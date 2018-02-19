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Московский листок

Действительно ли в США могут рассчитывать на то, что Кремль сам разрушит страну?

Опубликовано 19.02.2018 автором в разделе комментариев 1

сша война рф
Действительно ли в США могут рассчитывать на то, что Кремль сам разрушит страну?

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО 

Продолжим осмысливать ту новую реальность, что пришла после 1 февраля 2018 года. А она такова: Вашингтон отказался от активных действий на свержение команды В.Путина в РФ и почти с головой ушел в решение собственных проблем. Подробнее –

https://forum-msk.org/material/fpolitic/14315515.html

https://forum-msk.org/material/fpolitic/14327423.html

Действительно ли в США могут рассчитывать на то, что Кремль сам разрушит страну. Так сказать, собственной деятельностью? В самом деле, для успеха надо лишь «запечатать» Кремль во внутренних проблемах РФ – и подождать.

 

НИКАК НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Все эти «аналитические» ресурсы (сливные бачки) интернет-пропаганды все никак не могут остановиться. По инерции вещают о какой-то опасности майдана в РФ.

Успокойтесь. Майдана в РФ не будет. Для того, чтобы пустить ситуацию в РФ вразнос, УЖЕ должны были состояться и обрушение курса рубля, и сбивание цен на нефть, и первые громкие дела против придворных олигархов Кремля в Соединенных Штатах, и тяжелые бои в Донбассе. Накануне выборов. Причем так, чтобы все успели почувствовать последствия этого. Чтобы к 18 марта все это уже оказало самое болезненное действие на широкие массы избирателей и на собственно «элиту». Предвыборная нервная взвинченность даже в РФ, где все вроде бы «под асфальтом» - отличный усилитель внешних воздействий. Удары, нанесенные после 18 марта, теряют в эффективности как минимум 30-40%.

Этих ударов не произошло. Значит, все-таки вступает в силу сценарий «вторые семидесятые годы».

Но пропагандистская прислуга все никак не угомонится. Она все время вопит то о российском Майдане, то о завтрашней горячей мировой войне. Ибо иного писать просто не умеет. Успокойтесь. Скоро вас будут снимать с довольствия за ненадобностью. Потому что расейские гегемоны уже поняли, что трогать их ВСЕРЬЕЗ янки не собираются. Во всяком случае, в ближайшее время. Требование прокуратуры США о выдаче кремлевского повара Пригожина и его «ольгинских троллей» за вмешательство в американские выборы? Это просто смехотворно. Булавочные уколы.

А у наших бонз стратегическое мышление отключено. Они живут по принципу: «День простояли, а завтра подумаем о том, что будет послезавтра». Нет угрозы «торпед» извне и нет даже признака того, что завтра Москва заволнуется? Ну и хорошо.

Старине Трампу сейчас крайне непросто. Снижая налоги, но увеличивая расходы на оборону (+13%) и на вложения в инфраструктуру (200 млрд. только в 2019-м), он сокращает социальные расходы.

«Обнародованное бюджетное предложение предусматривает сокращение расходов на защиту окружающей среды на 25 процентов. Также на четверть уменьшается финансирование поддержки малого бизнеса. На 10-18 процентов меньше средств получат государственные ведомства транспорта, сельского хозяйства, внутренних дел, жилищного и городского развития, труда. Предложено секвестировать бюджет министерства образования. Значительно урежут программы социальной помощи бедным американцам — в частности, систему продажи им продуктов первой необходимости по специальным талонам. Сократятся расходы государства на ремонт и поддержание субсидированного государственного жилья. В целом федеральные социальные программы предлагается урезать на 1,8 триллиона долларов…»

 https://ria.ru/world/20180213/1514545709.html

«Экономисты и политологи отмечают, что белодомовский бюджет может сослужить президенту Трампу медвежью услугу, потому что затрагивает в основном, причем затрагивает очень сильно голосовавших за него избирателей. Достаточно сказать, что администрация хочет урезать финансирование Medicaid, федеральной программы здравоохранения для бедных американцев, в течение следующих десяти лет более чем на 800 млрд долларов. 272 млрд недополучат программы социальной помощи и поддержки. Финансирование инвалидов сокращается более чем на 72 млрд долларов. Две трети из них - 48,8 млрд долларов администрация рассчитывает сэкономить, отправив часть инвалидов на работу. Белый дом решил не обращать внимание на то, что их предшественники признали этих людей нетрудоспособными…»

http://expert.ru/2017/05/24/byudzhet/

 

Дефицит бюджета Заатлантической республики вырастает с 666 млрд. долларов в 2018-м до 1,1 триллиона в 2019-м. Огромная цифра! Если учесть то, что все расходы казны Америки – 4,4 трлн. долларов.

