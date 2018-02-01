О чем говорит "Кремлевский доклад"?

В основном о том, как крупно упустил шансы сам Кремль
Осмыслим смешной «Кремлевский доклад» минфина США. Главное, о чем он говорит – о том, что янки не намерены рисковать своей жизнью за Украину. Все ахи пропагандонов насчет «третьей мировой» 2014 года сегодня выглядят посмешищем.
***
Чисто поверхностное толкование: мол, США чохом объявили всю высшую чиновную знать РФ и всех ее магнатов-олигархов врагами Америки для того, чтобы их напугать. Мол, в любой момент вас прищучить можем.
Но, с точки зрения Максима Калашникова, на деле вышло смещно и сработало как раз на Путина. Видите: янки всех вас готовы раздеть и превратить в изгоев. Даже тех, кто так старался выслужиться перед США (Дерипаску, Шувалова, Суркова, Фридмана, Авена, Грефа). Более того, не помянув Набиуллину и Чубайса с Кудриным, Вашингтон сделал идиотский с любой точки зрения шан: «спалил» своих коллаборационистов. И не сделал ничего, чтобы внести раздоры и раскол в расейскую «илитку». Наоборот, он ее сплотил.
Нам говорят, будто Трамп просто кинул Конгрессу формально-издевательски сформированный список: нате, мол, и отстаньте. Возитесь сами. Мне же это говорит лишь об одном: бомонд Соединенных Штатов не собирается воевать за Украину. На самом деле, Кремль с 2014 года имел на сем направлении практически полную свободу рук. И то, что он не использовал шанс весны 2014-го и потом поперся воевать в Сирию – исключительно его «мудрость». Он сам себя переиграл.
Факт таков: РФ (ежель глядеть с точки зрения Запада) оторвала Крым от Украины. Но ничего за это Москве не будет. Как не было ей же за отрыв Южной Осетии от Грузии в 1992-2009 годах. Или как Германии за Судеты и Австрию в 1938-м.
Так же можно было брать хоть один Юго-Восток (Новороссию), хоть Киев. Операция была бы сравнима по затратам с Сирийской авантюрой. Но с гораздо большим толком.
***
Факты таковы: несмотря на вопли и сопли, через 4 года после крымской операции и начала войны в Донбассе, США (флагман Запада!) так и не решились:
- На поставки Киеву полноценного боевого оружия.
- На создание фиктивного консорциума банков, которые (под видом частных ссуд, а на самом деле – на эмиссию ФРС) прокредитовали бы войну Украины с РФ по образу и подобию войны Японии против Российской империи в 1904 году. Или, как вариант, войны только отделившейся Польщи против Советской России в 1919-1920 гг.
- На отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT, как это сотворили с иранцами.
- На замораживание валютных активов РФ на Западе (аналог ареста валютных резервов ЦБ Казахстана и замораживание авуаров Ирана).
- На показательные изъятия богатств у нескольких (но не у всех!) высших чиновников РФ и магнатов-олигархов.
- На предание гласности счетов «элиты» РФ в Швейцарии.
- На отказ от закупок нефти из РФ.
- На жесткие санкции по отношению к покупателям ценных бумаг государства РФ.
- На учинение сильной девальвации рубля перед выборами ВВП (что вполне достижимо, учитывая число нерезидентов на Московской бирже).
- На запрет поставок к РФ «генетики» (селекционных семян, племенного скота) и ветеринарных лекарств.
- На долгое и яростное обрушение мировых цен на нефть.
***
Все это говорит о том, что США действительно уже далеко не те, что были еще в 1980-х годах. Не говоря уж о более ранних периодах их истории. И если Москва не нападает на страны-члены НАТО (что для нас бессмысленно), то на деле она имеет почти полную свободу действий на пространстве исторического СССР. Ограничения состоят лишь в экономической немощи, управленческом бессилии и политической трусости самой Москвы. Уже видно, что Америка опасается слишком сильных шагов. Она вообще не желает рисковать, а тем более – из-за Украины.
***
Ни одно из моих опасений 2014 года насчет резких ударов по экономике и «элите» РФ не оправдалось. Зато полностью подтвердился тогдашний вывод Максима Калашникова: Америка, как остальные страны Запада, НИКОГДА не будут влезать в войну из-за каких-то «младших европейцев» или «недоевропейцев» с тем, кого нельзя безнаказанно расстрелять бесконтактным способом. Они никогда не рискнут довести дело до порога ядерно-ракетного конфликта, если дело касается холуев-лимитрофов.
