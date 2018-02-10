К загадке отказа Вашингтона от яростной атаки на Кремль

РАСПАДУТСЯ ЛИ США?

В прошлый раз мы с вами пришли к выводу, что 1 февраля 2018 г. Америка отказалась от сокрушительных санкционно-экономических ударов по Москве и решила перейти на траекторию «новых 70-х». Мол, я занята внутренней перестройкой, а вы – сами сгниете изнутри. Как это уже было в собственно семидесятые годы.

Крутой поворот истории: теперь новые 70-е?

В ответ раздался вой пропагандонов: мол, Соединенные Штаты вошли в свои «восимидесятые» и скоро их постигнет судьба СССР. Дескать, Российская Федерация на этом получит огромные выгоды. Как сама Америка – от расчленения Советского Союза в 90-е.

Ой ли?

СВОРАЧИВАНИЕ АТАКИ

Сворачивание атаки на РФ со стороны янки налицо. Против Москвы не были применены даже те санкции, что обрушились на Иран в 2010 и 2012 годах (тогда Иран отключили от системы международных банковских расчетов SWIFT).

Если бы хозяева Соединенных Штатов действительно хотели смести Путина экономическим нокаутом, то делали бы это сейчас. Ибо даже в странах «управляемой демократии» выборы главы государства – время особой уязвимости. Знаете, как раньше зенитчики ловили пикирующие бомбардировщики на выходе из «ныряния»? Если и учинять обрушение рубля – то именно сейчас, ДО выборов. Ибо не зря власть так долго держала курс, подкупая электорат доступными импортными товарами. Ежели и проводить первые «проскрипции» и конфискации у столпов расейской «элиты» - то именно накануне выборов. Причем именно избирательно. Чтобы остальные имели надежду, чтобы внести распри в «элиту». Элементарная игра на развал РФ изнутри требует того, чтобы в список врагов США не попала бы, например, часть ближайшего путинского окружения. Скажем, глава «Роснефти» Сечин. Или прокурор Чайка. Или глава Росгвардии. Или шеф СКР Бастрыкин. По этим же соображениям в список должны были попасть не все олигархи РФ, а, допустим, половина их. Зачем? Чтобы разжечь в Кремле паранойю страха, подозрительности, взаимной грызни. А чего ты-то в список не угодил?

Ничего этого янки не предприняли. И уже не предпримут.

Но означает ли это победу Москвы? Ну, разве что тактическую.

НУ, РАЗВАЛИЛИСЬ США…

Давайте допустим, что правы пропагандоны. Америка слишком деградировала. Трамп – это американский Горбачев, их «перестройка» перешла в развал страны. Колонны Фондовой биржи в Нью-Йорке иссечены пулями, рухнувшая статуя Свободы почернела от пожара. Калифорния отделилась. В городах идут уличные бои, насмерть сражаются отряды белого христианского ополчения с боевиками лесбиянок и гомоскксуалистов. На Юге отложились населенные латиноамериканцами земли – Ацтлан. Ветер носит по улицам зеленые бумажки никому не нужных долларов. Как когда-то, в 1977-м, он носил потерявшие всякую ценность риэли по Пномпеню…

Естественно, коллапс американской экономики последует за распадом государственности США. Совокупный ВВП обломков Заатлантической республики рухнет как минимум вдвое. Перестали существовать единые Вооруженные силы бывших США, новые «республики» ожесточенно делят их арсеналы.

И что, РФ может воспользоваться всем этим? Простите, как это использует Китай, можно представить. А вот РФ, где государство – это мафиозная система, неспособная даже с толком применить россиянские же деньги на собственной территории, что может сделать? Высадиться на Аляске? Ну разве что.

А в остальном ее ждет ад. Крах экономики США и крушение ее фондового рынка автоматически приводят к тому, что попросту исчезают гигантские долларовые резервы КНР, РФ, Японии, ЕС. Крах перекидывается на все фондовые рынки мира. Из-за исчезновения крупнейшего внешнего рынка сбыта Китая и ЕС их промышленность испытывает резкое падение. Китаю самому приходится бороться с острым социально-экономическим кризисом у себя дома. Так же падают экономики «стран-мастерских», завязанных на поставки товаров в Америку и ЕС. То есть, Тайваня, Южной Кореи, Малайзии с Индонезией, Таиланда, Вьетнама, Мексики, Индии, Турции. Египта. Причем этот кризис приходит на годы.

