Жду, когда Путин назовет Пескова "придурком"

Главный редактор ФОРУМа.мск. Ан.Баранов считает, что мне непременно надо прокомментировать пресловутый «кремлевский доклад», обрушенный Минфином США (ЦРУ) на головы ничего не подозревавшей мировой общественности.
При этом я должен был отбросить в сторону жену, детей, любовницу, детей от любовницы и еще одну знакомую в г.Мытищи, к которой как раз вчера собирался на молочный коктейль с продолжением.
Копание в американском минфиновском навозе никак не соответствовало моим эстетическим воззрениям, и поначалу я даже хотел заявить главреду решительный протест, переходящий в гнев и возмущение.
Об чем писать-то? В этом списке 210 фамилий - 96 долларовых миллиардеров, 114 госчиновников и других пресмыкающихся. Список подготовлен в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который дружище Трамп подписал еще в августе 2017 г.
Он не предусматривает прямых санкций против поименованно-заподозренных персонажей, но подвешивает их к потолку за очень чувствительные места. Глядишь - завтра начнут шмонать по их зарубежным счетам, виллам и прочим недвижимостям.
Об очень многих персонажах мы писали здесь ФОРУМе.мск не один раз. Вообще думаю, что янки пролистали наши «подшивки» за пяток лет и выбрали самые нужные фамилии. И не только мы писали, но и другие СМИ, а также ФБК правдоруба Леши.
Другое дело, что Кремль никак на разоблачения его коррупционеров и махинаторов не реагирует. Вон РБК и «Ведомости» выдали что-то не то, что хотела бы от них Администрация президента и - на тебе. Там быстро зачистили руководство.
Ровно два года назад, а именно 27 января 2016 г. я по просьбе коллег-журналистов обратился с Открытым письмом к своему тезке - действующему директору ФСБ А.Бортникову. Оно называется: «А глава «Газпрома» Миллер - не международный коррупционер?»
И есть там ключевая фраза: «В американском полицейском боевике «Над законом» с участием легендарного Стивена Сигала (1989 г.) красной нитью проходит мысль – цитирую по памяти: «Если появляется какая-то группа людей, деятельность которой нельзя проверить, она поднимается над законом».
У меня, к примеру, давно сложилось убеждение, что у нас такая «группа людей» – правительство РФ. Не знаю, как у вас. Оно ни в какой форме неподотчетно и неподконтрольно обществу, парламенту, да и вашему ведомству, как мне представляется, не очень. А потому там творятся чудеса, немыслимые даже в условной африканской республике Нихерагуа» (https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).
И что? Все правительство Димона вместе с ним самим оказалось в «кремлевском докладе». Со всеми его владельцами «запасных аэродромов» в странах НАТО. И миллиардерами типа Абызова и Кузнецова, декларирующими по 520-580 млн. руб. В то время как их любимый президент мог заработать в 2016-м только 8,8 млн.
Читайте и завидуйте - письмо словно вчера написано. Есть там и про Д.Пескова, женившегося на американской квартире своей третьей жены гражданки США Навки. В смысле, на ней самой женившегося, но это не меняет тела.
Есть и про вице-премьера по транспорту А.Дворковича, хоть и закончившего в Каролине Университет Дьюка, но ни бельмеса в транспорте не смыслящего. А ведь уже председатель Совета директоров РЖД. Не хило? Все, стало быть, наши железнодорожные секреты у «рыцарей плаща и кинжала» в Лэнгли, штат Вирджиния.
Или вот вопрос начальнику Лубянки: «На каком основании глава государственного концерна «Газпром» А.Миллер финансирует немецкий футбол?.. Позвольте, но ведь явно выпирают приметы коррупционных схем, столь характерных для «Газпрома», который даже церкви строит.
Почему сегодня во время беспрецедентных международных санкций, которыми Россию обложила и Германия, наши нефте- и газодобытчики должны кормить и поить неизвестный им футбольной клуб этой страны - ударной силы НАТО на европейском ТВД?» ((https://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).
Надо бы еще добавить, что, по подсчетам немецких журналистов, за последние 10 лет под видом спонсорской помощи любимой футбольной команде Гитлера «Шальке» наш «Газпром» перекачал в германские банки не менее 100 млн. евро. А вымирающим от бескормицы старичкам и старушкам велено «держаться».
Другое дело, что ФСБ это не всемогущий КГБ, не министерство, а всего лишь служба. И по своему статусу (только не падайте со стула) главный чекист страны ниже министра культуры Мединского. С его липовой диссертацией, непомерной любовью к Маннергейму и царским бюстам.
Распилить закрытую дверь болгаркой - это, пожалуйста. А наступить на хвост мелкому стряпчему аппарата Кабмина Барщевскому, скупающему квартиры в недружественной Латвии, это никак.
А про «небожителя» Миллера и говорить нечего. Увидите на базаре икону с его изображением - не удивляйтесь. Лучше купите, тем более что и он в «кремлевском досье».
О «хватательных рефлексах» мистера Пескова писано-переписано. Буквально 29 января ему посвящено на портале очередное эссе «Так какому богу молился «двойник Путина» в крещенской купели?» Он тоже украшение «кремлевского списка».
На загнивающем Западе или в богомерзкой Америке такой хапуга давно бы слетел с должности и давал показания. А он все умника из себя корчит…
Вчера на встрече с доверенным лицами президент В.Путин назвал публикацию «кремлевского досье» недружественным актом. Заодно обозвал «придурком» бывшего главу российского антидопингового центра Г.Родченкова.
С его подачи начались наши олимпийские беды и невзгоды. Нет, когда-то он был хорошим борцом с допингом, даже почетную грамоту от Владимира Владимировича за лондонскую Олимпиаду 2012 г. получил. Зато теперь нехороший человек, редиска.
