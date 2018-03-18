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Московский листок

На кого «стучит» «Пражский телеграф»

Опубликовано 18.03.2018 автором Сергей Комков в разделе комментариев 4

украина война киев майдан
На кого &#171;стучит&#187; &#171;Пражский телеграф&#187;

Сначала хотел было написать в заголовке так: «На кого работает газета «Пражский телеграф»? Но, немного поразмыслив, пришел к выводу, что слово «работает» здесь явно не подходит. Да и, название «газета» - как-то звучит неуместно применительно к изданию, которым владеет и руководит уже не первый год довольно известная в Чехии личность - Наталья Судленкова.

Выдает она себя за выдающуюся журналистку! Перечисляя в своем «издании» целый ряд российских СМИ, в которых она, якобы, активно функционирует в качестве действующего журналиста.

Да и свое детище с громким названием «Пражский телеграф» она безо всякой скромности уже не первый год представляет в качестве «самой популярной газеты российских соотечественников в Чешской Республике» (?!) Хотя, абсолютно непонятно, какое отношение имеет и сама пани Судленкова, и ее «печатное детище» к российским соотечественникам в частности и к Российской Федерации в целом! Ибо, по паспорту Наталья Судленкова является гражданкой Республики Беларусь. Но, из этой республики она давно уже выбыла. А, если быть более точными, - сбежала! И попросила у Чехии политического убежища. И теперь проживает на территории Чешской Республики в статусе «политической беженки». Но, при этом продолжает всем «пудрить мозги» и почему-то называть себя «российской соотечественницей».

Об этой парадоксальной ситуации я писал и говорил много раз. И даже разбирался с пани Судленковой по данному поводу в Чешском Суде, куда она (возмущенная «безобразным поведением профессора Комкова») подавала иск о защите своей чести и достоинства. Но, в Суд были предъявлены неоспоримые доказательства моей правоты, и вопрос был закрыт раз и навсегда!

Из этого следовало бы некоторым чиновникам наших российских официальных структур, представленных в Чешской Республике, сделать соответствующие выводы. Но, видимо, слишком уж данная пани их обаяла своими сладкими речами и сладкими дифирамбами на страницах своего «Телеграфа»!

Однако, уже тогда как достаточно опытный эксперт в подобного рода вопросах я предупреждал и руководство Посольства РФ, и руководителей других официальных подразделений, готовых день и ночь обниматься с вышеозначенной пани, что придет день и час, когда этой идиллии наступит конец, и руководимый данной «милой дамой» «телеграфный аппарат» настучит такое, от чего потом придется отмываться долго и всерьез.

И вот он этот день настал!

Весь Мир сегодня с замиранием сердца следит за проходящими в России очередными президентскими выборами.

Видимо, не случайно именно в канун этого важнейшего исторического для России события разгорелся нешуточный скандал в Англии. Назрел очередной узел противоречий между Россией и США. Не говоря уже о том, что вытворяют сегодня бандеровские выродки в нашей дружеской Украине, пытаясь вообще сорвать проведение там голосование в день выборов.

Вот тут как раз подоспела очередь сварганить какой-нибудь скандалец и в Чешской Республике! Тем более что здесь только что завершились свои достаточно непростые президентские выборы, в результате которых победу (хоть и с большим трудом) одержал Милош Земан - человек, настроенный на установление прямых дружественных отношений с Россией.

Так вот. Самым лучшим способом устроить любую провокацию всегда является организация смуты и какого-то возмущения действиями официальных властей.

И «Пражский телеграф» начал активно «стучать», придумывая очередной повод для этой самой «смуты»! Для того, чтобы потом на весь Мир заявить о том, что в Чехии выборы президента России проходили с грубейшими нарушениями! И, тем самым, решить сразу две проблемы. Во-первых, поставить под вопрос легитимность результатов голосования по определенным участкам в Чешской Республике. А, во-вторых, столкнуть лбами российские и чешские официальные структуры! Чтобы они потом долго и нудно выясняли между собой отношения. Что обычно и нужно провокаторам.

Вот и появилась практически в канун проведения выборов президента России в «самой популярной газете российских соотечественников в Чешской Республике» «Пражский телеграф» некая публикация под заголовком «Кто пойдет на выборы?»

Из этой, с позволения сказать, «публикации» российские соотечественники с удивлением вдруг узнали о том, что, оказывается, не всем из них удастся принять участие в голосовании на выборах президента России. Неизвестно кто и когда опрашивал, как написано в публикации, «постоянных читателей «Пражского телеграфа». Но, двое из четырех «опрошенных» (и оба √ из города Теплицы) заявили, что не смогут принять участие в выборах, так как просто не в состоянии будут добраться до Генерального консульства России в Карловых Варах из-за отсутствия транспорта.

Понимая, с кем имею дело, я провел свое собственное небольшое расследование данного факта. И выяснил достаточно интересные детали!

Ну, во-первых, Генеральное консульство России сделало все возможное для того, чтобы все желающие из их консульского округа смогли проголосовать, и обеспечило подвоз людей на транспорте. В том числе √ из города Теплицы!

А, во-вторых, весьма интересным оказался анализ «опрошенных» «самым популярным изданием среди российских соотечественников» в городе Теплицы: Изабеллы Трусовой и Владимира Афанасьева.

Изабелла Трусова оказалась нянькой престарелой мамы Ольги Кондрашиной, которая уже не первый год работает помощницей все у той же пани Судленковой. По-моему, как говорят в таких случаях, комментарии здесь излишни! Потому что няньку своей мамы можно заставить сказать все, что угодно! Тем более, что ты ей платишь деньги! Или просто наболтать вместо нее!

А к Владимиру Афанасьеву никогда и никто из журналистов ни с какими вопросами по поводу его участия или неучастия в выборах президента России вообще не обращался. Потому что этот человек недавно перенес инсульт и находится на постельном режиме. То есть, в любом случае ни при каких обстоятельствах он не сможет поехать на избирательный участок. И Владимир был крайне удивлен тем, что его фамилия вообще кем-то упоминается в какой-то гезетёнке!

Все это с точки зрения Закона имеет четко определенное толкование: мошенничество! И попытка манипуляции общественным мнением в канун важнейшего политического события!

А еще есть политическая составляющая. Это - явная попытка опорочить и дискредитировать официальные органы, представляющие Российскую Федерацию в Карловарском крае.

Теперь остается выяснить лишь один вопрос: в чьих же все-таки интересах так активно «стучал» этот самый «телеграфный аппарат», гордо именующий себя «самой популярной газетой среди российских соотечественников в Чешской Республике»?

И не пора ли данный «аппарат» вместе с его хозяйкой, очень ловко рядящейся под «российскую соотечественницу», отправить на историческую свалку? Пока он не «настучал» еще более «крутую» информацию?!



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
!!QQ!!QQTO--TKLOPODAV!!!& написал 18.03.2018 01:15
"что за ахинея написал 18.03.2018 00:20
с путиноидным душком? какое кому дело до всякой фигни происходящей в чехии? "
- А чего бы и не заглянуть в клетку с абиздянами? То таки да-аа?
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Re: вообще
Между прочим написал 18.03.2018 00:43
таким как ты нет дела и до того, что в России происходит! только за собственным карманом наблюдаешь! чего тогда влез на Форум?
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куда?
чугуний написал 18.03.2018 00:41
А куда девать российских мидовских чиновников в чехии?
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вообще
что за ахинея написал 18.03.2018 00:20
с путиноидным душком? какое кому дело до всякой фигни происходящей в чехии?
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