Падение производства в земшарном размахе вызывает падение спроса на нефть, газ и прочее сырье. Бочка нефти дешевеет до 30 бывших долларов за баррель. Для РФ это – крах. Это по официальным данным нефтегазовый комплекс дает лишь 16% ВВП РФ. Но специалисты знают об эффекте мультипликации. Если учесть те объемы импорта, перевозок, внутренней торговли, строительства, частного и государственного спроса, что обеспечивает вывоз нефти и газа из страны, то истинная зависимость ВВП РФ от углеводородов – как минимум половина национального продукта. Ибо тьма-тьмущая товаров в РФ покупается за рубежом импортерами как раз на ту валюту, что экспортеры сырья продают на Московской бирже. Это и бытовая техника, и домашняя электроника, и автомобили, и лекарства, и приборы, и самолеты, и медицинская техника, и одежда с обувью. Даже те доллары и евро, что миллионы отдыхающих из РФ оставляют в Турции, Египте, Хорватии, Греции, Тунисе и т.д, попадают в страну благодаря продаже на мировом рынке нашего сырья. И прежде всего – углеводородного.

В лукавой официальной статистике эта торговля (и сфера услуг) считаются в ВВП РФ как бы отдельно от вклада топливно-энергетического комплекса. Но на самом деле это – одна и та же доля нефтегазового комплекса в экономике страны. И если резко иссякает приток нефтегазодолларов,

А тут надо учесть, что спрос и цены неминуемо упадут и на уголь, и на металлы, и на лес. Даже хлеба в РФ станут закупать меньше из-за падения платежеспособности его мировых потребителей.

Для РФ падение спроса на нефть станет началом тяжелейшего внутреннего кризиса. В ходе его Кремлю придется реально выбирать, кому отдать деньги – чиновникам, полицейскому аппарату или Вооруженным силам. Понеже на всех ну никак не хватает, а долларовые резервы и вложения государства в ценные бумаги США превратились в ничто. Какой, там, к черту, поход в Европу? Сухопутные войска РФ слишком малы. Зато внутри РФ полетели к черту финансы регионов и крупных городов, в ней – кризис неплатежей и миллионы людей месяцами не получают окладов и жалованья…

В этих условиях РФ как раз и может последовать за Америкой. Про ад на территориях Украины и Белоруссии вообще молчу…

ВСПОМИНАЯ СОБСТВЕННО СЕМИДЕСЯТЫЕ

А ведь мы уже ждали крушения Соединенных Штатов. В 1970-е годы. Максим Калашников хорошо помнит их вторую половину. Особенно карикатуры и внешнеполитические статьи в сатирическом журнале «Крокодил». Помню я и разговоры взрослых, особенно в последнее «доафганское» лето 1979 года, когда эйфория по поводу кризиса Америки была еще очень сильна.

В самом деле, СССР достиг ракетно-ядерного паритета с Америкой к 1971 году. Янки понесли унизительное поражение во Вьетнаме, их жестоко колотило в ходе внутреннего кризиса. Гремят террористической студенческой группировки «метеорологов». В 1971-м – в Капитолии, в 1972-м – в Пентагоне. ФБР и ЦРУ деморализованы. Вооруженные силы Америки разлагаются: в них распространяется повальная наркомания. Офицеры боятся заходить в казармы. Там могут избить или прирезать. В 1971-м американцы отказываются от золотого обеспечения доллара, начинается виток инфляции.

С 1973 года на США падает один удар за другим. Череда страшных неудач во Вьетнаме. Резкий рост цен на нефть с октября 1973-го. На Западе начинаются драки на бензоколонках. В Германии вводятся целые дни отказа от личных автомобилей. Потоки людей идут на работу пешком. Из-за резкого взлета цен на бензин в коллапс впадает автопром США.

«В специальном послании конгрессу по вопросам энергетики от 7 ноября 1973 года президент США Р. Никсон призывает американцев к экономии. Им предлагают меньше пользоваться автомобилями, а уж если ездить на них, то сберегая горючее, — на меньших скоростях. Авиакомпаниям предписано сократить число рейсов. Правительственным учреждениям приказано экономить электроэнергию и сократить автомобильный парк. Управление по охране окружающей среды временно отменяет ограничения на использование загрязняющего атмосферу угля. Были сняты лимиты на импорт нефти и необработанных масел.

Часть заправок в 1970-х годах закрылась, а их помещения использовались впоследствии для других целей.

Под предлогом растущих затрат нефтяные компании стали существенно повышать цены на бензин и дизельное топливо, а также на авиационный керосин. Производители природного газа потребовали от федеральной комиссии по вопросам энергии разрешения на повышение цен на 73 %...» - читаем в Википедии.

США откровенно отступают. В 1972-м они по своей инициативе подписывают с нами договор о запрете стратегической ПРО. У них просто нет средств на такие вооружения. В том же году подписывается договор об ограничении стратегических вооружений – ОСВ-1. В 1972-м свертывается лунная программа. В 1975-м янки покидают Сайгон. Америка молит СССР о разрядке напряженности. В 1972 году Америка, обессилев, кидается налаживать отношения с красным Китаем. Плевать на то, что там правит левак Мао! Главное – он против русских. Настает звездный час внешнеполитического суперменджера Генри Киссинджера. Он обеспечивает умелое отступление американцев, сохранение ими лица.

