"Боинг" 777 рейса МН-17 и имидж дяди Сэма

В мире продолжается позорнейшая возня с так называемым «расследованием» трагедии малазийского авиалайнера, вылетевшего 17 июля 2014 из Амстердама рейсом МН-17 и якобы сбитого года над Донбассом. В расследовании этой трагедии все - и Европа, и Рашка - делают всё, чтобы отвести подозрение от главного преступника - США.

Все поняли, что именно выше написано? Повторю: в деле с «боингом» на Донбассе, и Запад, и Рашка не расследуют то, что произошло, а пытаются всеми силами отвести подозрение от «дяди Сэма». Почему?

Потому, что никто - ни Украина, ни Россия, ни ополченцы - не сбивали рейс МН 17 над Донбассом, а весь смысл расследования искусственно сведен к вопросу, кто сбил?

Расследование подобных катастроф идёт максимум несколько месяцев, а тут результат не выдаётся уже четыре года! Наглые голландцы уже начали вытаскивать идиотские «вещдоки», объявляют «доказательствами» совершенно идиотскую болтовню, а из Кремля несётся и несётся оправдательный лепет про то, что это не Кремль сбивал. Да, не Кремль сбил, ну так ведь и Украина не сбивала! Участвовала в этой трагедии, но не сбивала ракетой «Бука».

Кстати, расследование этой катастрофы обязана вести Украина - государство, над территорией которого произошла катастрофа, а не голландцы. Но вы же видите, что на Украине происходит, - в Киеве правящая клика реально дерётся с оппозицией, поэтому в информационном пространстве Украины попадаются и умные люди, да и полно всяких отморзков, которые по делу этого «боинга» сообщили бы миру правду.

И «дядя Сэм» и передал расследование голландцам, когда-то славному народу, но правительство которого уже давно холуи всех сильных мира сего. К примеру, при жизни СССР голландцы (их правительство и госорганы), помимо США, были холуями и Израиля, выполняя для него грязную работу, к примеру, загоняли в Израиль евреев, эмигрировавших из СССР, - не давали этим евреям драпануть в США. И сейчас Голландия это подлые холуи США, причём, не только в деле расследования этой катастрофы, но и в деле исчезновения самого рейса МН-17. Самолёт ведь вылетел из Голландии и исчез! Вопрос, прежле всего, должен следовать к ним: куда делся рейс МН-17, если на Донбассе лежат не его обломки и трупы не с него?

Всё, как в деле со Скрипалями.

В деле Скрипалауже давно необходимо ставить ультиматумы с целью встречи дипломатов России с полковником, сохранившим гражданство России, и с его дочерью, российской гражданкой. Но в ответ из Кремля несутся и несутся жалкие жалобы, что, дескать, англичане и американцы работников посольства России к этим встречам не допускают. Да (вашу мать!), необходимо уже давно применить репрессалии - необходимо арестовать двух британских дипломатов в Москве, спрятать их в «Матросской тишине» и не давать встречаться с остальными дипломатами британского посольства. И повторять подлую наглость англичан - заявлять, что, дескать, от тайных агентов России получены надёжные данные, что премьер-министр Англии Мэй и министр иностранных дел Джонсон хотят этих двух дипломатов убить. Поэтому, дескать, их и арестовали, чтобы спасти от британских спецслужб.

Сделать то, что англичане с американцами сделали со Скрипалями.

Ладно, вернёмся к «Боингу 777» рейса МН 17.

Напомню, что 17 июля 2014 года примерно в половине шестого вечера по московскому времени из облачного неба над охваченным гражданской войной Донбассом начали сыпаться обломки самолета, различные вещи и трупы людей. Сыпались они с облачного неба небольшими кучками, но на протяжении 20 км. Тем не менее, то, что высыпалось, явно не было в небе целым «Боингом 777», и даже при щадящем подсчёте не достигало и 20% того, что должно было упасть на землю при настоящей авиакатастрофе.

К примеру, не были найдены около 1000 квадратных метров (по площади - два дачных участка) обшивки фюзеляжа, в том числе с примерно сотней иллюминаторов, почти 400 квадратных метров полов. Не найдены остатки основных элементов крыльев, хвоста, кабины, а также кухни, туалеты, километры различных проводов, сотни кресел и т.д.

Мало этого, найденные элементы конструкции имеют следы разрезов на мелкие прямоугольные части. Корпус самолёта в воздухе резали?

