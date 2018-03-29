Ким Чен Ын: Под мудрым руководством КПК китайцы будут достигать ещё лучших научных успехов

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя КНР Си Цзиньпина с 25-го по 28-ое марта нанес неофициальный визит в Китай.

Уважаемого высшего руководителя сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. Так же товарища Ким Чен Ына сопровождали: член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, члены политбюро ТПК, зампреды ЦК партии Пак Гван Хо, Ли Су Ён и Ким Ен Чхор, член политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ён Вон, Ким Сен Нам и Ким Бен Хо, и члены Госсовета КНДР.

По прибытии спецпоезда с уважаемым высшим руководителем в г. Даньдун, на вокзале его встретили заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, секретарь Ляонинского областного комитета КПК Чэнь Цюфа, генеральный директор Китайской железнодорожной корпорации Лу Дунфу, чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли Цзиньцзюнь, член Постоянного комитета, начальник секретариата Ляонинского областного комитета КПК Лю Хуаньсин и секретарь парткома города Даньдун Ге Хайинг.

Высший руководитель КНДР выразил благодарность за то, что товарищ Сун Тао и его сопровождающие приехали в далекий от столицы пограничный город, чтобы встречать его.

Товарищ Сун Тао сказал, что по поручению товарища Си Цзиньпина приехал из Пекина, и горячо приветствовал визит товарища Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу в Китай.

Товарищ Ким Чен Ын прибыл в Пекин 26-го марта.

Его встретили член президиума Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван Хунин, член Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии, директор Центрального офиса ЦК партии Дин Сюэсян, заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, генеральный директор Китайской железнодорожной корпорации Лу Дунфу и чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли Цзиньцзюнь.

Товарищ Ким Чен Ын обменялся приветствиями с встречающими его работниками партии и правительства Китая.

Колона автомобилей с уважаемым высшим руководителем и с его супругой Ли Соль Чжу под конвоем 21 мотоцикла направилась в гостевой дом Дяоюйтай.

В Доме народных собраний торжественно прошла церемония приветствия визита товарища Ким Чен Ына в Китай.

Там же прошли переговоры между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Си Цзиньпином.

После переговоров уважаемому высшему руководителю преподнесли с усердием подготовленные подарки товарищ Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Уважаемый высший руководитель выразил благодарность за это.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что рад первой знаменательной встрече с товарищем Си Цзиньпином.

Высший руководитель отметил, что ТПК и правительство Кореи тверды в решимости наследовать драгоценные традиции дружбы между КНДР и КНР, которую завязали, укрепляли и развивали руководители старшего поколения обеих стран, - стремятся поднять эти ценные отношения на новый высокий уровень в соответствии с требованиями эпохи. Он сказал, что следует чаще встречаться с китайскими товарищами, в том числе с товарищем Си Цзиньпином, крепить дружбу, углублять стратегическое взаимное понимание и тактико-стратегическое сотрудничество, укрепить сплоченность и сотрудничество двух социалистических стран.

Высший руководитель выразил надежду на то, что китайский народ достигнет блестящих успехов в борьбе за осуществление мечты Китая – великого дела строительства могучей социалистической современной державы новой эпохи и великого становления китайской нации под верным руководством Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Си Цзиньпином.

Товарищ Си Цзиньпин горячо приветствовал то, что уважаемый высший руководитель КНДР приехал с первым зарубежным визитом именно в Китай. Он подчеркнул, что придание большого значения, наследование и развитие дружбы между Китаем и Кореей, которую руководители старшего поколения, сохранив общие идеалы, веру, прочную революционную дружбу, лично завязали в ходе внесения вклада в победоносное шествие великого дела социализма и от всей души укрепляли, - это стратегический выбор КНР, в этом непоколебимая воля партии и правительства Китая.

Он сказал, что в последнее время намечается положительное изменение ситуации на Корейском полуострове, которое является результатом стратегического решения товарища Ким Чен Ына и усилий партии и правительства Кореи.

Товарищ Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что под руководством товарища Ким Чен Ына ТПК, ведя корейский народ, будет достигать новых успехов в работе по непрерывному продвижению вперед на пути строительства социализма, развития экономики и улучшения жизни народа.

Товарищ Ким Чен Ын пригласил от имени партии и правительства товарища Си Цзиньпина посетить КНДР в удобное для него время, и приглашение с удовольствием было принято.

В знак горячего приветствия визита товарища Ким Чен Ына в Китай товарищ Си Цзиньпин устроил торжественный прием в Доме народных собраний.

Товарищ Ким Чен Ын 27-го марта осмотрел выставку, показывающую новаторские успехи, достигнутые в Академии наук Китая после 18-ого съезда КПК.

Его сопровождали Чве Рён Хэ, Пак Гван Хо, Ли Су Ён, Ким Ен Чхор, Ли Ён Хо и другие.

Ван Хунин, Дин Сюэсян, Цай Ци, Сун Тао осмотрели выставку вместе с ними.

Уважаемый высший руководитель осмотрел выставленные материалы, слушая разъяснения об успехах, достигнутых КНР в областях естественных наук и техники, включая ядерную физику, освоение космического пространства, сельское хозяйство и энергетику.

Уважаемый высший руководитель на память о посещении оставил собственноручную запись: «Впечатляет могущество Китая – великого соседа. Под мудрым руководством КПК китайцы будут достигать ещё лучших научных успехов. Ким Чен Ын. 27 марта. 2018 г.».

Товарищ Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу в этот день был приглашен на обед, устроенный товарищем Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань - в Ян, вегетарианском источнике гостевого дома Дяоюйтай.

После обеда товарищ Ким Чен Ын попрощался с товарищем Си Цзиньпином.

Товарищ Ким Чен Ын во второй половине 27-го марта окончил неофициальный визит в Китай и выехал из Пекина.

На Пекинском вокзале провожали уважаемого высшего руководителя Ван Хунин, Дин Сюэсян и Сун Тао.

Уважаемого высшего руководителя сопровождали до вокзала Даньдуна Сун Тао, Лу Дунфу и Ли Цзиньцзюнь.

Уважаемый высший руководитель по отбытии с вокзала Даньдуна направил телеграмму благодарности товарищу Си Цзиньпину, который во время визита оказал дружелюбное гостеприимство - с наилучшими пожеланиями, с теплым чувством товарищества и дружбы.