Америка потрясена расследованиями о незаконных операциях спецслужб внутри США и за ее пределами. Им буквально связывают руки. Оголтелые экологи требуют опубликования маршрутов транспортировки ядерного оружия и материалов для АЭС (сегодня не было бы большего подарка террористам). Общество Америки тоже поражают и наркомния, и цинизм, и неверие в будущее.

Зато доходы СССР в валюте резко растут. В 1974 году в сферу влияния СССР входит Эфиопия, в 1975-м – Ангола.

В США администрация Никсона отчаянно борется с кризисом и экономическим спадом. Уменьшив подоходный налог, власти США вводят государственный контроль за ценами и зарплатами, дополнительный сбор в 10% накладывается на импорт. Резко сокращается помощь Америки другим странам, урезается космическая программа. Именно в это время выходят законы Мэнсфилда, запрещающие военным вести научные работы «дальнего горизонта». Никсон ведет дело к учреждению «имперского президентства», по сути – диктатуры. Он требует себе полномочий вводить цензуру, издавать указы вместо законов, составлять списки врагов государства.

Это выливается в острейший политический кризис и отставку Никсона – в Уотергейтский скандал 1974 года. США попросту деморализованы. На смену Ричарду Никсону приходят откровенно бесцветные и слабые президенты – Форд и Картер.

А СССР движется вперед на всех парах. 1971-1976 годы мы показываем ошеломляющие темпы экономического роста. Промышленность – 43% плюс, сельское хозяйство – 13%. Производительность труда поднялась на 25%, реальные доходы – на 24%. (В 1975 г. СССР занимал в мировой экономике 12,6%, нынешняя РФ – менее двух процентов).

А что же было в Соединенных Штатах? Самая глубокая с 1937-1938 годов депрессия.

«Увеличение не находящей сбыта продукции и значительное уменьшение всех основных показателей совокупного спроса населения вызвали начиная с середины 1973 г. резкое падение промышленного производства в США, охватившее практически все отрасли промышленности. Индекс падения уровня производства (сравнение предкризисного максимума с кризисным минимумом; уровень 1967 г. =100) за 1974—1975 гг. по важнейшим отраслям промышленности выглядел следующим образом: промышленное производство в целом — 131,9 и 111,7; черная металлургия — 129,8 и 87; цветная металлургия — 139,6 и 84,7; производство изделий из резины и пластмасс — 205,3 и 139,6; текстильная промышленность—145,3 и 96,16 и т. д.

Важно отметить то обстоятельство, что если в кризисных фазах предшествующих промышленных циклов ряд отраслей промышленности (аэрокосмическая, электронная, некоторые химические отрасли), как правило, не испытывал длительного падения производства, то в цикле, завершившемся кризисом 1973—1975 гг., такое падение произошло. Это означает, что кризис охватил как традиционные отрасли американской экономики, так и новые отрасли, порожденные научно-технической революцией.

Как и во всех предшествующих случаях, этому кризису сопутствовала волна банкротств капиталистических предприятий. В 1974—1975 гг. в стране обанкротилось свыше 21 тыс. компаний. Среди банкротов оказались не только мелкие и средние компании, но и крупные (и даже крупнейшие) железнодорожные и торговые компании, банковские корпорации. На грани банкротства балансировали лидирующие фирмы авиационной промышленности - «Локхид», «Грумман», авиатранспортные компании «Трансуорлд эйрлайнз», «Пан-Америкэн», «Уорлд эйр». В 1974 г. потерпели финансовый крах такие крупнейшие коммерческие банки США, как «Юнайтед Стейтс нэшнл бэнк оф Сан-Диего» с депозитами в 1 млрд. долл., «Франклин нэшнл бэнк» с депозитами 4,5 млрд…»

http://www.history.vuzlib.su/book_o073_page_63.html

Число безработных в США достигает по официальным данным восьми миллионов человек, по истинным – почти пятнадцати…

1975 год. СССР играет одну из первых ролей в Хельсинском совещании по безопасностми. Наши завоевания в Восточной Европе 1945 года признаны Западом.

ОБРАЗ ПОСЛЕДНЕГО МИРНОГО ЛЕТА

Мне действительно ярко помнится последнее, «доафганское» лето 1979 года. Вот никарагуанские красные повстанцы-сандинисты входят в Манагуа. Над городом – столбы дыма. Советская сфера влияния как бы разрезает пополам Центральную Америку, от Атлантики до Тихого океана.

К тому времени США теряют Иран: исламская революция 1979-го превращает страну во врага Америки. Более того, исламские студенты захватывают в заложники персонал посольства США, нанося американцам невиданное унижение. В 1978-м в Афганистане происходит Саурская революция, и он падает в нашу сферу влияния.