Об этом свидетельствует немалый исторический и современный опыт.
В 1938 году Запад «проглотил» присоединение Австрии и Судет к Германии, а затем – и раздел немцами Чехословакии. Даже призрачная угроза бомбовых ударов немцев по Парижу и Лондону лишила западников всякого желания защищать чехов.
В 1939-1940 годах СССР оторвал изрядные куски территории западных лимитрофов: Румынии и Финляндии. (Румынию раздирали на пару с Венгрией – она отторгла Трансильванию). Запад не решился кидаться в войну со Сталиным за парочку своих вассалов, дальше бумажных планов авианалетов на бакинские нефтепромыслы у англичан с французами не пошло.
В 1939 году англичане и французы ничем не помешали немцам, захватившим лимитроф Антанты – Польшу. Хотя отмобилизованные армии Британской империи и Франции стояли на границах Германии. Они спокойно смотрели, как Гитлер расправляется с поляками.
В 1956 году Запад, обладая колоссальным превосходством над СССР по части ядерного оружия и его носителей (ракет межконтинентального класса у нас еще не было) не пришел на помощь восставшим венграм. Москва подавила их.
В 1962-м Америка, пока еще подавляюще превосходя СССР по ядерно-стратегическому потенциалу, имея практически полное господство в мировом океане, не решилась на операцию по уничтожению советской группы войск на Кубе и захвату острова. Американцы смертельно трусили пропустить даже одиночный ядерный удар по своей территории. А в обмен на вывод русских ракет средней дальности с Кубы янки убрали свои РСД из Турции и с Сицилии.
В 1968 году они не шелохнулись, когда чехи пытались отложиться от Варшавского договора. СССР свободно подавил Пражскую весну.
Да, в ответ на захват Ираком Кувейта в 1990-м Запад показательно разгромил Ирак. Но лишь потому, что Ирак не обладал ни ядерным оружием, ни ракетами, достигающими США и Европы. И еще потому, что Запад юыл уверен в невмешательстве СССР.
Зато в 1992-м Запад снес отрыв Приднестровья от Молдавии, Абхазии – от Грузии.
А в 2009-м Запад послушно «проглотил» то, как Москва несколько урезала территорию Грузии.
В 2014-м Запад впал в ступор от операции в Крыму и так же мог впасть в оцепенение от ввода войск РФ на территорию Новороссии – Юго-Востока б.УССР.
Дополнительное доказательство из косвенных: Запад ничего не смог сделать, когда КНДР открыто начала создание ядерного оружия и арсенала дальнобойных ракет. Никакой войны против КНДР Запад первым не начнет.
***
Из всего сказанного делаем выводы.
Никакой «войны не на жизнь, а насмерть» с РФ Америка, как теперь видно, не ведет.
Вопли официозной кремлевской пропаганды об угрозе ядерной войны в 2014-м из-за Украины, равно как и теперешние ахи по поводу «тотальной гибридной войны Запада против России» яйца выеденного не стоят. Они – свидетельство глупости и трусости «илитки».
Вместо того, чтобы нанести Западу реальное поражение, создав Новороссию и прекратив оставшуюся Украину в своего вассала, Кремль переиграл самого себя. Теперь уже реально лишившись всякого контроля на Северным Причерноморьем, оставив в руках Киева самые развитые промышленные региона Левобережья, получив наглухо блокированное Приднестровье. А заодно – теперь уже наглухо антирусскую Украину с неплохой армией. А плюс к этому – Крым, ставший «черной дырой» для экономики РФ, ставший регионом, страдающим от нехватки преснойводы и засоления почв.
В результате Кремль получил экономический кризис у себя дома и еще одну «черную дыру» для денег и ресурсов – в Сирии.
В итоге режим РФ сам себя запугал и завел в тупик, Америка, конечно, воевать не собирается. Но Украину теперь так просто не возьмешь, а экономика США растет темпами вдвое большими, чем россиянская. Да и по части научно-технического развития, в области новой промышленной революции Запад безбожно обгоняет Москву.
А она осталась у разбитого корыта. И хотя ВВП тактически явно выиграл в случае с «Кремлевским докладом», стратегически он игру безнадежно продул.
По мере экономического ослабления РФ, по мере усугубления ее осталости в науке и технике, янки будут смелеть.
Светослав....................... написал 01.02.2018 10:22
.
