Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?

Почему? Потому что это аморально и незаконно. Нет такого закона, чтобы за народный счет раздавать медалистам Олимпиад изделия германского Автопрома.
Ни одна страна в мире этого не делает. Все барство оттого, что у нас, как изящно выразился г-н Павловский, «прихоть становится государственными институтом».
Ну, если очень хочется покрасоваться среди молоденьких сноубордисток и скелетонисток - есть для этого боулинг, бассейнинг и саунинг. Или все-таки хочется, не откладывая, коснуться орденом их трепещущей груди? А так - паста, из личных сбережений.
А теперь вперед - на минные поля! Заметили мерзость? Каждой семье погибшего 11 февраля в упавшем АН-148 обещано по 4 млн. руб.
По 1 млн. дадут власти Московской области, где произошла катастрофа. По 1 млн. руб. - губернатор Оренбуржья, откуда погибшие родом.
Еще 2 млн. руб. - страховка. А что получили, к примеру, российские медалисты после Олимпийских игр в Бразилии? Ордена от президента В.Путина - это раз.
Золотые призеры поимели по 4 млн. рублей. Серебро и бронза ценились ниже. Это два. Да от премьера Кабмина Д.Медведева такие же премии. Якобы от Фонда поддержки олимпийцев, который на самом деле «Рога и копыта». Это три.
А еще в зависимости от цвета медали лауреатам раздали навороченные «БМВ» по 4-6 млн. руб. Каждая. Итого 12-14 миллионов. Не хило? Я бы за такую тачку до Рио-де-Жанейро босиком по воде добрался. А, может быть, даже и на попутном дельфине.
Похоже, это вообще жульническая схема. Сделают германскому Автопрому госзаказ на несколько сотен машин, получат хорошие откаты. А продадут по коммерческим ценам.
А помпезное вручению ключей медалистам - это для отмазки, информационная завеса.
Ни в какой подлой Америке или щепетильной Германии такой номер бы не прошел, а у нас за милую душу.
Не случайно же нет ни одного официального отчета о количестве закупаемых для олимпийских призеров иномарок и общих расходах на них. И так больше 10 лет.
Где берут сумасшедшие «бабки», если бюджет на прихоти г-на Путина не раскошеливается? А вы у него и спросите. Сейчас как раз самая «жареная» предвыборная пора.
Черкните коротенькое письмецо в его электронную приемную. И если вас оттуда не пошлют на три буквы - значит, вы родились в рубашке. Но облают - это точно.
Один источник «левачка» я могу себе представить. В 2016 г. г-н Путин и его Кабмин лишили стариков и старушек положенной по закону 7%-ной компенсации их концаларегных пенсий. А в начале 2017-го выдали по 5 тыс. руб. на душу.
Итого, по подсчетам экономистов Болдырева-Глазьева, «нагрели» каждого ветерана на 13-15 тыс. руб. Умножьте для ровного счета 42 млн. пенсионеров на 10 тысяч руб. Сколько получится? У меня вышло 420 млрд. рублей, украденных у самых обездоленных и беззащитных.
Мы правильно подсчитали, Владимир Владимирович?
Так, может, после этой Олимпиады в Южной Корее г-ну президенту не надо так роскошествовать? Может, пора перестать бросать «автомобильные шубы с барского плеча» во время жесткого экономического кризиса?
Хотя бы уже потому, повторимся, что это незаконно. А во-вторых, нет же зимней олимпийской сборной страны. А есть «спортсмены из России», выступающие в личном качестве. Без флага, гимна, герба и всякой государственной символики. Отщепенцы!
За что же им государственные награды, если они от этого государства и всех нас отреклись? Если каждый представлял исключительно сам себя?
В богатейших США после бразильских Игр «золотому» медалисту выдали по 25 тыс. долларов и все. А президент Литвы Даля Грибаускайте, как рассказали СМИ, подарила двум своим победительницам за бронзу… духи, купленные за свой счет.
А у нас после Олимпиады в Рио выяснилась премилая деталь. Около 40 призеров из 56 «служили» в Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии, где тренировались на всем готовом.
Генералы и командиры силовиком отдельно чествовали своих лауреатов. Других по полной программе поощряли губернаторы на местах и другие доброхоты.
Всего, по подсчетам журналистов каждый призер получил на круг по 1 млн. долларов.
А теперь вернемся к авиакатастрофе Ан-148. Не забыли? 71 жертва. 13 полных сирот. Как сложится их судьба?
Почему же олимпийская железка у г-на Путина ценится в 4-5 раз дороже человеческой жизни?
А. Головенко, автор заметки написал 19.02.2018 00:28
Может, дадут призерам, но не так помпезно и вызывающе
Путину надо же быть добреньким накануне выборов за народный счет
без названияя написал 19.02.2018 00:06
И на БМВ и на премии и себя, любимых не забыли, и своих девочек премировали
Сколько же новых дач за рубежом купили?
Россия = мать коррупции
без названияя написал 19.02.2018 00:01
В Храме Христа Спасителя ее благословил и окропил святой водой Патриарх Кирилл. Отслужил за ее победу молебн.
