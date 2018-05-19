Логика разрушителя старого мира

Трамп кует новую эпоху грубо и по-ковбойски. А Путин намекает на уход из Сирии

Мир доживает последние дни перед глобальной торговой войной и новым витком планетарного экономического кризиса. Трамп, аки Гитлер, сметает старый порядок и создает новый. С разделом глобуса на конкурирующие империи со своими протекционистскими рубежами.

А в Москве не чешутся. И только признают: Сирию не потянем, уходить придется. Да не в Сирии нынче – эпицентр событий, болезные!

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Как трактовать слова Путина на встрече с Асадом насчет того, что сирийская армия добилась больших успехов и надо думать о выводе иностранных сил из Сирии? Максиму Калашникову, жившему при Брежневе и понимающему язык намеков «междустрочья», слышится: «Денег на продолжение войны и на огромные затраты для ликвидации физической разрухи в Сирии у Москвы нет. Самим теперь не хватает. Придется уходить. Сами колупайтесь».

Вопреки кремлевской пропаганде, не «сирийская шарманка», а Трамп с его яростью слона в посудной лавке, и задает сегодня повестку мировых событий. Пока Москва занимается сирийским онанизмом (полностью бесплодным), Трамп творит новую эпоху. Эру Великого Разделения и протекционизма.

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Логика Дональда Трампа нам предельно понятна. Итак, если прежней модели глобализации – конец, то зачем за нее держаться? Нужно, не стесняясь в средствах, грубо и бесцеремонно ее снести, первым в мире создав ново-протекционистскую систему в Соединенных Штатах. Новый изоляционизм на манер 1930-х. Пока остальные никак не могут расстаться с иллюзиями, нужно действовать напористо и быстро, как Гитлер в свое время. Если мировой кризис неизбежно продолжится – так ускорим его сами и на нем попробуем подняться. Америке все одно нечего терять: при прежней модели глобализации она катилась к гибели из-за деиндустриализации. Это не понимают городские креаклы и прежние беззубо-политкорректные политики? Сие – их проблема.

Трамп груб и резок, но логичен и последователен. Он решает главную задачу: спасти Америку, выстроив в ней новую индустрию. А все остальное – побочно и вспомогательно. Тем самым Трамп в корне отличается от Путина. Никакой каши в голове, никакого раздвоения-шизофрении. Главная цель ясна, путь к ней намечен. Достижение главной цели – решение всех прочих проблем. И не размениваться на частности! Как комбинационный игрок Трамп намного сильнее Кремля, который инициативу утратил и захвачен чужим течением.

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Разберем Трампову логику на примере Германии.

Трамп решил заставить Германию разрушить критически важный для Путина и "Газпрома" проект "Нордстрим-2", тем самым принудив Москву кормить Киев за счет газового транзита. Причем Трамп пытается сломать немцев, угрожая введением заградительных пошлин на их экспорт в США. И - если Меркель сломается - тем самым Трамп расчищает рынок для поставок в ЕС американского сжиженного газа.

Трамп в данном случае на новом уровне повторяет политику Рейгана 1981-1987 годов. Тогда США старались не допустить строительства газопровода "Западная Сибирь - Европа" и подорвать валютные поступления СССР. Но тут Трамп играет в беспроигрышную игру. Если получится, он нанесет Путину удар в челюсть и заставит питать деньгами "Газпрома" Украину. А не получится - Трамп поможет индустриализации Соединенных Штатов, сократив импорт из Германии и подтолкнув весь мир к столь нужному ему (Трампу) мировому экономическому кризису. К ожесточенной торговой войне с расколом планеты на имперские миры-экономики с протекционистскими барьерами. После чего цены на нефть и газ неминуемо упадут, неся экономический крах РФ. И никакой "Севрпоток-2" тут не поможет, и падение цен на сырье поможет не только Америке, но и Украине.

Это вам не жалкий ХПП. Это - настоящая комбинационная игра. Глядите: внешняя Трампова политика не разоряет Америку, а работает на ее обогащение и усиление. На ее индустриальное развитие. И даже Украину кормить он норовит за счет Москвы, опять к вящей выгоде Соединенных Штатов. (Русская жертва сама оплачивает свою казнь). А внешняя политика Кремля только истощает экономику РФ и пресекает ее индустриализацию. Трамп знает, что эре либеральной глобализации пришел конец и США должны первыми создать Разделенный Мир Протекционизма, сняв с него самые жирные сливки. А Путин продолжает цепляться за труп "свободы торговли".

Да, с одной стороны, происходящее - победа Путина. Вроде бы и цены на нефть растут, и удалось вбить клин между США и ФРГ. (Кстати, мы проверим заодно и конспирологическую теорию о том, будто существует некий "Канцлер-акт", согласно коему канцлер Германии беспрекословно подчиняется Вашингтону). А, с другой стороны, выиграв тактически и даже достроив "Нордстрим-2", Кремль сталкивается с валом нового глобального кризиса, что сбивает цены на углеводороды. Да, Трамп вам явно не плюшевый Обама. И не дебил Буш-сын. На ВВП явно нашелся крутой и жесткий оппонент. Еще один альфа-самец, но с экономикой в 10 раз сильнее российской. Он без всякой "горячей войны" наносит тяжелые удары. А Кремль ответить ничем не может.

