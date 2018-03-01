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Московский листок

С начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина?

Опубликовано 01.03.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 14

путин выборы двойник
С начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина?

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

Начиная с далёкого 1996 года, в России нет президента - роль президента исполняют артисты, порою лишь отдалённо напоминавшие тех, за кого граждане России голосовали. Артисты есть артисты, они самостоятельного значения не имеют, соответственно, эти артисты управлялись и управляются неизвестными народу лицами, которые с помощью этих артистов решают свои личные, а не национальные интересы.

Фактически речь идёт о насильственном захвате власти, поскольку судьба настоящих Бориса Николаевича Ельцина и Владимира Владимировича Путина на момент замены их артистами была неизвестна. Вполне возможно, что они после пластической операции жили или до сих пор живут в каком-то убежище, но нельзя исключить, что они были убиты теми, кто заменил их артистами.

Вот и возникает вопрос, не имеющий прецедентов: когда эта афера с двойниками будет вскрыта, то станет очевидным, что Россия может отказаться от международных договоров, не выгодных ей, мало этого, потребовать компенсации от стран, лидеры которых подписали с артистами невыгодные России договора.

Встанет вопрос, кто виноват в том, что в России вместо президентов были зависимые от враждебных России сил артисты?

В первую очередь, разумеется, сама Россия. Поэтому у всех стран возникнет соблазн отговариваться: «Мы ничего не знаем! Раз Россию устраивали эти артисты, то и мы вынуждены были считать их настоящими президентами».

Но Россия - это сложное понятие, ведь народ России не имел в своём распоряжении спецслужб, способных вскрыть это преступление, а спецслужбы России возглавляли преступники, обеспечивающие ликвидацию президента и замену его артистами. Народ России, даже если бы он и не был глуп, безусловно, был бессилен вскрыть это преступление.

А вот руководители всех иных стран имели в своём распоряжении спецслужбы, для которых раскрыть эту аферу и не составляло труда, и, без сомнений, руководители всех иных стран, безусловно, знали, что имеют дело не с настоящим президентом России, а с артистами.

(Правда, события 11 сентября 2001 года в США показали, что и во главе зарубежных стран сегодня такие «руководители», что спецслужбы, вполне возможно, и не информируют их об этом. Хотя это не снимает вину с этих стран, а выход спецслужб из подчинения избранной народом власти, не должно освобождать эти власти и эти страны от ответственности).

Вот и возникает вопрос, насколько правомерно будет со стороны России отказаться от договоров, подписанных артистами? Насколько правомерно потребовать возместить убытки от того, что зарубежные страны соглашались заключать соглашения не с настоящими президентами России, а с артистами.

Это один вопрос, но есть и второй.

В связи с тем, что сейчас к власти во многих странах приходят лица, совершенно не подготовленные к государственной деятельности, и не желающие становиться государственными деятелями, то на первый план выдвигается вина тех, кто обязан был обеспечить свои страны достойными лицами у власти, - вина средств массовой информации. Со СМИ России всё понятно, но разве СМИ остального мира в данном вопросе ни при чём?

Поэтому есть и вопрос к СМИ Запада.

Если в русскоязычной части Интернета в поисковике Яндекса набрать слово «двойники», то первые подсказанные Яндексом ответы будут: «двойники путина доказательства» и «двойники путина», причём, по первой подсказке Яндекс выбрасывает 41 миллион ответов, а по второй 34 миллиона. А если набрать «двойники путина фото сравнение», то Яндекс выдаст 97 миллионов ответов. По этим числам можно судить, насколько популярна эта тема у русских. Но, понятное дело, для послушных Кремлю СМИ России тема того, что роль Путина исполняют похожие на Путина артисты, находится под запретом.

И западным журналистам, впервые услышавшим об этом, надо понять тех русских, которые ещё способны думать самостоятельно.

Вот начало 1996 года, это фото настоящего Путина - помощника мэра Санкт-Петербурга:

https://i.obozrevatel.com/gallery/2018/1/30/original.jpg?size=630x2000

А вот прошло всего три года, это осень 1999 года, настоящий Путин исчез, и роль Путина в должности премьер-министра России исполняет артист:

http://static.feeds.az/images/000010/putin_otklonil_pervoe_predlozhenie_eltsina_15926.jpeg

А вот весна 2000 года, ещё один артист принимает присягу Путина в роли президента.

https://www.republic.ru/uploads/og-image/85779.png?t=1502465520

А вот 2016 год, очередной артист, играющий роль Путина проводит совещание:

https://pbs.twimg.com/media/CJFIhvjW8AQVWF7.jpg:medium

А вот всё тот же 2016 год, но Путина, отдыхающего с Медведевым, играет ещё один артист:

https://blogs.informator.news/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/9835867.jpeg

То, что об артистах в роли Президента молчат СМИ России, полностью подчинённые Кремлю, - это понятно. Но почему молчат СМИ Запада о том, что Россией вместо настоящего Президента правят какие-то неизвестные лица, выпускающие вместо Путина загримированных под него артистов?

Да, конечно, это дело русских. Но ведь научно-технический прогресс не даст продолжаться этому вечно. Скоро программы опознания личности по внешнему виду и голосу будут доступны каждому владельцу телефона, и любой желающий сможет сам убедиться, что в деле с Путиным никакие возрастные изменения не имеют значения, поскольку с начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина.

Но СМИ Запада молчат упорно.

И вот что здесь играет главную роль? Уверенность, что эта афера никогда не будет вскрыта и журналистам Запада не придётся отчитываться перед читателями в том, почему они молчали?

Понятное дело, что и «свободная пресса» Запада свободна от служения народу, и СМИ Запада выполняют заказы своих хозяев, но ведь ещё не было случая, чтобы разоблачение аферы произошло так быстро. Аферы разоблачаются, но спустя 50-60 лет, когда уже нет тех журналистов, которые убеждали население, что всё это «теория заговора». Вот напомню старый пример,

В 1951 году шах Ирана вынужден был назначить премьер-министром Ирана лидера правящей партии Мухаммеда Моссадыка, активно выступавшего против колониальной зависимости Ирана от США и Великобритании. Заняв этот пост, Моссадык провел национализацию Англо-иранской нефтяной компании (ныне British Petroleum, BP). В ответ последовали санкции Великобритании и США - запрет вывоза и продажи иранской нефти, положение народа ухудшилось, но народ понимал причины и в 1952 парламент одобрил кандидатуру Моссадыка на второй срок. Шах, марионетка Запада, попытался отправить Моссадыка в отставку, но Моссадык провел референдум, на котором набрал 99,9% голосов, получил чрезвычайные полномочия, взял в свои руки командование над вооруженными силами и, в конце концов, низложил шаха и отправил его в изгнание. Иран стал, по стандартам, Запада абсолютно демократической страной. Но «демократические СМИ» понятное дело, поливали и поливали грязью не шаха, о Моссадыка.

И в конце лета 1953 года в Тегеране началось то, что мы видели в Киеве в зиму 2014 года, - ЦРУ и британская разведка MI-5 провели операцию по свержению Моссадыка. Как и на Украине, были куплены продажные генералы и депутаты, под видом народа на улицы выведены уголовники и бездельные идиоты, западные СМИ назвали это «народной революцией», и Моссадык, в конце концов, был свергнут. Разница, разве что в том, что стоило это дешевле: если США уже признались, что на «демократические преобразования» на Украине выделили местным подонкам 5 миллиардов долларов, то в те времена операция по свержению Моссадыка и восстановлению колониальной зависимости Ирана обошлось ЦРУ всего в 19 миллионов (правда, доллар стоил намного дороже, да и вклад MI-5 пока неизвестен). Сегодня ЦРУ уже рассекретило документы по перевороту в Иране в 1953 году и гордо хвастается этой своей успешной операцией, обрекшей народ Ирана на длительные страдания и задержку в своем экономическом и культурном развитии.

Но в данном случае дело не в этом, а том, что и в те времена тех, кто видел в Иране в 1953 году инспирированный иностранными государствами переворот, «свободные СМИ» и «эксперты» тоже называли конспирологами, помешавшимися на теории заговоров, а к моменту рассекречивания документов, те мерзавцы, которые в СМИ убеждали народ, что всё это «конспирология», уже давно подохли.

Но вот такого прецедента, как с двойниками Ельцина и Путина, - когда читатели сами могут понять то, что им обязаны разъяснить СМИ, - в мире ещё не было.

Ну и как, по-вашему, поведут себя СМИ, как поведут себя «мэтры» журналистики?



