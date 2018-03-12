Выигрывает тот, в чьей голове - не каша, а стройное мировоззрение

ТРАМП И ПУТИН: ИСХОД СХВАТКИ

Как приверженец психоистории по Айзеку Азимову, попробую проанализировать, кто выйдет победителем в противостоянии «Трамп – Путин». Тем паче, что 45-й президент США уже развязал мировую торговую войну, грозящую потопить РФ вместе с ее атомными торпедами и духовными скрепами.

Подробнее –

https://forum-msk.org/material/news/14432318.html

Так что сценарий дальнейшей пьесы ясен, антагонисты четко определились. В таких противостояниях важнейшее преимущество – стройность мировоззрения в руководящей голове. И вытекающая из нее последовательность действий. С оной точки зрения Трамп обладает просто колоссальным преимуществом.

ЦЕЛЬНОСТЬ ВРАГА

Наш враг, Трамп, завидно целен в своей картине мира. Он отлично понимает, что все словеса о величии Америки – просто сотрясение воздуха, коль они не подкреплены крепкой, развивающейся экономикой. Причем экономикой именно физической, производственной. Что у народа не может быть никакой гордости за свою страну, если все это не сопровождается возвращением в Соединенные Штаты рабочих мест и достойных зарплат.

В противоположность Трампу, Кремль потеря страной рабочих мест совершенно не волнует. Нет, Максим Калашников не о том, что говорит руководство РФ, а о том, что оно ДЕЛАЕТ. Причем вот уже 18 лет.

Дональд Трамп обладает психологией бизнесмена из реального сектора. Он очень четко понимает сам (и доносит сие до окружающих), что Америка без возрождения своей промышленности превратится в страну-банкрота, населенную дебилами и паразитами. Что нельзя отдавать за импорт 800 млрд. долларов в год, ибо именно таков торговый дефицит США. А это – не что иное, как экспорт за рубеж рабочих мест, а импорт – безработицы и нищеты. То есть, главное – сделать торговый баланс Америки положительным. Для этого Трамп с упорством бульдозера вводит протекционизм (делает выгодным производство всего, что только можно) в своей стране. Наплевав на бредни либералов о «свободе торговли». При этом он, в отличие от Кремля, уменьшает налоги на предприятия, а не давит их фискальным прессом.

Как и Путин, Трамп тоже наращивает военные расходы и вливает деньги в военно-промышленный комплекс. Но при этом он параллельно с ВПК ударно развивает гражданское производство. Опять-таки в отличие от Кремля, коему оборонка заменила все остальное. Ибо Трамп отлично знает, что без развития гражданского сектора военная сфера уподобится частоколу ракет, внутри которого – мерзость запустения и деградации. Потому дядя Дональд не меньше печется о том, чтобы в его стране делали не только истребители, но и стиральные машины, и сталь свою выплавляли.

По действиям Трампа видно, что он великолепно осознает простую истину: если у тебя – современная, развивающаяся промышленность, то она подпитает и науку, и образование, станет для них жирным питательным черноземом. Именно заводы и спасут американцев от умственной деградации. Креаклы-айтишники покричат, повопят по поводу роста цен на китайский импорт – а дальше найдут себе место в реалиях нового индустриализма. И примутся создавать ПО для управления процессами выплавки электростали, а не всякие там мобильные приложения для поиска гомосексуалистов, желающих заняться сексом в туалете (цитирую комедийный американский сериал «Стартап»). Да и Маск с тормоза снимется и оценит выгоды новой американской промышленности.

Трамп весьма искусно использует застарелую ненависть американского народа к своей «элите». Что отлично отметил Самуил Хантингтон в книге «Кто мы?» 2004 года. Хантингтон тогда указал, что именно «элита» всячески втягивает страну в разнообразные глобалистские «свободноторговые» договоры типа НАФТА. Тогда как простой народ, у которого от этих соглашений исчезает работа и падают доходы, в гробу хотел видеть и эту «элиту», и все эти Трансътихоокеанские партнерства. Вместе с политкорректностью и тяжелыми налогами.

Трамп не просто последователен – он ЧЕРТОВСКИ последователен. Ему, в отличие от его визави в Кремле, удалось оседлать волну мировых перемен. И пока команда Путина продолжает цепляться за издыхающие, уходящие принципы ВТО и свободы мировой торговли, Трамп отлично смекнул, что фритредерство и либеральная глобализация себя изжили. Причем надолго. Покуда в Кремле играют в паладинов, этаких последних дон кихотов свободы торговли, подпевая Китаю, Трамп сознательно рушит либеральную глобализацию и ведет дело к разделению мира на конкурирующие блоки-империи со своими мирами-экономиками.