Помню своего отца в роговых прямоугольных – как у Киссинджера – очках. Он полон кипучего оптимизма. Да, в СССР проблемы, но мы ломим, развиваемся, наращиваем натиск! Еще немного – и американцы в 1980-х просто сдохнут, запросят пощады. В ходе нефтяного кризиса 1973-1975 гг. ав Техасе уже появились первые сепаратистские наклейки на бамперы авто: «Заставим этих ублюдков в Вашингтоне мерзнуть в темноте»!

На станицах «Крокодила» выходили хлесткие статьи с фотографиями. Вот несчастные американцы ищут любую работу. Вот они делают теплоизоляцию квартир из старых тряпок – ибо счета за отопление и горячую воду стали непомерными. Вот в их плитках шоколада собственно шоколада – мизер. Остальное – вощеная бумага, фольга и яркая бумажная упаковка. (Статья, перепечатанная из американской прессы, называлась: «Дайте лупу и пинцет – вижу шоколадку!»).

Кто бы мог подумать, что всего лишь через 12 лет все это закончится гибелью Советского Союза! Что не пройдет и пары лет, как ситуация начнет стремительно разворачиваться на 180 градусов!

А тогда все было совсем иначе. США вяло изображали противостояние с нами. Президент Картер что-то лепетал об «ограниченной ядерной войне» и нейтронной бомбе. Мне в память врезалась еще одна карикатура: Джимми Картер, сунув голову в разверстую пасть чудища-бомбы, на веревке тянет за собой европейские страны. Мол, не бойтесь, это маленькая и совсем не опасная, ограниченная атомная война…

Но в 1980-м американский спецназ, начав операцию по спасению заложников в Иране «Коготь орла», терпит позорную катастрофу в пустыне. Это – дно падения Соединенных Штатов и пик могущества Советского Союза. В 1979 году Федеральная резервная система США, ошалев от инфляции, принимается взвинчивать учетную ставку до двузначных величин. Вызывая новое падение промышленного производства в стране. На грани банкротства оказывается гигант автопромышленности, «Крайслер»…

США не распались. Наоборот, всего через одиннадцать лет катастрофа постигнет нас. Ценою в миллионы жизней, в четверть века, потерянных для русских.

О ВРЕДЕ НЕДООЦЕНКИ ВРАГА

Да, в семидесятые годы США отошли от ожесточенного противостояния нам и занялись своими внутренними делами. За громкими заголовками советской пропаганды, ждавшей краха противника в 80-е, скрывалось то, что янки смогли перегруппироваться и нарастить потенциал для развития.

Столкнувшись с дороговизной нефти, они смогли развить энергосберегающие технологии. 1981 год – на рынок выходит первый массовый персональный компьютер, родоначальник нынешних электронных изделий-гаджетов. Америка делает рывок в информационных технологиях. А затем переходит в наступление. Она стремится втянуть СССР во все возрастающие расходы, одновременно подрывая его доходы. Все глубже втягивая СССР в Афганскую войну и развив бешеную деятельность по сбиванию мировых цен на нефть.

Не стоит напоминать о том, что случилось в 80-е. Америка сгруппировалась – и ответила. Причем сокрукшительно. Нечто подобное происходит и сейчас. Треск официозной расейской пропаганды об отступлении США и невиданных успехах путинской экономики вызывают у меня воспоминания именно о 1979-м годе.

А ведь СССР конца 70-х – это не нынешняя РФ. По населению Красный гигант был почти вдвое больше. По кадровому составу советский государственный аппарат – на три головы выше расейского. Ибо в Союзе-то в руководители выходили те, кто прошел отличную школу управления предприятиями, отраслями, городами и регионами. Это не нынешний сброд из ворья, родственничков и подельников.

Но у СССР 70-х не было Образа Будущего. Нет, идеология коммунизма имелась. Как и Третья программа КПСС, обещавшая коммунизм к 1980 году. Но не было именно Образа Победы , образа державы-победоносицы. Яркого. Пленительного. Как и сегодня нет образа такого будущего у РФ времен Путина. Идеологические жрецы произносили мертвые речи – и сами не верили в то, что глаголали. Последний, кто создавал такой образ, Иван Ефремов, умер в 1972-м. Одинокое кино «Через тернии – к звездам», вышедшее в 1980-м, пустоты не заполняло…

И тогда Америка, казавшаяся практически обреченной, вдруг смогла встать с колен и броситься в бой не на жизнь, а насмерть.

Сегодня президент Трамп, отказываясь от яростной атаки на Москву, уходит в глубокую перестройку Соединенных Штатов. Он начинает новую индустриализацию. На фоне промышленного убожества РФ.

Хозяева Америки решили, что и через несколько лет Росфедерация пребудет «больным человеком Евразии». Добро пожаловать в «новые семидесятые»!

(Продолжение следует)