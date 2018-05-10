Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бесплатное образование, здравоохранение и жильё в КНДР

Опубликовано 10.05.2018 в разделе комментариев 0

образование кндр социализм здравоохранение жильё
Бесплатное образование, здравоохранение и жильё в КНДР

Басплатное обсепечение граждан в КНДР распространяется на программы образования, медпомощи и жилья. В фокусе интереса мировой общественности – полноценность и всеобщность проводимых государством мероприятий в этих сферах.

Система всеобщего обязательного бесплатного образования: полное право на обучение, реализация всех учебных планов учащихся, предоставление студентам госстипендий.

О плате при регистрации в учебные заведения, о помесячной плате за обучение в КНДР даже понятия не имеется, как и в СССР.

В перечне всеобщего бесплатного медобслуживания – медосмотр, экспертиза, диагноз, лечение, операция, постельный режим, выдача лекарств, акушерская помощь в Пхеньянском и других лучших роддомах и многое прочее. Лечит в КНДР государство и это хорошо ощущает на себе каждый гражданин Республики.

Бесплатно предоставляются рабочим, служащим и даже крестьянам-кооператорам жилые дома, построенные за счет государства.

На фото: 2017-й год, товарищ высший руководитель Ким Чен Ын осматривает кухню в одной из новостроек в уездном центре Самчжиён.

Удивителен сам факт, что КНДР десятки лет неизменно проводит эти социальные программы в условиях санкций и блокады со стороны США и стран-сателлитов империализма, независимо от сложившихся условий и международной обстановки – и в экономически благоприятных, и в трудных условиях. Так, система всеобщей бесплатной медпомощи, нуждающаяся в колоссальных государственных инвестициях, была введена в ноябре 1952 г., в разгар суровой корейской войны (1950 – 1953), когда все людские и материальные ресурсы были направлены на завоевание победы в войне с империализмом.

В лихолетье 90-х, в конце минувшего столетия, когда из-за блокады и нажима со стороны коалиционных сил империализма корейскому народу пришлось начать «Трудный поход» с целью защиты социализма, - беспрерывно, как и прежде, продолжалось проведение названных выше социальных мероприятий – работали система всеобуча, система всеобщей бесплатной медпомощи, система бесплатного предоставления жилых домов населению. Дети всей страны продолжали учиться, все жили без тревог о лечении любой болезни, повсеместно в КНДР росли леса прекрасных жилмассивов.

Все это поражало людей всего мира, не скрывавших обеспокоенность судьбой социалистической Кореи. Международное сообщество тогда еще раз убедилось в непобедимости корейского социализма.

Весь процесс развития строительства социализма в КНДР сопровождался постоянным расширением глубины социальных программ, нацеленных на систематическое улучшение материальной и культурной жизни населения на бесплатных, социалистических основах.

Вот пример из области образования: в 1956 г. – введение системы всеобщего обязательного начального обучения и отмена платы за него, в 1958 г. – система всеобщего обязательного бесплатного среднего обучения, с 1959 г. – система всеобщего бесплатного обучения, в 1972 г. впервые в мире введена система 11-летнего всеобуча, а с 2012 г. – 12-летнего.

И в систематическим развитии системы всеобщей бесплатной медпомощи те же завидные результаты: в 1960-е годы – установление участкового принципа медобслуживания во всех районах страны, в 1970-е – превращение сельских амбулаторий в больницы, в 1980-е и 1990-е – повышение уровня специализации медпомощи. На данном, то есть нынешнем этапе – непрерывное строительство современных специализированных больниц, в том числе НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме, Одонтологическая больница «Рюгён», Детская больница «Окрю», Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён».

Неслучайно ВОЗ в январе 2011 г. в своем докладе оценила систему здравоохранения в КНДР как передовую.

То же самое можно сказать и о жилищном строительстве. Так, в Пхеньяне построены жилые дома на сотни тысяч семей: на улицах и проспектах Раквон, Чхоллима, Чхангван, Кванбок, Тхонъир и др. Все эти квартиры бесплатно предоставлены жителям столицы КНДР. В последние годы педагогам, научным работникам, трудящимся предоставлены высокоэтажные, сверхвысотные жилые дома современного стиля на улице Чханчжон, улице ученых «Мирэ», улице Рёмён и др.

 



Рейтинг:   1.89,  Голосов: 9
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Назначение Мутко вице-премьером по строительству рассмешило даже единороссов
Назначение Мутко вице-премьером по строительству р...
08.05.2018
Всем вам - Недимон
Всем вам - Недимон
09.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Джина Хаспел не допустит в ЦРУ разгильдяйства, как при убиенном Кеннеди... (0)
На латвийском посольстве в Москве другороссы не успели дописать "СС" (0)
Из-за чемпионата по футболу в России запретят шашлык! (11)
Сиoнистская цензура Аэрoфлoта? (10)
Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн. компенсации украинским компаниям (5)
На Украине "нет нацизма", просто не любят красных, жидов и москалей... (6)
"Механик" в Сибири: очередной расстрел в колледже (4)
США ввели санкции против полков и полигонов (14)
А ведь праздник кончится и придут суровые будни с вопросами (25)
Победители под присмотром (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 36
Дарья Митина Дарья Митина: Ехидничаю
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Вы за что маршируете-то?
Максим Калашников Максим Калашников: Вокруг Ближнего Востока: И.Стрелков и М.Калашников
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss