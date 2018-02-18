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Московский листок

Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?

Опубликовано 18.02.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 30

олимпиада путин
Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады?

Почему? Потому что это аморально и незаконно. Нет такого закона, чтобы за народный счет раздавать медалистам Олимпиад изделия германского Автопрома.

Ни одна страна в мире этого не делает. Все барство оттого, что у нас, как изящно выразился г-н Павловский, «прихоть становится государственными институтом».

Ну, если очень хочется покрасоваться среди молоденьких сноубордисток и скелетонисток - есть для этого боулинг, бассейнинг и саунинг. Или все-таки хочется, не откладывая, коснуться орденом их трепещущей груди? А так - паста, из личных сбережений.

А теперь вперед - на минные поля! Заметили мерзость? Каждой семье погибшего 11 февраля в упавшем АН-148 обещано по 4 млн. руб.

По 1 млн. дадут власти Московской области, где произошла катастрофа. По 1 млн. руб. - губернатор Оренбуржья, откуда погибшие родом.

Еще 2 млн. руб. - страховка. А что получили, к примеру, российские медалисты после Олимпийских игр в Бразилии? Ордена от президента В.Путина - это раз.

Золотые призеры поимели по 4 млн. рублей. Серебро и бронза ценились ниже. Это два. Да от премьера Кабмина Д.Медведева такие же премии. Якобы от Фонда поддержки олимпийцев, который на самом деле «Рога и копыта». Это три.

А еще в зависимости от цвета медали лауреатам раздали навороченные «БМВ» по 4-6 млн. руб. Каждая. Итого 12-14 миллионов. Не хило? Я бы за такую тачку до Рио-де-Жанейро босиком по воде добрался. А, может быть, даже и на попутном дельфине.

Похоже, это вообще жульническая схема. Сделают германскому Автопрому госзаказ на несколько сотен машин, получат хорошие откаты. А продадут по коммерческим ценам.

А помпезное вручению ключей медалистам - это для отмазки, информационная завеса.

Ни в какой подлой Америке или щепетильной Германии такой номер бы не прошел, а у нас за милую душу.

Не случайно же нет ни одного официального отчета о количестве закупаемых для олимпийских призеров иномарок и общих расходах на них. И так больше 10 лет.

Где берут сумасшедшие «бабки», если бюджет на прихоти г-на Путина не раскошеливается? А вы у него и спросите. Сейчас как раз самая «жареная» предвыборная пора.

Черкните коротенькое письмецо в его электронную приемную. И если вас оттуда не пошлют на три буквы - значит, вы родились в рубашке. Но облают - это точно.

Один источник «левачка» я могу себе представить. В 2016 г. г-н Путин и его Кабмин лишили стариков и старушек положенной по закону 7%-ной компенсации их концаларегных пенсий. А в начале 2017-го выдали по 5 тыс. руб. на душу.

Итого, по подсчетам экономистов Болдырева-Глазьева, «нагрели» каждого ветерана на 13-15 тыс. руб. Умножьте для ровного счета 42 млн. пенсионеров на 10 тысяч руб. Сколько получится? У меня вышло 420 млрд. рублей, украденных у самых обездоленных и беззащитных.

Мы правильно подсчитали, Владимир Владимирович?

Так, может, после этой Олимпиады в Южной Корее г-ну президенту не надо так роскошествовать? Может, пора перестать бросать «автомобильные шубы с барского плеча» во время жесткого экономического кризиса?

Хотя бы уже потому, повторимся, что это незаконно. А во-вторых, нет же зимней олимпийской сборной страны. А есть «спортсмены из России», выступающие в личном качестве. Без флага, гимна, герба и всякой государственной символики. Отщепенцы!

За что же им государственные награды, если они от этого государства и всех нас отреклись? Если каждый представлял исключительно сам себя?

В богатейших США после бразильских Игр «золотому» медалисту выдали по 25 тыс. долларов и все. А президент Литвы Даля Грибаускайте, как рассказали СМИ, подарила двум своим победительницам за бронзу… духи, купленные за свой счет.

А у нас после Олимпиады в Рио выяснилась премилая деталь. Около 40 призеров из 56 «служили» в Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии, где тренировались на всем готовом.

Генералы и командиры силовиком отдельно чествовали своих лауреатов. Других по полной программе поощряли губернаторы на местах и другие доброхоты.

Всего, по подсчетам журналистов каждый призер получил на круг по 1 млн. долларов.

А теперь вернемся к авиакатастрофе Ан-148. Не забыли? 71 жертва. 13 полных сирот. Как сложится их судьба?

