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Московский листок

Крутой поворот истории: теперь новые 70-е?

Опубликовано 07.02.2018 автором в разделе комментариев 26

сша война рф
Крутой поворот истории: теперь новые 70-е?

Не знаю, означает ли нынешний шторм на фондовом рынке США началом новой (с 2008 г.) волны глобального кризиса. Но в данном случае это неважно: новый виток кризиса лишь ускорит те события, что произошли с 1 февраля 2018 года.

В тот день произошел резкий поворот истории. Вопреки ожиданиям самой "элиты" РФ пресловутый "Кремлевский доклад" не привел к введению личных санкций-конфискаций, к отбиранию валютных резервов РФ, к отключению системы "СВИФТ" в РФ, к девальвации рубля накануне «выборов», к запрету на покупку российских долговых бумаг и т.д. Реакция расейской знати - нервный смех облегчения. "А мы-то боялись! Путин снова всех переиграл!" 

Но что это означает? 

 

АМЕРИКА СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ 

Любая гипотеза или теория проверяется практикой.

Выскажу первые свои выкладки. США решили сосредоточиться на собственном обустройстве, на "сосредоточении", на своем варианте перестройки. То есть, американцам провести грандиозную новую индустриализацию Соединенных Штатов и возвращение в страну больших корпораций, построить в ней новую инфраструктуру на полтора триллиона долларов, добиться рывка в развитии науки и техники.

Дональд Трамп протолкнул самую грандиозную налоговую реформу в истории Соединенных Штатов – снижение налогов на прибыль компаний с 35-ти до 20%. Цель – вернуть производство в страну, покончить с бредом «постиндустриализма». Снять с производителей бремя содержания оравы дармоедов, негров, эмигрантов и т.д. Здесь Трамп сильно смахивает на Рейгана. Но он же намерен запустить и грандиозную программу строительства новой инфраструктуры, на полтора триллиона долларов. Нарастить военные заказы. И здесь Трамп похож уже на кейнсианца Рузвельта Второго. Если Рейгану было наплевать на уход промышленности из страны и на ее упадок, то Трамп – случай как раз обратный.

Дело в том, что американцам придется на несколько лет столкнуться с тяжелой проблемой нарастающего дефицита казны. Ибо сокращение налогов и рост затрат – не фунт изюму. С точки зрения Максима Калашникова, американская знать в этих условиях решила на время отказаться от дорогостоящих внешнеполитических затей. Смещение Путина? Это ведь хаотизация РФ, причем с последующей хаотизацией Евразии. Дорогое удовольствие: США придется применять войска, решать проблемы с ядерным оружием РФ, устраивать новые протектораты. Как ни крути – а дорогое удовольствие выходит. В условиях сложной перестройки внутри Заатлантической республики – еще и опасно.

Ведь Трамп отличается от адепта свободы международной торговли, Рейгана (1980-1988 гг.) тем, что строит протекционизм, экономический национализм. Ему еще предстоит торговая война с Китаем, уравнивание условий взаимного доступа на рынки друг друга. Это означает и решение возникающих внутренних проблем…

Если это верно, то положение мне напоминает уже 1970-е годы. 

 

САМИ СГНИЮТ? 

Если мои догадки верны, то хозяева Америки решили РФ оставить в покое, как и СССР начале 1970-х годов. Пускай в Москве наслаждаются "великой победой", как ею наслаждался Брежнев в 1975-м. Пускай в Москве вещают о победе «хитрого плана» и возвращении советского величия, вычисляя, когда Соединенные Штаты развалятся. 