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Трамп говорит европейцам: «А ну, защищайте себя сами, увеличивайте военные бюджеты! Ибо США не получают от вашей защиты никаких выгод, одни убытки. Наоборот, пока янки тратят денежки на оборону, европейцы те же деньги пускают на субсидирование своей промышленности и получают с рынка США (куда вторгаются) полторы сотни миллиардов долларов в год чистого барыша. А нам, американцам, от этого какой прок? Потому вперед, увеличивайте СВОИ военные затраты. А мы займемся реконструкцией и обустройством Америки. И вы никуда не денетесь – ибо овощи. И вам не к кому уходить!»

«…На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом его попросили прокомментировать высказывания главы Евросовета Дональда Туска, по словам которого, «с такими друзьями», как США, «и враги не нужны». Трамп в ответ заметил, что может сказать то же самое по отношению к ЕС. «Европейский союз ужасно относился к Соединенным Штатам в плане торговли, к нашим рабочим. В прошлом году у нас по отношению к ЕС был торговый дефицит в размере 151 млрд долларов», — утверждал американский лидер. Он указал на то, что фермеры из США не могут поставлять в Европу свою продукцию, машины облагаются налогом, тогда как из Германии в Америку автомобили «идут потоком».

«Я очень хорошо знаю [главу Еврокомиссии] Жан-Клода [Юнкера], я очень хорошо знаю Дональда [Туска]. Они мне оба нравятся, но они очень жесткие», — продолжил Трамп. «Честно говоря, ЕС, не считая Китая и ряда других стран, относился к нам в плане торговли настолько плохо, насколько это возможно», — резюмировал он.

Президент США также подверг критике ФРГ за то, что Берлин недостаточно расходует на оборону, тем самым сокращая свой вклад в усиление НАТО, получая от блока «гораздо больше выгоды, чем Соединенные Штаты». «Германия должна продемонстрировать лидерство в альянсе и вложить больше», — подчеркнул Трамп, напомнив, что Берлин закупает «газ в России в огромных объемах и тратит на это миллиарды долларов»…»

https://www.bfm.ru/news/385113

Трамп откровенно подрывает экономику конкурента (ЕС и Китая). На это нацелены и его действия по иранскому эмбарго. Он намекает:

«А куда вы денетесь, европейские импотенты? Вы не можете уйти под крыло Китая, он не заменит вам США. Ибо он к этому не стремится (у него – своя сфера влияния, своя империя), да и в военном плане куда слабее Америки. Точно так же и к Путину вы не уйдете. РФ – не СССР. РФ не может дать ЕС таких же передовых технологий, как Соединенные Штаты. Ее рынок – в 10 раз меньше американского. Москва не смогла удержать в своей орбите влияния даже Украину, Белоруссию и Казахстан – казахи пускают американскую военную базу на Каспий. Пока Кремль увяз в сирийской бессмысленной авантюре. Да и в военном плане у Москвы нет сильного флота, ее аэрокосмос слабее американского. Программу строительства флота Кремль провалил.

https://iz.ru/743344/ilia-kramnik/durnye-predchuvstviia?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

По части умения управлять страной, бороться с коррупцией, организовать нормальную судебную власть, развивать науку и технику, осваивать Сибирь и Курилы РФ – почти ноль. Ну, и куда вы денетесь, европейцы? Москва в качестве замены Вашингтону не тянет…»

А потоки исламских беженцев в ЕС – проблема Европы, американцев она не волнует.

То же самое Трамп без слов говорит и арабам. Ну, перенес я посольство в США в Израиле в Иерусалим. И что вы мне сделаете? Ровным счетом ничего.

Он показывает: надавил на Китай, пригрозил пошлинами – и вот Пекин идет на переговоры. Сломал топливными санкциями КНДР – и вот Ким Третий взрывает свой ядерный полигон. Так кто в мире хозяин-то? Уж всяко не Кремль. Он экипаж сейнера на Украине выручить не смог и выказывает импотенцию. Я, Трамп, уже отбираю деньги у расейских олигархов. И Москва ничем мне не может помешать.

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В свое время Гитлер уподобился хулигану, ворвавшемуся в гостиную, полную европейских слюнтяев и мягкотелых слабаков. И творил все, чего хотел. Теперь такую манеру перенял и Трамп. В Москве такую роль до него пробовали играть – но лишь играть, сломавшись при этом на первом же серьезном повороте на Украине весны 2014-го.

Теперь Трамп – ноги на стол, кольт из кобуры – создает нужный Америке миропорядок.

А что в Москве? Там в ответ на Трампов напор лишь беспомощно блеют устами парочки Лавров-Захарова. И все ждут, когда ЕС проявит твердость и уйдет к Москве. К грядущему мировому спаду Кремль не готовится. Он не знает, что предпринять. У него в мозгах нет представления о необходимых мерах. Зато вот оборонные расходы Москва уже режет (уже непосильно), уповает на конверсию и Асаду намекает на невозможность большой экономической помощи. А помните, с чего Горбачев начинал-то?

Кремль сам в этом повинен. К слому прежней глобализации нужно было готовиться в пору дорогой нефти, в 2000-2014 годах. Строить на сырьевые барыши новую русскую промышленность Шестого уклада, вводить свой протекционизм, не вступать в ВТО. Что делал Кремль? Совершенно обратное? Он проел и промотал те нефтедоллары, загнал их в США и оффшоры, построил стадионы вместо заводов и занимался эстрадными шоу вместо работы. Ну, вот и получил в итоге расплату. Раньше надо было готовится к нынешней глобоперестройке, кремлевцы! Ныне упущенного не наверстаешь. Глупый лентяй всегда будет наказан.

То-то еще будет впереди, друзья. Вестерн, блин…

Максим Калашников