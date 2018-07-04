Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Интересно, а в Хорватии на митингах детей тоже бьют?

Опубликовано 04.07.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

рф футбол мундиаль чемпионат
Интересно, а в Хорватии на митингах детей тоже бьют?

Нет, вам смешно, а мне не до смеха. У меня в субботу игра с Хорватией. Ну, не у меня лично, а у России. Точнее, у команды его высокого превосходительства. Он играет против футбольной сборной этой республики, которая когда-то была частью союзной Югославии.

А в ней, оказывается, всего-то 4,1 млн. душ. Ее, по совести говоря, вообще можно было бы спокойно засунуть в какое-нибудь наше Коньково-Горбуньково. А вот, поди ж ты, в рейтинге ФИФА хорватская футбольная сборная занимает 15 место. В то время как наша, выпестованная питерским рыболоведом Муткой, - 70-е. Почувствуйте разницу.

Так что, они нас запросто надерут? Нет, конечно. Я не гадалка, не чревовещатель и не колдун. «Я холодный философ и свободный художник», - как говорит О.Бендер. А задача холодного философа и свободного художник состоит в том, чтобы подвести вас к правильной мысли. Чтобы вы сами воскликнули: «Так кто ж этого не знал!»

Ведь смотрите, как все хитро все устроили кремлевские букмейкеры им штрейкбрехеры. Сначала они хитроумно вывели с мундиаля чемпиона мира сборную Германии. Поняли, зачем?

Затем, чтобы в финале нам не сидеть рядом с немецкой канцлерин Меркелихой. Ну, о чем говорить с этой старой каргой? Мы и так каждый год на день Победы 9 мая по ее требованию закрываем Мавзолей Ленина фанерными щитами. Утомила уже.

Так кто президент этой курортно-адриатической Хорватии?

О, очаровательная блондинка Колинда Грабар-Китарович с выдающимися формами и мощными тактико-техническими данными. Возраст - 50, рост 173 см. С элегантными манерами лидера страны НАТО и вымуштрованным североатлантическим воспитанием.

Я бы ей палец в рот не положил. Наша Яровая… ну, могла бы устроиться к ней подносчицей канцелярских скрепок или косметички.

Как уверяют инсайдеры и провайдеры, г-жа Колинда запросто прилетела в Нижний Новгород поболеть за своих ребят за свой счет. Наверно, это все-таки клевета. Чтобы президент - и за свой счет? Может, она и на рыбалку летает ловить щук за свой счет? И стерхов учит летать тоже на свою зарплату?

Знатоки протокола удивились: чего это президентка Хорватии сразу мотанула в Нижний, а не сначала в Москву к хозяину Кремля? Так все своим чередом. С ним, мне думается, она как раз и свидится на четвертьфинальной игре в Сочи.

А в Сочи сейчас короткие ночи (всхд в 4.44 утра). Нам там и стены помогают - верно? Там Борис Ефимович одних «откатов» и хищений на 26 млрд. «баксов» насчитал. Ну, да не будем о грустном….

Оба президента знакомы. В Сочи они виделись в октябре прошлого года, куда г-жа Колинда прилетала с делегацией по приглашению. Фотографы очень красиво запечатлели это историческое вручение гостье букета белых роз. На снимках в зарубежных СМИ она выше нашего превосходительства. На кремлевском портале выше оно. Ну, как водится...

И вот мы с ребятами гадаем: о чем же президенты России и Хорватии будут говорить на этой встрече? Не о футболе же. Помните у Булгакова? «Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это - чистый спирт!»

Может хозяйка малюсенькой страны спросить, как российское государство заботится, к примеру, о детях? Да вполне. Владимир Владимирович мог бы ей рассказать, как 29 мая прошлого года подписал указ о проведении в России «Десятилетия детства».

Подписать-то подписал, да тут же о нем и забыл. За год ни разу и не вспомнил. «Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай».

Не будет, наверно, Владимир Владимирович рассказывать маме двух детей и о другом своем ноу-хау. Как распорядился метелить школьников и студентов на всяких «акциях протеста», чтобы вышибить из них дух несогласия и вольтерьянства.

