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Московский листок

США своих не сдают!

Опубликовано 09.02.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

сша война рф
США своих не сдают!

«Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!»

М.Е.Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве.

 

Такого не ждали!

Все ошарашены фигурантами в давно (одними - со страхом, другими - с надеждой) ожидаемом «кремлёвском списке».

Кремль не скрывает радости. Зам премьера Дворкович даже возмутился: «Я как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это похоже на книжку «Кто есть кто в российской политике»».

Тем более, никак не ожидала такого «пшика» и никак не скрывает разочарования от этого «кремлёвского списка» оппозиция. Одних удивляет наличие в этом списке Авена - как так? Он же Навального поддерживает! Что же получается - что Навальный не агент США? И как теперь с этой мыслью жить? Других удивляет, что в списке нет Чубайса. Как без него??

Кстати, сам Навальный, всё же не скрывает надежд на США, но с горечью констатирует: «Что действительно расстраивает в этом списке, так это отсутствие представителей российской судебной власти. Если бы в России работали независимые суды, то сегодняшней власти не удалось бы осуществить множество из того, что она натворила».

Огромное удивление ожидало тех, кто ожидал увидеть в списке Путина. «Один только Путин, по неофициальным данным, вывел 243 млрд. долларов», - пишет Андрей Пионтковский (о котором я ещё упомяну в конце) с отчаянной надеждой, что эти деньги американцы всё же когда-нибудь заморозят.

Сначала вот о чём. Ряд лиц, указанных в «кремлёвском списке», в тот же день высказался. Я увидел в СМИ цитаты 11 таких - Пескова, Медведева, Собянина, Рогозина, Толстого, Клименко, Титова, Володина, Кузнецовой, Федотова, Яровой http://ehorussia.com/new/node/15647. И, что интересно, только Толстой и Федотов заявили, что у них нет счетов за границей, остальные по этому главному поводу скромно промолчали.

Ну, ладно.

Я тут недавно посмеялся над философствованием Познера, так теперь мне контекстная реклам подсовывает все его высказывания, в том числе и по этому поводу:

«Хотел бы сказать совсем коротко о так называемом «Кремлевском списке».

Советую вам прочитать статью по этому поводу Юлии Латыниной… По сути дела, она права. Список этот – «пшик». Абсолютная формальность.

Подтверждение? Пожалуйста: в нем перечислены все члены правительства РФ. Например, министр по ЖКХ. А он чем насолил Америке?

Этот список является демонстрацией нескольких вещей: (1)неграмотности американского аппарата; (2) безразличия американского истеблишмента к тому, что на самом деле происходит в России; (3) стремления создавать впечатление реальной активности при полном ее отсутствии».

Короче, по Познеру, глупые нынче в США чиновники государственного аппарата уродились - это во-первых, а во-вторых - не интересует, видишь ли, американцев, что творится в государстве «Россия», которое, по легендам, всё ещё обладает ядерным оружием.

Нужно видеть то, что есть, а не то, что вам подсовывают

Ошибка всех этих аналитиков вызвана тем, что они воспринимают видимую часть государственной власти, как реальную власть в России.

И они вряд ли когда-нибудь согласятся признать реальность. Признать то, что на просторах СНГ в своей колонии «Рашка» реальную власть осуществляют полностью зависимые от США кукловоды (если не прямо чиновники США). А вместо президента России на телеэкранах крутятся артисты, играющие роль давно исчезнувшего Путина.

Кстати: «Полиция китайской провинции Хэнань задержала более 30 человек при помощи нового типа «умных очков», сообщает газета Global Times. Как передают китайские СМИ, семь человек были задержаны по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП. Также были задержаны 26 человек за использование поддельных документов. Представитель местного подразделения по обеспечению общественной безопасности Чжанг Сяолэй сообщил, что информацию, полученную с помощью очков, сравнивают с данными из базы. По его словам, благодаря новой технологии, которую используют полицейские, для распознавания лиц необходимо только одно изображение лица подозреваемого. Ранее правоохранительным органам нужно было получить несколько изображений с разных углов».