Дональду Фредовичу предстоит серьезная борьба внутри собственной страны. Понадобится несколько мучительных лет, прежде чем возвращение производства в страну даст свои плоды. Трампу сейчас просто не до революции в РФ и не до борьбы за свержение Путина. Если это случится, придется идти на дорогостоящую операцию по введению сюда войск и обеспечению контролируемого раздела страны. Издержки велики. Сейчас не до них.

Но это значит лишь одно: все переходит в очень долгую и унылую фазу «победившей стабильности». Против нас не дураки стоят. Они-то отлично понимают, что «элита» РФ ничего менять не хочет. А значит, страна просто сгниет. Да, это будет сопровождаться провалами и катастрофами. Ибо тихого гниения не бывает. При Брежневе ведь спокойная жизнь продолжалась лишь до ввода войск в Афганистан в декабре 1979-го. А дальше последствия верховного безделья начали катиться с горы, как снежный ком.

Вы что, думаете, что расейские бонзы смогли обмануть извечные законы истории? 

 

РАСЧЕТ НА САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС… 

А чего дикого в гипотезе Максима Калашникова о том, что янки попросту решили не вмешиваться в дела РФ, не валить нынешний режим и просто пождать, когда мафиозное квазигосударство разрушится изнутри само? Ну, когда оно дойдет до стадии, когда все повалится от первого же порыва ветра?

В самом деле, если американцы прекращают нарочитое давление на РФ и с головой уходят в обустройство Соединенных Штатов, то вышибают из рук Кремля такой политтехнологический инструмент, как противостояние внешнему врагу. И в этих условиях сам Кремль сделает все, чтобы через несколько лет РФ превратилась в хлам.

Что мы знаем на сегодня? Что главные угрозы для РФ – это слабость промышленности, нехватка инфраструктуры (упадок старой) и демографический кризис. И если читать Фридмана и его «Ближайшие сто лет», то видишь: американцы уверены что именно факторы покончат с Российской Федерацией в начале 2030-х годов.

А теперь ответим сами себе: разве Кремль, когда нефтедоллары через край переливались и буквально из ушей лезли в 2000-2014 годах, вложил их в создание передового производства, строительство умной инфраструктуры и в поощрение рождаемости в русских семьях? Да нет, конечно! Мы прекрасно знаем, куда делись все эти триллионы. Неужели он теперь, упустив полтора десятка лет, найдет триллионы для инвестиций в эти области? Да ведь прежних доходов уж нет. Из личных кубышек вытащат? Не смешите меня.

При том, что экономика РФ немощна, Кремль ведет себя так, будто на дворе – год этак 1975-й. Будто в их распоряжении – вторая сверхдержава мира, и танки ее стоят в Берлине, и нефтедоллары притекают полноводной рекой. Хотя в стране даже по официальным данным – 20 млн. нищих, Москва транжирит ресурсы на ненужную ни с какой стороны войну в Сирии. Тратя в Сирии те ресурсы, которые были нужны для Новороссии. Ну, спустить 90 млрд. долларов на олимпиады-мундиали-саммиты-универсиады они уже успели. Дальше вы сами можете продолжить – куда и чего спускали с 2000 года.

Дальше расейская знать сама додушит русскую науку, покончит с конструкторскими да инженерными школами. Ну, Академию наук они уже в хлам превратили. Научные институты они успешно «оптимизируют», сливая текстильщиков с физиками. Во что превращается наша средняя школа? Наверное, вам не надо о сем рассказывать? Что делается с предпринимательством в РФ, тоже все знают. Только в воображении Кремля промышленность и агропром способны развиваться при таких дорогих кредитах и кретинической налоговой системе. Ну, основную массу народа вы уже сделали нищими и бедными, а значит, внутренний рынок РФ слаб. Если так, то за счет чего будут развиваться индустрия и сельское хозяйство?