Почему же олимпийская железка у г-на Путина ценится в 4-5 раз дороже человеческой жизни?



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Всего комментариев к статье: 30
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Россия - нищая страна
А. Головенко, автор заметки написал 19.02.2018 00:28
Если "по традиции" заказали в Германии, к примеру, 300 "Фольксвагенов", внесли за них предоплату, получили многомиллионые откаты, выкупать все равно надо
Может, дадут призерам, но не так помпезно и вызывающе
Путину надо же быть добреньким накануне выборов за народный счет
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Re: Россия - тропическая страна
без названияя написал 19.02.2018 00:06
Не хило Путин и компашка поживились за счет пенсионеров, обобрав их на 420 млрд руб. Всем хватило.
И на БМВ и на премии и себя, любимых не забыли, и своих девочек премировали
Сколько же новых дач за рубежом купили?
Россия = мать коррупции
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Россия - тропическая страна
без названияя написал 19.02.2018 00:01
Сборная Россия Корее на 21 месте по медалям. В Сети напоминают, что в 2010 году она поехала Ванкувер на зимние ОИ в полном составе.
В Храме Христа Спасителя ее благословил и окропил святой водой Патриарх Кирилл. Отслужил за ее победу молебн.
А в итоге 11 место по медалям
Россия - тропическая страна.
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Re: Взыскующий кривду
без названияя написал 18.02.2018 23:54
пошел отсюда, тролль
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Советник выше президента!
А. Головенко, автор статьи написал 18.02.2018 21:24
Черкните коротенькое письмецо в его электронную приемную. И если вас оттуда не пошлют на три буквы - значит, вы родились в рубашке.
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Недавно отправил журналистское обращение главе Адм.президента А.Вайно (на Форуме.мск есть).
Речь шла о вмешательства АП в выборы, на что она не имеет никакого права. Ни Конституцией и вообще ни одним законом ей такие полномочия не даны. У нас вообще нет закона об Админ. президента. Что хотят - то творят
Обошел скрытые ловушки и добился, чтобы обращение с ходу не отфутболили.
Это не помогло. Пришел сподобился получить от советника департамента по работе с письмами АП Сафьянникова, который просто вгоняет в ступор:
"Полагаем, что отсутствуют основания для комментариев к Вашему письму, в котором Вы ссылаетесь на высказанное личное мнение, а также на информацию, опубликованную в общедоступных источниках, в том числе в средствах массовой информации".
Так я и не ему писал. Закон обязывает давать ответы по существу, а советники "полагают"
Все на выборы! Еще не таких чудес насмотримся
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Re: стоику1120 - гиганту мысли
Умственный импотент написал 18.02.2018 20:37
Нет, я не зоофил
И щуку я тебе оставил,
Лошадь - тоже,
Тебя я не забыл,
Не бзди!
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Не дарить иномарки?
Что за странная мысль? написал 18.02.2018 20:22
А пилить тогда как? И что? Дерево на лесоповале?
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Почему мурзилка Хохло-ГовновЁнко постоянно серет на ФорМСКе?( и без наблюдения психопатырей?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед++ДальССкий9 написал 18.02.2018 18:10
Года три-четыре взад, начал наблюдать, как местные хохлы, стали кучковаться, и в сегменте Русского тырнета вести завуалированную войнушку-обсерашку против России.
И один из них, это бывшая чекистско-взаПравдинская мурзилка = ХохловЁнко-ГовновонЬко.
Обратите внимание, он всячески в жизни и по интернету лезет к Русским со своими жалобами-письмами-запросами, обличительными статьями,
в которых он их учит и пытается обязательно что-то "доказать", "пристыдить", "пробудить комплекс вины", "открыть глаза", "рассказать как оно на самом деле" и пр.
Ежедневно выдавая на гора очередные кучи говнецА в адреСС России,
он = НИ РАЗУ,- не затронул свою рiдну неньку, тупых хохлов и их жЫдоуправителей, включая Порося жЫдомылдаванского и прочих эЙтинзонских клЯчков.
Вот почему?
ВсЁ просто, если он вякнет о них, то ему = очко порвут!
А тута?
...Тута самая лафа!
чОбанов башляет не хило, и за очко = спокойно.
Разве не так?
А!
Ответить
Re: Головенко способен чудеса творить?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед^^ДальССкий9 написал 18.02.2018 18:07