Для американцев это – белый шум. Они считают: «Сами сгниете, почив на лаврах». С их точки зрения, успокоенный «великой победой», бомонд РФ ничего не станет делать. Он законсервирует сырьевую экономику клептократии и мракобесия. Продолжая исправно гнать во внешний мир необработанные природные ресурсы и отгоняя деньги в западные банки, в заграничные активы. Начав политические репрессии и «закручивание гаек» в РФ, строя золотые статуи своим бонзам и надувая китчевый культ личности, сам расейский бомонд выдавит из страны лучшие мозги, покончит с наукой. Доведет до упадка образование. Передушит частную инициативу. Чудовищные расейские «суды», выносящие приговоры то по указке мародеров-следователей, то в зависимости от фаз луны, обожающие ломать судьбы людей, затерроризируют врачей, преподавателей, простых обывателей.

Подобно брежневскому СССР, Эрэфия, гонясь за внешними признаками великодержавия, расточит свои ресурсы на поддержку всяких сирий, ливий и суданов. Вместо того, чтобы развивать собственную страну, строить в ней заводы, дороги и умную инфраструктуру, власть истратит триллионы на «будущее Сирии» и тому подобное. Тем более, что заморские войны и «помощь союзникам» - отличные поля приложения сил для казнокрадства, для жирования кучи генералов и чиновников. Впрочем, это уже было при Брежневе. В коренной России тогда – запустение и бездорожье, очереди за вареной колбасой, талоны на продукты в иных регионах уже с 1978 г., но зато миллиарды уходили на помощь мозамбикам, анголам, вьетнамам, египтам, эфиопиям и т.д. А потом – и на войну в Афганистане.

Тем более, что РФ – это не мощный Советский Союз с его 10% глобального продукта. РФ – всего лишь менее двух процентов, да темпы роста экономики – в полтора раза ниже среднемировых. В таких условиях Москва расплещет свои ресурсы намного быстрее, чем Брежнев. 

 

ПОСЛЕ ОТСТРОЧКИ 

К моменту нового обострения, когда снова встанет вопрос "Кто кого?" США окажутся державой, прошедшей через обновление и перешедшей в новое качество по части производства, науки, техники и "умной" инфраструктуры. А РФ превратится в выгнившее изнутри дерево. С сырьевой экономикой, чудовищной коррпупцией, полоумными "судами", зонами для инакомыслящих, с состарившимся и поглупевшим населением, с пришедшей в упадок наукой и горами оружия, которое не пригодится. С изношенной и устаревшей инфраструктурой.

(Посмотрите на историю с потерей Су-25 в Сирии. Отсталость РФ уже налицо: она вынуждена применять устаревшую машину 70-х годов вместо вооруженных беспилотных машин, коих у Москвы до сих пор нет).

А пока Америка сосредотачивается и решает внутренние проблемы под водительством Трампа, ей не до рискованных внешнеполитических операций. Не до возможных мегазатрат в случае падения Путина и возникновения хаоса в Евразии. Да и удобно сохранить РФ в ее нынешнем, вертикально-духоскрепном виде. На США такая РФ первой не нападет (как и СССР 70-х), но зато послужит стимулом для развития самой Заатлантической республики, пугалом для оправдания растущих ассигнований на ВПК и как образ удобного "внешнего врага". 

Пока сама Америка не обретет новую силу. 

Вот тогда и грянут решающие события. Сдается мне, что хозяева США свернули события на траекторию "новых 70-х" вполне сознательно. Обязан опять поздравить В.Путина с большой оперативно-тактической победой, но стратегически он проиграл. Ибо РФ не умеет сосредотачиваться. Она-то сможет провести новую индустриализацию?

Если нынешний шторм на американском фондовом рынке перерастет в бурю нового мирового кризиса в финансах и экономике, то все указанные здесь тенденции только ускорятся. Трамп получит резко упавшее в цене сырье и сговорчивость населения. А что еще нужно для создания новой американской индустрии и возвращения рабочих мест в Америку. Москва же получит баррель по 40 долларов и крах сырьевой экономики.

Верны ли наши выкладки? Продолжим тему в следующей статье.