Если все подытожить, то понятно, что американцы могут совершенно не бояться того, что РФ (пока Соединенные Штаты заняты своими проблемами) вдруг прекратится в волшебного Феникса. Нет, они полностью уверены в том, что РФ успешно застоится, сгниет и завоняет. Конечно, при этом у нее будет куча оружия, от которого, дескать, Запад в панике. И каковое оружие, как и в 1991-м, ни от чего не спасет. Ибо, знаете ли, если стены града сгнили, то тяжесть пушек их лишь разрушает.

Оружие хорошо лишь тогда, когда арсеналы существуют рядом с процветающей гражданской промышленностью. Как в Германии, Южной Корее, Японии или в Китае. Оружие – изделие специфическое, удовольствие крайне дорогое. Оно не создает полезного продукта, оно обеспечивает защиту страны от врага, желающего открыто напасть на нас. Но при этом оно не пашет, не сеет и не жнет. Оружие само по себе не дает стране передовой электроники – это дело именно гражданского сектора. А та электроника, что используется в военной технике, слишком специфична, чтобы ставить ее на умные швейные машинки. Чтобы выпускать танки без угрозы разорения собственной страны, ты должен одновременно делать множество станков, приборов, мирных самолетов и судов, двигателей, лекарств, стиральных машин и холодильников – и так далее. Ты должен максимально удовлетворять внутренний спрос своими силами, давая собственному народу как можно больше рабочих мест. А если ты сводишь всю экономику к Сырьевой Трубе, Отверточной сборке и торговле, то гонка вооружений тебя быстро обанкротит.

У меня в памяти всплывает яркая картинка: танки Т-80УД на улицах Москвы в августе 1991-го. Великолепнейшие боевые машины! И танкист, стоящий рядом – с импортным плейером.

Наша страна уже раз пострадала от того, что производила слишком мало хороших потребительских товаров, но много – оружия. Мы помним, как поляки издевательски хохотали над советскими морскими офицерами с могучих кораблей в 1980-м. Глядя на то, как наши мореманы скупают бюстгальтеры – потому что в СССР не хватало красивого женского белья.

Нет, сейчас в магазинах РФ полно им лифчиков, и бытовой электроники. Да вот беда: она – импортная. И покупается все это за счет той валюты, что РФ получает, продавая сырье на мировом рынке. Эти закупки дают работу кому угодно – туркам, китайцам, вьетнамцам – но только не нам. Ты можешь производить самое распрекрасное оружие в такой «экономике», и оно лишь утопит твою страну. Если ты не производишь ничего иного. Напомню, что маленькая Южная Корея в год зарабатывает на электронике и электротехнике вчетверо больше, чем РФ – на торговле оружием.

Но за океаном отлично видят, что в Москве ринулись по всему тому же самоубийственному пути. Но прежде военные заводы СССР производили одновременно и мирную продукцию. Да нет, не только кастрюли! То были системы связи, медицинские аппараты, телевизоры и радиоприемники, холодильники и стиральные машины. А теперь ОПК РФ производит только оружие. И потому он крайне уязвим. Падают доходы от нефти – наступают черные дни для тех, кто делает только оружие…

А значит, можно спокойно заниматься внутриамериканскими делами. РФ первой на Америку никогда не нападет, ракеты с ядерными боеголовками не запустит. Она не сможет создать действительно дестабилизирующий Америку фактор: создание в США Третьей партии, протекционистско-националистической. А значит, бояться Вашингтону нечего.

А пропагандистская брань – сие так, ветер. Никакого модели развития, альтернативной американской, Москва все равно породить не может. Привлекательной модели, имею в виду.

 

КОГДА ИХ «ЗАЕЛО»

Американцы отлично понимают, что произошедшее в Москве расценят как «победу» и воскликнут: «Да мы все правильно делали! И ничего менять не надо! Уж если сама Америка нас не трогает и отступила!»

Супермаразм расейской жизни будет возведен в кубическую степень. Система примется за проедание РФ с бешеной энергией. «Элиту» словно заклинит. Так корабль с вышедшим из строя рулевым управлением затягивает в вечную циркуляцию. Влево или вправо. В кружение на одном месте.

