Капитализм - это война

Империалисты США и стран НАТО в борьбе за обеспечение своего мирового господства, которое все больше пытаются оспорить окрепшие капиталы России и КНР, решили превратить весну 2018 года в весну военной истерии и нагнетания военной опасности.

Порождённая несколькими веками завоеваний и порабощений старая мировая колониальная система более не существует. Но остался агрессивный и преступный империализм и порождаемая им борьба крупных капиталов, империалистических государств и транснациональных монополий за сферы влияния, господства и неоколониальной эксплуатации, за рынки сбыта, за источники сырья и естественных ресурсов.

Новый этап обострения этой межимпериалистической схватки связан с тем, что, казалось бы, однополярный, после разрушения СССР в конце прошлого века, мир становится снова многополярным: зависимый и компрадорский российский капитализм девяностых годов прошлого века, как и капитализм под красным флагом в псевдокоммунистическом Китае, закономерно перерастают в империалистическую стадию, вступая в острую схватку с США и странами НАТО за контроль и эксплуатацию ресурсов бывших советских республик, а также за господство и влияние в странах, которые ранее были союзниками СССР (на Кубе, во Вьетнаме, в Ливии, Сирии и т.д.). Китайские капиталы сегодня особенно активны не только в странах Африки и Азии, в т.ч. в бывших советских республиках, например в Казахстане, но и в Европе, приватизируют порты в той же Греции.

Этот новый виток межимпериалистической борьбы дал новый импульс гонке вооружений и расширению военных блоков (НАТО, ОДКБ и др.). В результате сегодня ещё больше, чем во времена холодной войны, человечество, страдающее от бедности, недоедания, болезней, загрязнения окружающей среды, безработицы и других глобальных проблем, усугубляемых империализмом, вынуждено тратить не только огромные средства, но и лучшие научные и производственные ресурсы на разработку и производство новых видов оружия, причём, главным образом – оружия массового уничтожения. Договоры об ограничении стратегических вооружений окончательно преданы забвению, и сегодня сняты последние ограничения на разработку и производство новых средств массового уничтожения.

Не менее опасно и то, что вопреки праву, элементарному здравому смыслу, вопреки урокам истории все современные империалисты активно поддерживают самые реакционные, зачастую откровенно националистические и профашистские силы, если только эти силы они могут использовать в межимпериалистической борьбе против империалистов других стран и трудящихся в своих государствах. Так США и страны НАТО, не стыдясь предавать антифашистские принципы антигитлеровской коалиции времён Второй мировой войны, открыто оказывают политическую, военную и финансовую поддержку нацистам и неофашистам Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, а путинская Россия, формально осуждая рецидивы фашизма, сегодня открыто сотрудничает с «Альтернативой для Германии», с Партией свободы в Австрии, с Национальным фронтом во Франции и с другими правыми организациями, многие из которых были официально приглашены на фестиваль молодежи в Сочи.

Весной 2018 года вся эта межимпериалистическая драка имела своим естественным продолжением целую серию провокаций, из которых самые громкие, грубые и опасные — это так называемое отравление С. Скрипаля и его дочери в Англии, а также лживая провокация о применении химического оружия в Сирии.

Сами эти провокации не представляют собой ничего особенно нового и из ряда вон выходящего, так как всевозможными отравлениями полна история почти всех так называемых спецслужб, а обвинения в применении химического оружия выдвигались империалистами против Башара Асада и ранее, так же, как когда-то против Саддама Хусейна. Однако только в этом году, в условиях небывалого ранее усиления межимпериалистического противоборства, такие провокации вдруг стали поводом для организованной высылки сотен дипломатов и других беспрецедентных актов настоящей психологической войны, не говоря уже о наглом ракетном обстреле территории суверенной Сирии силами США, Англии и Франции. Это отвратительное стайное действие продолжает ряд свершенных империализмом расправ над Югославией, Ираком, Ливией… Российская коммунистическая рабочая партия ранее уже дала оценку этому явлению как проявлениям современного фашизма во внешней политике – фашизму на экспорт, когда реакционные интересы финансовых капиталов во внешней политике прибегают к крайним мерам насилия, но во внутренней политике империализм сохраняет нормы приличия в проведении буржуазной демократии.