Что касается артистов, играющих роль Путина, то их фотографий под самыми разными углами - тысячи. И верящим в Путина нужно только заказать себе в Китае такие очки, и распознавать среди этих артистов настоящего Путина, в наличие которого они свято верят.

Впрочем, и с помощью новой технологии убедить наших аналитиков в том, что Путин уже давно заменен артистами, нельзя - эти аналитики никогда не признаются в предшествующей собственной глупости, и просто не будут слушать никаких доводов. И разобьют любые очки, даже приписанные офтальмологом.

А для обычных людей ситуация с этим «кремлёвским списком» как раз и является прекрасным подтверждением наличия в России не реального президента, а неких кукловодов. И доказательством того, что не эти не артисты, а кукловоды реально управляют Рашкой, естественно, не афишируя эту свою роль.

Вот давайте посмотрим на сложившуюся в «кремлёвским списком» ситуацию с разных сторон.

А ведь это американская агентура!

Смотрите сами. СМИ постоянно и навязчиво убеждают туземцев Рашки, что сегодня в Кремле сидят патриоты невиданного ранее градуса, из-за чего США стали кровным их врагом. И США, кстати, активно убеждает мир, что это так, - что в Рашке появился некий «патриот Путин», который хочет возродить СССР. Но посмотрите на ситуацию без вот этих пропагандистских очков СМИ.

В чём выражается патриотизм Кремля?

Главное доказательство патриотизма его сидельцев - это дело с Украиной. Но это дело, начатое Кремлём решительно в вопросе Крыма, на Донбассе было продолжено совершенно очевидным переводом в стадию постоянной войны - в стадию постоянного разжигания ненависти между двумя племенами одного народа.

Вот скажите - американцев сильно должно волновать, кому принадлежат Крым и Донбасс? А вот эта вражда между русскими и украинцами выгодна США или нет? И вот теперь, если посмотреть по результатам уже 4-х лет событий на Украине, то дело с Украиной провели патриоты России или агенты США? Это законный вопрос?

И так во всём. Возьмите вопли Кремля и путина, что санкции за Крым и Донбасс, дескать, привели к экономической независимости России. Артисты, играющие роль Путина, пучили глазки, размазывали сопли по груди и непрерывно радовали олухов, якобы, успехами замещения импорта в Рашке. Но вот сообщает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

«Доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла… Хуже всего обстоят дела с оборудованием, показала серия опросов, которую академия проводила в течение последних трех лет. Если в 2015-м году 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких осталось лишь 7%.

По сырью ситуация не многим лучше: три года назад о попытке перейти на отечественные аналоги говорили 22% опрошенных руководителей, а в прошлом году их доля сократилась до 8%.

Таким образом, зависимость промышленности от импорта выросла до 92-93%».

Скажите, это патриоты России или агенты США организовали вот этот рост зависимости экономики Рашки от импорта?

А может Рашка перестала финансировать экономику США? Может она уже не колония и начала свободные деньги выдавать собственной экономике? Скажем, на развитие того же замещения импорта? Но вот «Московский комсомолец» в 2017 году порадовал читателей успехами Кремля: «Четверть наших зарубежных вложений приходится на ценные бумаги главного геополитического антагониста. В марте этого года Россия купила американские облигации на сумму $13,5 млрд. и довела свои вложения в этот актив почти до $100 млрд».

Скажите - вот этот вывод денег в США, а не в свою экономику или, скажем, в нейтральный Китай, провели патриоты России или агенты США?

Тут патриоты в восторге от того, что путин «укрепил армию». В искреннем восторге! Понимаете, в своё время СССР (государство, которое вместе с армией уничтожили нынешние сидельцы в Кремле), мог своими вооружёнными силами уничтожить и тогдашние США, и их союзников. Не без собственных потерь, но мог, и, кстати, то, что СССР это мог, и обеспечивало мир во всём мире.

И ведь понятно, почему СССР мог, - его военные расходы, скажем, в 1988 году оценивались в 319 миллиардов долларов, а военные расходы США - в 293 миллиарда. А в 2016 году США расходовали на оборону 611 миллиардов долларов, а Рашка - 70 миллиардов. Понимаете, если вождь папуасов приобрел ружьё, то, да, можно кричать о сильном укреплении армии папуасов, но против того же взвода англичан, этой армии ничего не светит, как ты в собственных СМИ папуасов и ни обзывай англичан. Хоть пиндосами!