В чем тут изюминка? Не только в том, чтобы ловким омоновским приемом сбить малолетку с ног. Ткнуть ее лицом в асфальт, напинать кованым ботинком, заломить руки и утащить в автозак. Но и в том, чтобы через суд оштрафовать его самого или отца-мать.

Нигде в мире полиция не наживается на протестных настроениях подрастающего поколения. Только у нас. Но как об этом расскажешь госпоже Колинде? Небось, не поймет и не оценит. Сама-то, небось, операций «лицом об асфальт» против ребятишек не проводит.

А насчет исхода этой встречи 7 июля… Пока букмейкеры и штрейкбрейхеры наметили такой расклад - 3:2 не в пользу гостьи.

Шутки шутками, а нам нужна только победа. Чтобы скрыть от народа, сколько на этом мундиале украли, наварили, распилили, растащили, откатили. И вообще сколько он стоил.

Так что без выхода финал нам никак нельзя, госпожа Колинда.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
таки даке
имя есть , в принципе написал 04.07.2018 00:44
Скажи , товарисЧ . А , Вы знаете , кто такой , - царь Кирюха, к примеру ?... ( Слушаем .. ?
Ответить
(без названия)
бонанавергес написал 04.07.2018 00:37
Будет дождь,Шурка.Говорят.Будет может и гром. Перед убитыми следует извиняться.За критику.
А что,Шура,Вы опять в поиске сакральной жертвы?Или Вы в горячке создания "пути господнего"?
Гаврила был Принципом.Как к примеру тот же Алтынташ при убийстве Карлова.
При задержании группы по Немцову погиб некто Х.Пофантазируем?
Допустим,он мог знать заказчика.А допустим,что заказчика и нетути.
А взяли всех быстро потому что Немцова водили "рыцари плаща и кинжала".Это вполне обычное явление в связи с событиями геволюции 2012.
Вот я тут вспомнил.Недавно.А ведь как-то встречал я Вашего Илюхина.На юге Москвы.В 2005году.Или 2006.А вот была ли фиксация с точки зрения информационных систем?
Ну конечно же была.Она есть.Ее не может не быть.
Вот и Шура с Немцова на Хорватию переключается.А почему?
Шурка переживает.
Будет ли Борькина душа присутствовать на матче?
Очень хотелось бы.
Ответить
Вот из храмины потной толпою вывалил пьяный народ! Буйный застольный праздник престольный
!!!!Q-TOQJABOGTOT!!!&-& написал 04.07.2018 00:32
"Нет, вам смешно, а мне не до смеха. У меня в субботу игра с Хорватией. Ну, не у меня лично, а у России. Точнее, у команды его высокого превосходительства. Он играет против футбольной сборной этой ФАШИСТСКОЙ республики"
- То таки да...
\\\\/\/\/\/\"В чем тут изюминка? Не только в том, чтобы ловким омоновским приемом сбить малолетку с ног. Ткнуть ее лицом в асфальт, напинать кованым ботинком, заломить руки и утащить в автозак. Но и в том, чтобы через суд оштрафовать его самого или отца-мать."
- То таки да... Они же дети! Особенно Мне таки жаль е-б-ену мать той таки малолетки - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ислам побеждает УФСИН?
Ислам побеждает УФСИН?
04.07.2018
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся
У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедл...
01.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Американские танки в Польше больше не пугают Минск (1)
Ислам побеждает УФСИН? (0)
В Карелии закрывают детские сады: оптимизация! (4)
ФСБ предложила считать компьютерные программы шпионской техникой (5)
Госдума одобрила повышение НДС с 18% до 20% (6)
В Госдуме хотят присваивать журналистам статус иностранных агентов (8)
Россия готова к созданию суверенного интернета (10)
Россияне задолжали банкам 13,5 триллионов рублей (7)
Профсоюзы подали заявку на шествие и митинг в Москве против повышения пенсионного возраста (7)
Племянницу Сергея Скрипаля выдвинули в Ярославскую облдуму (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Ислам побеждает УФСИН?
Дарья Митина Дарья Митина: "Пылающий" Ли Чхан Дoна
Дарья Митина Дарья Митина: Вoлшебная пятерка кандидатoв в мэры
Дарья Митина Дарья Митина: Мoсквичи, внимание!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Флаги OКП на митинге прoтив пенсиoннoй рефoрмы в Кoмсoмoльске-на Амуре
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss