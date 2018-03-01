С начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина?

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

Начиная с далёкого 1996 года, в России нет президента - роль президента исполняют артисты, порою лишь отдалённо напоминавшие тех, за кого граждане России голосовали. Артисты есть артисты, они самостоятельного значения не имеют, соответственно, эти артисты управлялись и управляются неизвестными народу лицами, которые с помощью этих артистов решают свои личные, а не национальные интересы.

Фактически речь идёт о насильственном захвате власти, поскольку судьба настоящих Бориса Николаевича Ельцина и Владимира Владимировича Путина на момент замены их артистами была неизвестна. Вполне возможно, что они после пластической операции жили или до сих пор живут в каком-то убежище, но нельзя исключить, что они были убиты теми, кто заменил их артистами.

Вот и возникает вопрос, не имеющий прецедентов: когда эта афера с двойниками будет вскрыта, то станет очевидным, что Россия может отказаться от международных договоров, не выгодных ей, мало этого, потребовать компенсации от стран, лидеры которых подписали с артистами невыгодные России договора.

Встанет вопрос, кто виноват в том, что в России вместо президентов были зависимые от враждебных России сил артисты?

В первую очередь, разумеется, сама Россия. Поэтому у всех стран возникнет соблазн отговариваться: «Мы ничего не знаем! Раз Россию устраивали эти артисты, то и мы вынуждены были считать их настоящими президентами».

Но Россия - это сложное понятие, ведь народ России не имел в своём распоряжении спецслужб, способных вскрыть это преступление, а спецслужбы России возглавляли преступники, обеспечивающие ликвидацию президента и замену его артистами. Народ России, даже если бы он и не был глуп, безусловно, был бессилен вскрыть это преступление.

А вот руководители всех иных стран имели в своём распоряжении спецслужбы, для которых раскрыть эту аферу и не составляло труда, и, без сомнений, руководители всех иных стран, безусловно, знали, что имеют дело не с настоящим президентом России, а с артистами.

(Правда, события 11 сентября 2001 года в США показали, что и во главе зарубежных стран сегодня такие «руководители», что спецслужбы, вполне возможно, и не информируют их об этом. Хотя это не снимает вину с этих стран, а выход спецслужб из подчинения избранной народом власти, не должно освобождать эти власти и эти страны от ответственности).

Вот и возникает вопрос, насколько правомерно будет со стороны России отказаться от договоров, подписанных артистами? Насколько правомерно потребовать возместить убытки от того, что зарубежные страны соглашались заключать соглашения не с настоящими президентами России, а с артистами.

Это один вопрос, но есть и второй.

В связи с тем, что сейчас к власти во многих странах приходят лица, совершенно не подготовленные к государственной деятельности, и не желающие становиться государственными деятелями, то на первый план выдвигается вина тех, кто обязан был обеспечить свои страны достойными лицами у власти, - вина средств массовой информации. Со СМИ России всё понятно, но разве СМИ остального мира в данном вопросе ни при чём?

Поэтому есть и вопрос к СМИ Запада.

Если в русскоязычной части Интернета в поисковике Яндекса набрать слово «двойники», то первые подсказанные Яндексом ответы будут: «двойники путина доказательства» и «двойники путина», причём, по первой подсказке Яндекс выбрасывает 41 миллион ответов, а по второй 34 миллиона. А если набрать «двойники путина фото сравнение», то Яндекс выдаст 97 миллионов ответов. По этим числам можно судить, насколько популярна эта тема у русских. Но, понятное дело, для послушных Кремлю СМИ России тема того, что роль Путина исполняют похожие на Путина артисты, находится под запретом.

И западным журналистам, впервые услышавшим об этом, надо понять тех русских, которые ещё способны думать самостоятельно.