Специалисты, не задействованные Кремлём в этой афере и поэтому способные задать уместные вопросы, удивлены отсутствием того, что должно было быть. Так генерал-полковник Ситнов задаёт вопрос в пустоту: «Почему, например, так и не найдены тела летчиков и других членов экипажа? Даже если их разорвало на мелкие части, то фрагменты форменной одежды могли остаться, но их следов тоже нет».

За всю историю авиации в мире уже сотни тысяч самолётов были сбиты в воздухе или потерпели крушение и упали, но никогда не было такого, чтобы они падали порциями разрезанных на куски конструкций! «Это вооще!».

Вот прямоугольный кусок обшивки самолёта, на которой размещён мусор, упал на дорогу.

http://images.vfl.ru/ii/1527349190/864e0954/21886741.jpg

А вот прямоугольный кусок обшивки самолёта, на которой находится самый разнообразный мусор, упал на кукурузное поле.

http://cdn.static1.rtr-vesti.ru/p/o_984019.jpg

И что интересно, на вопрос: «А, как и чем можно так разорвать самолёт??», - на Западе и в Рашке выбегают умники и умными словами объясняют: «Взрывная декомпрессия, взрывная декомпрессия!».

Само собой, на вопрос, куда подевались 80% объёма лайнера и трупы, снова выбегают умники с умными словами: «Взрывная декомпрессия, взрывная декомпрессия!».

Кстати, в связи с упоминанием исчезновения членов экипажа рейса МН-17, возникает еще один вопрос.

Когда в 2001 году украинское ПВО на учениях сбило ракетой С-200 над Черным морем рейсовый Ту-134, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, то авиадиспетчеры на земле до самого падения в воду (еще 45 секунд) слышали прорывающиеся в эфир из кабины пилотов самолета крики членов экипажа, из которых следовало, что летчики пытаются спасти самолет. А в случае с рейсом МН 17 все виды связи – и экипажа, и автоматической (если они были) – прервались мгновенно. Почему?

«Взрывная декомпрессия, взрывная декомпрессия!».

И почему содержание «чёрных ящиков» до сих пор засекречено?

«Взрывная декомпрессия, взрывная декомпрессия!».

Но о чём речь?

Исходя из этих воплей, получается, что поражающие элементы некоей взорвавшейся рядом ракеты пробили корпус самолета, в нём образовались дыры, вследствие чего кабина и салон разгерметизировались, воздух начал выходить из самолёта и давление в салоне и кабине резко упало. Вот это резкое падение давления и есть взрывная декомпрессия. И, якобы, от этого падения давления самолёт разорвался на мелкие части, а все члены экипажа и пассажиры немедленно потеряли сознание. Ну, вот потеряли сознание - и всё тут!

А некоторые «эксперты» (самые умные) еще и уверяют, что из-за того, что у экипажа и пассажиров кровь от низкого атмосферного давления закипела, то все немедленно и умерли.

И такое объяснение проходит не только у пресловутых «следователей» в Голландии, не только среди предателей России в Кремле, но и среди дебилов местной «интеллектуальной элиты».

Однако на самом деле наша кровь не имеет сообщения с атмосферой, она находится в сосудах, давление в которых поддерживает свой собственный насос – сердце. Наша кровеносная система это автономная система, механически изолированная от атмосферы и ей плевать на общее атмосферное давление. Американские астронавты по многу недель находятся на орбите при общем давлении внутри космического аппарата, практически равном давлению воздуха на высоте 10 километров. И чувствуют себя прекрасно при этой «декомпрессии». Почему?

Для нашей жизни важно не общее давление воздуха, а отдельное (парциальное) давление кислорода в воздухе – давление, которое создает в атмосфере собственно кислород. Давление кислорода в воздухе на уровне моря равно примерно 0,2 атмосферы. С подъемом на высоту, парциальное давление кислорода понижается вместе с общим атмосферным давлением и до определенной высоты человек это переносит достаточно спокойно, потом начинает чаще дышать, потом начинает задыхаться. Но ему не хватает не воздуха, как такового, а кислорода в воздухе!

Поэтому при разгерметизации самолета, когда в атмосфере за бортом кислорода сильно не хватает (на высоте 10 километров давление кислорода в воздухе в пять раз ниже, чем на земле), автоматически выбрасываются кислородные маски каждому пассажиру, чтобы он дополнил кислород разреженной атмосферы салона кислородом, поступающим из маски. Вот, собственно, все проблемы со взрывной декомпрессией.

