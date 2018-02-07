Крутой поворот истории: теперь новые 70-е?

Не знаю, означает ли нынешний шторм на фондовом рынке США началом новой (с 2008 г.) волны глобального кризиса. Но в данном случае это неважно: новый виток кризиса лишь ускорит те события, что произошли с 1 февраля 2018 года.

В тот день произошел резкий поворот истории. Вопреки ожиданиям самой "элиты" РФ пресловутый "Кремлевский доклад" не привел к введению личных санкций-конфискаций, к отбиранию валютных резервов РФ, к отключению системы "СВИФТ" в РФ, к девальвации рубля накануне «выборов», к запрету на покупку российских долговых бумаг и т.д. Реакция расейской знати - нервный смех облегчения. "А мы-то боялись! Путин снова всех переиграл!"

Но что это означает?

АМЕРИКА СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ

Любая гипотеза или теория проверяется практикой.

Выскажу первые свои выкладки. США решили сосредоточиться на собственном обустройстве, на "сосредоточении", на своем варианте перестройки. То есть, американцам провести грандиозную новую индустриализацию Соединенных Штатов и возвращение в страну больших корпораций, построить в ней новую инфраструктуру на полтора триллиона долларов, добиться рывка в развитии науки и техники.

Дональд Трамп протолкнул самую грандиозную налоговую реформу в истории Соединенных Штатов – снижение налогов на прибыль компаний с 35-ти до 20%. Цель – вернуть производство в страну, покончить с бредом «постиндустриализма». Снять с производителей бремя содержания оравы дармоедов, негров, эмигрантов и т.д. Здесь Трамп сильно смахивает на Рейгана. Но он же намерен запустить и грандиозную программу строительства новой инфраструктуры, на полтора триллиона долларов. Нарастить военные заказы. И здесь Трамп похож уже на кейнсианца Рузвельта Второго. Если Рейгану было наплевать на уход промышленности из страны и на ее упадок, то Трамп – случай как раз обратный.

Дело в том, что американцам придется на несколько лет столкнуться с тяжелой проблемой нарастающего дефицита казны. Ибо сокращение налогов и рост затрат – не фунт изюму. С точки зрения Максима Калашникова, американская знать в этих условиях решила на время отказаться от дорогостоящих внешнеполитических затей. Смещение Путина? Это ведь хаотизация РФ, причем с последующей хаотизацией Евразии. Дорогое удовольствие: США придется применять войска, решать проблемы с ядерным оружием РФ, устраивать новые протектораты. Как ни крути – а дорогое удовольствие выходит. В условиях сложной перестройки внутри Заатлантической республики – еще и опасно.

Ведь Трамп отличается от адепта свободы международной торговли, Рейгана (1980-1988 гг.) тем, что строит протекционизм, экономический национализм. Ему еще предстоит торговая война с Китаем, уравнивание условий взаимного доступа на рынки друг друга. Это означает и решение возникающих внутренних проблем…

Если это верно, то положение мне напоминает уже 1970-е годы.

САМИ СГНИЮТ?

Если мои догадки верны, то хозяева Америки решили РФ оставить в покое, как и СССР начале 1970-х годов. Пускай в Москве наслаждаются "великой победой", как ею наслаждался Брежнев в 1975-м. Пускай в Москве вещают о победе «хитрого плана» и возвращении советского величия, вычисляя, когда Соединенные Штаты развалятся.

Для американцев это – белый шум. Они считают: «Сами сгниете, почив на лаврах». С их точки зрения, успокоенный «великой победой», бомонд РФ ничего не станет делать. Он законсервирует сырьевую экономику клептократии и мракобесия. Продолжая исправно гнать во внешний мир необработанные природные ресурсы и отгоняя деньги в западные банки, в заграничные активы. Начав политические репрессии и «закручивание гаек» в РФ, строя золотые статуи своим бонзам и надувая китчевый культ личности, сам расейский бомонд выдавит из страны лучшие мозги, покончит с наукой. Доведет до упадка образование. Передушит частную инициативу. Чудовищные расейские «суды», выносящие приговоры то по указке мародеров-следователей, то в зависимости от фаз луны, обожающие ломать судьбы людей, затерроризируют врачей, преподавателей, простых обывателей.

Подобно брежневскому СССР, Эрэфия, гонясь за внешними признаками великодержавия, расточит свои ресурсы на поддержку всяких сирий, ливий и суданов. Вместо того, чтобы развивать собственную страну, строить в ней заводы, дороги и умную инфраструктуру, власть истратит триллионы на «будущее Сирии» и тому подобное. Тем более, что заморские войны и «помощь союзникам» - отличные поля приложения сил для казнокрадства, для жирования кучи генералов и чиновников. Впрочем, это уже было при Брежневе. В коренной России тогда – запустение и бездорожье, очереди за вареной колбасой, талоны на продукты в иных регионах уже с 1978 г., но зато миллиарды уходили на помощь мозамбикам, анголам, вьетнамам, египтам, эфиопиям и т.д. А потом – и на войну в Афганистане.

Тем более, что РФ – это не мощный Советский Союз с его 10% глобального продукта. РФ – всего лишь менее двух процентов, да темпы роста экономики – в полтора раза ниже среднемировых. В таких условиях Москва расплещет свои ресурсы намного быстрее, чем Брежнев.

ПОСЛЕ ОТСТРОЧКИ

К моменту нового обострения, когда снова встанет вопрос "Кто кого?" США окажутся державой, прошедшей через обновление и перешедшей в новое качество по части производства, науки, техники и "умной" инфраструктуры. А РФ превратится в выгнившее изнутри дерево. С сырьевой экономикой, чудовищной коррпупцией, полоумными "судами", зонами для инакомыслящих, с состарившимся и поглупевшим населением, с пришедшей в упадок наукой и горами оружия, которое не пригодится. С изношенной и устаревшей инфраструктурой.

(Посмотрите на историю с потерей Су-25 в Сирии. Отсталость РФ уже налицо: она вынуждена применять устаревшую машину 70-х годов вместо вооруженных беспилотных машин, коих у Москвы до сих пор нет).

А пока Америка сосредотачивается и решает внутренние проблемы под водительством Трампа, ей не до рискованных внешнеполитических операций. Не до возможных мегазатрат в случае падения Путина и возникновения хаоса в Евразии. Да и удобно сохранить РФ в ее нынешнем, вертикально-духоскрепном виде. На США такая РФ первой не нападет (как и СССР 70-х), но зато послужит стимулом для развития самой Заатлантической республики, пугалом для оправдания растущих ассигнований на ВПК и как образ удобного "внешнего врага".

Пока сама Америка не обретет новую силу.

Вот тогда и грянут решающие события. Сдается мне, что хозяева США свернули события на траекторию "новых 70-х" вполне сознательно. Обязан опять поздравить В.Путина с большой оперативно-тактической победой, но стратегически он проиграл. Ибо РФ не умеет сосредотачиваться. Она-то сможет провести новую индустриализацию?

Если нынешний шторм на американском фондовом рынке перерастет в бурю нового мирового кризиса в финансах и экономике, то все указанные здесь тенденции только ускорятся. Трамп получит резко упавшее в цене сырье и сговорчивость населения. А что еще нужно для создания новой американской индустрии и возвращения рабочих мест в Америку. Москва же получит баррель по 40 долларов и крах сырьевой экономики.

Верны ли наши выкладки? Продолжим тему в следующей статье.

(Продолжение следует)