(Продолжение следует)



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Всего комментариев к статье: 26
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да мед пить
Устами Максютки написал 07.02.2018 12:01
И все у него по полочкам разложено, да концы с концами сходятся. Тут и благодарность своему шефу пу(как же,без лизания никак). И немного его же пожурил(чтоб тот не задирался). Вот это стратех. Вот это умище. Сына назову максюткой.
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(без названия)
ф.а.н.т.о.мас написал 07.02.2018 11:56
Утверждение Калашникова про "Реакция расейской знати - нервный смех облегчения." опровергает информация с этого же сайта в заметке "Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за "кремлевского доклада"" https://forum-msk.org/material/news/14317365.html
Просто ожидания Калашникова о том, какими должны бы быть санкции, не оправдались. Американцы оказались умнее Калашникова.
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(без названия)
нехочу написал 07.02.2018 11:32
Бойкот выборов. День мертвых, даже на улицу не выходить. Пусть мерзкие копрофаги ползут выбирать некрофила.
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(без названия)
вася опять 25 написал 07.02.2018 11:07
Я пессимист,и думаю,что везде в мире будет по сценарию фильма "Книга Илая" или рассказа "Сон Ляхова". Так что - тушенка-патроны и подальше от населенных пунктов,особенно больших...
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(без названия)
вася опять 25 написал 07.02.2018 11:03
Максим все правильно описал. Добавлю только,что это падение акций в США продлится недолго и будет еще один значительный рост и все будут радоваться и плясать,что все позади,а потом будет ОБВАЛ фондовых рынков - всего и акций и облигаций и всех бумаг. Сценарий Великой депрессии 30-х годов,но намного хуже,потому что тогда были разные экономические зоны независимые друг от друга и с помощью военного захвата(2-я мировая) удалось выкарабкаться. А сейчас -одна экономическая зона- долларовая,мировая. Что будет и как выберутся- не знаю. Но нефть упадет до 5 долларов вполне возможно. Мир сильно изменится.
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Re: Бла-бла
док написал 07.02.2018 11:01
Есть расхождение между восприятием и истинным положением дел.." - тяжелейшее инфекционное заболевание - клещевой энцефалит. Вирус поражает головной и спинной мозг, вызывает сильную интоксикацию и поражает ЦНС. Тяжелые энцефалитные формы способны привести к параличу, умственным расстройствам и даже летальному исходу.
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(без названия)
лучший друг написал 07.02.2018 10:52
Максимке надо вместе с Лукьяненко фантастику для прыщавых подростков писать
оба получурки с украинскими фамилиями, оба - российские фашисты....
Ответить
Ржака. С дешевых россiян сдерут налог на Луну
Светослав.............................. написал 07.02.2018 10:42
Некто В.Уваров, в 2014-2016 гг. занимавший табуретку директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации, предложил ввести на россiи так называемый лунный оброк.
.
Поскольку идея самостоятельной реализации лунной программы и создание национальной околоземной станции потребуют от Сколенвстана привлечения 38 миллиардов долларов, или 2,15 триллиона фублев, а Просто Денег Нет (С), Уваров предлагает обложить россiйскую биомассу добровольным "лунным оброком":
.
"Что, если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек. Получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 фублев в месяц" -- строит коварные планы по облегчению карманов дешевых россiян космический наногений Уваров ))
.
Ответить
Полудурошному ымперскому шизоиду Максютке Кал
Светослав.............................. написал 07.02.2018 10:40
\\\САМИ СГНИЮТ?
Если мои догадки верны, то хозяева Америки решили РФ оставить в покое, как и СССР начале 1970-х годов...///
.