Знаете, что РФ ожидает в самую первую очередь? Нарастающая шизофрения между внутренней и внешней политиками. До наших бонз никак не доходит простая мысль: дипломатия и экономика – не разные сферы, они тесно увязаны. Они не могут взять в толк, что внешняя политика должна служить укреплению национальной экономики, а не ее истощению. Она должна работать на процветание страны и (в нашем случае) на воссоединение Русского народа.

В погоне за чисто внешними признаками великодержавия они сами растратят ресурсы и усугубят экономический кризис у себя дома. Это - характерный признак средневекового мышления. Наше, королевское дело, вести красивые войны, а экономика – что-то чумазое, простонародное. Впрочем, советские верхи в 70-е страдали тем же самым, гробя ресурсы в Африке и Азии. Да и сам Петр Великий стукался в ту же глупость. Любой историк помнит: разгромив Карла XII под Полтавой в 1709-м, Петр I не стал сразу же добивать Швецию. Вместо того, чтобы двинуться на нее через Финляндию и высаживать морские десанты у шведов в тылу, он кинулся воевать с Османской империей. Затеял несчастный Прутский поход – и позорно проиграл туркам войну в 1711 году. Благодаря этому Северная война со шведами завершилась лишь 12 лет после Полтавы.

Что ожидает РФ? Гигантские затраты на то, чтобы отстроить тот кусок Сирии, что останется в руках алавитов. По затратам и распилам сие уподобится эпопее с восстановлением Чечни в 90-е и начале «нулевых». Еще мы станем свидетелями устройства военных баз чисто ради престижу. В остатке Сирии и, наверное, в Судане. Очередные военные авантюры в Ираке и, боюсь, в Ливии. Неровен час, в Венесуэлу еще попрутся. Затолкав-таки русских Донбасса «в Украину». Все это будет делаться в ожидании раскола ЕС и «поумнения» европейцев. С клепанием все нового и нового оружия (см. выше). С раздачей кредитов странам Третьего мира.

Ах, да – при этом Москва будет фантазировать на тему особого союза с Китаем. Якобы против американцев. В ответ китайцы продолжат вежливо улыбаться и все время отстраняться. Попутно вышибая из Москвы право на освоение огромных сибирских ресурсов. (При этом сохраняя за собой важнейший американский рынок сбыта и фактически, мягко, присоединнясь в западным санкциям против Москвы). В погоне за химерой «оси Пекин – Москва» Кремль сам отдаст КНР все, чего она пожелает. Сама построит (за свой счет) трубопроводы в Поднебесную. Согласится на скидки с цен на сырье. И продолжит с упорством идиота заталкивать в союз с Китаем враждебную ему Индию. Отчего та еще сильнее станет дрейфовать в сторону США. Ибо источником современных технологий Москва для Дели уже давно не выступает. Источник оных, как ни крути – Запад.

Отдав Донбасс, Москва будет вынуждена укреплять Крым с севера. Сталкиваясь с тем, что без воды из Днепра иполуостров остается депрессивной территорией со все более истощающимися запасами подземных вод. И почвами, страдающими от засоления.

Все это успешно сложится с вливанием огромных денег в автономии Северного Кавказа, где надо будет показать успехи в борьбе с родо-племенной системой власти. Но при этом сами эти республики так и останутся дотационными. Ибо если Москва не может сделать производстсво выгодным и в коренных русских областях, то может ли она совершить такое чудо в том же Дагестане?

Всего несколько лет такой политики – и РФ подойдет ко второй перестройке. Благо, США к тому времени обойдут Москву в объемах добычи нефти у себя в стране и успешно заместят те объемы «черного золота», что ОПЕК убирает с рынка. Да и научно-техническая революция в Америке даст весомые плоды. К тому моменту отсталость РФ в области НТР станет просто вопиющей.

Но не только дурная внешняя политика станет фактором самоуничтожения Кремля. Сыграют свою роль и глубокие внутренние пороки РФ.

(Продолжение следует)



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Всего комментариев к статье: 1
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Киса написал 19.02.2018 01:33
На виду много горбачевцев, что так что странно говорить, что перестройка закончилась. Вспомните про выборы.
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