НА КАКОГО КОНЬКА ВСКОЧИЛ КОВБОЙ?

Дядя Дональд в деталях осмыслил (причем сам!) то, что прежняя глобализация – это тупик, и она умрет. А как же иначе? Ибо та глобализация, о которой нам твердили с начала 90-х, означает совершенно идиотский порядок. Итак, в ней принцип разделения труда и специализации доводится до абсурда. Одна страна делает мебель, вторая – электронику, третья – самолеты, четвертая – станки и т.д. Но ведь это значит, что в мире воцаряется самый махровый монополизм! Здоровая конкуренция исчезает: образуются мировые монополии. «Глобалвагон», «Глобалуголь», «Главстанкопром», «Главбордель» (Таиланд)…

А нет конкуренции – останавливается развитие, все превращается в серую унылую равнину. Монополисты тормозят прогресс и диктуют свои цены. И нет больше на них ни соперников, ни антимонопольных комитетов.

А дальше – еще более страшная беда настает. С современной производительностью оказывается, что для удовлетворения потребностей мира, скажем, в самолетах нужны всего четыре компании – «Боинг», «Аэробус», «Бомбардье» и «Эмбраер». И никаких тебе больше илов, яков, юнкерсов и фоккеров. А для того, чтобы удовлетворить потребность планеты в агромашинах, нужно всего пять фирм. И так далее.

В таком порядке оказывается, что большинство населения стран мира – ненужное. Они – лишние, им нет работы. И прежде всего – в Соединенных Штатах. 80% населения мира попадает в разряд излишков. И что им делать? Ведь при глобальном рынке и специализации стран мирового-то правительства нет! Кто позаботится о «лишних»? Кто их переподготовит и даст новую работу?

Сообразив, что такой порядок ведет к взрыву глобального масштаба и осознав, что вослед за уходом из нее промышленности Америка лишится и статуса мирового финансового центра (он попросту переедет в Китай, как до того, в 1918-м, переехал из Лондона в Нью-Йорк), Дональд Фредович решил сознательно ускорить крах глобализации по-либеральному. С этой целью он возглавил процесс протекционистского разделения мира.

Был ли такой шанс у Путина? Да, он имелся. Много лет. Но ВВП предпочел его не использовать, втолкав РФ в ВТО в 2012-м. Теперь поезд ушел, и вождем исторических перемен стал 45-й президент США.

УМЕНИЕ НЕ РАЗМЕНИВАТЬСЯ НА ПУСТЯКИ

Трамп не страдает раздвоением сознания и, не размениваясь на мелочи, идет к главной цели – к подъему промышленности в собственной стране. Причем с упорством фанатика. Да, это вызовет мировой экономический кризис, но в его адском горниле поднимется Новый Американский Век. Так закалится сталь и вернется величие Штатов.

Трампа зря сравнивают с Рональдом Рейганом, ибо дядя Дональд – скорее скрещение Рейгана и Рузвельта Второго. Рейгану было плевать на гибель американского производства, он приветствовал свободу торговли, он не обращал внимания на обветшание американской инфраструктуры. Рейган начал ПРОЕДАНИЕ Соединенных Штатов. Трампу подавай протекционизм, возрождение реального сектора и огромные вложения в новую инфраструктуру. Здесь он – аватара Франклина Д. Рузвельта и его Нового курса 1930-х.

Путин проспал и эту тенденцию, встрепенувшись лишь в своей Манежной речи 1 марта 2018 года. Но если у Трампа есть возможность воплотить ту же программу гигантского инфраструктурного строительства, то у Путина они – «околонуля». Те нефтяные триллионы, что имелись у Кремля для этого в 2000-2014 годах, оказались утраченными. Утекли сквозь пальцы.

Трамп умеет найти главное звено и схватиться за него. Для него это – новая индустриализация. Он отлично понимает, что, решив эту первейшую проблему, он автоматически решит и прочие задачи. К чему, например, тратить деньги и время на организацию заговора против Путина в РФ и учинение в оной смуты, наказуя Москву за Украину, коли развязанная Америкой мировая торговая война уничтожит РФ? Коли американская индустрия и порожденный протекционистской борьбой глобальный экономический спад настолько собьют цены на сырье, что Кремль окажется буквально смыт цунами? Что Москва попросту обанкротится? И тут и Крым отдавать придется, и ракеты сокращать, и на поклон к Вашингтону идти.