Максютка, все твои догадки как фуфлоролуха попадают строго пальцем в твой любимый дирижабль на конной тяге. В реальности фактически вся верхушка Пидарации объявлена вонючками, из-за чего они уже начали ощутимо терять в бабле и репутации -- падают акции, срываются крупные сделки, в том числе по оборонке, Западные банки начинают крутить носом и отказывать в обслуживании и тэдэ и тэпэ. Санкции и нестабильность на россiи как их следствие будут только нарастать.
.
\\\...Ему еще предстоит торговая война с Китаем, уравнивание условий взаимного доступа на рынки друг друга. ///
.
Хочешь я тебе, клиническому поц-фуфлорологу, расскажу, во шо выльются терки США с Китаем для вас? Вследствие внутреннего напряга из-за уменьшения притока бабла Китаю придется решать проблему выпуска пара. И решит он ее путем экспансии на малозаселенные территории соседей -- угадай с одного раза на чьи именно. Вы потеряете контроль над Зауральем, а следовательно за нефте-газовыми трубами, на которыхЪ только i стоiтЪ розсiя-матужка. А это конец, Максютка. Бежать некуда, придется вам резать и рвать себе подобным глотки за место под солнцем.
.
Ну а мы, как и обещали, будем наблюдать это потрясающее реалити-шоу под пивко с креветками ))
.
з.ы. Маск запустил на своем тяжелом "Соколе" к марсу "Теслу" -- как и обещал. А у вас на нынешний год запланирован всего ОДИН запуск "Протона", и тот военный ))
.
Ответить
Бла-бла
Волковс написал 07.02.2018 10:39
Есть расхождение между восприятием и истинным положением дел. В экономике - полная шопа. А вот идеологическое состояние населения - вызывающе заносчивое. Это сочетание очень опасно. Люди не воспринимают опасности. После инъекции крымнаша и пр. овна - состояние эйфории и пофигизма. Автор тоже кстати траванулся на всю голову. И так и не видит прямой причинно-следственной связи. Ну, с Карфагеном была та же проблема. Ничто не ново...
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вот это правильно!
просто парень написал 07.02.2018 09:53
Пока постсоветский дебил бегает по комментариям и гадит насайтах, Трамп работает на размножение тупых дебилов-националистов. А буржуйская шобла Путина-Лазара продолжает строить православный Мордор, в котором "гуские насыоналисты" изображают русский народ.
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Крутой поворот истории: теперь новые 70-е?
*** написал 07.02.2018 09:52
да-да, новой эры.. только, кто теперь Рим, кто Иудея, кто Тит, что будет со Вторым Храмом (Первый разрушен 5 декабря 31г.), ну и далее по списку.. ни одного "камня на камне" (продолжение следует?)
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(без названия)
mara-t написал 07.02.2018 09:46
Для таких стран как рф,иран,кндр лучше ни от кого не зависеть и развивать все отрасли у себя внутри-технологии,сел-хозяйстао,тяжелую промышленость.а вот для сша наверно главное высокие технологии,науки.всю начинку станков,машин сложнейшую производить у себя,лучшие школы,университеты,условия для ученых,инженеров у себя.а перерабатывающую промышленость,сборку на местах рвспологать по всему миру-это и есть влияние на мир и зависимость мира от сша.и чем больше опутывать мир тем безопасней в случае сбоев в какой нибудь стране.
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(без названия)
занозисти написал 07.02.2018 08:27
Объясняю для тупых дегенератов
США и запад живет именно из за того, что постоянно проходит через кризисы и самоочищается.
В отличии от социализма , где коммунисты типа Брежнева, Сталина, Путина сидят до смерти а потом происходит кризис революция с развалом страны.
СССР развалился именно из за кризиса в США, социалистической сырьевой колонии перестали платить деньги за нефть и газ, и страна мгновенно упала в нищету.
Ответить
Ничего Вова Ку в политике не понимает, поэтому и пишет неправильные вещи
Пафнутий..(а.2) написал 07.02.2018 08:19
Чекистская хунта Путина подыхает.
Ей уже ничего не поможет.