А у американских астронавтов давление воздуха внутри корабля 0,3 атмосферы, но этот воздух состоит практически из чистого кислорода, поэтому у них и нет никаких проблем с декомпрессией. Да, собственно, ведь я и привёл пример, когда сбитый Украиной Ту-154 разгерметизировался, но его лётчики сознания не потеряли, а пробовали спасти самолет.

Я понимаю, что никакими доводами не удастся убедить дебилов (особенно дебилов с высшим образованием) в том, что декомпрессия ни к чему страшному не ведёт, тем не менее, подброшу в копилку умных людей тройку последних фактов только весны 2018 года о фактических результатах этой самой пресловутой декомпрессии.

18 апреля 2018 года «Боинг 737» авиакомпании Southwest Airlines совершал рейс из Нью-Йорка в Даллас, и «на эшелоне», то есть на высоте 10 км, у него взорвался двигатель, осколком выбило иллюминатор, и в открытый иллюминатор была затянута женщина. Один из пассажиров сорвался с места и успел схватить её за ноги, в конце концов, с помощью других пассажиров её затянули обратно, но из-за травм головы, шеи, туловища и потери крови, она, всё же, скончалась. Бравая женщина-пилот этого самолёта - Т. Шульц - сохранила примерное мужество и самообладание и мастерски посадила машину с одним двигателем в аэропорту Филадельфии, остальные пассажиры не пострадали. Это реальный результат взрывной декомпрессии - ни тебе потери сознания хоть у кого-то, ни тебе закипания крови.

15 мая 2018 у авиалайнер А-319 рейса 3U8633 китайской авиакомпании Sichuan Airlines на высоте 10 км (когда пассажирам как раз разносили завтрак) лопнуло лобовое стекло в пилотской кабине. Произошла мгновенная разгерметизация самолёта - второго пилота почти вытянуло из кабины наружу потоком выходящего из самолёта воздуха, и его удалось спасти только потому, что он был пристегнут ремнем безопасности. И когда давление в салоне и за бортом выровнялось, его удалось втащить обратно в кабину, пилоты начали снижать машину и успешно её посадили.

«Мы не знали, что происходит, и на борту началась паника, — рассказал агентству Синьхуа один из пассажиров. — Над сиденьями выпали кислородные маски…». Да, началась паника, но никто из 119 пассажиров не пострадал. И это тоже результат взрывной декомпрессии.

Ещё более нагляден отечественный случай.

21 мая 2018 года самолёт A321 турецкой авиакомпании Onur Аir, следующий рейсом Анталья — Челябинск, разгерметизировался на высоте 10 километров, после чего экстренно сел в Волгограде. Нагляден этот случай тем, что имеется видео действия этой пресловутой «взрывной декомпрессии» на пассажиров https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=j1zxW7NTMF4.

Имеется и рассказ пассажирки: «Было всё как обычно, летели спокойно, и вдруг очень резко начало закладывать уши, прямо очень сильно, — рассказала Екатерина Вершинина. — Я мужу предложила конфеты. И тут выпали эти кислородные маски. …Многие спокойно как-то отнеслись, но дети очень напугались, некоторые взрослые крестились…После выпадения масок мы смотрели в окно, пытались догадаться, садимся или нет. В этом самолёте ни один член экипажа не говорил по-русски, нам переводили пассажиры. Не могу сказать точно, сколько это длилось, наверное, минут 10–15. А потом нам по громкой связи сообщили, что всё хорошо, приземляемся».

Как видите, и в этом случае для пассажиров проблема от взрывной декомпрессии выразилась в том, что верующие пассажиры перекрестились.

И по «Боингу 777» рейса МН 17 вопросы остаются без ответа, как от следственной комиссии в Голландии, так и от Кремля:

- почему от экипажа якобы сбитого самолёта не поступило никаких сообщений?

- почему самолёт развалился на мелкие части?

- куда девались 80% конструкций самолёта?

- почему мёртвые пассажиры упали голые?

- почему обломки и пассажиры разбросаны на огромном расстоянии отдельными небольшими кучками?

На Донбассе не найдено ни одного, даже мельчайшего фрагмента ракеты «Бука», ни одного поражающего элемента из десятков тысяч поражающих элементов его боевой части.

А Рашка жует и жует сопли, что этот «боинг» безусловно сбит «Буком», но это, дескать, был «Бук» Украины, а не России.

Как это понять?

Нет, расследования этого дела Кремль не ведёт! И виновных в трагедии Кремль не ищет, а скрывает!

Кремлю в деле с этим лайнером глубоко плевать на честь и достоинство России, (собственных чести и достоинства у Кремля и в заводе нет), Кремлю главное - спасти имидж «дяди Сэма».