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Всего комментариев к статье: 14
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Это уже делается давно!
Ясновидящая не из написал 01.03.2018 14:45
Гримировать это слишком просто. Они делают пластику, переформатируют сознание, делают голоса в тайных лабораториях. 21-ый век на дворе, как никак.
У каждой башни Кремля по Куколке. Поэтому такая чехарда в решениях, поэтому Россия то воюеет за Донбасс, то его сдает обратно в Украину. То делает Новоросию, то ее продает. То рвется в ЦЭ-Еуропу, то воюет с ней.
Страна беднеет. Олигархия жиреет и вывозит все деньги на Запад. Кровь людей льется рекой. С украинцами - в смертельной ссоре. Чубайс и "Семья" непотопляемы.
А самое главное, каждая башня Кремля может воровать, сколько хочет и при этом не несет никакой ответственности.
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Это уже делается давно!
Ясновидящая не из "Битвы эксов" написал 01.03.2018 14:42
Гримировать это слишком просто. Они делают пластику, переформатируют сознание, делают голоса в тайных лабораториях. 21-ый век на дворе, как никак.
У каждой башни Кремля по Куколке. Поэтому такая чехарда в решениях, поэтому Россия то воюеет за Донбасс, то его сдает обратно в Украину. То делает Новоросию, то ее продает. То рвется в ЦЭ-Еуропу, то воюет с ней.
Страна беднеет. Олигархия жиреет и вывозит все деньги на Запад. Кровь людей льется рекой. С украинцами - в смертельной ссоре. Чубайс и "Семья" непотопляемы.
А самое главное, каждая башня Кремля может воровать, сколько хочет и при этом не несет никакой ответственности.
Ответить
Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 01.03.2018 13:55
Назарбаев не хочет повторить путь Гитлера,и в США ему объяснили что и как ему(Назрбаеву)надо делать что бы он сам,его деньги и деньги его родни(как собственно и сама родня)могли ЖИТЬ,да еще и не особо нуждаясь в деньгах.
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Юрию Мухину
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 01.03.2018 13:39
Эти россказни мир уже слышал от подсудимых в Нюрберге.Мол ...мы не виноваты,мы всего лиш выполняли приказы,а то,что приказы были преступны и привели ко 2 мировой войне уничтожившей примерно 70 млн. чел по всему миру,так то Гитлер виноват.Номер на пройдет и последствия для кацапомойки будут точно такие же как для 3 Рейха.Я напомню,что после поражения Германии в 1 мировой войне,примерно 100 лет назад,не было ни каких требуналов.Страны победители Германию не делили на протектораты и не размещали свои войска не территории этих протекторатов.Германию обязали выплатить определенную сумму репараций и наложили некие ограничения,что кстати обычная практика.Чем все закончилось?А закончилосьэто приходом к власти Гитлера,кстати на вполне законных выборах,при чем Гитлер апеллировал к униженному самосознанию немцев,к тому что во время войны Германию предали и прочему бреду.Чем все закончилось?Закончилось 2 мировой,в которой Германия снова проиграла и вот тут уже получила "по полной".Раздел на протектораты,разоружения и т.д.включая этот самый требунал в Нюрберге и виселицы для особо рьяных исполнителей приказов.Это я к чему?А к тому,что в 1991 г., Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком Р.Ф не стали добивать.Наоборот спасли от голода накормив и вытащив в "люди"Посадили за общий стол,превратив "Большую 7 в 8" и т.д.Что произошло дальше?А дальше кацапопитеки начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса тем самым подтверждая слова Гитлера утверждавшего что...любой договор подписанный с кацапами стоит не дороже бумаги на которой этот договор написан..ЛЮДИ поняли что ошиблись и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно,а кто на данный момент правит кацапопитеками(двойник,тройник,удлинитель и т.д.)дело самих кацапопитеков.Человечество должно сделать так,что бы из данной территории человечеству больше не исходило угроз и проблем и человечество этот вопрос решит,как решило вопрос с 3 Рейхом и СССР.На месте кацапомойки возникнет ряд протекторатов и бантустанов,которые со вмеременем превраьтятся во вполне себе нормальные государства,как на месте 3 Рейха возникли Германия,Австрия,Чехия,Словакия и т.д.,а на месте СССР возникли страны Балтии,Украина,Белоруссия и т.д.Кацапопитекам оставят их московию в границах 14 в,исконно кацапские земли и стройте на этих землях чего захотите.Хоть снова выберите себе ген сека,царя,фюрера и т.д.Но за пределы Вашего бантустана вам без намордника и строгого ошейника будет появлятся запрещено.А там поглядим на Ваше поведение.Может со временем "дорастете" дор уровня современных "хомо сапиенс",и тогда вам позволят среди людей без намордника и ошейника ходить. Вот примерно так.
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Ларчик открывается просто.
В лад написал 01.03.2018 12:38
Журналюги с помощью блокнота или журнала (даются в руки презику для автографа)получают отпечатки пальцев у "клонов", затем сравниваются и получаем ответ.
Что касается старых маразматиков-Зю,Жир,Мирон, обслуживающих(прикрывающих) этих "клонов",объявить их государственными изменниками и выпроводить на родину-поставщицу клонов-Израиль.
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Казакстан окончательно порвал с "русскiм мiром"