Россия, Китай и многие страны высказали категорическое осуждение этих действий, как актов откровенной агрессии. Так заурядные ранее события все более превращаются в повод для новой мировой войны и для небывалого нагнетания военной истерии.

В результате сложившееся положение сравнивают и с Карибским кризисом, и с обстановкой накануне Первой мировой войны, и с началом агрессии НАТО против Югославии, и с началом войны в Ираке.

Для чего это делается?

Прежде всего, для того, чтобы заставить миллионы трудящихся забыть об эксплуатации, о классовой борьбе и под предлогами военной опасности и угрозе национальному единству заставить всех нас сплотиться вокруг империалистов своей нации. Тем самым людей готовят к тому, чтобы искусственно разделять на «цивилизованный мир» и «исламский мир», на «русский мир» и на «американский мир» и т.д. Рано или поздно это ведет к возможности стравить народы друг с другом в новой империалистической бойне, которая будет многократно опаснее первых двух мировых войн. Нас готовят к роли безгласных заложников агрессивных игр политиканов, к роли тупого пушечного мяса, готового послушно умирать за чуждые нам империалистические интересы паразитов своей нации.

Но империалисты не хотят помнить, что весной этого года исполняется ровно сто лет с заключения Брестского мира, когда российский пролетариат, не получив от буржуазных и мелкобуржуазных партий России ни мира, ни земли, ни фабрик и заводов, завоевал в 1917 году политическую власть и революционным путём вышел из Первой мировой войны, показав тем самым революционный пример пролетариям других стран. Уже в конце 1918 года его примеру последовали пролетарии Германии и Австро-Венгерской империи, что и положило конец Первой мировой войне. Не будь этих революций в России и в Германии, империалисты ещё долго уничтожали бы людей до полной победы одного бандита над другим.

Мы тоже не должны быть безгласными заложниками военных игр зарвавшихся политиканов. Именно сегодня важно заявить, что тот класс, который толкает человечество к новой мировой войне, не имеет права на власть и должен быть ниспровергнут. Коммунисты должны выступить не только против карательных расправ супердержав и лживых провокаций, но и против нагнетания военной истерии и военной пропаганды всеми сторонами. И не столь важно разбирать вопрос о том, кто из современных империалистов виноват больше, а кто меньше. Главное в том, что войну порождает империализм в целом и что только социалистический выбор может избавить народы мира от массового уничтожения в новой межимпериалистической мясорубке.

Но ещё до новой социальной революции мы можем и должны заставить империалистов и политиканов понять, что миллионы простых людей не хотят быть пушечным мясом в новой мировой бойне. Мы можем и должны бороться за предотвращение новой мировой войны, и реальные шаги к этому уже делают не только коммунистические и рабочие партии, но и прогрессивные оппозиционные силы Запада, в том числе в Британии и в США. И нам сегодня крайне важно заявить о том, что мы поддерживаем эти силы, и готовы вместе с ними строить мощный всемирный антивоенный фронт, а не занимать позиции национального оборончества с империалистами своей нации.

Российские власти сегодня, выражая интересы российских капиталов оказывают поддержку справедливой борьбе Сирии и Донбасса, но именно возрождение российского капитализма более всего виновно в развале Советского Союза и социалистического лагеря, этот процесс капитализации страны, в том числе, принес войны народам республик: Сумгаит, Карабах, Таджикистан, Приднестровье, Абхазия, Чечня, Осетия, … сегодня Донбасс. Мы должны видеть всю цепь событий и понимать истинные причины этих явлений. Капитализм – это война.

Призываем все компартии мира и всех трудящихся использовать Первое мая для того, чтобы выступить не только за социальные права трудящихся, но и против угрозы новой мировой войны, против поджигателей и проповедников такой войны, против нагнетания военной истерии и таких актов прямой империалистической агрессии, как предпринятый США, Британией и Францией ракетный удар по суверенной Сирии под лживым предлогом противодействия использованию химического оружия.

Долой капитализм – источник войн! Будущее человечества может быть только социалистическим!

Политсовет ЦК РКРП-КПСС