 2016 года) и Никита Камаев (15 февраля 2016 года). Впоследствии Родченков заявил, что накануне отъезда получил предупреждение об угрозе его жизни".
Как говорил Пончик из "Приключений Незнайки на Луне", "вот тебе и весь сказ!"
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(без названия)
стоик1112 написал 31.01.2018 02:22
Хозяин задумал меть шоблу сортирного Карлика?
.
Типа, повеселились ребята, пора на нары?
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Re: Re: С Письковым навечно
Трамблер написал 31.01.2018 01:54
Неужели Путин не понимает, что Россию уже почти выгнали с ЧМ-2018?? Она вложит миллиарды, построит в срок все спорт=объекты, но ее футбольной сборной там не будет
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Re: С Письковым навечно
Трамблер написал 31.01.2018 01:52
До Путина доходит как до осла. Если бы он после первого скандала с подменой мочи сразу выгнал Мудка и Жукова - не дошло бы до отстранения России от Олимпиады.
И сейчас ему нужно срочно разогнать правительство Димона
Это смазало бы эффект "кремлевского досье"
Но он же гордый, ити уеху мать
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Re: С Письковым навечно
Трамблер написал 31.01.2018 01:43
Ну так в списке еще два спикера = Валька-стакан и Вовка-майонез. Гребут миллионы немерено
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С Письковым навечно
без названия написал 31.01.2018 01:33
Это вряд ли. Если Песков поставляет ему девочек - как без него??
Слишком много знает
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(без названия)
!!!TOT QQ! VAM OQQ!!!&& написал 31.01.2018 01:27
"И есть там ключевая фраза: &#171;В американском полицейском боевике &#171;Над законом&#187; с участием легендарного Стивена Сигала (1989 г.) красной нитью проходит мысль &#8211; цитирую по памяти: &#171;Если появляется какая-то группа людей, деятельность которой нельзя проверить, она поднимается над законом&#187;.
У меня, к примеру, давно сложилось убеждение, что у нас такая &#171;группа людей&#187; &#8211; правительство РФ. Не знаю, как у вас."
- Таки и у нас и в амеропитекии власть фактически никому, кроме ворья и всяких банд из врагов народа - таки не подчиняется и подчиняться не будет! Амеропитеки свалили у себя три курятника, свернули на анвалидного бена ладена... Гы-гы! Власть, пока она власть - таки никогда не скажет никому того, что не хочет говорить и заставит тупых населюков делать то, что власти нужно! "Частная собственность" таки называется...То таки да...
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