Depilat написал 01.02.2018 10:17
Ты Максим-пулемет охолонь - водички залей. Фактически, наступление в Донбассе было остановлено окриком из Вашингтона - "Не делать коридор!".
m-arat написал 01.02.2018 10:17
Пафнутий..(а.2) написал 01.02.2018 10:06
Браво Володя!
Теперь тебе можно смело бежать в чекистскую кассу за очередными 30-ю серебрянниками.
А если по-делу, то дела красных гестаповцев очень плохи.
Ничего комитетчикам не поможет.
Дни нелегитимной гэбэшной хунты сочтены.
Америка постепенно шаг за шагом раздавит недобитую большевистскую гниду.
Слава США!
Чиновник написал 01.02.2018 09:42
TomirisLer написал 01.02.2018 09:42
стоик1112 написал 01.02.2018 09:08
Так опозорить Россию может только выродок?
ekateriMop написал 01.02.2018 08:59
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избрание кажется безотлагательно самый актуальный- это Монеро - а пулы из легких- Майнергейт судя из этой статьи.
Кто-нибудь думает иначе. Посоветуйте.
ekateriMop написал 01.02.2018 06:32
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избрание кажется безотлагательно очень актуальный- это Монеро - а пулы из легких- Майнергейт судя из этой статьи.
Кто-нибудь думает иначе. Посоветуйте.
((( норд - ман ))) написал 01.02.2018 06:02
1. Я писал в 2014-15 годах, что наступит время, как это было в экс-Югославии, когда США полностью возьмут на себя инициативу от Германии и Франции в урегулировании войны.
====================
На территории (распавшейся к тому времени 2 года как) б.Югословаии - была попытка совкового реванша.
С нарывом на масштабную войну с наземной операцией, к чему сербы, собственно, и готовились неслабо с 1945-го года.
Им показали АЛЬТЕРНАТИВУ.
Штаты пресекли развязанную сербами этническую резню в центре Европы.
...
===============
Это произошло в нашей войне с РФ летом 2017 года, когда был назначен Волкер. Теперь нормандский формат - полностью в спящем (вспомогательном) положении.
США вводят (и будут в дальнейшем) санкционный пакет за пакетом. США поставляют в открытую летальное оружие Украине. США ведут напрямую переговоры с РФ о ее капитуляции.
===================
Украине не особенно нужно оружие.
Вот системы связи и контр-артиллерийские радары - очень им помогают.
Вообще - повторю в 159-й раз - чекистня ломанулась в Украину вследствие своих собственных проблем, чтобы НАРВАТЬСЯ.
...
================
Вообще-то, США с самого начала войны были определяющей силой, которая играла на стороне Украины. Но роли распределены были так, что Германия и Франция должны были заговаривать зубы агрессору, чтобы он не шел дальше. Германия и Франция не вызывали отторжения у РФ в первые годы войны. США (и Канада) в это время помогали Украине строить сильную армию. США не было смысла банковать в игре в открытую, пока Украина не была достаточно сильна в военном плане.
====================
Главными потребителями россиянских сырьевых товаров являются Германия и Голландия.
У Штатов - очень маленький оборот с РФ-ией (хотя и ценный технологически, вплоть до без-альтернативности).
...
=================
2. О санкциях ЕС.
ЕС не будет вводить дополнительные санкции (или ограничится декоративными). Все, что тебуется от ЕС в сегодняшней ситуации - это продлевать свои санкции дважды в год на очередные 6 мес. Так как
а) см. п.1. Роль ЕС больше не ведущая в нашей войне (даже на публику - не ведущая).
б) ЕС наложит на РФ косвенные санкции, тем самым присоединившись к США. Это значит, что сегодня во всех банках и финансовых компаниях ЕС санкционно-процедурные офицеры ознакомят все отделы банков и крупных клиентов со вчерашним кремлевским списком (и закрытой его частью) и предупредят о том, что риск операций с этими людьми и их компаниями может привести к потенциальным штрафам Минфина США (а это могут быть многомиллионные и многомиллиардные штрафы).
==============
Самым крупным событием в надвигающейся 4-й Мировой Войне был отказ Европы заключить транс-атлантический торговый договор (т.н. "экономическое НАТО").
Из-за цивилизационных противоречий, определяющих своей сутью формат будущего мира.
Отказ от такого договора - определяет формат будущей войны.
...
=============
3. НАТО.
