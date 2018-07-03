Текстильная промышленность КНДР должна работать интенсивнее, заявил Ким Чен Ын

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой Синичжуской текстильной фабрики.

Председатель ТПК осмотрел красный уголок по изучению революционной истории КНДР и зал истории развития фабрики.

Он сказал, что Синичжуская текстильная фабрика, введенная в эксплуатацию в сентябре 1959 года по инициативе великого вождя, имеет многолетнюю историю и традиции в производстве нужных для народной жизни тканей. И отметил, что каждый станок этой фабрики проникнут стараниями нашего вождя и Полководца, которые ничего не жалели, чтобы народ КНДР не испытывал никаких проблем с удобной и современной одеждой.

Уважаемый высший руководитель, осматривая разные цеха фабрики, подробно ознакомился с состоянием производства, управления и хозяйствования.

Доклад о нынешнем положении дел фабрики, которая ежегодно недовыполняет народнохозяйственный план серьёзно огорчил товарища Ким Чен Ына. Он отметил, что не так должна работать фабрика, которой в разное время руководили великий вождь и великий Полководец и которая в прошлом славилась активнейшим вкладом в развитие легкой промышленности страны, а теперь фабрика не следует своей же традиции, недостойна собственного почина!

Узнав о положении материального снабжения фабрики и жизни коллектива, уважаемый высший руководитель сделал замечание партийному комитету фабрики, что он не уделяет должного внимания работе для улучшения условий труда и жизни коллектива.

Уважаемый высший руководитель сказал, что сейчас развитие текстильной промышленности имеет весьма большое значение в экономическом рывке для улучшения жизни народа, и подробно описал задачи и пути к современной реконструкции фабрики в соответствии с требованиями современной эпохи.

Он сказал, что все работники, рабочий класс фабрики должны ориентироваться на наукоемкость и модернизацию производственного процесса, чтобы современно реконструировать и изменить производственные здания, территорию внутри и вне фабрики к 60-й годовщине своего основания, которую отметит фабрика в следующем году. Таким образом, фабрика должна будет подвести итоги всех героических десятилетий социалистического труда, когда под руководством великой партии она росла и стала крупнейшей текстильной фабрикой, вносящей активный вклад в улучшение жизни народа.

Уважаемый высший руководитель узнал, что в коллективе говорят, что проживающие в общежитии этой фабрики трудящиеся так завидовали общежитиям ткачих Пхеньянского текстильного комбината имени Ким Чен Сук и Пхеньянской шелкомотальной фабрики имени Ким Чен Сук, что партия, безусловно, построит и подарит им новое прекрасное общежитие. И лично назначил территорию общежития и принял меры по мобилизации строительных сил.

Председателя ТПК товарища Ким Чен Ына сопровождали в официальном визите на фабрику члены ЦК ТПК: Ан Чжон Су, Хван Бён Со, Хан Гван Сан, Ким Сон Нам, Чжо Ён Вон, О Ир Чжон и Хван Ен Чхор.

Материалы по теме:

Бесплатное образование, здравоохранение и жильё в КНДР

КНДР сегодня празднует день основания своих вооружённых сил

Уезд Самчжиён ударно строится как родник революционной силы КНДР

Пока США и Южная Корея готовятся к войне, КНДР открыла новую фабрику