Это он "за такую тачку" собрался в исусы податься.
А на деле, он пока
с постоянным долбойобством упоротого какло методично доказывает свою психопатию.
Каждый раз, к своим писцюкалкам, сам-себе наддрачивает голосовалкой рейтинг и выкладывает беЗчисленное кол-во левых каментов с поддельными лэйблами от себя.
Не гребует и переодеваться в бабские трусы и лифчик, в погоне за баблом от чОбанова, подписывая не только каменты , но и целые статьи вымышленными женскими фамилиями и именами.
Говновнко, послушай, а может тебе на фоне дурки операцию по смене пола вкрячил?
И ты теперь трансвестит?
Обратите внимание, что Хохол сам-себя в очко трахнет, лишь бы грошик левый дали.
И Хохловонько = подтверждение тому!
ГовновонЬко, а чего ты НИ РАЗУ не написал своии пасквили о рiдной неньке, жЫдомЫлдоване Поросе, педераССтах клЯчко, лЯшках и кВаковых.
Почему ты , живя в России ты постоянно серишь и тупо сцышь на все углы только в ней?
Уж не на оплате ли ты, помимо чОбановской каССы = от дУрненьки,- грошь имаешь?
Весьма себе обЪяснимо.
А чего, с какло станет = ПОРОДА!
А!
Ответить
(без названия)
стоик1120 написал 18.02.2018 17:57
Лошадь в президенты - Марианская впадина моральной деградации режима?
сортирный Карлик - позор своей мамы и отца и преступник для славян?
Ответить
Re: Головенко: Путин - нелегитимный кандидат?
без названияя написал 18.02.2018 17:07
Самое смешное, что нелегитимным будет и орден на Памфиловой, поскольку ей его даст нелегитимный "президент Путин"
Ответить
Re: Головенко: Путин - нелегитимный кандидат?
без названияя написал 18.02.2018 17:00
Почаще напоминайте афвтор, что не только же Путин нелегитимный кандидат, но и сам глава ЦИКа Памфилова, которой нет в Конституции.
Но она будет рвать пупок за Путина, чтобы перед уходом получить от него орден
Ответить
Re: Головенко: Путин - нелегитимный кандидат?
Взыскующий правду написал 18.02.2018 16:44
Г-н Головенко, вы, как обычно, высказали необыкновенно свежую мысль.
Но, почему бы вам не прокомменировать ваши прошлые высказывания, которые здесь приводились?
Да, большую часть вы беспощадно удалили, но, попытайтесь ответить хотя бы на оставшиеся.
А если вы что-то запамятовали, то я с радостью напомню претензии к вам.
Ответить
Путин - нелегитимный кандидат?
А. Головенко, автор заметки написал 18.02.2018 15:03
Поскольку Путин не явился в ЦИК за удостоверением кандидата в президенты, не расписался за него и мы не видели вручение ему этой "ксивы", то у нас нет никаких оснований считать его зарегистрированным кандидатом в президенты
Написать, наверно, надо об этом отдельно
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Re: Коммунисты! Читайте статьи в газете "Правда"
.шурика нашего написал 18.02.2018 14:21
....."Президент Путин - это проект российского народа, который избрал его на эту должность в третий раз. И это решение нашего народа нигде и никем неоспорено"
Головенко.А.
Ответить
Коммунисты! Читайте статьи в газете "Правда"
шурика нашего написал 18.02.2018 14:18
" Как генерал Илюхин семью Рохлиных обобрал."
.
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.
.
.
" Илюхин отдай миллион! Растратил ли депутат деньги убитого товарища."
.
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
Ответить
(без названия)
стоик1120 написал 18.02.2018 13:18
Прогнивший режим с умственным импотентом во главе?
Он хоть щуку успел трахнуть за два часа?
.
Лошадь в президенты - Марианская впадина моральной деградации режима?
сортирный Карлик - позор своей мамы и отца и преступник для славян?
Ответить
(без названия)
насреддин написал 18.02.2018 12:41
Совесть - это химера (с). Путин уже сделал свой выбор перед олимпиадой. Выбор в пользу спортсменов. На остальное быдло ему насрать. Головенко может цистерну чернил извести на свои послания, толку не будет.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.02.2018 12:17
"Путин! Может, не будем дарить иномарки призерам такой олимпиады? Почему? Потому что это аморально и незаконно" - это в НОРМАЛЬНЫХ странах аморально и незаслуженно. А для старика Мельдония в стране 404 в самый раз. Тем более ИНОМАРКИ... вполне патриотично для запутенских физкультурников, ни один патриот не откажется.
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в целом -
правильно написал 18.02.2018 11:45
но отменить это барство за НАШ счет может только Советская Власть.
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