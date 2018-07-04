Интересно, а в Хорватии на митингах детей тоже бьют?

Нет, вам смешно, а мне не до смеха. У меня в субботу игра с Хорватией. Ну, не у меня лично, а у России. Точнее, у команды его высокого превосходительства. Он играет против футбольной сборной этой республики, которая когда-то была частью союзной Югославии.

А в ней, оказывается, всего-то 4,1 млн. душ. Ее, по совести говоря, вообще можно было бы спокойно засунуть в какое-нибудь наше Коньково-Горбуньково. А вот, поди ж ты, в рейтинге ФИФА хорватская футбольная сборная занимает 15 место. В то время как наша, выпестованная питерским рыболоведом Муткой, - 70-е. Почувствуйте разницу.

Так что, они нас запросто надерут? Нет, конечно. Я не гадалка, не чревовещатель и не колдун. «Я холодный философ и свободный художник», - как говорит О.Бендер. А задача холодного философа и свободного художник состоит в том, чтобы подвести вас к правильной мысли. Чтобы вы сами воскликнули: «Так кто ж этого не знал!»

Ведь смотрите, как все хитро все устроили кремлевские букмейкеры им штрейкбрехеры. Сначала они хитроумно вывели с мундиаля чемпиона мира сборную Германии. Поняли, зачем?

Затем, чтобы в финале нам не сидеть рядом с немецкой канцлерин Меркелихой. Ну, о чем говорить с этой старой каргой? Мы и так каждый год на день Победы 9 мая по ее требованию закрываем Мавзолей Ленина фанерными щитами. Утомила уже.

Так кто президент этой курортно-адриатической Хорватии?

О, очаровательная блондинка Колинда Грабар-Китарович с выдающимися формами и мощными тактико-техническими данными. Возраст - 50, рост 173 см. С элегантными манерами лидера страны НАТО и вымуштрованным североатлантическим воспитанием.

Я бы ей палец в рот не положил. Наша Яровая… ну, могла бы устроиться к ней подносчицей канцелярских скрепок или косметички.

Как уверяют инсайдеры и провайдеры, г-жа Колинда запросто прилетела в Нижний Новгород поболеть за своих ребят за свой счет. Наверно, это все-таки клевета. Чтобы президент - и за свой счет? Может, она и на рыбалку летает ловить щук за свой счет? И стерхов учит летать тоже на свою зарплату?

Знатоки протокола удивились: чего это президентка Хорватии сразу мотанула в Нижний, а не сначала в Москву к хозяину Кремля? Так все своим чередом. С ним, мне думается, она как раз и свидится на четвертьфинальной игре в Сочи.

А в Сочи сейчас короткие ночи (всхд в 4.44 утра). Нам там и стены помогают - верно? Там Борис Ефимович одних «откатов» и хищений на 26 млрд. «баксов» насчитал. Ну, да не будем о грустном….

Оба президента знакомы. В Сочи они виделись в октябре прошлого года, куда г-жа Колинда прилетала с делегацией по приглашению. Фотографы очень красиво запечатлели это историческое вручение гостье букета белых роз. На снимках в зарубежных СМИ она выше нашего превосходительства. На кремлевском портале выше оно. Ну, как водится...

И вот мы с ребятами гадаем: о чем же президенты России и Хорватии будут говорить на этой встрече? Не о футболе же. Помните у Булгакова? «Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это - чистый спирт!»

Может хозяйка малюсенькой страны спросить, как российское государство заботится, к примеру, о детях? Да вполне. Владимир Владимирович мог бы ей рассказать, как 29 мая прошлого года подписал указ о проведении в России «Десятилетия детства».

Подписать-то подписал, да тут же о нем и забыл. За год ни разу и не вспомнил. «Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай».

Не будет, наверно, Владимир Владимирович рассказывать маме двух детей и о другом своем ноу-хау. Как распорядился метелить школьников и студентов на всяких «акциях протеста», чтобы вышибить из них дух несогласия и вольтерьянства.

В чем тут изюминка? Не только в том, чтобы ловким омоновским приемом сбить малолетку с ног. Ткнуть ее лицом в асфальт, напинать кованым ботинком, заломить руки и утащить в автозак. Но и в том, чтобы через суд оштрафовать его самого или отца-мать.

Нигде в мире полиция не наживается на протестных настроениях подрастающего поколения. Только у нас. Но как об этом расскажешь госпоже Колинде? Небось, не поймет и не оценит. Сама-то, небось, операций «лицом об асфальт» против ребятишек не проводит.

А насчет исхода этой встречи 7 июля… Пока букмейкеры и штрейкбрейхеры наметили такой расклад - 3:2 не в пользу гостьи.

Шутки шутками, а нам нужна только победа. Чтобы скрыть от народа, сколько на этом мундиале украли, наварили, распилили, растащили, откатили. И вообще сколько он стоил.

Так что без выхода финал нам никак нельзя, госпожа Колинда.