И вот я думаю: сколько еще, кроме немереных сотен миллионов рублей, 7 квартир, двух домов, четырех иномарок, земельных участков и прочих богатств должен хапнуть «усатый нянь», чтобы хозяин назвал его «придурком»?
А. Головенко, автор статьи написал 31.01.2018 09:56
Но фишка в том, что Песков плохой секретарь. Его обязанности не прописаны ни в одной инструкции. Поэтому он ведет образ жизни сибарита и постоянно подставляет своего шефа
Как-то журналисты заметили в окружении Путина новенькую красотку с фотоаппаратом и опознали в ней фотомодель Яну Лапикову, участницу конкурса "Мисс Москва"
В соцсетях пошли шуточки. Как отреагировал Песков? Он заявил, что пришлось взять эту девицу личным фотографом Путина, потому что на "такие деньги никто не шел"
Ну не придурок ли?
Катушка зажигания написал 31.01.2018 09:40
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед777ДальССкий написал 31.01.2018 09:24
Чуть не обоССцался, дажЪ...
Это хохло-***** сам себя в очередной раз в рiдну жепку оттрахал, огА!
С первых строчек он успел и отсосать у чОбанова, и его же и = заложить.
Мол : "это не я!"" это чОбанов меня принудил!"
КлаСС! МаССтерство щекиста-вазаПравдиста с годами только крепче становится , да = шУрык?
.
ну это ладно, к тебе в очередной раз один и тотже вопроСС.
Какой?
А ты не напрягайся, раССлабься, всЁ тот же, только вот сейчас посчитаю сколько ты успел к очередной своей блевонтине левых камеинов сдрочнуть, и рейтинг накликать, и тогда скаужуууууу, щаааааас...
Ну вот, из семнадцати постов = 13 ТРИНАДЦАТЬ !!! левотной блевоты от ГовновЁнки,
и самое интереССное , что все сдвоенно-строенные-счетверЁнные посты до тупости одинаковы, и с одних айпишников.
А рэйтинг он уже надрочил себе аж в 65 просмотров, чего к этому часу и весь реССурс-то в купе не имеет.
БЛЕАТЬ! До чего же ТУПАЯ И ЖАДНАЯ ЭТА ХОХЛОБЛЯДЬ!
( задам-задам, вопроСС, чуть по-позжЕЕ и снова ты будешь вертеться и удалять
его...
Николо Питерский написал 31.01.2018 08:58
Николо Питерский написал 31.01.2018 08:55
Николо Питерский написал 31.01.2018 08:51
Но у вас же в Штатах осталась приличная квартира, почему вы ее не продали, а обманули нашего президента?
Сейчас вы ее уже много лет сдаете, получая приличные бабки. Это честно?
"путин" написал 31.01.2018 08:32
Ждождождьджь написал 31.01.2018 08:00
Но одна мысль интересна: поднявшись над законом теряешь его силу.
Господство - балансирование; в форме диктатуры - баланс на лезвии.
Господствующий - не значит правящий, зачастую - даже не управляющий, а лишь тупо держащий.
Править - управлять в формате сложившихся общественных отношений, где закон - точка сборки всех р всяческих социальных опор.
Неприкасаемые неприкаянными и будут.
Sarkofag написал 31.01.2018 06:14
Потому что все прибыльные предприятия, промыслы, метзаводы, рудники, шахты - все выведено в оффшоры
Все эти продуктовые монстры - "Пятерочки", "Глобусы", "Магниты", "Ленты", "Метро" - все в оффшорах. Однажды они по команде перестанут завозить в Москву и города страны продовольствие и голод населению обеспечен
Собянин - ты ради них разоряешь мелкую розницу?
Sarkofag написал 31.01.2018 06:09
Значит, мошенничал, недоплачивал людям, накалывал и разорял конкурентов
И зачем нормальному не е-бнутому человеку миллиард долларов? Это не элита - это действительно "гавно нации"
Sarkofag написал 31.01.2018 05:50
"Киндерсюрприз" Кириенко, что ли "элита", тот же авантюрист Песков или Матвиенко с Володиным, хапающие миллионы без всякой меры?
Sarkofag написал 31.01.2018 05:42
А террористы спокойно в день его приезда 3 апреля в Питер взорвали бомбу в метро. 16 убитых, 60 покалеченных. Виноватых нет
А ЦРУ спокойно составляло "кремлевский доклад"
Есть у нас глава государства?
На чистую воду! написал 31.01.2018 02:42
На чистую воду! написал 31.01.2018 02:24
Как говорил Пончик из "Приключений Незнайки на Луне", "вот тебе и весь сказ!"
стоик1112 написал 31.01.2018 02:22
.
Типа, повеселились ребята, пора на нары?
Трамблер написал 31.01.2018 01:54
Трамблер написал 31.01.2018 01:52
И сейчас ему нужно срочно разогнать правительство Димона
Это смазало бы эффект "кремлевского досье"
Но он же гордый, ити уеху мать
Трамблер написал 31.01.2018 01:43
без названия написал 31.01.2018 01:33
Слишком много знает
!!!TOT QQ! VAM OQQ!!!&& написал 31.01.2018 01:27
У меня, к примеру, давно сложилось убеждение, что у нас такая «группа людей» – правительство РФ. Не знаю, как у вас."
- Таки и у нас и в амеропитекии власть фактически никому, кроме ворья и всяких банд из врагов народа - таки не подчиняется и подчиняться не будет! Амеропитеки свалили у себя три курятника, свернули на анвалидного бена ладена... Гы-гы! Власть, пока она власть - таки никогда не скажет никому того, что не хочет говорить и заставит тупых населюков делать то, что власти нужно! "Частная собственность" таки называется...То таки да...