Вот начало 1996 года, это фото настоящего Путина - помощника мэра Санкт-Петербурга:

https://i.obozrevatel.com/gallery/2018/1/30/original.jpg?size=630x2000

А вот прошло всего три года, это осень 1999 года, настоящий Путин исчез, и роль Путина в должности премьер-министра России исполняет артист:

http://static.feeds.az/images/000010/putin_otklonil_pervoe_predlozhenie_eltsina_15926.jpeg

А вот весна 2000 года, ещё один артист принимает присягу Путина в роли президента.

https://www.republic.ru/uploads/og-image/85779.png?t=1502465520

А вот 2016 год, очередной артист, играющий роль Путина проводит совещание:

https://pbs.twimg.com/media/CJFIhvjW8AQVWF7.jpg:medium

А вот всё тот же 2016 год, но Путина, отдыхающего с Медведевым, играет ещё один артист:

https://blogs.informator.news/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/9835867.jpeg

То, что об артистах в роли Президента молчат СМИ России, полностью подчинённые Кремлю, - это понятно. Но почему молчат СМИ Запада о том, что Россией вместо настоящего Президента правят какие-то неизвестные лица, выпускающие вместо Путина загримированных под него артистов?

Да, конечно, это дело русских. Но ведь научно-технический прогресс не даст продолжаться этому вечно. Скоро программы опознания личности по внешнему виду и голосу будут доступны каждому владельцу телефона, и любой желающий сможет сам убедиться, что в деле с Путиным никакие возрастные изменения не имеют значения, поскольку с начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина.

Но СМИ Запада молчат упорно.

И вот что здесь играет главную роль? Уверенность, что эта афера никогда не будет вскрыта и журналистам Запада не придётся отчитываться перед читателями в том, почему они молчали?

Понятное дело, что и «свободная пресса» Запада свободна от служения народу, и СМИ Запада выполняют заказы своих хозяев, но ведь ещё не было случая, чтобы разоблачение аферы произошло так быстро. Аферы разоблачаются, но спустя 50-60 лет, когда уже нет тех журналистов, которые убеждали население, что всё это «теория заговора». Вот напомню старый пример,

В 1951 году шах Ирана вынужден был назначить премьер-министром Ирана лидера правящей партии Мухаммеда Моссадыка, активно выступавшего против колониальной зависимости Ирана от США и Великобритании. Заняв этот пост, Моссадык провел национализацию Англо-иранской нефтяной компании (ныне British Petroleum, BP). В ответ последовали санкции Великобритании и США - запрет вывоза и продажи иранской нефти, положение народа ухудшилось, но народ понимал причины и в 1952 парламент одобрил кандидатуру Моссадыка на второй срок. Шах, марионетка Запада, попытался отправить Моссадыка в отставку, но Моссадык провел референдум, на котором набрал 99,9% голосов, получил чрезвычайные полномочия, взял в свои руки командование над вооруженными силами и, в конце концов, низложил шаха и отправил его в изгнание. Иран стал, по стандартам, Запада абсолютно демократической страной. Но «демократические СМИ» понятное дело, поливали и поливали грязью не шаха, о Моссадыка.

И в конце лета 1953 года в Тегеране началось то, что мы видели в Киеве в зиму 2014 года, - ЦРУ и британская разведка MI-5 провели операцию по свержению Моссадыка. Как и на Украине, были куплены продажные генералы и депутаты, под видом народа на улицы выведены уголовники и бездельные идиоты, западные СМИ назвали это «народной революцией», и Моссадык, в конце концов, был свергнут. Разница, разве что в том, что стоило это дешевле: если США уже признались, что на «демократические преобразования» на Украине выделили местным подонкам 5 миллиардов долларов, то в те времена операция по свержению Моссадыка и восстановлению колониальной зависимости Ирана обошлось ЦРУ всего в 19 миллионов (правда, доллар стоил намного дороже, да и вклад MI-5 пока неизвестен). Сегодня ЦРУ уже рассекретило документы по перевороту в Иране в 1953 году и гордо хвастается этой своей успешной операцией, обрекшей народ Ирана на длительные страдания и задержку в своем экономическом и культурном развитии.

Но в данном случае дело не в этом, а том, что и в те времена тех, кто видел в Иране в 1953 году инспирированный иностранными государствами переворот, «свободные СМИ» и «эксперты» тоже называли конспирологами, помешавшимися на теории заговоров, а к моменту рассекречивания документов, те мерзавцы, которые в СМИ убеждали народ, что всё это «конспирология», уже давно подохли.

Но вот такого прецедента, как с двойниками Ельцина и Путина, - когда читатели сами могут понять то, что им обязаны разъяснить СМИ, - в мире ещё не было.

Ну и как, по-вашему, поведут себя СМИ, как поведут себя «мэтры» журналистики?