И вот такое состояние обороноспособности Рашки - это результат правления не патриотов, а американских агентов.

И ещё вопрос, раз мы уж заговорили о военных расходах, - ну, хорошо, ну, руководят Рашкой агенты США, но зачем США потребовалось противостояние с Кремлём? Не правильнее было бы, чтобы путин, как он это делал раньше, ежегодно ездил в Вашингтон для целования в дёсны собачек очередного американского президента?

Нельзя забывать про военно-промышленный комплекс США - ему ведь тоже требуется заработать. И в результате воплей о российской угрозе военные расходы США непрерывно растут. В 2017 году они составляли, 619,7 миллиардов долларов, в мае того года Трамп сразу запросил увеличить военные расходы на 2018 год до 668 миллиардов, в итоге в ноябре 2017 года Конгресс и Сенат эти расходы утвердили в сумме 700 миллиардов долларов.

Так есть Америке польза от хвастливого Рогозина и от тех миллионов патриотических идиотов в Рашке, которые на диванах у компьютеров на весь интернет гордятся мифической мощью армии Рашки?

Ещё наблюдение по теме. Сегодня во всём мире граждан Рашки, как таковых, презирают. Отдельных русских в мире могут и уважать, но всех - презирают! Да и за что уважать этих «славных прадедов великих правнуков поганых»? Но есть страна, в которой до сих пор уважали граждан России как таковых - только за то, что они граждане России. Это КНДР. Теоретически - самый верный союзник. И вот недавно во исполнение санкций, наложенных на КНДР Трампом, из Рашки начали выдворять из России граждан КНДР. Китай плюнул на это требование США, а Кремль взял под козырёк! Так в Кремле патриоты России или агенты США?

Вы вообще можете назвать хоть какой-то вопрос, по которому бы Кремль тупо не следовал указаниям Вашингтона?

Да и пресловутые санкции США против Рашки при ближайшем рассмотрении вызывают удивление. По идее, эти санкции предусматривают лишение виз для поездки в США лиц ближайшего окружения Кремля. Но вот СМИ с удивлением сообщают: «Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США, на прошлой неделе совершил визит в Соединенные Штаты, где встретился со своими американскими коллегами. …Нарышкин провел встречу с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом …как передает ТАСС, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Нарышкин провел консультации с американскими коллегами по борьбе с терроризмом».

Но мы же понимаем, что для борьбы с терроризмом Нарышкину достаточно было пообщаться с американцами по секретным средствам связи прямо из Москвы, и если Нарышкин полетел, то полетел не для разговора о терроризме, а для разговора, о котором его подчинённым в Москве знать не полагалось.

Но тогда чего стоят такие «санкции» в части отказа выдавать визы? И ещё раз - в Кремле враги США или американские агенты?

Вызывает удивление и финансовая часть санкций. Тут бывший грузинский князь, виноват, президент, а ныне «аналитег» из Украины, услыхав про «кремлёвский список» сразу же выплюнул галстук и радостно высказался: «Санкционные списки американцев по российским официальным лицам и олигархам приведут к концу Путина максимум в течение двух лет. Я знаком со многими участниками списка лично и точно знаю, что они будут пытаться слить хозяина. Так что с сегодняшнего дня, когда Путин будет их обзванивать, они будут уклоняться от встреч под разными предлогами и придётся ВВ пить в одиночку».

И как-то не в тон этому грузинскому гению, приходит сообщение о результатах санкций, наложенных на «окружение путина»:

«За январь 2018 года совокупное состояние 27 российских миллиардеров увеличилось на 16,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 500 самых богатых людей мира, опубликованного Bloomberg».

Простите, а эти олигархи из «окружения путина» враги США или американские агенты?

И как же нам жить без умного слова и «инсайдерской» информации Матвиенко? СМИ сообщили: «…в таком «патриотическом» списке хотели бы оказаться миллионы россиян, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко». Не, ну так кому же неохота оказаться в числе 500 первых в списке Форбса?

Эксперты вписали мерзацев, а Трамп их замаскировал!