Светослав,,,,,, написал 01.03.2018 12:38
Виталий Портников:
.
Вслед за подписанием указа о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу президент Нурсултан Назарбаев заявил о переводе заседаний правительства и парламента на казахский язык.
.
Когда такие решения принимались в Киеве, официальная Москва вспыхивала гневом и принималась говорить о засилье национализма, а пророссийские политики рассказывали об ущемлении прав русскоязычных. В случае с Назарбаевым ничего подобного не будет. Кремль хранит молчание, а никаких пророссийских политиков в Казахстане просто нет. Пророссийский -- это, на минуточку, сам Назарбаев. Но тогда почему же именно он принял решение, которое в перспективе приведет уже не к государственному, а к цивилизационному разрыву россии и Казахстана?
.
Нурсултан Абишевич всегда был чуток к моменту, к конъюнктуре -- в этом состоит его секрет самосохранения. Казахстан объявил независимость последним -- не потому, что Назарбаев этой независимости не хотел, а потому, что ему необходимо было продемонстрировать многочисленному русскому населению республики свою приверженность Союзу. Именно Назарбаев был инициатором создания Евразийского союза тогда, когда его коллеги и слышать не хотели ни о какой интеграции, -- и откровенно "троллил" своими идеями соседних президентов. Зато русскоязычные подданные Назарбаева видели, как будущий "елбасы" хочет обратно в СССР. Несмотря на то что модель управления Казахстаном все последние десятилетия все больше напоминала этнократию, Назарбаев старался сохранить внешнее убранство Казахской ССР. И вдруг -- такой поворот.
.
Не вдруг. Назарбаев умеет делать выводы. И то, что произошло, -- это вывод из российского нападения на Украину. Казахстанский правитель не мог не заметить, что оккупант добился успеха именно там, где было много русского и русскоязычного населения, где практически не было украинского языка и украинского цивилизационного влияния. А всюду, где оно было -- пусть даже в не очень больших количествах, -- нападение захлебнулось.
.
Разве после этого трудно понять, что безопасность Казахстана -- это присутствие на государственном уровне казахского языка, это переформатирование казахстанцев из советских людей в казахскую политическую нацию? И разве Назарбаев сегодня рискует чем-либо, когда использует свое всевластие для такого переформатирования? Ведь авторитарному правителю с этим куда проще, чем демократическому государству.
.
Всего этого могло бы и не произойти, если бы постсоветский Казахстан ощущал себя в безопасности рядом с постсоветской россией. Но путинская россия перестала быть постсоветской -- она превратилась в агрессивное непредсказуемое образование, готовое к экспансии и войнам. И назарбаевский Казахстан перестает быть постсоветским -- он становится казахским. А каким еще, собственно, ему стать в ответ?
.
Когда Путин напал на Украину, он потерял не только Украину. Он потерял еще и Казахстан. И не только его.
.
Ответить
Первая тонна путькиного кокаина
Светослав,,,,,, написал 01.03.2018 12:31
"Наша первая тонна кокаина" -- как Путин торгует наркотой
http://ru-mir.net/2018/03/01/nasha-pervaya-tonna-kokaina-kak-okruzhenie-putina-torguet-narkotoy/
.
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"Разоблачения" не катят...
-Что это? написал 01.03.2018 12:07
Очевидно, что на фотках одно и то же лицо, нов разных возрастах.
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Юрий - БЫЛА ИНОФРМАЦИЯ что в Италии - провели ДНК экспертизу - вывод НЕ ПУТИН
не отец дочки живущей на западе написал 01.03.2018 11:23
Оказывается крыса - давно - всем известный двойник, итальянцы опубликовали что ДНК человека выдающего себя за крысу - не соответствует ДНК дочерей (или дочери) проживающей на западе. Ну и по внешнему виду - видно - какой то клоун бывает еще совсем удмурт их думается несколько там. И правит сраной - клан упырей в погонах. И ДАВНО.
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(без названия)
мдя-с.. написал 01.03.2018 11:03
удмурт самый мерзкий из путиных
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(без названия)
поправляшка написал 01.03.2018 11:01
"Как и на Украине, были куплены продажные генералы и депутаты,...."
--
Только в Украине продажных мусоров, сбушникв, судей, генералов, депутатов - купила россия. Но народ оказался против российской оккупации
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(без названия)
Сергей Петров написал 01.03.2018 10:43
На 3 и 4 фотке мужик вроде бы один и тот же, путин это или нет - хз, а вот на последней - явный двойник, артист по кличке "удмурт" - самый неудачный и малопохожий на путина актер, по крайней мере я его сразу отличаю от других путиных.
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(без названия)
брэд написал 01.03.2018 10:29
По правде говоря, я не увидел каких-либо различий в фотографиях Путина, разве что в последней, но Путин уже постарел.
Ушная раковина одинакова, она хорошо видна везде, кроме последней фотографии.
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Вот оно что!
мельдоний написал 01.03.2018 09:00
После пластической операции В.В. Путин,все эти годы поднимал с колен совхоз им. Ленина )))
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