Бесплатное образование, здравоохранение и жильё в КНДР

Басплатное обсепечение граждан в КНДР распространяется на программы образования, медпомощи и жилья. В фокусе интереса мировой общественности – полноценность и всеобщность проводимых государством мероприятий в этих сферах.

Система всеобщего обязательного бесплатного образования: полное право на обучение, реализация всех учебных планов учащихся, предоставление студентам госстипендий.

О плате при регистрации в учебные заведения, о помесячной плате за обучение в КНДР даже понятия не имеется, как и в СССР.

В перечне всеобщего бесплатного медобслуживания – медосмотр, экспертиза, диагноз, лечение, операция, постельный режим, выдача лекарств, акушерская помощь в Пхеньянском и других лучших роддомах и многое прочее. Лечит в КНДР государство и это хорошо ощущает на себе каждый гражданин Республики.

Бесплатно предоставляются рабочим, служащим и даже крестьянам-кооператорам жилые дома, построенные за счет государства.

На фото: 2017-й год, товарищ высший руководитель Ким Чен Ын осматривает кухню в одной из новостроек в уездном центре Самчжиён.

Удивителен сам факт, что КНДР десятки лет неизменно проводит эти социальные программы в условиях санкций и блокады со стороны США и стран-сателлитов империализма, независимо от сложившихся условий и международной обстановки – и в экономически благоприятных, и в трудных условиях. Так, система всеобщей бесплатной медпомощи, нуждающаяся в колоссальных государственных инвестициях, была введена в ноябре 1952 г., в разгар суровой корейской войны (1950 – 1953), когда все людские и материальные ресурсы были направлены на завоевание победы в войне с империализмом.

В лихолетье 90-х, в конце минувшего столетия, когда из-за блокады и нажима со стороны коалиционных сил империализма корейскому народу пришлось начать «Трудный поход» с целью защиты социализма, - беспрерывно, как и прежде, продолжалось проведение названных выше социальных мероприятий – работали система всеобуча, система всеобщей бесплатной медпомощи, система бесплатного предоставления жилых домов населению. Дети всей страны продолжали учиться, все жили без тревог о лечении любой болезни, повсеместно в КНДР росли леса прекрасных жилмассивов.

Все это поражало людей всего мира, не скрывавших обеспокоенность судьбой социалистической Кореи. Международное сообщество тогда еще раз убедилось в непобедимости корейского социализма.

Весь процесс развития строительства социализма в КНДР сопровождался постоянным расширением глубины социальных программ, нацеленных на систематическое улучшение материальной и культурной жизни населения на бесплатных, социалистических основах.

Вот пример из области образования: в 1956 г. – введение системы всеобщего обязательного начального обучения и отмена платы за него, в 1958 г. – система всеобщего обязательного бесплатного среднего обучения, с 1959 г. – система всеобщего бесплатного обучения, в 1972 г. впервые в мире введена система 11-летнего всеобуча, а с 2012 г. – 12-летнего.

И в систематическим развитии системы всеобщей бесплатной медпомощи те же завидные результаты: в 1960-е годы – установление участкового принципа медобслуживания во всех районах страны, в 1970-е – превращение сельских амбулаторий в больницы, в 1980-е и 1990-е – повышение уровня специализации медпомощи. На данном, то есть нынешнем этапе – непрерывное строительство современных специализированных больниц, в том числе НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме, Одонтологическая больница «Рюгён», Детская больница «Окрю», Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён».

Неслучайно ВОЗ в январе 2011 г. в своем докладе оценила систему здравоохранения в КНДР как передовую.

То же самое можно сказать и о жилищном строительстве. Так, в Пхеньяне построены жилые дома на сотни тысяч семей: на улицах и проспектах Раквон, Чхоллима, Чхангван, Кванбок, Тхонъир и др. Все эти квартиры бесплатно предоставлены жителям столицы КНДР. В последние годы педагогам, научным работникам, трудящимся предоставлены высокоэтажные, сверхвысотные жилые дома современного стиля на улице Чханчжон, улице ученых «Мирэ», улице Рёмён и др.