Несколько слов о технике вопроса.

Теоретическую часть этого «кремлёвского списка» - то, кого в этот список включать, - разработали два беженца из Рашки - помянутый Андрей Пионтковский и Андрей Илларионов. Правда, они сами никого в этот список не включали - они разработали критерии для включения в список - семь принципиальных заслуг перед Кремлём. Собственно, Пионтковский и Илларионов указали, среди кого необходимо искать мерзавцев. А уже сам список мерзавцев по эти критериям формировал работник Госдепа США и эксперт Атлантического совета, посол Дэниел Фрид, и шведский экономист и дипломат, Андерс Ослунд. И, судя по всему, Фрид с Ослундом честно свою часть работы сделали - сформировали список из реальных мерзавцев.

И отправили его Трампу.

Вообще-то, по большому счёту, американцы прагматики, и если выгода им не указывает, как относиться к мерзавцам, то они мерзавцев не любят. Скажем, удирая из Вьетнама, они не только не прихватили с собою своих вьетнамских холуёв, они и списки их не уничтожили, чтобы победившим северным вьетнамцам было удобнее этих американских холуёв перестрелять. Так-то оно так, но ведь это американцам принадлежит девиз: «Самоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын!».

И вот теперь давайте рассмотрим, как обязан был бы поступить американский президент, получив от Фрида с Ослундом список кремлёвских мерзавцев. Тут ведь всего два варианта.

Первый вариант для случая, когда эти фигуранты в списке, если и не враги Америки, то хотя бы не её агенты. То есть, когда в списке люди, которых Америка не любит, и Америке от них нет никакой пользы нет, поскольку этих людей заботит польза для России. Корче, рассмотрим случай, когда в списке находились бы патриоты России. Как бы поступил американский прагматик на месте президента США? Я полагаю, что он тут же обнародовал бы такой список в варианте, составленном Фридом и Ослундом. Почему? Потому, что тогда существовала бы надежда - а вдруг в результате публикации «кремлёвского списка», в Рашке произойдёт переворот, и к власти доберутся агенты США. Тот же Навальный, которого запутинские патриоты считают агентом США. Ведь только это будет выгодно США!

Второй вариант. А если в Кремле сидят и руководят Рашкой холуи США, их агентура? А если там американские сукины дети? Ведь в этом случае, если американский президент опубликует список реальных мерзавцев, ты он выдаст патриотам России тех, кто реально обокрал Россию. И их в России могут сместить, и тогда США лишатся испытанных агентов без гарантии, что приобретут новых. Ведь тут так - чем большая данный человек мразь, тем более он годится в предатели. И оно Америке надо - искать новую мразь? И менять сегодняшних идеальных американских агентов в Кремле на кота в мешке?

И надо ли нам удивляться тому, что автор списка, Ослунд, увидев «свой» список опубликованным, возопил:

«В последнюю минуту какое-то высокопоставленное лицо — никто не знает, кто это был — отвергло всю работу экспертов и вместо этого записало в «кремлевский доклад» имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes»».

Как это понять?

Это надо понять так, что администрация Трампа спешно замаскировала в списке своих мерзавцев, проредив их и разбавив кем-попало из справочников. Вот и получилось, что в списке появился какой-то советник президента по вопросам культуры, правнук Льва Толстого, но исчез Чубайс. Дело в том, что Фрид и Ослунд представили в администрацию президента США «кремлёвский список» день, когда его уже требовалось публиковать. И в администрации президента США очень спешили, им надо было скрыть свою агентуру в Кремле, и некогда им было туземцев в Рашке хоть немного пересортировать.

Кстати, именно поэтому, полагаю, в списке нет Путина. У настоящего Путина, сменившего внешний вид и имя, скорее всего гарантии неприкосновенности от США, а артисты, только играющие роль президента, никому не нужны. Но Трампу, если бы он не спешил, стоило путина, всё же в этот список вставить, но администрация Трампа сильно опаздывала, она и так этот список оправила прессе за 12 минут до полночи окончательного срока его появления.

Вот так! Администрация Трампа своих агентов, руководящих Рашкой, сдавать не собирается.

Не дождётесь!



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