В связи с тем, что США открыто взяли инициативу вокруг Украины в свои руки, то через несколько лет, когда придет время Украины вступать в НАТО, члены НАТО будут ориентироваться на мнение США (которые за). От Франции и Германии будет требоваться только не быть против, как в 2008-м. И они не будут против.
Колесо Истории, однако.
===============
НАТО - это инструмент (средство), а не цель.
Вы вообще не рассматриваете два ценнейших для ведения войны (противостояния) фактора:
- время,
- вариативность (возможность управления).
А по поводу "колеса истории", логика происходящего - исходя из моего понимания возможностей - может проделать с этим колесом такой поворот, который мало кто видел с своем самом страшном сне.
DustinFeert написал 01.02.2018 05:58
https://eduhelp945434737.wordpress.com/
((( норд - ман ))) написал 01.02.2018 05:39
Никакой «войны не на жизнь, а насмерть» с РФ Америка, как теперь видно, не ведет.
Вопли официозной кремлевской пропаганды об угрозе ядерной войны в 2014-м из-за Украины, равно как и теперешние ахи по поводу «тотальной гибридной войны Запада против России» яйца выеденного не стоят. Они – свидетельство глупости и трусости «илитки».
==============
Какой Вы глупенький.
Путлер всеми силами нарывался на войну с Западом.
Запад не пошел воевать на поле путлера.
Потому что на этом поле у путлера сильные позиции, и они сами не малыши, чтобы их разводили.
Поэтому война ведется другими методами в другой вообще плоскости.
MihailSeink написал 01.02.2018 03:21
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!!!TOOQQ!JA--TOT-BOG!!!& написал 01.02.2018 02:44
- То таки Калаш - не будь дураком! Путин делал, делает и будет делать то, что нужно Газпрому! А если Газпрому с-ная территория к-л "юкрейнистан" таки нинах не нужна, а Сирия с ее нефтью нужна, то он за Сирию и будет воевать! И чтобы какие-то катарчане не путались под ногами со своими газопроводами... А какие-то там кастрюлеголовые каклы - таки Газпром и путина наверное, совсем таки не интересуют... То таки да...
Калаш ешь не обляпайся написал 01.02.2018 02:27
1. Я писал в 2014-15 годах, что наступит время, как это было в экс-Югославии, когда США полностью возьмут на себя инициативу от Германии и Франции в урегулировании войны. Это произошло в нашей войне с РФ летом 2017 года, когда был назначен Волкер. Теперь нормандский формат - полностью в спящем (вспомогательном) положении.
США вводят (и будут в дальнейшем) санкционный пакет за пакетом. США поставляют в открытую летальное оружие Украине. США ведут напрямую переговоры с РФ о ее капитуляции.
Вообще-то, США с самого начала войны были определяющей силой, которая играла на стороне Украины. Но роли распределены были так, что Германия и Франция должны были заговаривать зубы агрессору, чтобы он не шел дальше. Германия и Франция не вызывали отторжения у РФ в первые годы войны. США (и Канада) в это время помогали Украине строить сильную армию. США не было смысла банковать в игре в открытую, пока Украина не была достаточно сильна в военном плане.
2. О санкциях ЕС.
ЕС не будет вводить дополнительные санкции (или ограничится декоративными). Все, что тебуется от ЕС в сегодняшней ситуации - это продлевать свои санкции дважды в год на очередные 6 мес. Так как
а) см. п.1. Роль ЕС больше не ведущая в нашей войне (даже на публику - не ведущая).
б) ЕС наложит на РФ косвенные санкции, тем самым присоединившись к США. Это значит, что сегодня во всех банках и финансовых компаниях ЕС санкционно-процедурные офицеры ознакомят все отделы банков и крупных клиентов со вчерашним кремлевским списком (и закрытой его частью) и предупредят о том, что риск операций с этими людьми и их компаниями может привести к потенциальным штрафам Минфина США (а это могут быть многомиллионные и многомиллиардные штрафы).
3. НАТО.
В связи с тем, что США открыто взяли инициативу вокруг Украины в свои руки, то через несколько лет, когда придет время Украины вступать в НАТО, члены НАТО будут ориентироваться на мнение США (которые за). От Франции и Германии будет требоваться только не быть против, как в 2008-м. И они не будут против.
Колесо Истории, однако.
Robertapent написал 01.02.2018 01:02
https://eduhelp945434737.wordpress.com/
Пу из ОПГ написал 01.02.2018 00:46
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Смотрим сюжет:
"youtube.com/watch?v=KpAhSQDuDWo"