Потому Трамп неукротимо прет к Главной Цели, отбрасывая прочь второ- и третьестепенные дела. Тогда как Кремль хватается то за одно, то за второе, то за третье, ничего не доводя до конца и везде проваливаясь. Ибо он Главной Цели не видит.

Завидная последовательность в мыслях и действиях – гигантское преимущество Трампа в нынешней планетарной схватке. При том, что у него в США нет «управляемой демократии», партии «Единая Америка», карманных СМИ и полностью покорного ему силового аппарата. Он отлично знает, что для нового величия его Америки оной нужна и новая экономическая модель. Знает – и настойчиво ее выстраивает.

С КАШЕЙ В ГОЛОВЕ

В сравнении с Трампом кремлевцы проигрывают, причем явно. ВВП может говорить о духовных скрепах и патриотизме (Валдайская речь, осень 2013-го). Но при этом он сохраняет ельцинскую экономическую (сырьевую, финансово несамостоятельную) модель, которая и рушит пресловутые скрепы. А людей делает нищими, вялыми и пассивными. Ибо у них-то не появляется ни достойных заработков, ни рабочих мест! А чего стоит патриотизм надломленных духовно, прибитых «овощей», погрязших в бедности и взятых ссудах?

Если для Трампа гонка вооружений – всего лишь дополнение к общей индустриализации, ее ускоритель, то для Кремля она – нечто самодовлеющее. Реагировать не девальвацию рубля устройством учений и внезапных проверок войск – просто визитная карточка нынешней власти. (Лечение рака концертами духового оркестра Минобороны, можно сказать).

Кремль пытается замазать научно-техническую отсталость, сырьевую экономику и деградацию населения картинками военной силы. Шизофрения в руководстве РФ давным-давно стало обыденной. Мы, чтобы не сойти с ума, к ней привыкли. Ну, когда президент РФ произносит в посланиях одно, а принимаемый в то же время бюджет страны на следующий год и действия правительства сим посланиям в корне противоречат. Но от этого шизофрения никуда не девается! Понимаю, что у нас – особенная стать, и аршином нас общим не измерить. Но это – уже просто диагноз, а не «загадочная русская душа». И не «особая стать».

Для Кремля патриотизм, военная мощь, внешняя политика и производительная экономика никак не связаны друг с другом. В его мозгу все это – что-то существующее по отдельности, в изолированных отсеках. Более того, власть в РФ насилует экономику, полагая, что сие сойдет ей с рук. Надо быть справедливыми: Павел Грудинин в риторике своей гораздо более последователен. В его-то мозгу взаимосвязи между назваными областями имеются.

Но сегодня совсем иные фигуры определяют курс РФ. Поэтому на словах Москва ведет «священную войну» с Америкой. Но при этом продолжает вкладывать свои финансовые резервы в американские ценные бумаги. А валютные резервы – в банки США. Крича о суверенитете и вставании с колен, расейский бомонд упорно цепляется за бредовые нормы ВТО и за сохранение несамостоятельной финансовой системы. Вопя о патриотизме в политике, Кремль не желает подкрепить его национал-патриотизмом в экономике. Протекционизмом и активной промышленной политикой. Разительно отличаясь тем самым от Трампа и его команды. Но ведь невозможно возродить державное величие, при этом живя на всем импортном!

Для Максима Калашникова, как для приверженца Азимовой психоистории, нет никакой загадки в том, кто победит в нынешней Холодной войне-2. Причем без применения ядерного оружия и «горячей» войны вообще.

Тот, у кого в голове – не шизофреническая «каша», а стройное и логическое мировоззрение. Сформированное, кстати, в Деле, а не в кабинетных мечтаниях. Пишу об этом с горечью. Начав глобальную торговую войну, Трамп приближает развязку драмы…

А кто его настоящий оппонент? Да новый китайский император, Си Цзинпинь. Из Красной (Хуан) династии. Он тоже чертовски последователен. Как и сама китайская элита. С 1978-го до 2001 года она усиленно обновляла Китай и поднимала в нем новейшую промышленность, причем в условиях протекционизма. Она пользовалась тем, что производство уходит к ним из Европы и Америки. И только лишь когда КНР обрела новую мощь, она вошла в ВТО и принялась снимать сливки с принципа свободы торговли, зарабатывая на самых богатых рынках. Теперь свобода планетарной торговли для Пекина – святая святых, основа его мощи. Он кровно заинтересован в открытости чужих рынков. А у себя дома он ничьей конкуренции не опасается.

Начатый Трампом «крестовый поход» за новый протекционизм сталкивает Вашингтон и Пекин лоб в лоб. Вот тут-то и развернется борьба титанов…