Красные гестаповцы сами загнали себя в угол.
Мало того что, испугавшись Второго Майдана, начали войну против Украины, так еще и разворовали всю Россию, украв уже 6 триллионов долларов.
Ввиду того что дни чекистского режима фактически сочтены, надо думать о том как, после полного уничтожения всех проявлений коммуно-чекистского морока на Русской Земле, обустроить Россию.
И тут единственным вариантом может быть Демократическое Возрождение предложенное еще в 1917 демократами Первой Русской Демократической Республики.
Это как раз тот ориентир на который и надо равняться.
Ответить
(без названия)
ф.а.н.т.о.мас написал 07.02.2018 06:00
>Реакция расейской знати - нервный смех облегчения.
.
Это только дурачки облегчились. Поумнее ходят с задумчивым челом
Ответить
РЕ
((( норд - ман ))) написал 07.02.2018 04:27
Подобно брежневскому СССР, Эрэфия, гонясь за внешними признаками великодержавия, расточит свои ресурсы на поддержку всяких сирий, ливий и суданов. Вместо того, чтобы развивать собственную страну, строить в ней заводы, дороги и умную инфраструктуру, власть истратит триллионы на &#171;будущее Сирии&#187; и тому подобное.
==============
Будущее Сирии по путлеру - это отсутствие через Сирию трубы Катар-Европа, закрывающей Газпром нафиг.
...
===============
Тем более, что заморские войны и &#171;помощь союзникам&#187; - отличные поля приложения сил для казнокрадства, для жирования кучи генералов и чиновников. Впрочем, это уже было при Брежневе. В коренной России тогда &#8211; запустение и бездорожье, очереди за вареной колбасой, талоны на продукты в иных регионах уже с 1978 г., но зато миллиарды уходили на помощь мозамбикам, анголам, вьетнамам, египтам, эфиопиям и т.д. А потом &#8211; и на войну в Афганистане.
==================
Предыдущая война в Сирии (1973-й) - подняла мировую цену на нефть раз в 10.
Потому что арабский мир был стравлен с Западом, вставшим на защиту Израиля.
Ирано-иракская война - отсрочила экономический крах СССР еще на 10 лет.
Потому что и Иран и Ирак - прямые конкуренты СССР на поставках нефти в Европу.
И т.д.
Ответить
РЕ
((( норд - ман ))) написал 07.02.2018 04:17
Если нынешний шторм на американском фондовом рынке перерастет в бурю нового мирового кризиса в финансах и экономике, то все указанные здесь тенденции только ускорятся. Трамп получит резко упавшее в цене сырье и сговорчивость населения. А что еще нужно для создания новой американской индустрии и возвращения рабочих мест в Америку. Москва же получит баррель по 40 долларов и крах сырьевой экономики.
==============
Рабочие места, уехавшие из США - не вернутся туда НИКОГДА.
А иначе - они бы оттуда и не уезжали.
Вы не понимаете, как устроен этот мир.
Ответить
Re: не все так просто
((( норд - ман ))) написал 07.02.2018 04:12
Но тогда и доллару конец, если он перестает быть мировой валютой.
================
Ничем он быть не перестанет.
Просто вы его своим ажиотажем обесцените раз в несколько.
А поскольку в это мире не во что вкладываться (уже все во все вложились раза по три) - все кинутся вкладываться в заказы всего-всего-всего американским корпорациям.
Ведь т.н. "американский долг" образовался когда всякие папуасы продавали на их рынке, и ничего не покупали взамен.
Что оставляло корпорации США без заказов.
Теперь заказы будут. Много заказов.
Альтернатива - зеленая бумага.
...
=================
Кучеренко хитро так сделал - плюсы от регионализма и протекционизма США выпятил, а минусы "забыл".
Нет, батенька, так не бывает. С плюсами возвращения промышленности в Штаты будут и минусы как гигантское сужение сферы доллара,
================
Сужение будет у сферы жизни половины китайцев, индусов и половины Африки.
Несовместимое с выживанием.
Причем, все это - сами, своими руками.
...
===============
резкое поднятие профсоюзного и социального движения, рост зарплаты. Это не фунт изюму. Здесь надо пройти по тончайшему острию бритвы.
===============
Не будет в таком раскладе ничего тончайшего.