А в итоге 11 место по медалям
Россия - тропическая страна.
без названияя написал 18.02.2018 23:54
А. Головенко, автор статьи написал 18.02.2018 21:24
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Недавно отправил журналистское обращение главе Адм.президента А.Вайно (на Форуме.мск есть).
Речь шла о вмешательства АП в выборы, на что она не имеет никакого права. Ни Конституцией и вообще ни одним законом ей такие полномочия не даны. У нас вообще нет закона об Админ. президента. Что хотят - то творят
Обошел скрытые ловушки и добился, чтобы обращение с ходу не отфутболили.
Это не помогло. Пришел сподобился получить от советника департамента по работе с письмами АП Сафьянникова, который просто вгоняет в ступор:
"Полагаем, что отсутствуют основания для комментариев к Вашему письму, в котором Вы ссылаетесь на высказанное личное мнение, а также на информацию, опубликованную в общедоступных источниках, в том числе в средствах массовой информации".
Так я и не ему писал. Закон обязывает давать ответы по существу, а советники "полагают"
Все на выборы! Еще не таких чудес насмотримся
Умственный импотент написал 18.02.2018 20:37
И щуку я тебе оставил,
Лошадь - тоже,
Тебя я не забыл,
Не бзди!
Что за странная мысль? написал 18.02.2018 20:22
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед++ДальССкий9 написал 18.02.2018 18:10
И один из них, это бывшая чекистско-взаПравдинская мурзилка = ХохловЁнко-ГовновонЬко.
Обратите внимание, он всячески в жизни и по интернету лезет к Русским со своими жалобами-письмами-запросами, обличительными статьями,
в которых он их учит и пытается обязательно что-то "доказать", "пристыдить", "пробудить комплекс вины", "открыть глаза", "рассказать как оно на самом деле" и пр.
Ежедневно выдавая на гора очередные кучи говнецА в адреСС России,
он = НИ РАЗУ,- не затронул свою рiдну неньку, тупых хохлов и их жЫдоуправителей, включая Порося жЫдомылдаванского и прочих эЙтинзонских клЯчков.
Вот почему?
ВсЁ просто, если он вякнет о них, то ему = очко порвут!
А тута?
...Тута самая лафа!
чОбанов башляет не хило, и за очко = спокойно.
Разве не так?
А!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед^^ДальССкий9 написал 18.02.2018 18:07
А на деле, он пока
с постоянным долбойобством упоротого какло методично доказывает свою психопатию.
Каждый раз, к своим писцюкалкам, сам-себе наддрачивает голосовалкой рейтинг и выкладывает беЗчисленное кол-во левых каментов с поддельными лэйблами от себя.
Не гребует и переодеваться в бабские трусы и лифчик, в погоне за баблом от чОбанова, подписывая не только каменты , но и целые статьи вымышленными женскими фамилиями и именами.
Говновнко, послушай, а может тебе на фоне дурки операцию по смене пола вкрячил?
И ты теперь трансвестит?
Обратите внимание, что Хохол сам-себя в очко трахнет, лишь бы грошик левый дали.
И Хохловонько = подтверждение тому!
ГовновонЬко, а чего ты НИ РАЗУ не написал своии пасквили о рiдной неньке, жЫдомЫлдоване Поросе, педераССтах клЯчко, лЯшках и кВаковых.
Почему ты , живя в России ты постоянно серишь и тупо сцышь на все углы только в ней?
Уж не на оплате ли ты, помимо чОбановской каССы = от дУрненьки,- грошь имаешь?
Весьма себе обЪяснимо.
А чего, с какло станет = ПОРОДА!
А!
стоик1120 написал 18.02.2018 17:57
сортирный Карлик - позор своей мамы и отца и преступник для славян?
без названияя написал 18.02.2018 17:07
без названияя написал 18.02.2018 17:00
Но она будет рвать пупок за Путина, чтобы перед уходом получить от него орден
Взыскующий правду написал 18.02.2018 16:44
Но, почему бы вам не прокомменировать ваши прошлые высказывания, которые здесь приводились?
Да, большую часть вы беспощадно удалили, но, попытайтесь ответить хотя бы на оставшиеся.
А если вы что-то запамятовали, то я с радостью напомню претензии к вам.
А. Головенко, автор заметки написал 18.02.2018 15:03
Написать, наверно, надо об этом отдельно
.шурика нашего написал 18.02.2018 14:21
Головенко.А.
шурика нашего написал 18.02.2018 14:18
.
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.
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" Илюхин отдай миллион! Растратил ли депутат деньги убитого товарища."
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13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
стоик1120 написал 18.02.2018 13:18
Он хоть щуку успел трахнуть за два часа?
.
Лошадь в президенты - Марианская впадина моральной деградации режима?
сортирный Карлик - позор своей мамы и отца и преступник для славян?
насреддин написал 18.02.2018 12:41
Святой Пигидий написал 18.02.2018 12:17
правильно написал 18.02.2018 11:45