Если этот мир не желает быть миром Закона, за которым смотрят США - этот мир будет жить в мире собственного без-закония.
Глобальная ЛуганДония.
...
===============
Если переторопиться с протекционизмом до хорошего выпуска товаров, то доллар обрушится раньше и всему кирдык. Трамп окажется штатовским Горбачевым.
===============
Кирдык-то будет миру.
Что снизит потребление всего, кроме патронов.
Что в свою очередь еще снизит потребление.
И так до уровня каменного века.
США будут смотреть издали за этим миром, который так и не стал миром Закона, добра и порядка.
Немногие образумевшие - побегут за защитой, угадайте к кому?
При том, что путлер - их главный конкурент по поставкам всего-всего в Цивилизацию - газ, нефть, металл, лес.
...
=================
Это не значит, конечно, что автор за Путина. Ни в коем случае. Это значит, что кто быстрее побежит - и Путин должен внедрить высокие технологии, пока цена на сырье не упали - тот и выиграл. Так что не все так просто.
==============
А где он их возьмет - "высокие технологии"?
Неужто сам разработает?
А коли так - кому оно нужно, если США разработают и продвинут альтернативу намного лучше, а китайцы (пока), или индусы (в ближайшем будущем), или (в перспективе) украинцы - все это произведут ЗАВЕДОМО дешевле. Потому что - для всего мира, а с мега-фабрикой не поконкурируешь, чисто из масштабов.
Путлер уже давно выбрал себе роль "царя в Аду".
...
===============
Впрочем, Кучеренко начхать. Он пишет как токует подобно глухарю. Слышит только себя. Но вот другим читателям стоит подумать - подумать в том смысле, что социализм в России настолько ускорит модернизацию, что Россия может обогнать Штаты в вышеозначенном смысле.
===============
"измы" - это про т.н. социально-политическое устройство, а Цивилизация живет Законом и интеллектом (технологиями).
В мире Закона интеллект работает на созидание.
В мире без-закония - анти-интеллект работает на уничтожение других, тупо-выживание самому, и отжимание всего вокруг. Война не созидает, на войне можно лишь выжить - или нет.
Поэтому мир путлера - это тупик. А да Штатов - не доплыть, это не Европа, в США на танке не въедешь, туда еще 5000 км морем плыть.
Ответить
РЕ
((( норд - ман ))) написал 07.02.2018 03:45
Дональд Трамп протолкнул самую грандиозную налоговую реформу в истории Соединенных Штатов &#8211; снижение налогов на прибыль компаний с 35-ти до 20%. Цель &#8211; вернуть производство в страну, покончить с бредом &#171;постиндустриализма&#187;.
==================
У автора ноль понимания, как устроен этот мир.
"Постиндустриализм" - это РАЙ для голодающих всего мира.
В ином мироустройстве - для них наступит АД.
...
=================
Снять с производителей бремя содержания оравы дармоедов, негров, эмигрантов и т.д.
=================
"Футурологов" типа Вас.
...
================
Здесь Трамп сильно смахивает на Рейгана. Но он же намерен запустить и грандиозную программу строительства новой инфраструктуры, на полтора триллиона долларов. Нарастить военные заказы. И здесь Трамп похож уже на кейнсианца Рузвельта Второго. Если Рейгану было наплевать на уход промышленности из страны и на ее упадок, то Трамп &#8211; случай как раз обратный.
=================
Опять ноль понимания.
В патологическом мышлении автора - Рейган и Трамп совершают свои движения просто так, "от фонаря".
На чисто эмоциях, как мыслит сам автор.
А между тем, все совсем наоборот.
...
================
Дело в том, что американцам придется на несколько лет столкнуться с тяжелой проблемой нарастающего дефицита казны. Ибо сокращение налогов и рост затрат &#8211; не фунт изюму.
================
Это не их проблемы, а ваши.
Ведь Вы побежите к ним получать "что-то" на миллиарды долларов. Те самые "американские долги", которые являются суммой не-купленного вами на их рынке.
Есть альтернатива - зеленые бумажки чемоданами.
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